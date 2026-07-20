🌡️ Klimatechnisch verursachte Dürre, Hitzekuppel und Waldbrände

Ende April warnte der renommierte Klimaforscher Dane Wigington im US-amerikanischen Radiosender USAW vor zunehmenden Extremwetterereignissen, die durch Geoengineering, also künstliche Wettermanipulation, verursacht werden.

Wigington prophezeite einen „Sommer der Hölle“. Angesichts der landesweiten Rekordtemperaturen sollte er – wieder einmal – Recht behalten. Nehmen wir die Dürre im Südwesten der USA, die dazu führt, dass Wasserquellen wie der Lake Powell Rekordtiefstände erreichen.

In einem Bericht der letzten Woche hieß es: „Der Wasserstand des Lake Powell ist kritisch niedrig und nähert sich laut Experten dem Punkt, an dem das Wasser fast vollständig ausgetrocknet ist.“ Der Wasserstand im Stausee ist so niedrig, dass das Wasser bald nicht mehr durch die Schwerkraft am Glen Canyon Dam vorbeifließen kann.

Wigington erklärt: „Hinter dem Hoover-Damm befinden sich 33 Meter Sedimente. Das bedeutet, dass es sich nicht mehr um Wasser, sondern um Schlamm handelt. Die extrem niedrigen Wasserstände in diesen Becken entsprechen daher wahrscheinlich nur der Hälfte der offiziellen Angaben. Wir steuern geradewegs auf eine Katastrophe zu. Es gibt kein Entrinnen.“

Was würde Wigington tun, wenn er in Phoenix oder Las Vegas leben würde? Wigington sagt: „Umziehen. … Ja, wir haben Dürre-/Überschwemmungsszenarien, und das ist ein Kennzeichen von Climate Engineering. (⛈️ 🌡️ Enthüllt: CIA-Wettermanipulation bestätigt in freigegebenen Dokumenten!)

Während der Südwesten komplett austrocknet, was sehen wir gerade in Regionen wie Texas? Dort werden Unwetterwarnungen vor Sturzfluten ausgegeben.

Szenarien mit nichts als tödlichen Überschwemmungen oder verheerender Dürre sind typisch für Climate-Engineering-Operationen, die den gesamten globalen Wasserkreislauf massiv stören.“

Dann gibt es noch das sogenannte Hitzewellenproblem , das derzeit weite Teile der USA betrifft. Wigington sagt: „In Montana gab es Rekordtemperaturen, und eine Woche später fiel fast ein Meter Schnee.

Eine Woche darauf folgte eine weitere Rekordtemperatur von 46 Grad Celsius. Die Lage ist völlig außer Kontrolle geraten, und die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie ernst sie ist. Sie sind mit Politik und Sport beschäftigt, und wir stehen kurz vor dem Abgrund. Die Leute müssen endlich aufwachen!“

Ein weiteres Problem ist eine riesige Rauchschicht über Nordamerika. Laut Wigington werden in Kanada Wälder abgebrannt, um durch den Rauch Waldbrände vorübergehend einzudämmen.

Millionen Quadratkilometer Land wurden bereits in Brand gesetzt. Verschärft wird die Situation jedoch durch das sogenannte Climate Engineering.

Wigington erklärt: „Climate Engineering ist eine psychologische Operation, die den Machthabern dient. Wir verfügen über eine verdeckte Kriegswaffe, mit der sie die Bevölkerung kontrollieren und anschließend die Natur dafür verantwortlich machen können.

Sie können Ernten vernichten, unvorstellbares Leid verursachen und die Natur dafür verantwortlich machen. Dies ist die Kronjuwelenwaffe der Machthaber.“

Exposed: forest fires as a military weapon. The military industrial complex and their controllers are now more desperate and dangerous than ever before, they feel they have the right to play God with weather and nature. Do you object to that?

A formerly classified US military… pic.twitter.com/7zvdzDJo5H — Dane Wigington (@DaneWigington) September 5, 2025

Enthüllt: Waldbrände als militärische Waffe. Der militärisch-industrielle Komplex und seine Drahtzieher sind heute verzweifelter und gefährlicher denn je; sie maßen sich an, mit dem Wetter und der Natur Gott zu spielen. Wollen Sie das hinnehmen?

Ein ehemals als geheim eingestuftes Dokument des US-Militärs mit dem Titel „Forest Fire As A Military Weapon“ (Waldbrand als militärische Waffe) liefert erschütternde Einblicke in die geplante Zerstörung nach der Taktik der „verbrannten Erde“.

Die US-Forstbehörde (US Forest Service) war tatsächlich an der Forschung und Planung für dieses militärische Handbuch zur Herbeiführung inszenierter Waldbrandkatastrophen beteiligt. Welche Rolle spielten Maßnahmen zur Wetterbeeinflussung dabei, Wälder weltweit auf extreme und beispiellose Vernichtung durch Feuer vorzubereiten?

Dieser Videobeitrag enthüllt das erschreckende Ausmaß der Forschungsarbeit, die das US-Militär und die US-Forstbehörde in die Vorbereitung von Wäldern auf eine solche extreme Verbrennung investiert haben.

From AccuWeather: “100 million to swelter daily in massive US heat dome. A massive heat dome will be long-lasting and unforgiving across large areas of the United States in the coming weeks”. And from Newsweek “Millions Warned To Stay Out of Sun In 25 States: Lethal… pic.twitter.com/KMBRjG8BLF — Dane Wigington (@DaneWigington) July 27, 2025

Laut AccuWeather: „100 Millionen Menschen werden täglich unter einer massiven Hitzeglocke in den USA schwitzen. Eine gewaltige Hitzeglocke wird in den kommenden Wochen weite Teile der Vereinigten Staaten erfassen und dabei langanhaltend und gnadenlos sein.“

Und Newsweek meldet: „Warnung an Millionen Menschen in 25 Bundesstaaten, die Sonne zu meiden: Lebensgefährliche Temperaturen.“

Maßnahmen des Climate Engineering – zu denen auch durch Frequenzübertragungen von Ionosphären-Heizanlagen induzierte Hochdruck-Hitzeglocken gehören – richten weltweit verheerende Schäden an; sollte dieser Wetterkrieg ungehindert fortgesetzt werden, steht uns bald das Ende bevor.

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com am 17.07.2026