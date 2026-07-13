Es war nur eine Frage der Zeit. Wer ein System der exzessiven Besteuerung und der bürokratischen Gängelung offen kritisiert und leistungstragenden Menschen massenhaft dabei hilft, diesem System legal zu entkommen, zieht irgendwann unweigerlich die Aufmerksamkeit derer auf sich, die von genau diesem Konstrukt parasitär leben.
Das geschieht nicht zum ersten Mal – und wird nach der Veröffentlichung unseres in Kürze erscheinenden Sachbuches wohl auch nur noch zunehmen. Wir würden uns wie auch bei dieser Anfrage sehr darauf freuen.
Vor wenigen Tagen erhielten wir nämlich eine offizielle „Anfrage zur Stellungnahme“ der Redaktion des WDR-Verbraucherformats „Echt“. Man recherchiere zum Thema „Auswandern“. Man habe bei Staatenlos.ch testweise das „Multi Voice Messenger Package“ gebucht und wolle nun wissen, wie wir unsere Preise für eine angebliche Auswandererberatung (2.997 Euro) rechtfertigen. Man stört sich drüben im Kölner Sendezentrum hörbar an unseren Begriffen wie „staatlichem Raub“ oder „willkürlich erhobenen Steuern“.
Garniert wird das Ganze mit dem subtilen Vorwurf, man bräuchte doch sicher eine Erlaubnis nach dem deutschen Auswandererschutzgesetz (AuswSG) – einem bürokratischen Relikt aus einer Zeit, in der Deutsche noch mit dem Dampfschiff in die Neue Welt aufbrachen, mit dem wir uns, auch wenn es für uns völlig irrelevant ist, noch in einem nächsten Artikel gesondert beschäftigen werden.
Die fachlichen Antworten auf diese Fragen haben wir dem WDR jedoch nicht nur fristgerecht direkt geschickt, sondern veröffentlichen sie auch zeitgleich hier im Volltext, damit uns die Worte im Schnittraum – wie beim Staatsfunk so häufig üblich – nicht opportun im Munde umgedreht werden können. Denn die eigentliche Geschichte hinter dieser journalistischen Anfrage ist eine völlig andere: Es ist die grenzenlose, ideologische Heuchelei des Fragestellers.
Die Schizophrenie der Zwangsfinanzierten
Dass ausgerechnet ein Organ des staatlichen Rundfunks sich an Begriffen wie „staatlichem Raub“ stößt, ist ein historischer Treppenwitz der Geschichte. Der WDR, integraler Teil des unersättlichen ARD-Netzwerks, fragt uns als freie Unternehmer ernsthaft nach der „Rechtfertigung“ unserer Preise.
Unsere Antwort darauf ist so simpel wie gnadenlos: Wir rechtfertigen unsere Preise durch den härtesten, aber fairsten und ehrlichsten Richter der Welt – den freien Markt. Unsere Kunden kommen aus freien Stücken. Sie prüfen unser Angebot, sie bewerten unseren Track-Record, sie berechnen ihren eigenen ROI (Return on Investment) in Form massiver Steuerersparnisse und absoluter Freiheit, und entscheiden sich dann völlig bewusst, ihr hart erarbeitetes Geld gegen unsere Expertise einzutauschen. Wer nicht zufrieden ist, kauft nicht. Wenn wir keinen echten Mehrwert liefern, gehen wir pleite. So funktioniert Freiheit. So funktioniert echte Leistung.
Der WDR und der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) hingegen haben den Bezug zu dieser marktwirtschaftlichen Realität längst komplett verloren. Ihr „Geschäftsmodell“ basiert auf einem Gesetz, das notfalls bewaffnete Gerichtsvollzieher an Deine Tür schickt und brutale Kontopfändungen veranlasst, wenn Du Dich weigerst, ihr Produkt zu bezahlen – völlig unabhängig davon, ob Du jemals einen Fernseher besessen, ein Radio eingeschaltet oder den WDR auch nur eine Sekunde lang konsumiert hast.
Über 8,5 Milliarden Euro presst der Beitragsservice (die ehemalige GEZ) den Bürgern jährlich unter Androhung staatlicher Gewalt ab, um einen gigantischen, marktabgewandten Apparat aus fürstlichen Alt-Intendanten-Pensionen, politisch oft unausgewogener Berichterstattung und seichten Vorabendserien zu finanzieren. Dass man sich dort, in den mit Zwangsgebühren weich gepolsterten Kölner Redaktionsstuben, nun über die Preise freier Unternehmer echauffiert, zeigt die völlige Entfremdung vom Prinzip der eigenen Leistung. Wer faktisch Schutzgeld kassiert, sollte nicht über die Moral freier Verträge philosophieren.
Da der Staatsfunk uns nun auf die Bühne zerrt, nutzen wir sie. Nicht mit einer defensiven Rechtfertigung, sondern mit einem Frontalangriff durch unzensierte Aufklärung. Im Folgenden präsentieren wir als Bonus das wohl detaillierteste Kompendium im Netz, wie Du den Rundfunkbeitrag legal umgehst, das Gesetz gegen seine Erfinder wendest und die GEZ-Bürokratie durch asymmetrische Kriegsführung bis zum Systemkollaps beschäftigst. Zuerst beantworten wir jedoch die Fragen – sicher gänzlich anders, als der WDR sich das in seinem Drehbuch vorgestellt hat.
Die Original-Antworten von Christoph Heuermann an den WDR
1. Laut Ihrer Webseite kostet eine Auswandererberatung 2997 Euro. Wie rechtfertigen Sie diesen u.E. hohen Preis?
Wie rechtfertigen Sie eigentlich 18,36 Euro im Monat für ein völlig unnötiges und für den gesellschaftlichen Fortschritt brandgefährliches Medium, das mittlerweile vermutlich weniger Menschen real anschauen als sie täglich unseren Blog lesen? Bloß mit dem feinen Unterschied, dass ein Großteil unseres Angebots komplett kostenfrei zugänglich ist – und über alles andere der freie Markt entscheidet. Wer wie der WDR alleine rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr leistungslos durch staatliche Zwangsgelder eintreibt, kann mit dem Konzept des freien Marktes natürlich absolut nichts anfangen. Wir stehen aber gerne bereit, Ihnen das in der nächsten „Sendung mit der Maus“ noch mal ganz langsam zu erklären. Nur schade, dass bei rund 400.000 Euro Intendanten-Gehalt eines obskuren Fernsehsenders am Ende kein Budget mehr übrig war, um unsere Beratung einmal wirklich zu testen und dadurch echten journalistischen Mehrwert zu liefern.
