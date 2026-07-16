🇩🇪🚷 Video behauptet: „Der Fund im Schwarzwald: Georadar zeigt Unfassbares“

Untergrundanlagen wurden während des Zweiten Weltkriegs als bombensichere Rüstungsfabriken oder unterirdische Führerhauptquartiere errichtet. Bekannte Beispiele sind das Stollensystem Projekt Riese und die Stollenanlage Bergkristall in Österreich, wo unter Einsatz tausender Zwangsarbeiter Waffen und Flugzeuge produziert wurden.

Auch im Schwarzwald ließen die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs alte Bergwerkstollen zu bombensicheren Bunker- und Rüstungsanlagen ausbauen. Von Frank Schwede

Überall im Dritten Reich und den von Deutschland besetzten Gebieten wurden 1944 ganze Fabrikanlagen in unterirdischen Stollensystemen verlegt, um sie dem Bombenhagel der Alliierten zu entziehen.

Sklavenarbeiter mussten bis Kriegsende unter unmenschlichen Bedingungen kilometerlange Tunnel in Berge graben, um die Rüstungsproduktion der Nazis zu sichern.

Im Zuge der „Untertage-Verlagerung“ wurden auch im Schwarzwald gezielt alte Minen, Steinbrüche und Tunnel requiriert, um die Kriegsproduktion vor alliierten Luftangriffen zu schützen.

Das Kinzig-Tal-Bergbaurevier im mittleren Schwarzwald blickt auf eine 800-jährige Geschichte zurück. Der Abbau, der urkundlich bis in das Jahr 1234 zurückreicht, konzentrierte sich primär auf den Abbau von Silber, später auch auf Erz. Offiziell wurde das Silberbergwerk im Zweiten Weltkrieg nicht für U-Verlagerung genutzt.

Die Silbergruben wurden 1938/39 zwar mehrmals untersucht, aber angeblich wegen Unwirtschaftlichkeit nicht weiter belegt.

Stattdessen nutzten die Nationalsozialisten ab 1944 einen Amphibolit-Steinbruch der Hartsteinwerke Vulkan am Urenkopf bei Haslach für das Rüstungsprojekt „Barbe“. Dort sollten KZ-Häftlinge untertage Triebwerke für die V1-Fliegerbombe produzieren.

Der Kanal Chronik der Schatten berichtet in dem Videobeitrag „Der Fund im Schwarzwald: Georadar zeigt Unfassbares“, dass angeblich verschwundene Akten beweisen, dass das Kinzig-Tal-Silberbaurevier zu einer gigantischen Untergrundanlage ausgebaut wurde. (Geheimnisvoller Schwarzwald: UFOs und magnetische Anomalien an einem der rätselhaftes Orte Europas)

Der KI-generierte Beitrag wird als Geschichte erzählt. Im Mittelpunkt steht ein gewisser Dr. Heinrich Maurer (Name frei erfunden), 48 Jahre alt zum Zeitpunkt des Forschungsprojekts, Geophysiker an der Albert Ludwigs Universität Freiburg, angewandte Geophysik.

Sein Drittmittelprojekt, ein Forschungsvorhaben, das nicht aus dem Universitätsetat finanziert wird, sondern von externen Förderern, in diesem Fall von der deutschen Forschungsgemeinschaft, hatte eine Laufzeit von 2017 bis 2021.

Thema: Untergrundkartierung in tektonisch aktiven Granitgebirgen des südlichen Schwarzwalds. Eine legitime, vollkommen unverdächtige Forschung mit praktischer Relevanz für Infrastrukturplanung.

Eine riesige Anomalie unter der A98?

Am 17. März 2017 misst Maurer an der A98 eine Anomalie, die er nicht anders beschreiben kann als nicht natürlichen Ursprungs. Er informiert seinen Institutsdirektor.

Zwei Wochen später wird das Regierungspräsidium Freiburg informiert und im Februar 2020, acht Monate nach der Messung und 16 Monate vor dem planmäßigen Projektende, wird das Vorhaben vorzeitig eingestellt.

