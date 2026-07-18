🍵 💚 Vertuschte Studien: Deshalb haben die Amish keinen Krebs!

Nach 12 Jahren als medizinischer Onkologe am Central US Cancer Medical Institute entdeckte ich, warum es in einer Amish-Gemeinde in Pennsylvania fast keine Krebsfälle gibt – während Amerikaner, die Zugang zu den besten Krankenhäusern, den besten Onkologen und 150.000 Dollar teuren Chemotherapieprotokollen haben, zu Tausenden sterben. Von Dr. James Anderson

Die CDC untersuchte sie 20 Jahre lang. Sie fand die Antwort. Doch dann sorgte die Pharmaindustrie dafür, dass die Forschungsergebnisse verschwanden.

Denn Krebs ist keine Krankheit, die man heilen will. Es ist eine Viertelbillionen-Dollar-Industrie.

Aber ich habe dieses System verlassen. Und ich habe es satt zu schweigen.

Mein Name ist Dr. James Anderson. Facharzt für Onkologie. Seit 12 Jahren behandle ich Krebspatienten an einem der führenden Krebsinstitute des Landes.

Ich habe Medizin studiert, um Menschenleben zu retten.

Stattdessen habe ich 12 Jahre damit verbracht, ihre Todesurteile hinauszuzögern.

Genau das bewirkt eine Chemotherapie. Sie heilt den Krebs nicht. Sie verschafft Zeit, zerstört dabei aber alles andere.

Woche für Woche das gleiche Muster:

Eine Patientin betritt meine Praxis. Krebs im Stadium 2 oder 3. Noch immer stark. Noch immer hoffnungsvoll. Sie vertraut darauf, dass ich sie retten werde.

Ich verschreibe also das, wofür ich ausgebildet wurde.

Cisplatin. Doxorubicin. Paclitaxel. Medikamente, die Krebszellen abtöten. Und jede andere sich schnell teilende Zelle in Ihrem Körper.

Ihnen fallen die Haare aus. Sie können nicht essen, ohne sich zu übergeben. Ihr Immunsystem bricht zusammen. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen sinkt von 7.000 auf 1.500. Jetzt kann sie schon eine einfache Erkältung töten.

Aber der Tumor schrumpft. Für eine Weile.

Dann kommt es zurück. Stärker. Resistent gegen die Chemotherapie, die sie beim ersten Mal beinahe umgebracht hätte.

Also versuchen wir einen anderen Cocktail. Mehr Gift. Mehr Leid. (⚕️ Hätten wir auf einen Nobelpreisträger gehört, der von der Pharmaindustrie an den Rand gedrängt wurde, hätten wir die Krebspandemie vielleicht schon Anfang der 1920er Jahre verhindern können)

Und wissen Sie, was dann passiert?

Die meisten von ihnen sterben sowieso.

Nicht durch Krebs. Sondern durch Infektionen, die ihr zerstörtes Immunsystem nicht bekämpfen kann. Durch Organversagen infolge der Chemotherapie. Oder weil sie aufgeben, weil die „Heilung“ schlimmer ist als die Krankheit selbst.

Ich habe das zwölf Jahre lang beobachtet. Die Behandlungsprotokolle verordnet. Zugesehen, wie Patienten unter der Behandlung litten. Zugesehen, wie sie starben.

Dann besuchte ich Tumorkonferenzen, in denen wir über „Überlebensraten“ diskutierten.

„Die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Darmkrebs im Stadium 3 liegt jetzt bei 65 %.“

Sie feierten. Als wären 65 % ein Sieg.

Das bedeutet, 35 % sind tot. Und die 65 %, die überlebt haben? Die meisten verbrachten fünf Jahre im Krankenhaus. Sie waren durch die hohen Arztrechnungen ruiniert. Ihre Lebensqualität war zerstört.

Und die Pharmakonzerne? Die haben letztes Jahr allein mit der Krebsbehandlung 250 Milliarden Dollar verdient.

Eine Viertelbillion Dollar.

Ein Patient in Chemotherapie – 150.000 US-Dollar pro Behandlungszyklus. Immuntherapie – 200.000 US-Dollar pro Jahr. Gezielte Therapie – 180.000 US-Dollar.

Ein Patient, der den Krebs auf natürliche Weise besiegt? Nichts wert.

Das wird einem im Medizinstudium verschwiegen:

Krebs ist zu profitabel, um ihn zu heilen.

Die Ärzte sind nicht das Problem. Wir versuchen unser Bestes mit dem, was wir gelernt haben.

Doch an den medizinischen Fakultäten werden keine natürlichen, ungiftigen Methoden zur Krebsbekämpfung gelehrt. Stattdessen werden pharmazeutische Behandlungsprotokolle vermittelt, die von denselben Unternehmen entwickelt wurden, die mit diesen Protokollen Milliarden verdienen.