Ein Markt lebt aus Angebot und Nachfrage. Trotz des bürokratischen Unsinns im deutschen Auswandererschutzgesetz (AuswSG) wird dieser elementare Mechanismus durch den Staat nicht dauerhaft verzerrt. Im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk operieren wir auf einem freien Markt und bieten exakt das an, was den besten Match zwischen Angebot und Nachfrage ergibt.
Auf der Nachfrageseite haben wir mündige Bürger, die sich an der immer desolateren Entwicklung ihrer Heimat stören. Politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich geht es in Deutschland seit über einem Jahrzehnt bergab, und der Absturz beschleunigt sich in rasendem Tempo. Immer höhere Steuern werden für immer weniger messbare Gegenleistungen verlangt. Die subjektive Lebensqualität wird auch objektiv massiv eingeschränkt – auch wenn das in der gut situierten Kölner Journalisten-Bubble vermutlich weniger stark ankommt oder aus ideologischen Gründen sogar genau so gewünscht ist. Ob die individuelle Motivation unserer Klienten primär die Steueroptimierung, die Bürokratie-Befreiung oder das Entkommen aus dem staatlichen Zwangsschulkinderentführungsindoktrinierungssystem ist, bleibt gleichgültig: Fakt ist, dass der Bürger einen massiven Schmerz durch das herrschende System erleidet, dessen Härte er abmildern oder ganz hinter sich lassen möchte.
Um beim einfachsten Beispiel der Steuer zu bleiben: Schon ein monatliches Bruttoeinkommen von gerade einmal 2.100 Euro eines ledigen Gewerbetreibenden führt in einer vereinfachten Beispielrechnung zu einer jährlichen Steuerbelastung von exakt 2.997 Euro – Umsatzsteuern und etliche andere versteckte Abgaben schon komplett außen vor gelassen. Mit einem Jahreseinkommen von knapp 108.350 Euro zahlt man diese 2.997 Euro bereits jeden einzelnen Monat. Einige unserer Kunden zahlen die 2.997 Euro in der Woche oder sogar am Tag.
Je mehr sie zahlen, desto massiver profitieren sie von einer professionellen Optimierung. Und je mehr sie verdienen, desto weniger Zeit haben sie meistens, sich selber durch lange Internet-Recherche mit der richtigen Lösung zu beschäftigen. Unser Angebot gibt glasklare Klarheit innerhalb von 90 Minuten, vermittelt alle nötigen Kontakte zur weltweiten Umsetzung und beinhaltet die Nachbetreuung bis zur tatsächlich erfolgten Umsetzung und weit darüber hinaus. Eigentlich sind 2.997 Euro viel zu günstig dafür. Wir machen schließlich keine billige Auswanderungs-Beratung – wir machen strategische Unternehmens- und Lebensstiloptimierung auf absolutem Weltklasse-Niveau, exakt gemäß den bestehenden Möglichkeiten der Kunden in Verbindung mit ihren Präferenzen, Wünschen und Träumen. Das unterscheidet uns eklatant von tatsächlichen simplen Auswanderungs-Beratern, die rein provisionsgetrieben für ein einziges Zielland werben, ohne die individuelle Situation und die Präferenzen des Interessenten auch nur im Ansatz zu beachten.
Auf der Angebotsseite steht Staatenlos-Gründer Christoph Heuermann. Er ist mit 35 Jahren Multimillionär und reist lieber in seinem 4×4-Expeditionstruck, auf dem Katamaran oder in der First Class um die Welt, als in einem maroden, stickigen Büro im grauen Köln zu versauern. Seine primäre Währung ist längst nicht mehr Geld, sondern Zeit. Kostbare Lebenszeit, die ihm der Staat schon mit 13 Jahren Zwangsschulkinderentführungsindoktrinierungssystem zur Genüge geraubt hat. Zeit gegen Geld einzutauschen, bedeutet für ihn massive Opportunitätskosten – gerade weil seine eigene aktive Beratungstätigkeit über alle Angebote hinweg ohnehin nur unter 15 % der Gesamteinkünfte von Staatenlos.ch ausmacht.
Christoph macht diese Beratungen dennoch gerne und sieht sich dazu auch moralisch verpflichtet. Denn auch wenn es in den Ohren eines Zwangsgebühren-Empfängers arrogant klingen mag – niemand sonst auf der ganzen Welt bietet eine ansatzweise vergleichbare Kompetenz, Erfahrung, Integrität und permanente Ansprechbarkeit in den Kernthemen der Flaggentheorie – doch dazu mehr in der nächsten Frage. Die 2.997 Euro Beratungspreis regulieren Christophs Beratungen auf für ihn vertretbare 5 bis 10 Gespräche pro Woche – und werden irgendwann unweigerlich erneut steigen. Zu seinen Anfängen 2015 kostete die Beratung schlanke 50 Euro – bis über den Preis die Nachfrage nach und nach immer weiter reguliert wurde. Der schnöde Mammon interessiert ihn dabei eher weniger. Es gibt schließlich nichts Schöneres als den stillen (und manchmal auch lauten) Dank von Menschen, die durch unsere Arbeit endlich in absoluter Freiheit leben können.
2. Im Zuge unserer Recherche haben wir das “Multi Voice Messenger Package” für 497 Euro gebucht und getestet. Auf welcher fachlichen Grundlage beantworten diese und ähnliche Anfragen?
Auf welcher fachlichen Grundlage will die WDR-Redaktion unser Angebot überhaupt einschätzen können? Haben Sie alle 193 Länder und alle autonome Territorien dieser Welt intensiv bereist, um die Gegebenheiten vor Ort aus eigener Anschauung zu kennen? Verfügen Sie über ein globales, über ein Jahrzehnt gewachsenes Netzwerk aus spezialisierten Steuerberatern, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern und Regierungskontakten in allen attraktiven Jurisdiktionen dieses Planeten? Haben Sie sich die letzten 12 Jahre alltäglich – Tag und Nacht – mit den komplexen Wechselwirkungen internationaler Steuer- und Meldesysteme auseinandergesetzt? Leben Sie selbst diesen freien Lebensstil oder sind Sie zumindest erfolgreich ausgewandert? Oder haben Sie sich für Ihre „Recherche“ zumindest die Mühe gemacht, mir komplexe steuerliche Fangfragen zu stellen, an denen Künstliche Intelligenzen heute immer noch krachend scheitern?