Die deutsche Forschungsgemeinschaft teilt Maurer im März 2020 in einem kurzen informellen Schreiben mit: „Das Forschungsvorhaben entspricht nicht den aktuellen Förderungsprioritäten.“

Kein Gutachter wird namentlich genannt. Keine inhaltliche Begründung. Maurer hat sich entschieden, den Abschlussbericht nicht zu unterschreiben. Seine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sämtliche Feldmessungen protokolliert hat, verlässt die Universität Freiburg.

Maurer selbst wechselt Ende 2020 an die ETH Zürich, Institut für Geophysik. Dort forscht er an seismischer Wellenausbreitung in kristallinem Gestein. Interviews zu den Messungen an der A98 gibt er keine. Anfragen bleiben unbeantwortet.

Soweit der Inhalt aus dem Video. Unsere Recherchen haben ergeben: Tatsächlich gab es im Jahr 2017 Georadarmessungen an der A98 im Südschwarzwald in der Region Hochrhein. Sie standen im direkten Kontext der Erkundung des Untergrunds für den Lückenschluss der Hochrhein-Autobahn A98 im Bereich Karsau-Schwörstadt, Waldshut.

Das Georadar (Bodenradar) nutzt hochfrequente elektromagnetische Wellen, um Schichtgrenzen, Hohlräume und verborgene Leitungen im Boden sichtbar zu machen.

Da die Trassenführung der A98 durch geologisch anspruchsvolles Gelände im Übergang vom südlichen Schwarzwald zum Hochrhein führt, war eine geophysikalische Erkundung notwendig.

Ob bei den Messungen entlang der A98 tatsächlich eine Anomalie im Untergrund festgestellt wurde, geht aus offiziellen Berichten nicht hervor. In dem Video ist sogar gleich von drei Anomalien die Rede.

Sie sollen sich in einem Radius von 200 Metern um historisch belegte Stolleneingänge des Kinzigtal-Bergbaureviers befinden. In dem Video heißt es: Kein einziger der drei Messpunkte liegt außerhalb mittelalterlicher Bergbauaktivität. Die Strukturen, die gemessen wurden, befinden sich dort, wo seit dem 13. Jahrhundert Löcher in den Berg gebohrt werden.

Dass sich in diesem Gebiet tatsächlich Untergrundanlagen der Nationalsozialisten befunden haben, kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Doch warum sollten die Behörden das bis heute verschweigen, wenn die anderen Anlagen im Schwarzwald der Öffentlichkeit bekannt sind?

Vieles ist bis heute nicht bekannt

Das macht keinen Sinn. Es sei denn, die Anlage wurde nach Ende des Zweiten Weltkriegs unter Geheimhaltung ausgebaut und wird noch heute für Zwecke genutzt, von denen die Öffentlichkeit nichts erfahren darf.

Der Westwall, das Verteidigungssystem entlang der deutschen Westgrenze, gebaut ab 1936, umfasste nach heutigem Kenntnisstand rund 18.000 Einzelanlagen, Bunker, Kasernen Gefechtsstände und Versorgungsanlagen.

Laut Denkmalschutzbehörde Stuttgart sind allein in Baden Württemberg mindestens 340 solcher Anlagen kartographisch katalogisiert. Wie viele unerkannt sind, darüber gibt es keine offizielle Schätzung.

Historiker sprechen von einer hohen Dunkelziffer. Was kaum erfasst ist, sind die Ausweichanlagen. Sie wurden in der Regel tiefer und größer als normaler Bunker angelegt. Der Schwarzwald mit seinem mittelalterlichen Stollennetz bot natürlich beste Voraussetzungen dafür.

Auskunft über den geheimnisvollen Hohlraum unterhalb der A98 soll laut Video ein Dokument aus dem Bundesarchiv Koblenz geben. Bestand R51, Mappe234, Titel: Ausweichanlage Schwarzwald Süd. Planungsstand Oktober 1944. In dem Beitrag wird berichtet, dass die Akte insgesamt 22 Seiten umfasst, 14 davon vollständig geschwärzt.

Unsere Recherchen haben ergeben, dass Bestand R 51 die Arbeit der Deutschen Akademie in München dokumentiert. Mappe 234 enthält die Korrespondenz, Verträge, Listen oder logistische Planungen zu den entsprechenden Ausweichquartieren, Personalverlagerungen und Sicherstellungsmaßnahmen in Süddeutschland.

