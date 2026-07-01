🌕✨ Vollmond im Steinbock: Die Architektur der Realität

Die Entstehung einer neuen Realität.

Am 29. findet der Vollmond im Erdzeichen Steinbock auf 8° statt, die Sonne steht ebenfalls im Krebs auf 8°. Während wir uns noch im ersten Dekan des Krebses befinden und uns auf intuitive Führung, emotionale Verbindungen und die Stärkung unserer inneren Grundlagen konzentrieren, bringt die Energie des Steinbocks Verantwortung und Praktikabilität in diese Bereiche ein.

Wir prüfen daher, ob das, was wir fühlen und hören, tatsächlich in der physischen Welt oder der Realität existiert. Ideen und Gedanken beginnen, sich dem Herzen zuzuwenden.

Der Steinbock-Vollmond regt uns zum Nachdenken an: Was und wie bringen wir Dinge in die materielle Welt? Vielleicht hinterfragen wir sogar, ob wir unser eigenes Potenzial zur Verwirklichung von Dingen wirklich verstehen, denn dieses Zeichen steht für greifbare Ergebnisse und dafür, was umsetzbar ist und was nicht.

Es ist an der Zeit, sich von allem zu lösen, woran wir emotional hängen, was aber keinen wirklichen Wert besitzt oder nicht zu unserem Wachstum beiträgt.

Wir sollten das hinter uns lassen, was nicht funktioniert, und uns dem zuwenden, was positive, sichtbare und nachhaltige Ergebnisse liefert. Jetzt ist nicht die Zeit, sich von verlockenden Illusionen von den Tatsachen ablenken zu lassen. (🌙✨ Neumond im Widder – 17. April 2026: Das Feuer der Selbstverwirklichung)

Merkur steht im Krebs auf 26° und bereitet sich darauf vor, am selben Tag rückläufig zu werden. Diese Phase ist von Reflexion geprägt und birgt viele Lektionen, vielleicht sogar wiederkehrende.

Diese Lektionen wiederholen sich jedoch nicht, um Leid zu verursachen; sie kehren zurück, um Klarheit darüber zu schaffen, was in unserem Energiefeld noch Heilung und Aufmerksamkeit benötigt.

In den Bereichen Kommunikation, Selbstausdruck, Lernen, Denkmuster, Information und Ideen liegt der Fokus stark darauf, wo wir möglicherweise alte Muster wiederholen. Wachstum entsteht durch das Erkennen dieser Muster und die Umsetzung sinnvoller Veränderungen.

Venus steht im Löwen auf 19°, wo wir neue Wege entdecken, Liebe auszudrücken, angetrieben von unserer Fähigkeit, unsere Schönheit, Selbstfürsorge und unseren Selbstwert zu entfalten. Diese inspirierende Liebe bringen wir ganz natürlich in unsere Beziehungen ein, da sie ihren Ursprung in uns hat.

Diese Energie hebt die Kreativität auf ein völlig neues Niveau und lässt uns zuvor verborgene Möglichkeiten erkennen. Diese Liebe ist mutig, nachhaltig und harmonisch, weil wir verstehen, wie wichtig es ist, im richtigen Moment das Notwendige zu tun. Wir entscheiden uns dafür, mit Liebe und kreativem Ausdruck voranzugehen.

Diese Energie zu heilen bedeutet, mutig unseren Leidenschaften nachzugehen und zu erkennen, dass unser Selbstwert weit über das hinausgeht, was die Gesellschaft als wertvoll definiert.

Mars steht im Zeichen Zwillinge auf 0°, ein neuer Transit, der erst vor Kurzem begonnen hat. Dies markiert den Beginn einer Phase voller rasanter Informationen und neuer Ideen.

Persönlich bietet dieser Transit die Gelegenheit, alles, was Sie von Beratern oder Autoritätspersonen übernommen haben, zu überdenken und mit dem abzugleichen, was wirklich mit Ihrer Seele im Einklang steht.

Ihre Intuition wird Ihnen in dieser Zeit den Weg weisen, wo sich Ihre Wahrnehmung verändern muss. Es ist ein Neustart Ihres Denkens – eine neue Sichtweise auf sich selbst, weg vom bloßen Folgen anderer und hin zur Selbstführung.

Jupiter steht im Krebs auf 29° und bereitet sich darauf vor, am folgenden Tag in den Löwen einzutreten. Dies markiert das Ende einer langen Reise durch emotionale Bindungen, Illusionen, Realitätsflucht, Ungleichgewichte, Fehlinformationen, spirituelle Stagnation und alle Bereiche, in denen wahrer Fortschritt verzögert wurde.

Dieser Wandel führt uns über bloßes Glauben hinaus und lässt uns die feineren Details wahrnehmen, die uns zuvor entgangen sind. Die Art und Weise, wie wir unserer Intuition folgen, entwickelt sich zu etwas weitaus Positiverem, Bodenständigerem und Fortschrittlicherem.

Uranus steht im Zwilling auf 3°. Wo einst Unklarheit herrschte, entsteht nun Klarheit. Wo Fragen bestanden, finden sich Antworten, die die Sichtweise verändern.

Dieser Transit bringt nicht nur rasche Veränderungen mit sich, sondern eröffnet auch Perspektiven, die eine völlig neue Welt voller Möglichkeiten eröffnen.

Transformation beginnt mit dem Aufkommen neuer und unkonventioneller Gedanken, die Erweiterung und die Freiheit mit sich bringen, das auszudrücken, was wirklich gesagt werden muss, da sich neue Plattformen und Chancen bieten. Dies markiert den Beginn einer revolutionären Denkweise, die auf Wissen und Verständnis basiert.

Chiron ist vor Kurzem in den Stier gewandert und steht nun bei 0°. Während dieses Vollmonds fragt er uns, ob wir Verletzungen erkennen, die mit unserem Selbstwertgefühl zusammenhängen und unsere Gefühle noch immer beeinflussen. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Verletzungen pragmatischer anzugehen.

Wir müssen erkennen, dass manche dieser Verletzungen nicht mehr zu uns gehören. Sie sind lediglich Illusionen, die versuchen, uns und unsere vermeintlichen Ansprüche zu definieren. Tief in unserem Inneren wissen wir bereits, wer wir sind, und jetzt ist es an der Zeit, so zu leben, als ob wir es wirklich glaubten.

Dieser Vollmond öffnet ein Tor, durch das nur das hindurchgelangt, was verarbeitet wurde und bereit für Transformation ist. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses besteht darin, wie wir unsere eigene Realität im Einklang mit unserem Selbstwertgefühl gestalten.

Wenn du wirklich weißt, wer du bist und wozu du fähig bist, wird jede Handlung bewusst und von diesem Wertgefühl getragen. Bestimmte Gedanken und Überzeugungen müssen losgelassen und transformiert werden, um diesen neuen Weg einzuschlagen.

Dieser Vollmond lädt dazu ein, abzuwägen, was hinter sich gelassen werden muss und was wirklich dauerhaften Wert schafft.

Fröhlichen Vollmond im Steinbock 🌕✨

Quellen: PublicDomain/medium.com am 01.07.2026