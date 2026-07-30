🌕💙 Vollmond im Wassermann – 29. Juli 2026

Von der Konditionierung zum bewussten Leben.

Dieser Vollmond lädt dazu ein, sich von Verbindungen, Gruppen und Gemeinschaften zu lösen, die nicht mehr mit deinen Wünschen nach Stabilität und Fortschritt in deinem Leben übereinstimmen.

Er markiert sowohl ein Ende als auch einen Neuanfang und lädt dich ein, zu prüfen, ob deine Gedanken und Handlungen deiner Seele wirklich die nötige Befreiung bringen.

In Bereichen, in denen du dich besonders müde oder ängstlich fühlst, unterstreicht dieser Vollmond deinen Übergang von alten Glaubenssätzen, gesellschaftlicher Prägung und den Erwartungen anderer hin zu dem, was du in diesem Moment als das Beste für dich empfindest. Die Antworten liegen immer in dir. Deine innere Führung wird dir den Weg weisen.

Der Mond steht im Wassermann auf 6° und lenkt die Aufmerksamkeit auf freie Meinungsäußerung, unabhängiges Denken und die Möglichkeit, sich jenseits gesellschaftlicher Konventionen auszudrücken.

Möglicherweise lösen Sie sich von alten Denk- und Sprechmustern, die Sie bisher an das gebunden haben, was als akzeptabel gilt. Dies befreit Sie und ermöglicht Ihnen eine tiefere Verbindung zu Ihrer Lebenskraft und zu den Gemeinschaften oder Menschen, mit denen Sie arbeiten und wachsen möchten. (🌕✨ 14. Juli 2026 Neumond: Der kosmische Reset, der alles verändert)

Von nun an sollten die Gruppen, denen Sie sich anschließen, sowohl Ihrer Seele als auch Ihrem Lebensumfeld Befreiung bringen. Manche Freundschaften oder Gemeinschaften können sich in dieser Zeit auf natürliche Weise auflösen.

Die Sonne im Löwen auf 6° ermutigt dich, dich wieder mit deiner kindlichen Unbeschwertheit und dem zu verbinden, was deine Seele wirklich entflammt. Du bist eingeladen, im Einklang mit dem zu handeln, was du als nachhaltig und authentisch für deinen Charakter erkannt hast.

In Bereichen, in denen Angst, Unruhe oder Verwirrung aufkommen, regt dich diese Konstellation dazu an, die kleinen Handlungen, Gewohnheiten und emotionalen Muster zu hinterfragen, die diese Energien in deinem Energiefeld verankert haben. Angst loszulassen, mutig traumatische Denkmuster zu durchbrechen und deine Energie wieder auf dich selbst zu lenken, kann äußerst heilsam sein.

Merkur im Krebs auf 17° deutet darauf hin, dass tiefsitzende emotionale Angelegenheiten während dieses Vollmonds anerkannt und vielleicht losgelassen werden sollten. Merkur hat seine Rückläufigkeit kürzlich beendet und befindet sich nun in seiner Schattenphase.

Das bedeutet, dass die während der Rückläufigkeit erneut betrachteten emotionalen Lektionen nun neu bewertet werden, während Sie sich darauf vorbereiten, mit mehr Bewusstsein und Weisheit in einen neuen Zyklus einzutreten.

Diese Energie wird sich wahrscheinlich am stärksten in Ihren emotionalen Bindungen, Ihrem Kommunikationsstil und Ihren wiederkehrenden Denkmustern bemerkbar machen.

Venus im Zeichen Jungfrau auf 21° steht für das Loslassen überholter Schönheitsideale und die Transformation Ihrer Sicht auf Liebe, Selbstwert und Ressourcen hin zu etwas, das Ihr wahres Selbst widerspiegelt. Dies markiert den Beginn einer persönlichen Weiterentwicklung, die aus der Erkenntnis erwächst, dass bestimmte Herangehensweisen an Venus-bezogene Themen entweder nicht mehr zielführend sind oder ihren Zweck erfüllt haben.

Was bleibt, ist die Chance, sich so weiterzuentwickeln, dass Ihr mentales Wohlbefinden und Ihre emotionale Stabilität gestärkt werden und Sie gleichzeitig die Pflege Ihres Körpers in den Vordergrund stellen können. Wir sollten nicht warten, bis unser Körper uns nach ständiger Belastung ohne ausreichende Erholung Beschwerden bereitet.

