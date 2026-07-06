🌞 Schockierende Ergebnisse zum Sonnenschutz: Große Studie belegt, dass sich das Melanomrisiko bei Sonnenschutzmittelanwendern fast vervierfacht

Eine große Studie mit mehr als 470.000 Teilnehmern hat ergeben, dass die Verwendung von Sonnenschutzmitteln das Risiko für drei Hauptarten von Hautkrebs massiv erhöht .

Laut einer Studie der UK Biobank hatten Personen, die häufig Sonnenschutzmittel verwendeten, ein um 292 % höheres Risiko für invasives Melanom , ein um 140 % höheres Risiko für Basalzellkarzinom und ein um 126 % höheres Risiko für Plattenepithelkarzinom.

Besonders bemerkenswert an den Ergebnissen ist, dass die erhöhten Risiken auch dann noch bestanden, nachdem die Forscher eine breite Palette von Faktoren berücksichtigt hatten, die bekanntermaßen das Hautkrebsrisiko beeinflussen, darunter Alter, Geschlecht, Hauttyp, Bräunungsfähigkeit, Sonnenbrand in der Vergangenheit, Nutzung von Solarien und im Freien verbrachte Zeit.

Die Forscher beobachteten ein einheitliches Muster: Je häufiger die Teilnehmer angaben, Sonnenschutzmittel zu verwenden, desto höher war die bei ihnen festgestellte Hautkrebsrate.

Die Ergebnisse haben in den sozialen Medien eine Debatte ausgelöst, in der Kritiker herkömmlicher Sonnenschutzempfehlungen argumentieren, dass moderne chemische Sonnenschutzmittel Risiken bergen könnten, die noch nicht ausreichend untersucht wurden.

Einige Kommentatoren verweisen auf Belege dafür, dass giftige chemische Inhaltsstoffe wie Oxybenzon , Octocrylen und Homosalat in den Blutkreislauf aufgenommen werden können, was Fragen nach langfristigen biologischen Auswirkungen aufwirft. (Anwendung von Sonnenschutzmitteln: „Lichtschutzfaktor 50 ist kontraproduktiv und lebensgefährlich…!!“)

Die Studie erscheint inmitten einer zunehmenden Diskussion über Vitamin-D-Mangel . Es mehren sich die Hinweise, dass übermäßige Vermeidung von Sonnenlicht dem Körper einen lebenswichtigen Nährstoff vorenthält, der mit der Immunfunktion und der allgemeinen Gesundheit in Verbindung steht.

Obwohl Vitamin D hinsichtlich seiner potenziellen Rolle bei der Krebsprävention umfassend untersucht wurde, empfehlen die etablierten Gesundheitsbehörden weiterhin Sonnenschutzmittel als Teil einer umfassenderen Strategie zur Reduzierung schädlicher ultravioletter Strahlung.

Die Studie wirft eine Frage auf, die viele Gesundheitsbehörden wohl kaum ignorieren können: Wenn Sonnenschutzmittel der Grundpfeiler der modernen Hautkrebsprävention sind, warum treten dann die höchsten Hautkrebsraten bei denjenigen Menschen auf, die angeben, sie am häufigsten zu verwenden?

A BOMBSHELL study of 470,000 people found using sunscreen increased the risk of 3 MAJOR SKIN CANCERS. – INVASIVE MELANOMA: +292%

– BASAL CELL CARCINOMA: +140%

– SQUAMOUS CELL CARCINOMA: +126% These alarming cancer signals persisted even after researchers accounted for age, sex,… pic.twitter.com/eLfG03LDbr — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) June 24, 2026

Wie früher berichtet, ergab eine 20-jährige schwedische Studie, dass die Vermeidung von Sonnenlicht das Risiko eines vorzeitigen Todes um 60 % erhöht, insbesondere durch Herzerkrankungen und Krebs.

Die Studie: Richie Jeremian et al: Gene-environment analyses in a UK Biobank skin cancer cohort identifies important SNPs in DNA repair genes that may help prognosticate disease risk

„Aber Korrelation ist nicht Kausalität!“

Diesen Einwand wird jeder sofort parat haben. Und ja: Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie, die keine direkte Kausalität beweisen kann. Hulscher räumt das auch ein.

Aber – und das ist der entscheidende Punkt – die Studie war eben kein plumper Vergleich von zufälligen Sonnencreme-Nutzern gegen Nicht-Nutzer. Die Forscher kontrollierten für: Hautfarbe, Haarfarbe, Bräunungsfähigkeit, Sonnenbrände in der Kindheit, Solarium-Exposition, Aufenthaltsdauer im Freien, Alter und Geschlecht. All die offensichtlichen Confounder, die einem sofort einfallen („Sonnencreme-Nutzer sind halt hellhäutiger und gehen öfter in die Sonne“), wurden herausgerechnet.

Und der Zusammenhang blieb. Robust. Signifikant. Dosisabhängig.

