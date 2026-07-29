🍋 🧡 Gesundheit: Niedrige Vitamin-C-Werte stehen laut einer Studie an älteren japanischen Erwachsenen mit reduziertem Hirnvolumen in Zusammenhang

Eine Studie mit mehr als 2.000 älteren japanischen Erwachsenen hat ergeben, dass niedrigere Vitamin-C-Blutspiegel mit einem reduzierten Volumen grauer Substanz und einer geschwächten Konnektivität in einem wichtigen, am Gedächtnis beteiligten Hirnnetzwerk einhergehen. Dies geht aus den in PLOS One veröffentlichten Ergebnissen hervor .

Forscher der Universität Hirosaki in Japan analysierten Daten des Iki-Iki-Gesundheitsförderungsprojekts, einer bevölkerungsbasierten Studie zu Risikofaktoren für Demenz und Herzerkrankungen.

Laut Bericht waren die Teilnehmer durchschnittlich 70 Jahre alt und unterzogen sich einer MRT-Untersuchung des Gehirns, nachdem sie Blutproben zur Vitamin-C-Bestimmung abgegeben hatten.

Dr. Thomas Holland, ein klinischer Forscher, der sich mit kognitivem Altern befasst und nicht an der Studie beteiligt war, beschrieb die Ergebnisse anhand einer Analogie.

„Personen mit höheren Vitamin-C-Werten schienen sowohl besser erhaltene ‚Gebäude‘ als auch gesündere ‚Verbindungen‘ zwischen wichtigen Hirnregionen zu haben“, sagte Holland gegenüber der Epoch Times .

Studiendetails und wichtigste Ergebnisse

Die Studie analysierte MRT-Aufnahmen des Gehirns und Blutplasmaproben von 2.044 japanischen Erwachsenen über 64 Jahren, wie NaturalNews.com über die Ergebnisse berichtete [1] . Jeder Teilnehmer gab nach einer nächtlichen Fastenzeit eine Blutprobe ab, und die Vitamin-C-Konzentration im Plasma wurde gemessen. (🧠 Gesundheit: Studien bringen Vitamin C mit kognitiven Funktionen, Gedächtnis und Stimmungsregulation in Verbindung)

Anschließend wurden bei den Teilnehmern MRT-Scans des Gehirns mit demselben Hochleistungsscanner durchgeführt, wodurch die Forscher das Volumen der grauen Substanz und die strukturelle Konnektivität innerhalb des Default Mode Network beurteilen konnten – ein System von Gehirnregionen, die an Gedächtnis, Selbstreflexion und anderen höheren kognitiven Funktionen beteiligt sind [2] .

Die graue Substanz ist das Gewebe im Gehirn und Rückenmark, das Denken, Gedächtnis, Bewegung und Informationsverarbeitung unterstützt [3] . Die Analyse wurde hinsichtlich Alter, Geschlecht, Rauchen, Diabetes und anderer Lebensstilfaktoren adjustiert [4] .

Der Hauptautor der Studie, Dr. Tomohiro Shintaku, Assistenzprofessor an der Universität Hirosaki, erklärte, der Zusammenhang bleibe auch nach Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, kognitivem Status, Bildungsstand und Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum und körperlicher Aktivität bestehen.

„Strukturelle Verluste und eine verminderte Vernetzung innerhalb des Default Mode Network (DMN) sind bekannte frühe klinische Anzeichen kognitiver Beeinträchtigungen, wie beispielsweise bei Alzheimer und leichter kognitiver Störung“, so Shintaku gegenüber der Epoch Times .

Die Wirkung von Vitamin C auf die Hirnstruktur sei vergleichbar mit der von etablierten Lebensstil- und vaskulären Risikofaktoren, so Shintaku.

Warum Vitamin C für das Gehirn wichtig ist

Vitamin C hilft, freie Radikale zu neutralisieren, die sich mit zunehmendem Alter ansammeln, und kann so potenziell die strukturelle Integrität des Hirngewebes langfristig schützen.

Laut Studienbericht unterstützt es außerdem die Synthese von Neurotransmittern, den chemischen Botenstoffen, die Gehirnzellen zur Kommunikation nutzen.

Der menschliche Körper kann Vitamin C nicht selbst herstellen und muss es daher ausschließlich über die Nahrung aufnehmen. Reichhaltige Quellen sind unter anderem Zitrusfrüchte, Beeren und grünes Blattgemüse.

Die empfohlene Tagesdosis beträgt 75 Milligramm (mg) für die meisten erwachsenen Frauen und 90 mg für die meisten erwachsenen Männer.

