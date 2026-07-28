🌕 🎥 Durchgesickertes Stanley Kubrick-Band: NASA plant „inszenierte Alien-Invasion“, um „neue Weltordnung“ zu schaffen (Video)

Stanley Kubrick hatte eine Warnung für die Menschheit. Er sagte, die Regierung habe langjährige und sehr detaillierte Pläne, eine Alien-Invasion zu inszenieren und Terror in der Bevölkerung zu entfesseln. Und jetzt haben wir das Band, um es zu beweisen.

Er sagt uns, dass sie eine Krise herstellen werden. Terror am Himmel. Eine Bedrohung, die so immens ist, dass die Menschheit um Schutz betteln wird. Und aus dieser Angst wird eine einzige globale Regierung aufsteigen. Totale Kontrolle. Der letzte Käfig.

Er wusste das schon vor Jahrzehnten. Er versuchte, es uns durch seine Filme zu erzählen. Bei „2001“. Durch „Eye Wide Shut“. Durch jeden Rahmen, den er jemals geschossen hat. Jetzt spricht er direkt. Aufdeckung der realen Machtstruktur und der Regeln.

Und seine Botschaft ist einfach: Unterschätzen Sie nicht, wie gefährlich sie sind. Und glaube kein Wort, was sie sagen.

Kubrick wusste, dass sie ihn töten würden. Also hat er es geplant. 1996 nahm er alles mit seinem engsten Freund, dem Zauberer David Berglas, auf. Dann versiegelte er es: Erst zwanzig Jahre nach seinem Tod es freizugeben. Er starb 1999. Zwanzig Jahre kamen und gingen. Nichts.

Aber Berglas starb 2023. Und jetzt haben wir dank des Nachlasses die vollständige Aufnahme.

Auf diesem Band verrät Kubrick, dass er wusste, dass der Tag kommen würde, an dem die Regierung und die Medien aufhören würden, sich über sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ lustig zu machen und anfangen würden, ihnen zu gefallen.

Er sah die Zeiten, in denen wir jetzt leben, aus einer Meile entfernt kommen. Und auf dem Bombenband, das gerade aufgetaucht ist, hatte er eine Warnung für die Menschheit. (Kongressabgeordneter mit höchster Geheimhaltungsstufe entlarvt Mondlandungs-Schwindel: „Gedreht in einem Hollywood-Studio“ (Video))

Offenlegung ist eine psychologische Operation. Laut Kubrick kann man garantieren, dass sie niemals freiwillig die Wahrheit preisgeben werden. Sie werden dir Brotkrumen geben. Sie geben Ihnen „nicht-menschliche Biologika“ und körniges Filmmaterial. Sie werden dich glauben lassen, dass dir endlich die Wahrheit gesagt wird.

Aber die wahre Wahrheit – die, die Kubrick uns zeigen wollte – ist, dass der Käfig immer noch da ist. Sie haben es gerade gestrichen, um wie ein Fenster auszusehen.

Dann kam Kubricks dunkelste Offenbarung. Die Enthüllung, die das zugrunde liegende Thema in vielen seiner Filme erklärt, einschließlich seines letzten Meisterwerks, dem stark zensierten Eyes Wide Shut. Die nicht-menschlichen Wesen sind nicht hier, um uns zu helfen. Sie sind hier für etwas weitaus beunruhigenderes. Unsere Essenz. Unsere Seelen.

Jetzt, da die Offenlegung an Fahrt gewinnt – da die Bundesregierung weiterhin geheime Dokumente veröffentlicht, während sogar die Mainstream-Medien an Bord kommen – war Kubricks Botschaft noch nie so wichtig. Er sagte, man müsse etwas Kritisches verstehen.

Er sagt, dass diese nicht-menschlichen Wesen, die er Reptilien nennt, die Erzählung kontrollieren und uns falsche Brotkrümel werfen.

Sie wissen, was passieren würde, wenn die wahre Wahrheit jemals ans Licht käme. Echte Offenlegung – Reptilien, die Seelen ernten, die Geschichte manipulieren, unter uns brüten. Die Öffentlichkeit wäre entsetzt und abgestoßen. Wir würden aufstehen und gegen sie kämpfen.

Das können sie nicht zulassen.

Stattdessen erzählen sie uns eine andere Geschichte. Eine außerirdische Invasion. Ein gemeinsamer Feind. UFOs greifen unsere Städte an. Die verängstigten Massen werden um Schutz betteln. Ihre Freiheiten aufgeben. Akzeptiere eine Ein-Welt-Regierung als die einzige Rettung.

Kubrick war nicht das einzige Genie, das durch den Schleier sah. Einer dieser Männer war Jordan Maxwell.

Er verstand die alten Texte und die Symbolik. Er wusste, dass die „Götter“ von früher nicht mythologisch waren – sie waren administrativ.