Ich habe Medizin studiert, um Menschenleben zu retten. Nicht um ihren Tod hinauszuzögern.

Deshalb begann ich, außerhalb des Systems nach Antworten zu suchen.

Spät abends in meinem Büro. Ich durchforste die Datenbanken der CDC. Auf der Suche nach allem – nach Bevölkerungsgruppen mit niedrigeren Krebsraten, die mir Hinweise liefern könnten.

Da habe ich es gefunden.

Eine Studie über die Amish-Gemeinde in Lancaster County, Pennsylvania.

Krebsraten: 60 % niedriger als in der allgemeinen US-Bevölkerung.

Manche Krebsarten – wie Lungenkrebs und Melanom – sind nahezu nicht mehr existent.

Ich dachte, es handle sich um einen Datenfehler. Wie kann eine Gemeinschaft, die ohne moderne Medizin lebt, so niedrige Krebsraten aufweisen?

Die CDC untersuchte sie jedoch schon seit 20 Jahren. Die Datenlage war solide.

Also habe ich weiter recherchiert.

Die Amish rauchen nicht. Sie trinken wenig Alkohol. Sie ernähren sich von biologischen Lebensmitteln, die sie selbst anbauen. Sie verrichten täglich körperliche Arbeit.

Aber das tun auch viele gesundheitsbewusste Amerikaner. Und auch sie erkranken an Krebs.

Es musste noch etwas anderes geben.

Ich fand eine zweite Studie. Diese stammte von den National Institutes of Health (NIH). Sie war auf Seite 68 eines 200-seitigen Berichts versteckt, der nie veröffentlicht wurde.

Sie untersuchten das Blut der Amish-Leute. Sie maßen ihre Immunfunktion. Sie untersuchten ihre Ernährung.

Folgendes haben sie herausgefunden:

Die Amish konsumieren etwas, was die meisten Amerikaner nicht tun. Etwas, das ihre Urgroßeltern aus Europa mitbrachten. Etwas, das sie auf ihren Höfen anbauen und täglich verzehren.

Die Forscher fanden in ihrem Blut Substanzen, deren Konzentration achtmal höher war als die des durchschnittlichen Amerikaners.

Substanzen, die Krebszellen daran hindern, neue Blutgefäße zu bilden. Ohne Blutgefäße können Tumore nicht wachsen. Sie verhungern.

Die gleichen Verbindungen fördern die natürlichen Killerzellen – die Killerzellen Ihres Immunsystems, die Krebszellen aufspüren und zerstören, bevor sie zu Tumoren werden.

Stellen Sie sich Krebs wie Unkraut in einem Garten vor. Die Chemotherapie ist, als würde man Gift über den ganzen Garten gießen – sie tötet das Unkraut, aber auch die Blumen, den Boden, einfach alles.

Was die Amish konsumieren, ist vergleichbar mit einem Gärtner, der das Unkraut ausreißt, bevor es Wurzeln schlagen kann – ohne dabei etwas anderes zu zerstören.

Ihr Immunsystem bleibt stark. Ihr Körper bleibt gesund. Und Krebs kann keine Chance haben.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Krebsrate um mehr als 50 % sinken könnte, wenn die Amerikaner dies in dem Maße konsumieren würden wie die Amish.

Die Forschungsergebnisse wurden 2009 zur Veröffentlichung eingereicht.

Es hat nie das Licht der Welt erblickt.

Die Finanzierung wurde gekürzt. Der leitende Forscher wurde versetzt. Die Daten verschwanden aus den öffentlichen Datenbanken.

Die großen Pharmakonzerne konnten das nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen. Ein Rückgang der Krebsraten um 50 % würde sie 125 Milliarden Dollar pro Jahr kosten.

Was aßen die Amish also?

Stachelannone (Graviola). Dieselbe Frucht, die ihre europäischen Vorfahren schon seit Jahrhunderten nutzten.

Aber nicht die Stachelannone (Graviola), die man im Reformhaus findet. Die Amish verwenden Blätter von sehr alten Bäumen, die vor Generationen gepflanzt wurden. Sie fermentieren die Blätter monatelang und trinken sie täglich als Tee.

Ich beschloss, es mit meinen Patienten auszuprobieren.

Ich habe online Stachelannone-Nahrungsergänzungsmittel bestellt. Neun verschiedene Marken. Alle behaupten, „rein“ und „krebsbekämpfend“ zu sein.

Ich habe sie Patienten im Stadium 3 und 4 zusätzlich zu ihrer Chemotherapie verabreicht, in der Hoffnung, dass sie ihr Immunsystem stärken und einen Abfall der weißen Blutkörperchen verhindern würden.

Drei Monate später überprüfte ich ihre Laborergebnisse.