Entgegen der historischen Bezeichnung Bundesarchiv Koblenz für zivile Reichbehörden wird dieser Vorkriegs- und Kriegsbestand zentral am Bundesarchiv Standort Berlin Lichterfelde aufbewahrt.

In dem Video wird weiter behauptet, dass die verbleibenden acht Seiten ein Deckblatt mit Geheimhaltungsvermerk enthalten, zwei Seiten allgemeine Lageerläuterung ohne Koordinatenangabe, drei Seiten Materiallisten mit unleserlich gemachten Mengenangaben und ein Abschlussblatt mit Datum und Unterschrift wurde unkenntlich gemacht. Freigabedatum 2040.

Das Bundesarchivgesetz Paragraph 5 Absatz 5 ermöglicht eine erweiterte Schutzfrist für Unterlagen, deren Freigabe das Wohl der Bundesrepublik gefährden oder ihr erhebliche Nachteile bereiten könnte.

Die Schutzfrist gilt normalerweise 30 Jahre. Bei Anwendung des Paragraphen 5 kann sie verlängert werden, nicht durch ein Gericht, nicht durch ein Parlament, sondern durch interne Behördenentscheidung.

Die meisten historischen Akten über nationalsozialistische Untertage-Verlagerungen und Bunkeranlagen im Schwarzwald sind nicht gesperrt. Die Unterlagen unterliegen heute den regulären Archivgesetzen und sind öffentlich frei zugänglich. Akten können jedoch im Einzelfall vorübergehend gesperrt sein, wenn sie bestimmten Beschränkungen unterliegen.

Beispielsweise Unterlagen, die noch lebende Personen betreffen, dann sind sie nach dem Bundearchivgesetz geschützt. Oder wenn es sich um Anlagen handelt, wie der Schauinsland-Stollen.

Der Barbarastollen bei Freiburg ist der bis heute wichtigste und am strengsten gesicherte Stollen im Schwarzwald. Im Inneren des Schauinsland-Berges befindet sich heute das „Zentrale Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland“.

Hier lagern tief im Fels Millionen Mikrofilme mit Kopien aller wichtigen deutschen Kulturgüter, Urkunden und historischen Dokumente, um sie vor einem Atomkrieg oder Katastrophen zu schützen. Die Anlage untersteht der Haager Konvention und ist für die Öffentlichkeit absolut unzugänglich.

Tatsache ist, dass im Schwarzwald bis heute unterirdische Reste und ehemals streng geheime Anlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs existieren.

Geheim sind sie im historischen Sinne, da viele Eingänge gesprengt, zugeschüttet oder streng geschützt in der Natur liegen. Ein Beispiel ist das Führerhauptquartier „Tannenberg“ bei Baiersbronn.

Hitlers einzige Befehlszentrale in Südwestdeutschland wurde 1939 unter strengster Geheimhaltung errichtet. Die Bunkeranlage auf fast 1000 Metern Höhe wurde noch kurz vor Kriegsende von der Wehrmacht gesprengt.

Auf der Hornisgrinde, der höchste Berg im Nordschwarzwald, bauten zunächst die Wehrmacht und ab 1945 die französische Armee eine militärische Sperrzone auf. Ein in den 1950er Jahren errichteter, tief in die Hornisgrinde eingelassener Nachrichten- und Abhörbunker diente jahrzehntelang der Spionage. Heute kann er im Rahmen von Sonderführungen besichtigt werden.

Viele weitere kleine Rüstungsstollen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und alte Bergbau-Erzgänge liegen vergessen in den Tälern des Schwarzwaldes. Das Suchen und Betreten ist nach Aussage von Experten extrem gefährlich, da akute Einsturgefahr besteht und giftige Gase in den Stollen sich befinden können.

Dass noch heute im Schwarzwald Anlagen der Nationalsozialisten als geheim klassifiziert sind, kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist aber höchst unwahrscheinlich.

Fazit: Ein Video, das als Tatsachenbericht rüberkommt, in erster Linie aber der Unterhaltung dient, weil es Tatsachen und Fiktion miteinander vermischt.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 16.07.2026