Unsere Sprachnachrichten-Pakete sind für den Einstieg extrem niederschwellig konzipiert und geben Menschen unkomplizierten, direkten Zugang zu unvergleichlicher Fachkompetenz. Christoph kann so täglich in wenigen Stunden über 100 Kunden parallel betreuen und so sehr viel mehr Menschen ein freies Leben ermöglichen als mit reinen Gesprächen. Eine intensivere Auseinandersetzung dieser Themen kostet auf dem freien Markt natürlich – ist aber durch die Staffelung auch für viele Geringverdiener immer noch zugänglich und deshalb extrem beliebt. Jeder kann Christoph unter @staatenlosch kostenlos erreichen und häufig zumindest eine Frage entsprechend kostenlos beantwortet bekommen – ganz ohne KI-Bots und dergleichen.
Fachkompetenz im 21. Jahrhundert zeigt sich jedenfalls weder durch einen verstaubten Doktortitel noch durch hohles Token-Maxing oder das bloße Auswendiglernen staatlicher Gesetzestexte. Erfahrungen aus der alltäglichen Praxis in Verbindung mit dem eigenen Lebensstil und hunderten Feedback-Schleifen von Kunden wie Partnern sorgen für ein immer weiter wachsendes, topaktuelles Wissensniveau. Ein über ein Jahrzehnt aufgebautes Wissen über internationale Zusammenhänge kann bis heute nicht durch KI ersetzt werden – zumindest kann es niemand so direkt und flexibel abspulen wie Christoph in seinen zahlreichen Q&As.
Jegliche staatlich regulierte Zulassung oder lizensierte „Titel“ in Deutschland würden unsere Beratungsqualität jedenfalls massiv einschränken, da sie uns in das Korsett einer veralteten, rein nationalen Denkweise zwingen würden. Wir sind stolz darauf, Steuerbefreier statt Steuerverbrater zu sein – ganz ohne den Ballast einer lausigen Ausbildung und harter bürokratischer Prüfungen zum Erfüllungsgehilfen, aber mit einem gigantischen, weltweiten Lese-, Recherche- und Reisepensum, das seinesgleichen sucht. Unsere fachliche Grundlage ist der gelebte Erfolg unserer Kunden seit 12 Jahren.
3. Auf Ihrer Webseite werben Sie unter anderem für: “Mit Staatenlos hast Du einen kompetenten Partner an Deiner Seite, um dem staatlichen Raub mit seinen willkürlich erhobenen Steuern ein Ende zu setzen.”, “Für Internationale Steuergestaltung” und “Legale Steueroptimierung im In- und Ausland, Kryptowährungen, Offshore-Konten & Investments”. Gleichzeitig weisen Sie in Ihren rechtlichen Hinweisen, Ihrem Impressum, darauf hin, dass “keine rechtliche, steuerliche oder Investmentberatung” zu leisten sei. Bitte erklären Sie uns diese Diskrepanz.
Die von Ihnen verzweifelt herbeigesehnte „Diskrepanz“ existiert ausschließlich in den engen, bürokratischen Schablonen des deutschen Standesrechts – einem verkrusteten System, das primär dazu da ist, den Markt vor lästiger Konkurrenz zu schützen und den Bürger absichtlich im Unklaren über seine globalen Freiheiten zu lassen.
Unsere Beratungen sind von Natur aus holistisch und betrachten die Welt als ein zusammenhängendes System von unendlichen Optionen. Wir leisten ganz bewusst keine deutsche Steuer- oder Rechtsberatung im Sinne des starren, nationalen Gesetzeskorsetts. Wir füllen für unsere Klienten keine dämlichen Steuerformulare aus, wir feilschen nicht mit kleinkarierten Finanzbeamten um die Absetzbarkeit von heimischen Arbeitszimmern und wir vertreten niemanden vor deutschen Finanzgerichten. Wer einen klassischen, systemkonformen Erfüllungsgehilfen des deutschen Fiskus sucht, der das primäre Ziel hat, die Beute des Staates ordnungsgemäß zu deklarieren, ist bei uns an der völlig falschen Adresse.
Staatenlos bietet etwas fundamental Höherwertiges: internationale Rechts- und Steuerarbitrage, geopolitische Strategieberatung und holistisches Lifestyle-Engineering.
Wir erklären unseren Klienten, wie die rechtlichen und steuerlichen Systeme von über 150 Ländern weltweit theoretisch und praktisch funktionieren und wie diese wie auf einem globalen Schachbrett intelligent miteinander kombiniert werden können. Wir zeigen auf, wo Kryptowährungen steuerfrei sind, welche Jurisdiktionen Vermögenswerte am effektivsten vor staatlicher Willkür schützen und wie man durch die geschickte Verteilung seiner Flaggen – wie zum Beispiel unserer neuen Impressums-Firma Steuern Sind Raub GmbH in den USA, absolut diskreten Schweizer Servern und globalen Bankplätzen – unzerstörbare finanzielle Resilienz erreicht.
Der rechtliche Hinweis in unserem Impressum ist daher keine Diskrepanz, sondern ein präziser Ausdruck unserer globalen Natur: Wir grenzen uns damit sauber und rechtssicher von der regulierten, rein nationalen und extrem limitierten Beratungsleistung ab, die in Deutschland unter diesen Begriffen verstanden wird. Während der klassische deutsche Steuerberater gelernt hat, wie man innerhalb des Käfigs die Gitterstäbe poliert, zeigen wir den Menschen, wo die Ausgangstür liegt und wie sie den Käfig legal komplett hinter sich lassen. Dass ein zwangsfinanzierter Apparat wie der WDR, der intellektuell im deutschen Territorialstaat des letzten Jahrhunderts gefangen ist, vor dieser multidimensionalen, globalen Konzeptberatung steht wie die Kuh vor dem neuen Tor, überrascht uns nicht im Geringsten.
4. Verfügen Sie oder Ihr Unternehmen über eine Erlaubnis zur Auswandererberatung nach dem deutschen Auswandererschutzgesetz? Da sich Ihr Angebot offensichtlich auch an Menschen in Deutschland richtet, müsste laut AuswSG erlaubnispflichtig sein.
