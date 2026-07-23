🇺🇸🛩️ Der Krieg eskaliert: Die USA entsenden Überschallbomber B-1 gegen den Iran – IRGC zu Trump: Greifen Sie die Infrastruktur des Iran an, werden die Energie des Golfs abschalten

🛬 Die USA haben erneut ihr schwerstes Gerät in Stellung gebracht. Wie aus dem Bericht unter Berufung auf US-Vertreter hervorgeht, setzte das US-Militär einen Überschallbomber des Typs B-1 (mit großer Reichweite) ein, um Ziele der Iranischen Revolutionsgarde im Iran anzugreifen.

Es ist der erste Einsatz dieses Flugzeugtyps, seit die Kämpfe vor zwölf Tagen wiederaufgenommen wurden.

🧭 Die Details sind entscheidend. Die B-1 kann enorme Bombenlasten oder Dutzende von Marschflugkörpern transportieren; ihre Rückkehr ins Einsatzgeschehen wird als Zeichen einer massiven Eskalation des amerikanischen Militäreinsatzes gewertet.

Laut Live-Flugverfolgung startete wenige Stunden später eine weitere Maschine von der britischen Basis RAF Fairford in Richtung Iran.

⚓ Auf der Gegenseite beharrte das gemeinsame iranische Militärkommando darauf, dass die Straße von Hormus geschlossen bleibe. Zudem drohte man damit, die Öl-, Gas-, Strom- und Wirtschaftsinfrastruktur der gesamten Region ins Visier zu nehmen, sollte Washington seine Drohungen gegen iranische Anlagen wahrmachen.

🗣️ Donald Trump reagierte unmissverständlich: Er erklärte, die USA würden jedes Mal, wenn Teheran ein Schiff in der Straße von Hormus angreife, eine iranische Brücke oder ein Kraftwerk zerstören.

Außenminister Marco Rubio warf dem Iran vor, durch Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Meerenge gegen das Islamabad-Memorandum verstoßen zu haben, und wies Teherans Auslegung des Abkommens zurück. (🎯 USA vs. Iran: Fehlkalkulation und „Vollständiger Krieg“)

IRGC zu Trump: Schlagen Sie die Infrastruktur des Iran an, wir werden die Macht des Golfs abschalten

Weitere Panzerangriffe: Vom Iran unterstützte Houthi-Kämpfer sagten, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer ins Visier genommen

Trumps Ultimatum: Trump hat sich geschworen, dass die USA nach jedem iranischen Angriff auf die Schifffahrt eine iranische Brücke oder ein iranisches Kraftwerk erschlagen werden.

Iran antwortet: Die IRGC drohte, die Energieinfrastruktur des Golfs zu treffen, wenn die iranische Infrastruktur angegriffen wird, und sagt, dass sie den US-Verbündeten den Strom abschalten wird.

Jüngste Raketenangriffe auf den Golf: Der Iran behauptete Angriffe auf US-verbundene Ziele in Bahrain, Saudi-Arabien und Jordanien.

Nukleare Spannungen: Der Iran bestritt die nuklearen Aktivitäten am Pickaxe Mountain und nannte US-Ansprüche einen „erfundenen Vorwand“ für einen Angriff.

Ölanstiege: Erneute Angriffe auf den Golf und die Drohungen mit der Schifffahrt haben die Ölpreise weiter erhöht.

Öl steigt, nachdem Houthis zwei saudische Tanker im Roten Meer angegriffen haben

Öl wurde gewonnen, nachdem vom Iran unterstützte Houthi-Kämpfer sagten, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer ins Visier genommen, was den Nahost-Konflikt eskalierte und mit tieferen Versorgungsunterbrechungen drohte.

Brent stieg im Handel nach der Absiedlung über 95 $.

Die Houthis griffen die beiden Schiffe mit Raketen und Drohnen an, weil sie gegen eine im Roten Meer verhängte Blockade verstoßen hatten, und identifizierten die Tanker als Encelia und Layla, sagte die Rebellengruppe.

UK Maritime Trade Operations sagte, dass ein Schiff südwestlich von Saudi-Arabiens Al Shuqaiq getroffen wurde, was einen Brand an Bord verursachte.

UKMTO hat das Schiff nicht identifiziert.

Die ersten Angriffe auf Tanker im Roten Meer eröffnen eine neue Front im Nahostkonflikt, der den Verkehr durch die Straße von Hormuz nach einem Gewaltausschüben geknarrrt hat.

Iran reagiert auf Trumps Ultimatum: Wir werden das Licht im Golf ausschalten

Ein Top-IRGC-Beamter hat auf Trumps Bridge-Angriff für jedes Ultimatum des Schiffsangriffs reagiert (siehe unten). Der iranische IRGC-Luft- und Raumfahrtkommandant Mousavi hat gedroht, dass der Iran den amerikanischen Golfverbündeten den Strom abschalten wird, wenn iranische Brücken oder Kraftwerke angegriffen werden, Tasnim News Agency.

