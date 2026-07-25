🇷🇺 💰 Russland verkauft 44 Tonnen Gold: Sanktionen werden zum Bumerang

Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt: Rund 44 Tonnen Gold hat die russische Zentralbank in der ersten Jahreshälfte 2026 aus ihren Tresoren abgegeben.

Von einst 2.282 Tonnen sind die Bestände auf gut 2.238 Tonnen gesunken – ein Rückgang von 1,4 Millionen Feinunzen. Der Wert des verbleibenden Goldschatzes? Rund 299 Milliarden US-Dollar. Wer nun glaubt, Moskau habe plötzlich das Vertrauen in das gelbe Metall verloren, der irrt gewaltig.

Sanktionen mit unbeabsichtigter Nebenwirkung

Die eigentliche Pointe dieser Meldung liegt nämlich zwischen den Zeilen. Die westlichen Sanktionen haben Russlands Notenbank den Zugang zu den internationalen Goldmärkten längst versperrt.

Verkaufen an Londoner oder Zürcher Tresore? Undenkbar. Und so blieb Moskau nur ein Ausweg: Das Gold wurde nach Einschätzung von Analysten größtenteils an russische Banken verkauft – teils über die Börse, teils im außerbörslichen Direkthandel.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Der Westen wollte Russland vom Weltfinanzsystem abschneiden – und hat dabei ein Land geschaffen, das sein Gold schlicht im eigenen Hause zirkulieren lässt.

Die Barren verlassen das Land nicht, sie wandern nur von einer russischen Bilanz in die nächste. Von einer Isolierung, die Moskau in die Knie zwingt, kann keine Rede sein.

Warum verkauft Moskau überhaupt?

Die Antwort ist so simpel wie ernüchternd für all jene, die auf einen wirtschaftlichen Kollaps Russlands gewettet hatten: Der Kreml braucht Liquidität.

Ein Krieg, der sich in die Länge zieht, kostet Geld – und Gold ist das ultimative Notgroschen-Reservoir. Statt auf wertloses Papiergeld zurückzugreifen, greift Moskau auf reale, physische Werte zurück. Ein Lehrstück darüber, was echtes Geld in Krisenzeiten wert ist.

Der Großteil des Metalls dürfte über die Börse und den außerbörslichen Handel an russische Banken verkauft worden sein.

Der Goldpreis als Achterbahn

Bemerkenswert ist der Blick auf die Preisentwicklung des Edelmetalls in diesem Jahr. Im Januar 2026 durchbrach der Goldpreis die Marke von 5.500 US-Dollar je Unze – ein historischer Rekord.

Bis Ende Juni rutschte er dann unter die 4.000-Dollar-Marke ab, um sich dort zu stabilisieren. Wer hier von einer Schwäche des Goldes spricht, verkennt das große Bild: Gold auf über 4.000 Dollar ist immer noch ein Vielfaches dessen, was das Metall vor wenigen Jahren kostete.

Während Notenbanken rund um den Globus ihr Goldkauftempo verdoppeln – getrieben von Sanktionsrisiken, Inflation und dem schwindenden Vertrauen in Papierwährungen – zeigt der Fall Russland eindrucksvoll, wozu physisches Gold taugt: Es ist der stille Rückhalt, wenn die Fassade des globalen Finanzsystems zu bröckeln beginnt.

Eine Lehre für den deutschen Sparer

Was hat all das mit dem Bürger hierzulande zu tun?

Mehr, als so mancher glauben mag. Während in Berlin munter über 500-Milliarden-Sondervermögen und immer neue Schuldenberge debattiert wird, während die Inflation die Ersparnisse frisst, führt uns Russland – ausgerechnet – vor Augen, welchen Wert reale Vermögenswerte besitzen.

Gold lässt sich nicht wegdrucken, nicht wegregieren und nicht durch politische Manöver entwerten.

Die Notenbanken der Welt haben es längst begriffen. Die Frage ist, wann der einzelne Sparer nachzieht.

Physische Edelmetalle wie Gold und Silber gehören als solider Baustein in jedes breit gestreute Vermögensportfolio – nicht als Spekulationsobjekt, sondern als das, was sie seit Jahrtausenden sind: eine Versicherung gegen die Torheiten der Politik.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de/ am 22.07.2026