Als freie, souveräne Menschen außerhalb des maroden deutschen Systems geben wir uns die Erlaubnis zu unserem Handeln jeden Tag selbst. Kein Staat der Welt hat ein moralisches oder legitimes Recht, von uns für das bloße Teilen von Wissen und Erfahrung eine irgendwie geartete Erlaubnis zu verlangen. Wenn wir mitspielen – zum Beispiel bei Führerscheinen –, dann weil es pragmatisch mehr Sinn macht. Die Erlaubnis einzuholen ist einfach stressfreier, als permanent gegen sie zu verstoßen. Natürlich habe ich aber vier gültige Führerscheine aus vier verschiedenen Ländern, was auf deutschen Autobahnen bei der absurden Verkehrsüberwachung extrem praktisch ist. Ein territoriales Kontrollgesetz von 1975, dessen Gültigkeit an den deutschen Staatsgrenzen abrupt endet, ist für ein global aufgestelltes, digitales Unternehmen im Jahr 2026 schlicht inexistent.
5. Falls Nein, warum nicht?
Fragen Sie diese absurde Frage eigentlich auch unseren zahlreichen „Konkurrenten“ da draußen, von denen viele ihre Leistungen sogar tatsächlich physisch innerhalb Deutschlands ausüben? Heutzutage fühlt sich in den sozialen Medien ja jeder amateurhafte Glücksritter, der eine Handy-App bedienen kann, berufen, „Auswanderungs-Berater“ zu sein. Aber ahnungslose Menschen nach Dubai oder Zypern mit falschen Versprechungen zu locken, macht noch niemanden zum Berater.
Es würde mich übrigens kaum wundern, wenn der Impuls für Ihre tendenziösen Fragen genau aus dieser Ecke gewisser unfähiger Mitbewerber stammt. Wer selbst keine nennenswerte echte Expertise besitzt außer KI zu prompten und am Markt krachend scheitert nutzt eben denunziatorische Schlammschlachten wie zahlreiche anonyme Fake-Bewertungen auf Trustpilot ohne tatsächliche Leistungsnutzung (wer Trustpilot vertraut, den wollen wir unser Wissen auch gar nicht anvertrauen) oder Hinweise an die Staats-Presse – offensichtlich ohne wohl je vom Streisand-Effekt gehört zu haben.
Echte Beratung bedeutet das messerscharfe, vergleichende Aufzeigen aller Vor- und Nachteile in Anbetracht der objektiven Kundensituation mit seinen subjektiven Präferenzen. Aus Auswanderungs-Beratung wird so in Rekordzeit eine Beratung zur Unternehmensoptimierung innerhalb Deutschlands, da die Person eigentlich gar nicht auswandern möchte, weil sich im Zuge der Analyse oft herausstellt, dass sie ihre steuerliche Last dramatisch senken kann, ohne die Heimat physisch verlassen zu müssen.
Aber selbst wenn sie auswandern möchte: Unsere Beratung zielt auf die holistische Unternehmens-, Finanz- und Lebensoptimierung unserer Kunden ab. Auswandern ist zwar häufig der größte Hebel, bleibt aber in jedem Gespräch nur ein Aspekt unter vielen. Viele unserer Kunden wollen zudem gar nicht auswandern – oder sind es schon längst. Mit der Flaggentheorie haben wir ein Werkzeug erarbeitet, die Situation jedes Erdenbürgers zu optimieren – gleich welche Nationalität und welchen Wohnsitz er hat.
Während klassische Agenturen, windige Instagram-Coaches oder isolierte Kanzleien sich in ihren engen, nationalen Silos verfangen – wo der deutsche Steuerberater nur deutsches Recht kennt und der Einwanderungshelfer in Panama nur sein eigenes Land verkauft –, bricht Staatenlos diese künstlichen Grenzen radikal auf. Unsere Beratung ist kein eindimensionales Produkt von der Stange, sondern ein multidimensionales, globales Schachspiel, bei dem wir alle Variablen des Lebens unserer Klienten simultan optimieren. Wir betrachten Finanzen, Unternehmensstrukturen, Vermögensschutz, persönliche Mobilität, Familiensicherheit und Lebensqualität nicht als getrennte Baustellen, sondern als ein zusammenhängendes, dynamisches Ökosystem. Wer diese thematische und geografische Breite nicht beherrscht, produziert gefährliches Stückwerk, das den Kunden im Ernstfall teuer zu stehen kommt.
Die tiefe Wahrheit ist: Es gibt weltweit niemanden, der unserer internationalen Breite und Holismus auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Wenn wir eine Struktur entwerfen, kombinieren wir beispielsweise eine US-LLC mit einer steuerfreien Destination in Südostasien, sichern das Vermögen über Stiftungen auf Nevis oder in Liechtenstein, optimieren die Krankenversicherung über 6 globale, staatenlose Partner-Tarife und regeln die Bildung der Kinder über internationale Worldschooling-Netzwerke – während gleichzeitig die Fallstricke der deutschen Wegzugsbesteuerung und erweitert beschränkter Steuerpflicht im Hintergrund millimetergenau umschifft werden. Dieses lückenlose Ineinandergreifen von Flaggentheorie, Geopolitik, Asset Protection und Lifestyle-Engineering bietet im gesamten deutschsprachigen Raum absolut niemand außer uns – auch wenn seit jeher Teilaspekte abgeschrieben werden.
Wir brauchen genauso wenig eine Erlaubnis zur Auswanderungsberatung wie zur Steuer- oder Rechtsberatung. Unsere Leistungen sind vergleichende internationale Rechtsarbitrage und legale Steuerbefreiung, nicht das Erstellen von Buchhaltung oder Steuererklärungen für das deutsche Finanzamt. Wir helfen unseren Kunden nicht dabei, simple bürokratische Formulare auszufüllen – das kriegen sie selber hin oder unsere weltweit verstreuten Kooperationspartner nehmen es ihnen im jeweiligen Zielland ab. Wer eine globale Denkschmiede für Freiheit mit einer deutschen Behörden-Auskunftsstelle verwechselt, hat die Natur des digitalen Zeitalters fundamental missverstanden.
Ein Gesetz, das auf dem geistigen Niveau von Formularen für Kolonialauswanderer des letzten Jahrhunderts verharrt, kann die Lebensrealität eines modernen, hypermobilen Unternehmers überhaupt nicht mehr abbilden. Wer versucht, eine solch holistische Denkschmiede mit bürokratischen Erlaubnispflichten zu gängeln, beweist nur eines: dass er geistig noch im analogen Territorialstaat festsitzt, während wir längst die unendlichen Freiheiten einer dezentralisierten Welt leben.