Die Anzahl der weißen Blutkörperchen hat sich kaum verbessert. Vielleicht um 100–200 Punkte. Nichts Bedeutendes.

Die Tumormarker blieben hoch. Der Krebs schritt weiter fort.

Ich fühlte mich wie ein Idiot. Die Pharmakonzerne hatten mich verraten. Und jetzt verriet mich auch noch die Natur.

Ich habe gekündigt. Nach 12 Jahren an einem der führenden Krebsinstitute des Landes habe ich gekündigt.

Ich hatte genug davon, an einer Industrie mitzuwirken, die vom Tod profitiert.

Dann erhielt ich einen Anruf, der alles veränderte.

„Dr. Anderson, erinnern Sie sich an mich? Das ist Michaels Frau Sarah.“

Michael. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Stadium IV. Eine der tödlichsten Krebsarten. Fünf-Jahres-Überlebensrate: 3 %.

Ich hatte ihn vor zwei Jahren behandelt. Aggressive Chemotherapie. Zuerst sprach er darauf an. Dann kam der Krebs zurück. Er hatte sich auf die Leber ausgebreitet.

Ich sagte ihm, er habe vielleicht noch sechs Monate. Ich empfahl ihm die Palliativpflege.

Das war vor 18 Monaten.

„Michael möchte mit Ihnen sprechen. Um sich zu bedanken.“

Ich habe es nicht verstanden. Michael hätte tot sein müssen.

Michael nahm den Hörer ab. Seine Stimme war kräftig. Energetisch.

„Dr. Anderson, nachdem Sie mir geraten hatten, in ein Hospiz zu gehen, habe ich die Schulmedizin aufgegeben. Ich konnte keine Chemotherapie mehr ertragen. Sie hat mich schneller umgebracht als der Krebs. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe Informationen über die Amish gefunden und darüber, dass sie keinen Krebs bekommen. Ich habe online diesen Stachelannone-Extrakt entdeckt. Mein Onkologe hier meinte, das sei Unsinn. Aber Dr. Anderson, mein letzter PET-Scan war unauffällig. Keine Tumoraktivität. Mein Tumormarker CA 19-9 ist von 890 auf 34 gesunken. Das ist im Normbereich. Mein Onkologe kann es sich nicht erklären. Er nannte es ‚Spontanremission‘. Aber ich weiß, was es war.“

Ich sagte ihm, ich würde vorbeikommen.

Während der gesamten Fahrt zu Michaels Haus rasten meine Gedanken.

Bauchspeicheldrüsenkrebs im Stadium IV. 18 Monate nach seiner Todesdiagnose. Unauffälliger PET-Scan. Normale Tumormarker.

Das passiert nicht. Nicht bei Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Als ich sein Haus betrat, erkannte ich ihn kaum wieder. Das letzte Mal, als ich Michael sah, wog er nur noch 63 Kilo. Seine Haut war grau. Er konnte kaum noch laufen.

Jetzt wog er 175 Pfund. Farbe im Gesicht. Er lachte mit seinen Enkelkindern.

Sarah bemerkte, dass ich starrte.

„Die Stachelannone. Er nimmt sie ganz gewissenhaft. Dreimal täglich. Sogar nachdem seine Scans unauffällig waren.“

Ich bat darum, die Flasche sehen zu dürfen.

Sie reichte es mir. Anders als alles, was ich bisher getestet hatte.

Das Erste, was mir auffiel: „Ein ganzes Jahr lang fermentiert.“

Ein ganzes Jahr. Nicht dieser 30-Tage-Müll, den ich getestet hatte.

Dann das Etikett auf der Rückseite: „Blätter von alten Bäumen – 8-fache Konzentration an Acetogeninen dank verlängerter Fermentation und Auswahl reifer Bäume.“

Das war es also. Jemand hatte herausgefunden, was die Amish taten. Sie nutzten alte Bäume. Lange Gärungszeiten. So schufen sie etwas, das die NIH zwar entdeckt, aber die Pharmaindustrie verschwiegen hatte.

Ich fragte, ob ich eine Flasche mitnehmen dürfe. Sie gaben mir drei.

Noch in derselben Nacht rief ich die Firma an. Simplysours.

Ich begann, sie zu verhören, als würde ich eine klinische Studie auswerten.

„Woher beziehen Sie die Blätter?“

„Von alten Bäumen. Einige sind über 50 Jahre alt. Wir wählen sie anhand des Alkaloidgehalts aus.“

„Können Sie die einjährige Gärung nachweisen?“

Sie haben Dokumentation gesendet. Chargenprotokolle mit Zeitstempeln. Bestätigung durch Dritte.

„Analysezertifikat?“

Innerhalb einer Stunde hatte ich den vollständigen Laborbericht. ISO 17025-zertifiziert. Geprüft wurden Konzentrationen, Reinheit und Schwermetalle.