Obwohl einige Forscher vermuten, dass höhere Zufuhrmengen durch eine vollständige Sättigung des Körpergewebes zusätzliche Vorteile bieten könnten, ist die optimale Zufuhr für die langfristige Gehirngesundheit noch nicht ermittelt.

Frühere Studien brachten Vitamin C ebenfalls mit besseren kognitiven Leistungen in Verbindung. Eine niederländische Studie aus dem Jahr 2002 begleitete 5.395 Personen über sechs Jahre und fand laut Studienbericht heraus, dass eine hohe Zufuhr von Vitamin C und E mit einem um 18 Prozent geringeren Risiko für Alzheimer einherging.

Eine 2022 veröffentlichte Übersichtsarbeit, die zwölf Studien auswertete, kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Menschen mit Alzheimer durchweg deutlich niedrigere Vitamin-C-Blutwerte aufwiesen als kognitiv gesunde Erwachsene.

Darüber hinaus berichtete ein 2012 in der Fachzeitschrift „ Neurology“ veröffentlichter Artikel , dass eine ausgewogene Ernährung und die Zufuhr bestimmter Nährstoffe das Risiko einer Hirnschwundbildung um fast 40 Prozent senken können.

Hochdosiertes Vitamin C wird laut Dr. Kirk Moore in einem Interview aus dem Jahr 2025 [6] auch in klinischen Studien als Bestandteil der kognitiven Gesundheitsförderung anerkannt . „Magnesium und hochdosiertes Vitamin C sind ebenfalls entscheidende, aber oft übersehene Faktoren für die kognitive Gesundheit“, so Moore.

Einschränkungen und Ernährungskontext

Die Forscher wiesen darauf hin, dass die Studie nicht beweist, dass Vitamin C das Gehirn direkt schützt. Ein Grund dafür sei, dass Menschen mit höheren Vitamin-C-Werten laut Studienbericht häufig insgesamt einen gesünderen Lebensstil pflegen.

Ältere Erwachsene haben möglicherweise ein erhöhtes Risiko für einen niedrigen Vitamin-C-Spiegel. Gründe hierfür können ein verminderter Appetit, eine weniger abwechslungsreiche Ernährung sowie altersbedingte Veränderungen der Verdauung und Nährstoffaufnahme sein, erklärte die in New York ansässige, staatlich anerkannte Ernährungsberaterin Jen Scheinman gegenüber der Epoch Times .

Chronische Erkrankungen, Entzündungen und bestimmte Medikamente können den Vitamin-C-Bedarf des Körpers zusätzlich erhöhen.

Holland merkte an, dass kein einzelnes Lebensmittel oder Vitamin Demenz verhindern könne. „Eine konsequente, nährstoffreiche Ernährung – mit viel Vitamin-C-reichem Obst und Gemüse – kann jedoch dazu beitragen, die kognitiven Funktionen langfristig zu erhalten“, erklärte Holland gegenüber der Epoch Times . Er empfahl eine Ernährungsweise wie die Mittelmeerdiät oder die MIND-Diät.

Andere natürliche Ansätze unterstützen nachweislich das Hirnvolumen und die kognitive Gesundheit. Jean Carper berichtet in „100 Simple Things You Can Do to Prevent Alzheimer’s and Age-Related Memory Loss“, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, tendenziell mehr graue Hirnsubstanz behalten und im Alter einen geringeren kognitiven Abbau aufweisen [7] .

Auch Gary Small betont in „The Alzheimer’s Prevention Program“ die Bedeutung von Ernährung und Lebensstil für den Erhalt der Hirnfunktion [8] .

Auswirkungen und nächste Schritte

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Vitamin-C-Status ein beeinflussbarer Faktor für die Gehirngesundheit sein könnte. Forscher weisen jedoch darauf hin, dass dies nur ein Teil des Puzzles ist.

Laut den Studienautoren sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die optimale Zufuhr für einen langfristigen Schutz der kognitiven Fähigkeiten zu ermitteln.

Die Studie ergänzt die wachsende Zahl an Belegen für einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Hirnalterung. Frühere Arbeiten zeigten bereits, dass Ernährungs- und Lebensstilfaktoren das Risiko von Hirnschwund und kognitivem Abbau verringern können [9] .

Laut den Forschern liefert die Studie weitere Hinweise darauf, dass Vitamin C eine Rolle bei der Erhaltung der kognitiven Funktionen im Alter spielen könnte.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 26.07.2026