6. Bitte erläutern Sie uns, warum Ihr Unternehmen laut Impressum seinen Sitz in den USA hat. Gleichzeitig geben Sie eine Mobilfunknummer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie eine E-Mail-Adresse aus der Schweiz an. Können Sie nachvollziehen, dass das bei Verbraucherinnen und Verbrauchern mitunter zu Irritationen führen könnte?
Um der WDR-Redaktion einmal live die grenzenlose Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit eines freien, digital aufgestellten Unternehmers zu demonstrieren, habe ich das Impressum der Staatenlos-Plattform soeben auf eine viel schönere, weitaus treffendere US-Firma abgeändert. Wie Sie der Verlinkung im offiziellen Handelsregister entnehmen können, existiert dieser Firmenname rechtlich wirklich. Abmahnen können Sie diese vermeintliche „Fake-GmbH“ übrigens trotzdem nicht – da es sich eben gerade nicht um eine deutsche Rechtsform handelt:
Hiermit verwirren wir den Verbraucher und Ihre Redaktion wohl noch mehr – vor allem in Kombination mit meiner russischen Telefonnummer, die ich parallel aufgeschaltet habe. For the record: meine Frau ist Ukrainerin – nur falls durch diese von Dutzenden meiner globalen Rufnummern ein Framing zum Putin-Fan stattfindet.
Ehrlich gesagt ist es dem mündigen Verbraucher – anders als Ihnen – aber völlig gleichgültig. Wer im Jahr 2026 immer noch den WDR schaut, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht unser Kunde. Vermutlich wird er in einem Jahrzehnt genauso wie der WDR gar nicht mehr existent sein.
Wer unser Kunde ist, der will hingegen ganz bewusst mit einer Firma zu tun haben, die kompromisslos lebt, was sie predigt. Unsere Klienten suchen keine theoretischen Ratschläge von einem verstaubten Berater, der selbst im grauen deutschen Steuerkäfig festsitzt und zitternd auf seine nächste Betriebsprüfung wartet. Sie wollen die Expertise eines Praktikers, der die Mechanismen der globalen Rechtsarbitrage Tag für Tag am eigenen Leib exekutiert.
Unser beliebiges, spontan ändebares Setup etwa in Bezug aufs Impressum führt deshalb eben nicht zu Irritationen, sondern genau zur Bestätigung und zum Qualitätsbeweis, den derjenige sucht. Es ist die gelebte Flaggentheorie in Perfektion. Dass ein zwangsfinanzierter Staatsfunk, dessen gesamte Existenz an ein enges, territoriales Beutegebiet gekoppelt ist, vor dieser Form der modernen, dezentralen Freiheit intellektuell restlos kapituliert, liegt schlicht in der Natur der Sache.
7. Ist Ihr Unternehmen daher nicht in Deutschland ansässig, damit Sie auf diese Weise den Anforderungen des AuswSG umgehen können?
Da wir uns, ungleich dem WDR, keiner staatlichen Zwangsmittel zu unserer Finanzierung bedienen können, müssen wir unser Unternehmen zwingend auf globale Standortvorteile ausrichten. Für unsere Tätigkeit ohnehin irrelevante Gesetze spielen da nur eine marginale Rolle. Eine mangels territorialer Zuständigkeit nie eintreibbare Ordnungswidrigkeit ist da auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wer rechnen kann, für den ist die bewusste Nicht-Ansässigkeit im deutschen Steuer- und Bürokratiekäfig keine Option zur „Umgehung“, sondern wirtschaftliche Vernunft und reine Selbstverteidigung.
Deutschland bietet auf dem globalen Markt der Standorte schlicht das schlechteste Preis-Leistungs-Verhältnis der Welt: Eine erpresserische Abgabenlast aus bis zu 45 % Einkommensteuer plus Gewerbe-, Umsatz- und Substanzsteuern trifft hier auf ein digitales Entwicklungsland in der technologischen Steinzeit, das im Jahr 2026 immer noch auf Faxgeräte und bürokratische Papierformulare setzt. Hinzu kommt eine aggressive, paranoide Finanzverwaltung, die Unternehmer unter Generalverdacht stellt, ein repressives Zwangsschulkinderentführungsindoktrinierungssystem, das freie Bildung kriminalisiert, und ein permanenter regulatorischer Terror aus DSGVO-, Hinweisgeber- und Lieferkettenwahnsinn, der jede unternehmerische Innovation im Keim erstickt.
Die Flaggentheorie erlaubt es uns stattdessen, die Welt à la carte zu nutzen: Eine steuerfreie US-LLC für maximale Flexibilität, kombiniert mit den richtigen Wohnsitzen und Bankkonten, während wir mit unserem freien Lebensstil den Neid derjenigen füttern, deren Gängelung wir entkommen sind.
Am Ende ist die Standortflucht vor allem eine moralische und intellektuelle Pflicht: Wir weigern uns konsequent, mit den Früchten unserer harten Arbeit die rasante Deindustrialisierung der Heimat, absurde planwirtschaftliche Großprojekte oder die dekadenten Pfründe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitzufinanzieren. Wir nähren durch unsere Abwesenheit nicht länger einen parasitären Staatsfunk, der 8,5 Milliarden Euro im Jahr an Zwangsgeldern verbrennt, um als verlängerter, regierungsnaher Propaganda-Arm eine ideologische Umerziehung der Bevölkerung zu betreiben. Wir finanzieren keine astronomischen Alt-Intendanten-Pensionen, keine überbezahlten Quoten-Talkshows und keine selbstgerechten Kölner Redaktionsstuben, die freie Unternehmer moralisieren, während sie selbst am Tropf des Steuerzahlers hängen. Wer wie der WDR von der Zwangsbeute des Staates lebt, hat jede moralische Legitimation verloren, über den Preis freier Dienstleistungen zu urteilen. Indem wir Deutschland vollständig den Rücken kehren, entziehen wir diesem unbarmherzigen GEZ-Apparat das Wichtigste: unser Geld, unsere Energie und unsere Lebenszeit.