Ich traute dem Ganzen immer noch nicht. Deshalb schickte ich es an das Labor, mit dem mein Institut zusammenarbeitete.

Die Ergebnisse sind da:

– 2 % Annonacin-Konzentration. Handelsübliche Standardprodukte: 0,5 %.

– 100 % natürlich. Keine synthetischen Zusatzstoffe. Keine Füllstoffe.

– Hohe Konzentrationen von Acetogeninen – genau jenen Verbindungen, die das NIH in der Amish-Bevölkerung gefunden hat.

Das war die Realität. Das waren die Ergebnisse der CDC-Untersuchung. Das war es, was die Pharmaindustrie vertuscht hat.

Ich habe 12 meiner ehemaligen Patienten kontaktiert. Sie litten an Krebs im Stadium 3 und 4. Den meisten war empfohlen worden, in ein Hospiz aufgenommen zu werden.

„Ich habe etwas gefunden. Ich kann nichts versprechen. Aber ich brauche Ihre Hilfe, um dies zusätzlich zu Ihrer laufenden Behandlung auszuprobieren.“

11 stimmten zu. Einer hatte bereits seine Teilnahme verweigert.

Das waren keine milden Fälle:

– Brustkrebs im Stadium 4 mit Lebermetastasen

– Darmkrebs im Stadium 3, zwei Chemotherapie-Linien erfolglos

– Lungenkrebs im Stadium 4, der nicht auf Immuntherapie anspricht

– Eierstockkrebs im Stadium 3, Tumormarker bei 780

„Nehmen Sie es dreimal täglich ein. Vier Tropfen in Wasser. Befolgen Sie weiterhin die Empfehlungen Ihres Onkologen.“

Ich habe mich alle zwei Wochen bei ihnen gemeldet.

Nach sechs Wochen bemerkte ich erste Veränderungen:

Die Anzahl der weißen Blutkörperchen verbessert sich. Das Energieniveau steigt. Der Appetit kehrt zurück.

Aber ich hatte Angst, die Tumormarker untersuchen zu lassen. Ich wollte mir keine falschen Hoffnungen machen.

Nach drei Monaten bat ich sie, ihre Laboruntersuchungen durchführen zu lassen.

Die Ergebnisse haben mich schockiert:

– Brustkrebspatientin: Tumormarker sank von 185 auf 42. PET-Scan zeigte reduzierte Stoffwechselaktivität in Leberläsionen.

– Patient mit Darmkrebs: CEA-Wert sank von 98 auf 23. CT-Scan zeigte eine Verkleinerung des Tumors.

– Lungenkrebspatientin: Der Tumor blieb stabil. Aber sie atmete besser. Sie benötigte keinen Sauerstoff mehr.

– Bei einer Patientin mit Eierstockkrebs sank der CA-125-Wert von 780 auf 210.

Nicht alle reagierten gleich. Wir verloren zwei Patienten – ihr Krebs war zu weit fortgeschritten. Der Schaden war angerichtet.

Aber bei 9 von 11 Personen zeigte sich eine Verbesserung. Eine echte, messbare Verbesserung.

Gerald, Prostatakrebs im Stadium 4, sein PSA-Wert sank von 340 auf 48. Sein Onkologe nahm nach Sichtung der Ergebnisse Stachelannone in sein Behandlungsprotokoll auf.

Linda hatte Brustkrebs im Stadium 3; ihr Tumor schrumpfte innerhalb von vier Monaten um 60 %. Ihr Chirurg konnte eine brusterhaltende Operation anstelle einer vollständigen Mastektomie durchführen.

Und die von ihnen gemeldeten Nebenwirkungen:

„Mir ist nicht mehr übel. Ich kann wieder essen.“

„Ich habe meine Energie zurück. Ich kann mit meinen Enkelkindern spielen.“

„Der durch die Chemotherapie verursachte Nebel im Kopf hat sich gelichtet. Ich kann wieder klar denken.“

„Meine weißen Blutkörperchen blieben während des letzten Chemotherapiezyklus normal.“

Bevor ich irgendetwas empfehlen konnte, habe ich sechs andere Stachelannone-Marken getestet.

Weil ich Arzt bin. Ich vertraue dem Marketing nicht.

PS: Wenn Sie sich in aktiver Krebsbehandlung befinden, wird Ihr Immunsystem gerade geschwächt. Jeder Chemotherapiezyklus senkt Ihre weißen Blutkörperchen weiter. Jede Bestrahlung schädigt gesundes Gewebe. Sie brauchen eine wirksame Immununterstützung – nicht die wirkungslosen Nahrungsergänzungsmittel, die Ihr Onkologe ablehnt. Die Amish haben fast keine Krebserkrankungen, weil ihr Immunsystem optimal funktioniert. Beginnen Sie noch heute, Ihres zu stärken.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 14.07.2026