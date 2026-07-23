🇩🇪 🧳 Diese Leute brauchen wir nicht! Lautersbach zynischer Spott über Auswanderer

Es gibt Sätze, die brennen sich ins kollektive Gedächtnis einer Nation ein. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Oder eben: Man werde denen, die das Land verlassen wollen, „keine Träne nachweinen“.

Letzteres stammt bekanntlich von Erich Honecker, gesprochen im Herbst 1989, wenige Wochen bevor sein maroder Arbeiter-und-Bauern-Staat unter dem Druck der eigenen Bevölkerung kollabierte. Man hätte meinen können, ein solcher historischer Tiefpunkt diene deutschen Politikern als warnendes Beispiel. Weit gefehlt.

Der Ex-Minister und sein digitaler Offenbarungseid

Karl Lauterbach, einst oberster Corona-Mahner der Republik und Ex-Gesundheitsminister, hat es erneut geschafft, sich auf der Plattform X selbst zu unterbieten.

Angesichts der stetig steigenden Auswandererzahlen zeigte er sich genervt vom, wie er es nannte, „permanenten Schlechtreden“ Deutschlands – und machte sich in einem beispiellos herablassenden Ton über jene lustig, die diesem Land tatsächlich den Rücken kehren.

Anlass war ein Beitrag des INSM-Chefs Thorsten Alsleben, der von den Auswanderungsplänen gutverdienender Familien aus seinem Freundeskreis berichtet hatte. Fünf Familien allein kenne er, die ihre Koffer packten. Lauterbachs Reaktion? Eine Mischung aus Spott und Verachtung:

„Diese ewigen Übertreibungen von jungen Talenten, die mit dem hohen Rentenbeitrag (‚schnief‘) nicht klarkommen und deshalb angeblich auswandern. Auf diese Leute können wir verzichten, falls es sie überhaupt gibt.“

„Schnief“ – das Geräusch der Arroganz

Es ist dieses eine spöttische „schnief“, das die Gemüter zu Recht in Wallung bringt. Ein Politiker, der sich über die Sorgen fleißiger Steuerzahler lustig macht, als wären deren wirtschaftliche Nöte bloß das Gejammer verwöhnter Kinder. Wer, bitteschön, ist hier eigentlich abgehoben?

Der Unternehmer Christian Miele brachte das Empfinden vieler auf den Punkt, als er von einer kaum zu übertreffenden Arroganz sprach und als Steuerzahler solche Aussagen schlicht satt habe. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass hier eine tiefe Kluft zwischen politischer Kaste und arbeitender Bevölkerung offenbar wird.

Ein Kostgänger urteilt über die, die zahlen

Besonders pikant wird die Angelegenheit, wenn man einen Blick auf die persönliche Situation des Kritikers wirft. Lauterbach bezieht – so rechnen es zahlreiche Kommentatoren vor – eine fünfstellige Pension aus Bundestagsmandat und Minister-Ruhegehalt.

Und das, ohne jemals selbst in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt zu haben, in die er die arbeitende Bevölkerung so gerne verweist. Ein „Kostgänger des Systems“, wie es ein Nutzer nannte, der über jene urteilt, die dieses System am Laufen halten.

Die bittere Wahrheit hinter den Zahlen

Was Lauterbach mit seinem Hohn geflissentlich übersieht: Es handelt sich keineswegs um eingebildete Wehleidigkeit. Laut Analysen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge verlassen jährlich rund 250.000 Deutsche ihre Heimat. Und wer geht?

Zu zwei Dritteln Menschen unter 40 Jahren – also in der besten Lebens- und Leistungsphase.

Rund 75 Prozent mit Hochschulabschluss – die Elite, die Deutschland dringend bräuchte.

Vielfach Gutverdiener, deren Steuern und Abgaben unser Sozialsystem finanzieren.

Es ist also nicht der faule Träumer, der auswandert, sondern der Ingenieur, der Arzt, der Unternehmer. Genau jene, die unter einer erdrückenden Steuer- und Abgabenlast, einer ausufernden Bürokratie und einer immer maroderen Infrastruktur ächzen. Sie stimmen mit den Füßen ab – und die Politik reagiert mit einem Achselzucken und einem hämischen „schnief“.

Wenn die Klügsten gehen, bleibt die Zeche

Man stelle sich die volkswirtschaftliche Dimension vor: Jedes Jahr verliert Deutschland eine mittelgroße Stadt an gut ausgebildeten, produktiven Bürgern.

Die Steuerausfälle sind gewaltig, der Verlust an Know-how kaum zu beziffern. Und statt sich zu fragen, warum ein Land seine besten Köpfe vertreibt, verhöhnt man diese Köpfe auch noch beim Abschied. Das ist nicht nur zynisch, es ist wirtschaftlicher Wahnsinn mit Ansage.

Die parallele Frage drängt sich auf: Während man die eigenen Leistungsträger verabschiedet, ringt man um Fachkräfte aus aller Welt. Ein Widerspruch, der symptomatisch für die verfehlte Politik der vergangenen Jahre steht.

Es ist genau diese Selbstgefälligkeit einer politischen Elite, die den Kontakt zur Lebensrealität der Menschen längst verloren hat – ein Empfinden, das nicht nur unsere Redaktion teilt, sondern ein Großteil der Bürger dieses Landes.