Übrigens: Ich kann und werde dieses dezentrale Setup meiner Firmenkonstellationen und meiner digitalen Kommunikationskanäle jederzeit, innerhalb von Minuten und völlig nach Belieben wieder verändern, anpassen und neu strukturieren. Die Flaggentheorie ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess. Mit den analogen Methoden des 20. Jahrhunderts gegen die ungreifbare Infrastruktur des 21. Jahrhunderts kämpfen zu wollen ist nicht nur sinnlos, sondern ein wunderbares Geschenk für uns. Ich bin jedenfalls stolz dass ich in meinem ganzen Leben weder einen Cent Einkommenssteuer an den deutschen Staat noch einen Cent Zwangsgebühr an die GEZ zahlen musste!
Das ultimative Anti-GEZ-Manifest: Wie Du das System legal aushungerst und sabotierst
Da der Staatsfunk uns ungefragt auf seine Bühne gezerrt hat, revanchieren wir uns nun auf unsere Weise. Was jetzt folgt, ist das wohl detaillierteste, legalste und für den Apparat schmerzhafteste Kompendium im deutschsprachigen Netz, um dem Rundfunkbeitrag zu entkommen. Wir wenden das Gesetz gegen seine Erfinder und zeigen Dir, wie Du das System durch systematische Arbitrage und asymmetrische Bürokratie-Kriegsführung an den Rand des Kollapses treibst.
Hier ist das absolute „Best of the Best“, um den Papiertiger erstarren zu lassen:
Die Haushalts-Matrix – Wie man die Definition der „Wohnung“ gegen das System richtet
Der größte Denkfehler der meisten Deutschen: Sie glauben, die GEZ sei eine Kopfpauschale. Falsch. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) definiert den Beitrag in § 2 strikt als Wohnungsabgabe. Das Gesetz besagt klipp und klar: Pro Wohnung ist nur ein einziger Beitrag zu entrichten. Wer das Gesetz buchstabengetreu anwendet, hebelt das System aus.
1. Das klassische WG-Schutzschild (Splitting)
In jeder noch so großen Wohngemeinschaft muss sich nur eine einzige Person beim Beitragsservice anmelden. Lebst Du mit drei Leuten zusammen, teilt ihr die 18,36 € intern. Der Beitragsservice hat keinerlei rechtliche Handhabe, von den anderen Bewohnern auch nur einen Cent zusätzlich zu fordern. Alle anderen melden sich unter Angabe der Beitragsnummer des Hauptzahlers komplett ab. Deine finanzielle Last sinkt auf mickrige 4,59 Euro.
2. Das Zimmer-Splitting (Für findige Vermieter und Mieter)
Eine „Wohnung“ ist laut Definition eine baulich geschlossene Einheit mit eigenem Zugang (nicht über einen anderen Wohnraum erreichbar), die zur Haushaltsführung geeignet ist (Küche/Bad).
Die Taktik: Wenn Du eine große Immobilie besitzt und Zimmer an Dritte oder Untermieter vergibst, deklariere sie rechtlich niemals als autarke Einheiten. Solange es einen gemeinsamen Flur, eine geteilte Küche oder keinen von außen zugänglichen Eingang mit eigener Klingel gibt, handelt es sich rechtlich zwingend um eine einzige Wohneinheit. Ein Beitrag für das ganze Haus – die Untermieter zahlen intern an den Hauptmieter. Der Staat geht leer aus.
3. Die legale „Schein-WG“ für Nomaden (Die Meldeadresse)
Wer als Dauerreisender oder PT (Perpetual Traveler) noch zwingend eine Meldeadresse in Deutschland braucht (für Krypto-Börsen, Depots, Rest-Gewerbe), darf sich niemals isoliert eine leere Einzimmerwohnung mieten.
Die Taktik: Melde Dich offiziell als Untermieter bei Deinen Eltern, Freunden oder in einer bestehenden WG an. Wenn der automatische Brief des Beitragsservice kommt, teilst Du lapidar mit: „Für diese Wohnung wird der Beitrag bereits von Herrn X unter der Nummer YYYY entrichtet.“ Du hast Deine gesetzliche Meldeadresse gesichert, kostest Deine Freunde keinen Cent extra, bist aber für die GEZ finanziell ein absoluter Geist.#
Das Befreiungs-Lexikon – Wer legal 0 Euro zahlt und wie Du in diese Raster fällst
Wer alleine wohnt, muss den Weg der personenbezogenen Befreiung nach § 4 RBStV gehen. Das Gesetz ist voller Ausnahmen. Wer strategisch denkt, passt seine Lebensumstände exakt so an, dass er juristisch unverwundbar in diese Raster fällt.
(Achtung, verbreiteter Irrtum korrigiert: Es heißt oft, in einer WG reiche es, wenn einer BAföG bezieht, dann sei die ganze WG befreit. Das ist FALSCH! In einer Zweck-WG sind die anderen trotzdem voll zahlungspflichtig. Das Gesetz kennt diese Ansteckung der Befreiung jedoch für eine sehr spezielle Gruppe: Ehe- und Lebenspartner!)
1. Der Ehegatten-Hebel (Das BAföG/Bürgergeld-Schutzschild für Top-Verdiener)
Nach § 4 Abs. 3 RBStV erstreckt sich die Befreiung einer Person zwingend auf den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner innerhalb derselben Wohnung.
Die Taktik: Du bist erfolgreicher Unternehmer und verdienst Millionen? Deine Ehefrau (oder Dein Ehemann) entschließt sich jedoch zu einem Zweitstudium oder einer Weiterbildung. Ihr optimiert die Finanzen rechtlich so, dass Dein Partner Anspruch auf auch nur den absoluten Minimalbetrag von 1 Euro BAföG (oder einer anderen Sozialleistung) hat.
Der Clou: Dein studierender Partner meldet die gemeinsame Villa auf seinen Namen bei der GEZ an und reicht den Befreiungsbescheid ein. Ergebnis: Die komplette Wohnung ist befreit. Der Staat schützt die Ehe – und Du zahlst als Spitzenverdiener legal keinen Cent GEZ.
2. Der strategische Bürgergeld-Dip (Der Kurzzeit-Hack für Gründer)
Niemand mit dem Staatenlos-Mindset will dauerhaft vom Staat leben. Aber in der Startphase eines Business ist die Bürokratie ausnahmsweise Dein Freund.