Hybride Blutlinien, darunter die königliche Familie, die Rothschilds und Bushes, setzen die Tradition fort. Eine herrschende Klasse, die die Menschheit seit Jahrtausenden in Ketten gehalten hat.

Kubrick hatte eine Antwort auf diese Frage. Eine Antwort, die er tief in der Erzählung von Eyes Wide Shut vergraben hat. Der Film, der sich für die Elite als so gefährlich erwies, haben sie nie einem von uns erlaubt, Kubricks Version zu sehen.

Kubrick sagte Nicole Kidman während der Dreharbeiten, dass „psychopathische Pädophile“ die Welt regieren.

Wie sich herausstellte, hatte Kidman nur einen Bruchteil von Kubricks fundiertem Wissen zu diesem Thema.

Während die Regierung Ihnen Leckerbissen über UAPs und „nicht-menschliche Biologika“ gibt, denken Sie daran: Sie zeigen Ihnen, was sie sehen wollen.

Die wahre Wahrheit – die, vor der Kubrick uns in jedem Frame seiner Filme zu warnen versuchte – ist viel dunkler. Und viel näher als du denkst.

Jordan Maxwell stimmte zu. Wie er erklärte, sind das Menschen, die Hollywood und das politische System führen und mit Dingen verbunden sind, die die meisten Menschen nicht verstehen können.

Stanley Kubrick erzählte der Welt, was er über die dunklen Machtstrukturen wusste, die die Welt durch seine Filme jahrzehntelang beherrschen. Er wusste, dass die Elite nicht-menschliche Wesen sind. Er wusste, dass die Unschuld der Kinder ihr Hauptgericht war.

Dann haben sie ihn getötet.

Alles, und ich meine, alles beginnt jetzt zusammenzukommen. Von der Enthüllung über die Entvölkerung der Welt bis hin zur Schaffung einer Ein-Welt-Regierung und der Neuen Weltordnung.

Schauen Sie sich diese Wikileaks-E-Mail an. Eine der erstaunlichsten durchgesickerten E-Mails aller Zeiten. Ein Treffen zwischen dem Apollo-14-Astronauten Edgar Mitchell und John Podesta. Die Themen? Außerirdische „Offenlegung“ und Nullpunktenergie.

Denken Sie darüber nach. Podesta – der Mann im Zentrum der Clinton-Maschine, der Mann mit Verbindungen zu den tiefsten Korridoren der globalen Macht – wurde von einem Astronauten mit Kenntnis der Offenlegungspsy-op informiert. Nicht, um es zu entlarven. Um es zu verwalten. Um die Erzählung zu kontrollieren.

Das ist der Beweis. Der Beweis, dass es bei der Offenlegung nicht um die Wahrheit geht. Das war es nie. Es geht um kontrollierte Freigabe. Das langsame Rinnsal von Informationen, das die Öffentlichkeit besänftigen soll, während sich die eigentliche Agenda im Schatten vorwärts bewegt.

Je mehr Menschen innerhalb der Maschine, mit denen Sie sprechen, desto offensichtlicher wird die ganze Agenda des Schweigens.

Nun, ein Kameramann aus Stanley Kubricks letztem Film hat eine Bombe fallen lassen: Warner Bros. hat nach dem verdächtigen Tod des Regisseurs im Jahr 1999 nicht nur Eyes Wide Shut optimiert – sie haben jede Szene herausgerissen und die elitären Pädophilenringe und satanischen Rituale im Mittelpunkt der Geschichte enthüllt.

Er verwandelt es in das, was er eine „bizarre Nicht-Geschichte“ nennt.

Es gab noch viel mehr an diesem Film, den das Studio dem Publikum zuließ. Es ist der perfekte Titel. Eyes Wide Shut Beschreibt genau, wie die Elite die Menschheit zum Leben konditioniert hat. Mit weit geöffneten Augen durchs Leben gehen, aber nichts sehen.

Die Rituale. Die Masken. Die Geheimgesellschaften. Der Kinderhandel versteckt sich hinter vergoldeten Türen.

Kubrick wusste es. Er hatte die Dokumente gesehen. Er hatte die Männer in den Masken getroffen… und zu Beginn seiner Karriere hat er ihre Drecksarbeit für sie gemacht.

Er wusste, dass er am Ende wie so viele andere, die es versuchten, enden würde, wenn er die Wahrheit direkt sagte. Also erzählte er es durch Kunst. Durch das Kino. Durch Schichten von Schatten und Licht.

Die Wahrheit ist nicht nur Information – es ist Befreiung. Es ist das Licht, das die Dunkelheit durchdringt, die sie um diese Welt gewickelt haben.

Mehr über die Agenda von Hollywood lesen Sie in den Bestsellern „Hollywood Code“ und „Hollywood Code 2„.

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Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 23.07.2026