Mars im Zwilling auf 21° bringt zusätzliches Wachstum, insbesondere in Bereichen, die mit einem Perspektivenwechsel verbunden sind.

Ihr Antrieb, Ihre Motivation und Ihre Inspiration können Sie in neue Richtungen führen. Indem Sie überholte Denkweisen hinter sich lassen, gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihr Leben, vor allem in Beziehungen und beim Knüpfen neuer Kontakte. Nutzen Sie diese Zeit auch, um Ihre Beziehungen zu reflektieren und sich Ihrer inneren Kommunikation durch Ihre Gedanken bewusster zu werden.

Jupiter im Löwen auf 6° markiert den Beginn eines revolutionären Kapitels, in dem Mut erwacht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Sie entdecken möglicherweise neue Wege, sich selbstbewusst auszudrücken und gleichzeitig Ihre einzigartigen Qualitäten zu entfalten.

Ihre Weisheit und Ihre spirituelle Reise führen Sie vielleicht zu den Bereichen, in denen Jupiter das universelle Gleichgewicht wiederherstellen möchte, denn diese Energie aktiviert auf natürliche Weise Gerechtigkeit dort, wo sie am dringendsten benötigt wird. Mit wachsendem Selbstvertrauen unterstützt Sie diese Konstellation dabei, gesehen und gehört zu werden.

Saturn im Rücklauf im Widder auf 14° steht für langsamen Fortschritt und offenbart, ob du deine Energie richtig einsetzt. Mehr Klarheit entsteht, wenn du erkennst, ob dich dieses langsamere Tempo deinem Ziel näherbringt oder davon entfernt. Es sind Lektionen in Geduld, Verantwortung, Disziplin und Treue zu dem, was wirklich zu deinem Weg passt.

Weitere Planeten, die sich derzeit in der Rückläufigkeit befinden, sind Neptun im Widder auf 4° und Pluto im Wassermann auf 4°, während die Mondknoten im Zeichen Fische auf 1° verbleiben.

Die Knoten bereiten sich auf ihren Wechsel in die Zeichen Wassermann und Löwe vor, wobei der aufsteigende Mondknoten in den Wassermann und der absteigende Mondknoten in den Löwen eintritt.

Dieser Übergang bringt einen Abschluss mit alten Energien, die unser Denken darauf ausgerichtet hatten, Akzeptanz zu suchen, anstatt Individualität, Authentizität und innere Stärke zu leben.

Die Positionen von Uranus in Zwillingen, Neptun in Widder und Pluto in Wassermann auf 4° deuten ebenfalls auf tiefgreifende Veränderungen hin.

Sie lehren uns, neue Stabilität zu schaffen, tiefere Wahrheiten zu entdecken und überholte Denk-, Lebens- und Selbstwahrnehmungen zu transformieren. Chiron, der kürzlich in den Stier eingetreten ist, unterstützt die Heilung von Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und dem Gefühl persönlicher Sicherheit.

Lilith in Schütze auf 24° inspiriert dich, ein solides Fundament zu legen, das deinen Frieden schützt und gleichzeitig deiner Wahrheit treu bleibt. Du wirst vielleicht feststellen, dass du Ängste loslässt, indem du dich entschieden gegen alles stellst, was versucht hat, dein Licht zu trüben.

Die Energie dieses Vollmonds lädt zu stiller Besinnung und einem entschleunigten Tempo ein, damit Klarheit auf natürliche Weise entstehen kann. Sollte der Fortschritt langsam erscheinen, liegt es daran, dass die Klarheit dich aus festgefahrenen Denkmustern herausführt und dich dazu bringt, dich selbst auf Seelenebene ehrlicher zu erkennen. Es gibt keinen Grund zur Eile.

Du wirst nicht länger von der Angst getrieben, den Anschluss zu verlieren. Lass diese Gedanken los und erlaube Sonne und Mond, dir zu zeigen, wie du im Einklang mit dem Ruf deiner Seele leben kannst.

Alles Gute zum Vollmond im Wassermann.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 30.07.2026