Die Taktik: Wenn Du Deinen Job kündigst, um ein digitales Business aufzubauen, beziehe für den harten Cut einen Monat lang ganz offiziell Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld). Das Jobcenter bewilligt Leistungen meist für 6 Monate im Voraus. Mit diesem Bescheid holst Du Dir die GEZ-Befreiung. Wenn Du im zweiten Monat massiv skalierst, meldest Du Dich beim Jobcenter ab. Rechtlich bist Du zwar verpflichtet, der GEZ den Wegfall des Grundes mitzuteilen, doch in der Praxis gibt es hier keine Echtzeit-Schnittstellen. Der Beitragsservice schläft oft den Schlaf der Gerechten, und Deine Befreiung bleibt meist monatelang unangetastet im System stehen.
3. Die Härtefall-Regelung (Der absolute Geheimtipp für Selbstständige)
Du beziehst keine Sozialleistungen, weil Dein Einkommen minimal zu hoch ist? Dann greift § 4 Abs. 6 RBStV (Besonderer Härtefall). Wenn das Amt Dir Leistungen nur deshalb ablehnt, weil Dein Einkommen den Bedarf um weniger als 18,36 Euro (die exakte Höhe des Rundfunkbeitrags) übersteigt, bist Du ein Härtefall und zahlst nichts.
Die Taktik: Als Selbstständiger oder Freelancer hast Du enorme Gestaltungsmacht über Dein zu versteuerndes Einkommen. Maximiere in einem bestimmten Zeitraum gezielt Betriebsausgaben, bilde Investitionsabzugsbeträge (IAB) oder zahle maximal in steuerlich abzugsfähige Altersvorsorgen ein. Drücke Dein Einkommen auf dem Papier exakt in diesen schmalen Korridor haarscharf über das Existenzminimum. Du holst Dir den Ablehnungsbescheid vom Amt („Ihr Einkommen ist 10 Euro zu hoch“) und schickst dieses Papier als Härtefallantrag an Köln.
4. Das RF-Merkzeichen (Rechte gnadenlos einfordern)
Die Taktik: Viele Menschen mit chronischen Erkrankungen (schwere Migräne, Burnout, Long-Covid, starke psychische Leiden) verzichten aus falschem Stolz auf einen Schwerbehindertenausweis. Wer ohnehin leidet und mindestens einen GdB von 80 erreicht, der ihn an der ständigen Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen hindert, muss das Merkzeichen „RF“ beim Versorgungsamt einfordern. Sobald das steht, sinkt der Rundfunkbeitrag gesetzlich auf ein Drittel (6,12 €). Taubblinde sind komplett befreit.
5. Die Zweitwohnungs-Befreiung (Der Paar-Hack)
Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt: Niemand darf für das Wohnen doppelt abkassiert werden. Wer für die Hauptwohnung zahlt, kann Nebenwohnungen befreien lassen.
Die Taktik: Wenn Du und Deine Partnerin zwei separate Wohnungen habt, zahlt ihr bisher doppelt (2x 18,36 €). Ändert das sofort! Meldet beide Wohnungen beim Einwohnermeldeamt auf eine einzige Person an (Wohnung A als Hauptwohnsitz, Wohnung B als Nebenwohnsitz). Diese Person zahlt für Wohnung A und reicht für Wohnung B umgehend den Befreiungsantrag ein. Ersparnis: über 220 Euro netto im Jahr.
Asymmetrische Bürokratie-Kriegsführung – Mach es dem Apparat teuer
Was, wenn Du voll im System hängst und vorerst in keine Befreiungskategorie fällst? Dann lautet die oberste Direktive: Du musst dem Beitragsservice durch völlig legale Ausreizung Deiner Rechte mehr interne Verwaltungskosten verursachen, als Du an Beitrag einbringst. Das ist kein Gesetzesbruch. Es ist das rigorose Einfordern Deiner Rechte als Bürger im Angesicht eines übergriffigen Zwangsstaates.
1. Die Todsünde: Das SEPA-Lastschriftmandat
Wer der GEZ eine Einzugsermächtigung gibt, finanziert das System im Tiefschlaf. Das ist der feuchte Traum jedes WDR-Intendanten. Bürokratie liebt vollautomatisierte, geräuschlose Geldflüsse.
Die Maßnahme: Widerrufe das Mandat noch heute (kurzer Brief oder online). Zwinge den Apparat, Dir vierteljährlich physische Zahlungsaufforderungen zu schicken, teures Porto zu zahlen und Deine Überweisungen manuell abzugleichen.
2. Der „Zahlung unter Vorbehalt“-Nadelstich (und der 1-Cent-Hack)
Der Beitrag ist in der Mitte eines Dreimonatszeitraums fällig. Überweise fortan nur noch per manueller Einzelüberweisung am allerletzten Tag der Frist.
Die Maßnahme: Füge im Verwendungszweck Deiner Überweisung neben der Beitragsnummer zwingend den Satz hinzu: „Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der rechtlichen Klärung.“ Sende parallel einmalig ein Einschreiben an den Beitragsservice, in dem Du knapp erklärst, dass Du die Verfassungsmäßigkeit (z. B. fehlende Staatsferne) bestreitest und nur zur Abwendung von Zwangsvollstreckungen zahlst.
Der Sabotage-Hack: Überweise hin und wieder absichtlich exakt 1 Cent zu viel oder 1 Cent zu wenig (z.B. 55,09 € statt 55,08 €). Die vollautomatisierten SAP-Buchhaltungssysteme der GEZ können Abweichungen oft nicht automatisch verbuchen. Der Vorgang wird als Fehler ausgesteuert und muss von einem menschlichen Sachbearbeiter händisch geprüft und zugeordnet werden. Das kostet die Verwaltung in Arbeitszeit ein Vielfaches dessen, was Du überhaupt überwiesen hast.
3. Der DSGVO-Gegenschlag (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
Dies ist das absolute Nonplusultra und der ultimative Albtraum für jeden Massenverwaltungsapparat. Die EU-Gesetzgebung, die den freien Unternehmer sonst so oft behindert, wird hier zur tödlichen Waffe gegen den Staat.
Die Maßnahme: Jeder Bürger hat das gesetzliche Recht auf eine kostenlose, vollständige Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO. Schicke dem Beitragsservice ein offizielles Auskunftsersuchen. Verlage nicht nur Deine Stammdaten, sondern Kopien aller jemals angelegten Notizen, Briefwechsel, Systemprotokolle, IP-Logs und den genauen Ursprung der Datenübermittlung. Der Apparat ist gesetzlich gezwungen, all dies händisch zusammenzutragen, datenschutzrechtlich zu prüfen und Dir innerhalb von 30 Tagen auf dem Postweg zuzustellen. Das bindet pro Vorgang oft Stunden an Personal. Wenn nur ein winziger Bruchteil der Beitragszahler dies einmal im Jahr tut, kollabiert der Kölner Verwaltungsapparat am nächsten Vormittag. Verpassen sie die Frist? Reiche sofort eine offizielle Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragten ein – dann bekriegen sich plötzlich zwei Behörden intern wegen Dir.