Wie entstand dieser Eklat? Thorsten Alsleben, Chef der Initiative Soziale Marktwirtschaft, schrieb auf X am Dienstag: Heute hat uns das fünfte Paar aus dem engeren Freundeskreis erzählt, dass sie auswandern wollen: Alle fünf Familien haben kleine Kinder, alle sind unternehmerisch tätig, alle verdienen sehr viel Geld. Drei nach Mallorca, zwei nach Portugal. Es ist Wahnsinn. Am Ende wird Deutschland zum Land der Beamten, Rentner und Grundsicherungsempfänger.

Darauf bezog sich SPD-Politiker Karl Lauterbach und schrieb gestern auf X: Es ist dieses permanente Schlechtreden was uns am stärksten schadet. Diese ewigen Übertreibungen von jungen Talenten, die mit dem hohen Rentenbeitrag („schnief“) nicht klarkommen und deshalb angeblich auswandern. Auf diese Leute können wir verzichten, falls es sie überhaupt gibt.

Es ist dieses permanente Schlechtreden was uns am stärksten schadet. Diese ewigen Übertreibungen von jungen Talenten, die mit dem hohen Rentenbeitrag („schnief“) nicht klarkommen und deshalb angeblich auswandern. Auf diese Leute können wir verzichten, falls es sie überhaupt gibt. https://t.co/s1GiUL2aYU — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 22, 2026

Steffen Kampeter (63), Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), kritisiert Lauterbach scharf. Zu BILD: „Lauterbach hat Unrecht. Wer leistet, will auch davon etwas haben. Im internationalen Vergleich der OECD sind wir Vizeweltmeister, allerdings beim Abkassieren von Steuern und Abgaben. Dass sich junge Talente dann auch ins Ausland orientieren, ist nachvollziehbar.

Die spöttischen Bemerkungen des SPD-Abgeordneten über Leistungsträger sind völlig daneben.“ Bundestagsabgeordnete zahlen übrigens selbst keinen Rentenbeitrag.

Lauterbach sitzt für die SPD im Bundestag, ist Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses. Inzwischen hat er seinen X-Post gelöscht.

Er sagt: „Ich wurde missverstanden. Als Gastprofessor der Harvard Universität weiß ich natürlich, dass auch junge Leute mit sehr guter Qualifikation Deutschland verlassen oder nicht zurückkommen. Im August z. B. treffe ich mich mit anderen Wissenschaftspolitikern in San Francisco deutsche und amerikanische Top-Talente, die wir zu uns holen wollen. Dabei geht es aber fast nie um den Beitragssatz der Rente.“

Was aus den Worten von Karl Lauterbach auch hervorgeht: Er scheint die Statistikern nicht zu kennen. Gut ausgebildete junge Menschen verlassen in der Tat in großer Zahl Deutschland. Dies tut er ab mit den Worten „falls es die überhaupt gibt“. Und noch etwas zeigt seine unfassbare Abgehobenheit. „Junge Talente die mit einem hohen Rentenbeitrag nicht klar kommen“, das kommentiert er in Klammern mit „schnief“.

Das soll natürlich bedeuten: Die sollen sich mal nicht so anstellen. Dann zahlen die eben immer höhere Rentenbeiträge, haben eben immer weniger Netto vom Brutto, wo ist das Problem? Das ist offenbar die Geisteshaltung vom glänzend verdienenden Karl Lauterbach, der sicherlich nicht auf auf jeden Euro schauen muss. Daran merkt man auch:

Karl Lauterbach scheint jedes Verständnis dafür zu fehlen, dass Millionen Arbeitnehmer bei bald weiter steigenden Sozialabgaben (weniger Netto vom Brutto) in eine noch schwierigere Lage kommen, wenn sie noch stärker jeden Euro drei Mal umdrehen müssen.

Von der SPD gibt es keine Aussage, keine Distanzierung. Aber was will man auch erwarten? Parteichef Lars Klingbeil selbst fröhnte selbst gerade erst einem billigen, peinlichen Klassenkampf-Populismus. Auf TikTok sagte Klingbeil zum Thema Kampf gegen Steuerbetrug, dann sei die „Rolex und der Porsche erst mal weg“.

Alsleben legt nach

Thorsten Alsleben legt heute nach mit folgender Aussage: Nach 1 Tag Abstand ist der Skandal eigentlich noch größer (die öffentlichen Reaktionen entsprechend):

1. Skandal: Karl Lauterbach ist mit dieser Haltung als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Forschung und Technologie nicht mehr tragbar. Das ist der Bereich mit dem größten Fachkräftemangel, und ausgerechnet er verhöhnt die Spitzenkräfte, die aus Frust das Land verlassen („Auf diese Leute können wir verzichten“).

2. Skandal: Die SPD scheint das achselzuckend hinzunehmen. Trotz tausendfachen Protests und breiter Empörung scheint sie die Lauterbach-Hetze gegen Leistungsträger zu tolerieren oder vielleicht sogar heimlich gut zu finden. Das „S“ in SPD steht schon lange nicht mehr für sozial, sondern allenfalls für „Sozialtransfer-Lobby“.

Wer bleibt, tut gut daran, sein Erspartes nicht blind einem Staat anzuvertrauen, der seine Leistungsträger vergrault und dessen Schuldenberge – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen – ins Uferlose wachsen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 23.07.2026