„Wenn die Amerikaner auf eine iranische Brücke oder ein iranisches Kraftwerk abzielen, wird der Iran reagieren, indem er Infrastruktur und Brücken in der gesamten Region angreift, einschließlich Energieanlagen, an denen die Vereinigten Staaten Interesse haben“, sagte der Beamte laut der halboffiziellen Nachrichtenagentur Tasnim.

„Die Amerikaner sollten inzwischen, nach den letzten zehn Tagen, voll davon überzeugt sein, dass der Iran zuschlägt, wo immer er sich entscheidet zuzuschlagen. Daher wird jedes solche Glücksspiel von Trump erneut in seiner Verlegenheit enden“, fügte der IRGC-Kommandant hinzu.

Unabhängig davon informierte der stellvertretende iranische Außenminister 25 europäische Botschafter und Geschäftsbeauftragte in Teheran über den Stand des Konflikts. „Ich erinnerte sie daran, dass wir im 40-Tage-Krieg den Angreifern eine schwere Niederlage auferlegt haben. Auch in dieser neuen Runde militärischer Aggression werden wir entschlossen unsere Heimat und unsere nationalen Interessen verteidigen“, postete Kazem Gharibabadi auf X.

„Diese Kriege haben keine strategischen Gewinne für Amerika geschaffen und gefährden nur den regionalen und globalen Frieden und die Sicherheit. Ich habe auch gesagt, dass von Europa erwartet wird, dass es die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht schützt und Aggressionen verurteilt“, fügte er hinzu.

Der Iran hat weiterhin ein „Auge um Auge“-Thema geklangt und hat angesichts von Trumps neuen Drohungen nicht nachgezogen…

In der Zwischenzeit wirbt der Iran an, dass er immer noch über einen sehr bedeutenden Raketenvorrat verfügt, da er immer noch produziert, selbst wenn US-Bomben fallen:

Trump: Die USA werden für jeden iranischen Angriff auf die Schifffahrt eine Brücke oder ein Kraftwerk zerstören

Mehr Telegrafie der Absicht von Präsident Trump in der folgenden Truth Social Post… er sagte, dass das US-Militär jedes Mal, wenn das iranische Militär auf ein Schiff in der Straße von Hormus schießt, eine Brücke oder ein Kraftwerk – auch in Teheran – „bomben und zerstören“ wird.

⚡️BREAKING: Iran’s top Military Spokesman confirms that Missiles and Drones are still being Produced „Our production never Stopped and we continue to Replenish our Stockpiles“ pic.twitter.com/I5ZWuMuWeU — Iran Observer (@IranObserver0) July 22, 2026

Dies kommt einen Tag, nachdem er die Pläne des US-Militärs bekannt gegeben hat, einen großen Bombenangriff auf den stark befestigten Nuklearkomplex des Pickaxe-Bergs im Iran durchzuführen.

Aber die Iraner haben bereits seit langem gezeigt, dass sie angesichts solcher Drohungen, insbesondere der Prahlerei von Trump über die sozialen Medien, nicht den Kurs ändern werden, und so ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Art Lösung für Washington sein wird, da Teheran versprochen hat, die Kontrolle über Hormus um jeden Preis zu behalten.

Das Pentagon hat argumentiert, dass Dinge wie Brücken „dual genutzt“ sind, da das iranische Militär sie nutzt, um Vorräte von einer Region in eine andere zu bringen, während internationale Beobachter das Potenzial für Kriegsverbrechen hervorgehoben haben.

Die Iraner haben wiederum die Angriffe auf die Golfstaaten erweitert, um wichtige bürgerliche Infrastruktur wie Wasserentsalzungsanlagen (in Kuwait) einzubeziehen – jedes Mal, wenn ihre eigene Infrastruktur getroffen wird.

Iran: Die Rhetorik des Pickaxe Mountains ist ein „erfabrizierter Vorwand“

Inmitten der anhaltenden Kämpfe, zu denen Explosionen gehörten, die in Teheran über Nacht und im Süden zu hören waren, hat die iranische Führung den „besssenen Fokus der Trump-Regierung auf Kolang Kouh, wo keine nukleare Aktivität stattfindet, nichts anderes als einen erfundenen Vorwand für Aggression, Zerstörung und Sabotage“ verurteilt, so Außenministersprecher Esmail Baghaei in einem Beitrag auf X, der sich auf den Pickaxe Mountain bezog.

Er wies darauf hin, dass die gesamte nukleare Aktivität des Iran seit langem vollständig der IAEO erklärt wurde und dass die wiederholte Drohungen aus Washington, einen schweren Angriff auf sie zu starten, ein „eklatanter Verstoß“ gegen die UN-Charta und das Völkerrecht ist.

Trump hatte am Vortag gesagt, dass das US-Militär den Pickaxe-Berg „ziemlich bald sehr stark treffen wird und es gibt nichts, was sie dagegen tun können“.

Sogar einige Befürworter haben sich gefragt, warum der US-Oberbefehlshaber seine Absichten so beiläufig telegrafiert und gesagt hat, dass das Pentagon einen operativen Vorteil verliert, wenn es solche Pläne enthüllt.

Es gab einen großen plötzlichen Fokus auf den Pickaxe Mountain, obwohl er in der gesamten früheren Medienberichterstattung über den Krieg weitgehend fehlte, da der israelische Geheimdienst ihn an die US-Mainstream-Presse weitergab.

