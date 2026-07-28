🎬 🪦 Hollywood-Star packt aus: Wie viele Beerdigungen hat Ihr Lieblings-Spielberg-Film finanziert? (Video)

Steven Spielberg schwitzt wie ein Schwein am Spieß. Er dachte, er hätte seine Geheimnisse mit seinen Opfern begraben. Doch Drew Barrymore hat überlebt. Und jetzt packt sie aus.

Um es klarzustellen: Er hat Drew Barrymore nicht nur manipuliert. Er hat ihre Kindheit ausgebeutet , sie fallen gelassen und immer wieder verletzliche Kinder besetzt, von denen er wusste, dass sie es nicht bis zum 14. Lebensjahr schaffen würden.

In einem brisanten Privatgespräch mit Alicia Silverstone nennt Drew nun endlich Namen: Vergewaltigung, Mord, Kinderstars, die zwischen den Drehs spurlos verschwanden . Und sie behauptet, Spielberg habe all das fünfzig Jahre lang direkt hinter der Kamera vertuscht und dabei für die Presse gelächelt .

Und jetzt kommt der Clou: Steven Spielberg ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht.

Die Studiobosse, die skrupellosen Schauspieler, die kalifornische Polit-Elite – sie alle schwitzen geradezu. Denn sein Adressbuch? Es trägt ihre Fingerabdrücke. Ihre Partys. Ihre Schmiergelder.

Ihr Schweigen im Tausch gegen Zugang. Heute Abend nennen wir Namen. Wir folgen dem Geld. Und wir stellen die eine Frage, die Hollywood lieber nie stellen würde: Wie viele Beerdigungen hat Ihr Lieblings-Spielberg-Film finanziert?

Alicia Silverstone war beschäftigt. Sie traf sich mit ihrer Freundin Drew Barrymore und zeichnete ein Gespräch auf, das so unglaublich düster war, dass nur diejenigen, die ihre Kindheit in den dunkelsten Schatten Hollywoods verbracht haben, den vollen Kontext verstehen können. (Hollywood-Star enthüllt „Adrenochrom-Ritual“ bei Taylor Swifts „satanischer“ Hochzeitszeremonie (Videos))

Alicia hat die letzten zwölf Monate der Untersuchung des Hollywood-Pädophilenrings gewidmet, Licht in seine dunkelsten Ecken gebracht und damit im Grunde die Fackel von Helden übernommen, die uns viel zu früh verlassen haben, darunter Anne Heche und Chester Bennington.

Und bestimmte Namen aus dem Hollywood-System tauchen immer wieder auf. Anfang der Woche veröffentlichte Alicia eine Reihe aufrüttelnder Botschaften an ihre engsten Follower. Und sie machte deutlich, dass ein Name ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden muss. Denn er treibt immer noch sein Unwesen. Und bekanntlich ist Licht der beste Schutz.

Drew erzählte Alicia, dass sie ab ihrem sechsten Lebensjahr Partys von pädophilen Hollywood-Männern besuchte. Sie war Stammgast im Studio 54, wo sie zum Trinken, Rauchen, Flirten und dazu animiert wurde, sich wie eine Erwachsene zu benehmen.

Mit acht Jahren hatte sie bereits ein Alkoholproblem. Hollywood war voller Pädophiler, und sie hielt deren krankhafteste und perverseste Verbrechen für normale Erfahrungen für ein junges Kind.

Als Kind mit einem abwesenden Vater und einer verantwortungslosen Mutter war Drew so sehr im Albtraum des Hollywood-Systems gefangen, dass sie sogar glaubte, ihren Peiniger zu lieben.

Sie verbrachte ganze Wochenenden allein mit ihm. Und weil sie noch ein Kind war, ließ sie sich einiges entgehen.

Das andere Mädchen auf dem berüchtigten Foto von Steven Spielberg und Heather O’Rourke? Das ist Drew Barrymore.

Der einzige Unterschied zwischen Drew Barrymore und ihrer Freundin Heather O’Rourke war, dass sie die Geschichte überlebt hat.

Alicia erzählte Drew, was sie über Heathers Tod wusste. Und die tragischen Details deckten sich mit dem, was laut Alicia jeder in Hollywood wusste.

Nun zurück zu Alicias brisantem Gespräch mit Drew Barrymore. Sie sagt, Drew wache auf und müsse beschützt werden. Sie gewinne den Mut, sich zu äußern, und müsse in ihrem eigenen Tempo weitermachen dürfen.

Alicia sagt, sie spreche öffentlich, weil ihre Freundin Brittany Murphy durch das Hollywood-System ihr Leben verloren habe. Und sie könne nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert.

Kinder, die misshandelt werden, verstehen das oft nicht, während es passiert. Es dauert Jahre, bis sie das Erlebte verarbeiten. Manchmal Jahrzehnte. Aber hier ist, was Sie wissen müssen – wenn dieses Kind erwachsen wird und seinem Peiniger gegenübersteht?

Die gesamte Vorverarbeitung ist umsonst. Was übrig bleibt, ist roh, unstrukturiert und unberechenbar.

Das ist kein Glück. Das ist ein Trauma. Ganz einfach.

Alicia sagt, dass Drew, als ihr klar wurde, was ihrer Freundin Heather O’Rourke zugestoßen war… als ihr das ganze Grauen ihrer letzten Tage endgültig bewusst wurde… verstand, dass sie die Pflicht hatte, darüber zu sprechen.