Das wirft eine unbequeme Frage auf: Wenn Sonnencreme tatsächlich vor Hautkrebs schützt – warum zeigen dann ausgerechnet die Menschen, die sie am gewissenhaftesten verwenden, das höchste Risiko?

Was in der Tube steckt, von dem niemand spricht

Vielleicht liegt die Antwort nicht im Sonnenschutz, sondern in dem, wovor man sich eigentlich schützen will – nur dass die Gefahr diesmal aus der Tube kommt.

Wie Hulscher anmerkt, enthalten viele chemische Sonnencremes hormonell wirksame Substanzen, die nachweislich rasch in den Blutkreislauf aufgenommen werden: Oxybenzon, Octocrylen, Homosalat – klingt wie das Inhaltsverzeichnis eines Chemielabors, nicht wie etwas, das man sich großflächig auf die Haut schmieren sollte.

Oxybenzon etwa ist ein bekannter endokriner Disruptor. Es imitiert Östrogen, bringt den Hormonhaushalt durcheinander. Die FDA selbst hat in einer Pilot Studie 2019/2020 festgestellt, dass die Blutkonzentrationen dieser Chemikalien nach großflächiger Anwendung die Sicherheitsschwellen überschreiten, ab denen toxikologische Tests erforderlich wären.

Und dann ist da noch die Benzol-Kontamination, die in den letzten Jahren bei zahlreichen Sonnencreme-Chargen festgestellt wurde. Benzol – ein bekanntes Karzinogen. Ausgerechnet in einem Produkt, das Krebs verhindern soll.

Das Vitamin-D-Dilemma

Und dann ist da noch der Elefant im Raum, den die „Immer-eincremen“-Fraktion konsequent ignoriert: Sonnenlicht ist nicht nur ein Risikofaktor. Es ist die primäre Quelle für Vitamin D – ein Hormon-Vorläufer, der an Immunregulation, Zellreparatur, Entzündungskontrolle und Krebsabwehr beteiligt ist.

Wie Hulscher es formuliert: Menschen, die niemals ungeschützt Sonnenlicht abbekommen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Vitamin-D-Mangel entwickeln. Und Vitamin-D-Mangel ist seinerseits mit erhöhten Krebsraten assoziiert – einschließlich, man ahnt es, Hautkrebs.

Nach meiner Erfahrung sind „normal-gesunde“ Werte im Bereich von 100 bis 150 ng/ml der Speicherform 25-OH Vitamin D3. Und sie sind leicht erreichbar. Nach einer Woche Aufenthalt auf Meereshöhe bei einem Sonnenstand, der zur Mittagszeit nur etwa 8 Grad von der Senkrechten abweicht, also in den Tropen, kam ich dank Vermeidung von Sonnencreme auf einen Vitamin D Spiegel von 109 ng/ml:

Natürlich vom Körper erzeugt, kann das also nicht ungesund sein, obwohl das Labor einen „Normbereich“ von 30,0 bis 50,0 angibt. Tatsächlich sind das die „normal kranken“ Durchschnittswerte von 95% der Patienten die wegen Krankheit vom Arzt zur Laboruntersuchung geschickt worden sind.

Was tun? Die vernünftige Mitte und Nachsorge

Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt bei 35 Grad stundenlang in die pralle Mittagssonne legen und auf den Sonnenbrand warten sollte. Sonnenbrände sind nachweislich schädlich – daran gibt es nichts zu rütteln.

Die vernünftige Strategie liegt, wie so oft, in der Mitte:

Sensible Sonnenexposition: Genug Zeit in der Sonne, um von den Vorteilen zu profitieren, ohne den Punkt des Sonnenbrands zu erreichen

Mineralische statt chemischer Filter: Zinkbasierte Sonnencremes bilden eine physikalische Barriere auf der Haut, statt chemischer Substanzen, die ins Blut eindringen

Schatten und Kleidung: Wenn die Sonne am intensivsten brennt, sind Hemd und Hut die bessere Wahl als der nächste Klecks Chemie-Creme

Keine Panik vor der Sonne: Die Sonne ist kein Feind. Sie ist die Energiequelle, unter der sich das Leben auf diesem Planeten entwickelt hat

Hautrötungen durch intensive Sonneneinstrahlung und generell strapazierte Hautpartien pflege ich mit einem Hautgel, das bioenergetisch aktives Ubiquinon Q10 (0,6 %) in ultrakleinen Tropfen enthält.

Q10 kann durch diese spezielle Struktur intensiver in die Hautschichten vordringen und damit seine schützenden und pflegenden Eigenschaften voll entfalten. Insbesondere wird das Coenzym Q10 von den Kraftwerken der Zelle, den Mitochondrien, benötigt, die allfällige Schäden blitzschnell reparieren können.

Eine andere Studie mit den Daten der Biobank hatte eine deutliche Reduzierung der Todesfälle durch Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch hohe Sonneneinstrahlung festgestellt.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/tkp.at am 26.06.2026