„Der israelische Geheimdienst glaubt, dass der Iran im letzten Herbst Tausende von Urananreicherungszentrifugen in Tunnel tief in einem Berg verlegt hat, sagen israelische und US-Beamte, eine Entwicklung, die die Bedenken verstärken würde, dass Teheran sein Atomprogramm rekonstituieren könnte“, schrieb das Wall Street Journal am Dienstag.

„Israel gab die Geheimdienstergebnisse an die USA weiter und sagte, dass die Zentrifugen im letzten Herbst nach dem 12-tägigen Krieg im Juni, als amerikanische und israelische Angriffe die drei wichtigsten Atomstandorte des Iran schlugen, an den Pickaxe Mountain-Standort verlegt wurden“, fügte es hinzu.

US-Stützpunkte im Golf unter erneutem Angriff

Und jetzt, nach allen Berichten, werden weiterhin mehr Flugzeuge, Tankflugzeuge und schwere militärische Ausrüstung aus Europa und in den zentralen Zuständigkeitsbereich des Kommandos überführt.

Die Iraner könnten dies jedoch als einfachere zusätzliche Ziele betrachten, die entfernt werden können, da die Golfstaaten weiterhin eingehende Angriffe sehen. Raketenwarnungen ertönten am Mittwoch in Saudi-Arabien und erneut in Bahrain.

ISNA-Berichte (viaNewsquawk): Drohnen- und Raketenangriffe auf Bahrain und Saudi-Arabien; US-Fünfte Flotte in Bahrain und US-Stützpunkt in Saudi-Arabien ins Visier genommen:

Bahrain war in letzter Zeit fast täglich mit Bombardierungen konfrontiert, da es das Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Flotte beherbergte.

Saudi-Arabien wurde nach dem Zusammenbruch eines früheren mehrjährigen Waffenstillstands mit vom Iran unterstützten Fraktionen in die Schusslinie gezogen.

US-Truppen unter iranischen Raketen in Jordanien

Soldaten in Jordanien scheinen Hauptziele iranischer ballistischer Raketen zu sein, in einer extrem gefährlichen Situation, nachdem bereits mehrere amerikanische Soldaten dort in der vergangenen Woche gestorben sind:

Footage filmed by a U.S. soldier in Muwaffaq Salti Air Base, in Jordan, during an Iranian Ballistic Missile attack. pic.twitter.com/0OHle3she8 — MenchOsint (@MenchOsint) July 22, 2026

Auch Jordanien sieht weiterhin erhebliche eingehende Projektile aus dem Iran. Die iranischen Staatsmedien haben kürzlich bekannt gegeben, dass F-15-Kampfflugzeuge, Drohnenvorbereitungsinfrastruktur und eine Hubschrauberlageranlage an den Stützpunkten Prince Hassan und King Faisal bei den jüngsten ballistischen Raketenstarts ins Visier genommen wurden.

Die Nachrichtenagentur IRNA behauptete, dass acht neue amerikanische MQ-9-Drohnen bei dem Angriff zerstört und zwei weitere „schwer beschädigt“ wurden, und zusätzlich wurden zwei Hubschrauber beschädigt.

Die ersten Berichte am Mittwochmorgen über mögliche weitere eingehende Raketen auf Bahrain und Saudi-Arabien haben die Ölpreise in die Höhe getrieben.

Unterdessen sagt Außenminister Marco, dass die USA mit saudischen Beamten wegen der anhaltenden Bedrohung durch die Houthis im Jemen in Kontakt stehen, Handelsschiffe anzugreifen und die saudische Schifffahrt in der wichtigen Wasserstraße Bab al-Mandeb im Roten Meer zu stören. Dies drückt das globale Öl weiter.

„Wir haben uns in der letzten Woche mehrmals mit den Saudis in Bezug auf diese Bedrohung beschäftigt. Es ist keine neue Bedrohung, aber es ist eine, die sich in der Vergangenheit manifestiert hat“, sagte er Reportern in seinen jüngsten Äußerungen.

In Worten, die Teheraner Beamte sicherlich nicht als erschreckend oder übermäßig bedrohlich finden werden, fuhr Rubio fort: „Der Kern dieses Problems ist die Tatsache, dass der Iran mittendrin ist. Apropos Unruhestifter der Region, es ist der Iran.“

Source sends footage of Tower 22 dorms after getting struck by Iran in Jordan. The sense among servicemembers is that Iran focused previously on destroying infrastructure but is now targeting soldiers. The base has been evacuated. pic.twitter.com/Jyegdltsgr — Ryan Grim (@ryangrim) July 21, 2026

„Es ist nur ein weiteres Beispiel: die Houthis, die Hisbollah, die Milizen im Irak, die Hamas – dafür gibt der Iran sein Geld aus, nicht für sein Volk, für die Unterstützung terroristischer Organisationen und destabilisierender Akteure in der Region“, fügte er in Washingtons charakteristischem „Achsensprache“ von „Schurkenschauspielern“ hinzu.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 23.07.2026