4. Den Verwaltungsakt erzwingen (Die Widerspruchs-Blockade)
Einfache „Zahlungshinweise“ der GEZ sind rechtlich wertlose Bittbriefe.
Die Maßnahme: Ignoriere einfache Briefe, bis der formelle Festsetzungsbescheid (oft mit 8 Euro Säumniszuschlag – der lächerlich geringe Preis für dieses glorreiche Hobby) eintrifft. Erst dieser Bescheid ist ein hoheitlicher Verwaltungsakt.
Der Schlag in die Magengrube: Gegen genau diesen Bescheid legst Du innerhalb eines Monats schriftlich formell Widerspruch ein (z. B. wegen mangelnder politischer Ausgewogenheit). Die zuständige Landesrundfunkanstalt (wie der WDR) ist nun gesetzlich gezwungen, Deinen Fall an ihre interne Rechtsabteilung weiterzuleiten, ihn individuell von teuren Juristen prüfen zu lassen und einen formellen Widerspruchsbescheid zu erlassen. Diese juristische Prüfung kostet den WDR intern massive Ressourcen.
5. Das Barzahlungs-Kommando (§ 14 BBankG)
Euro-Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Der EuGH und das Bundesverwaltungsgericht haben klar geurteilt: Ein pauschaler Ausschluss von Bargeld ist rechtswidrig, sofern keine zumutbare, kostenfreie Alternative in der Nähe angeboten wird.
Die Maßnahme: Schreibe dem Beitragsservice: „Ich beabsichtige, meine gesetzliche Schuld künftig gem. § 14 Bundesbankgesetz in bar zu begleichen. Bitte nennen Sie mir eine für mich zumutbare, gebührenfreie Zahlstelle in meinem Postleitzahlengebiet.“ Verweigere bis zur Klärung die Überweisung. Da Sparkassen und Kommunen ihre Bar-Kassen längst wegrationalisiert haben und Einzahlungen bei Fremdbanken oft horrende Gebühren kosten, folgt ein zirkulärer, monatelanger Briefwechsel, bei dem die Verwaltung völlig die Fassung verliert. Ein gigantischer Sandkasten für gnadenlose Bürokratie-Guerillas.
6. Die Meldedaten-Sperre (Die digitale Mauer)
Die GEZ weiß nur, dass Du existierst, weil die Bürgerämter Deine Daten bei Anmeldung vollautomatisch übermitteln.
Die Maßnahme: Gehe zu Deinem Bürgeramt und richte eine sogenannte „Übermittlungssperre“ ein. Zwar können sie den standardisierten Abgleich nicht immer komplett unterbinden, aber Du kannst zumindest die automatische Weitergabe Deiner Daten bei Umzügen an Adresshändler und bestimmte Institutionen maximal erschweren. Du baust eine erste digitale Firewall um Deinen Wohnsitz. Vor allem sinnvoll wenn Du dich nach längerer Zeit in Freiheit wieder in Deutschland anmeldest.
Der Todesstoß – Die finale Staatenlos-Lösung
Alle obigen Methoden sind herrliche taktische Geplänkel. Sie kosten den Staat Zeit, Nerven und unfassbar viel Geld, aber sie binden Dich in letzter Konsequenz administrativ immer noch an das System. Der ultimative, absolut saubere und endgültige Schritt zur Beendigung dieser Zwangsehe geht nur auf eine einzige Weise:
Die formelle Abmeldung aus Deutschland (§ 17 Bundesmeldegesetz).
Der Rundfunkbeitrag ist zwingend an das Innehaben einer Wohnung im Geltungsbereich des Gesetzes gekoppelt. Das Auswandererschutzgesetz, auf das sich der WDR in seiner Mail so krampfhaft und lachhaft bezieht, greift komplett ins Leere, sobald Du das territoriale Spielfeld der Bundesrepublik verlässt.
Wer die Flaggentheorie lebt, seinen Wohnsitz in Deutschland formell abmeldet und sich international dezentral aufstellt, existiert für den WDR faktisch nicht mehr. Sobald Du das Land verlässt, entziehst Du dem Staatsfunk – und der deutschen Steuermafia – schlagartig jegliche Daseinsberechtigung über Dein Leben.
Der finale Akt der Freiheit ist ein trockener Dreizeiler an den Beitragsservice Köln, dem ein simpler Scan Deiner amtlichen Abmeldebescheinigung beiliegt:
„Hiermit kündige ich mein Beitragskonto unter der Nummer [XXXX] zum [Datum]. Ich habe meinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft aufgegeben und verfüge hier über keine Wohnung und keine Betriebsstätte mehr. Eine Meldebescheinigung liegt bei. Ich untersage hiermit jede weitere Kontaktaufnahme.“
Ab diesem Moment bist Du wirklich frei. Du behältst jeden Monat Dein eigenes Geld. Keine Steuern – und erst recht keine GEZ. Du kannst als Perpetual Traveler die Welt bereisen, Dein Unternehmen in steuerfreien Hubs skalieren, sichere Banken nutzen, die Dich respektieren, und echtes, unantastbares Vermögen aufbauen.
Und wenn Dir dann eines Tages ein WDR-Redakteur aus seinem gebührenfinanzierten Büro in Köln eine verständnislose E-Mail an den Strand von Costa Rica oder in Dein Penthouse in Dubai schickt, um von oben herab Deine „Preise zu hinterfragen“ – dann lehnst Du Dich mit einem Lächeln zurück und antwortest wie wir:
„Weil wir im Gegensatz zu Euch echte Werte schaffen, für die freie Menschen freiwillig bezahlen. Willkommen in der Realität.“
(Disclaimer für den Staatsfunk: Dieser Artikel ist eine Meinungsäußerung und strategische Analyse öffentlich zugänglicher Gesetze. Er stellt keine individuelle Rechtsberatung dar, bewahrt mündige Bürger aber hoffentlich davor, diesem System auch nur einen Cent und ein Gramm Gehorsam mehr in den Rachen zu werfen als zwingend notwendig ist.)
Quellen: PublicDomain/staatenlos.ch am 13.07.2026