Drew Barrymore sagte, sie sei sich der Schattenseiten Hollywoods zum ersten Mal bewusst geworden, nachdem sie erkannt hatte, dass der Verzehr von Menschenfleisch, das Trinken von Kinderblut und unangemessene Beziehungen zu Kindern nicht dem Verhalten der meisten Erwachsenen in Amerika entsprechen.

Sie spielte eine Kannibalin in dem Netflix-Drama „Santa Clarita Diet“. Da sieht man mal wieder, wie Hollywood sich versteckt, obwohl es direkt vor unseren Augen liegt.

Drew beschrieb ihren kannibalischen Charakter als „eine dynamische, aber im Unrecht befindliche Frau, die ihr Leben in vollen Zügen genießt und sich selbst treu bleibt, ganz im Stil von Oprah.“

Die volle Oprah . Dieses Zitat hat im Jahr 2026 eine ganz andere Bedeutung, angesichts dessen, was wir in den Epstein-Akten über Oprah und Ellen DeGeneres und ihre Vorliebe für ungeborenes Fleisch erfahren haben.

Isaac Kappy sagte, er sei sich der Schattenseiten Hollywoods zum ersten Mal bewusst geworden, als er als Kind in Los Angeles „mitten in einem total verrückten Schlamassel“ steckte.

„Die Situation musste mir erst einen Schlag ins Gesicht versetzen, bevor ich merkte, dass ich mitten in einem total verrückten Schlamassel steckte“, sagte Kappy, der stark andeutete, dass Spielberg unangemessene Beziehungen zu ihm unterhalten habe.

Kappy forderte Spielberg außerdem zu einer Klage heraus. Er behauptete, so viele Geheimnisse Spielbergs zu kennen, dass er den erfahrenen Regisseur vor Gericht vernichten würde.

Für Spielberg sind derartige Anschuldigungen von Personen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, nichts Neues.

Crispin Glover, der in „Zurück in die Zukunft“ Marty McFlys Vater spielte, beschuldigte Spielberg in einem Essay aus dem Jahr 2013 der Pädophilie.

Auch Spielbergs Adoptivtochter hat ihre eigene tragische Geschichte von Missbrauch und Verrat zu erzählen.

Dann ist da noch Brandon ‚Bug‘ Hall, der vor allem für seine Rolle als liebenswerter Alfalfa in dem von Spielberg produzierten Film „Little Rascals“ bekannt ist und sagt, er sei wie ein Stück Fleisch behandelt und herumgereicht worden.

Und dann ist da natürlich noch Heather O’Rourke, eine Freundin von Drew Barrymore.

Heather spielte die Rolle der Carol Anne Freeling in allen drei Poltergeist- Filmen von Steven Spielberg. Sie starb 1988 im Alter von 12 Jahren an einer Darmstenose – einer schweren Darmverstopfung.

Laut Alicia weiß jeder in Hollywood, dass Heather am Set einer Fernsehserie namens „Rocky Road“ brutal vergewaltigt wurde, was zu ihrem tragischen Tod führte.

Die schwere Verstopfung der Toilettenschüssel wurde von Hollywood-Managern verursacht.

Einer der Stars der Show, der aufgrund seiner Erfahrungen als Kinderstar sein Leben lang immer wieder in Entzugskliniken ein- und ausging, beschrieb die Atmosphäre an jenem tragischen Tag:

45 Minuten später kam einer der drei Hollywood-Pädophilen panisch angerannt und rief nach dem Setarzt.

Die Kerle waren mit O’Rourke zu weit gegangen, die Situation war kritisch. Sie mussten einen Krankenwagen rufen. Später erzählten sie O’Rourkes Eltern eine Lügengeschichte, um ihre Spuren zu verwischen.

Zwei Wochen später waren die Dreharbeiten zu sechs Folgen auf einmal abgeschlossen, und dann verabschiedete sich jeder für immer.

Niemand wollte die Kinder in der Nähe haben oder Zeugen dessen, was passiert war.

Alles ganz normaler Arbeitstag in Hollywood, das der Veteran James Woods als einen Ort beschreibt, der „hundertmal schlimmer ist als Ihre schlimmsten Befürchtungen“.

Wir brauchen mehr Schauspielerinnen wie Bug Hall, Alicia Silverstone und Drew Barrymore, die sich zusammenschließen, aktiv werden und ihre Namen bekannt geben.

Keine Gehaltszahlungen mehr, für die man schweigen muss.

Es ist nicht leicht, über die schlimmsten Gräueltaten zu sprechen, die die Menschheit kennt und die von Hollywoods abscheulichsten Tätern verübt werden.

Doch sie werden all die anderen Kinderdarsteller retten, die dieselbe Hölle durchmachen oder durchmachen werden, die ihnen von denselben Hollywood-Schurken angetan wurde.

Hört gut zu! Wir stehen einem pädophilen Kult gegenüber, der seit fast 9.000 Jahren aktiv ist. Sie haben Washington D.C., die Mainstream-Medien, Hollywood und die gesamte Unterhaltungsindustrie unter ihre Kontrolle gebracht und überschwemmen die Welt mit ihrem Gift.

Eine weitere Generation wird vor unseren Augen ausgelöscht. Jeden Tag kommen Hunderttausende neue Opfer hinzu.

Es reicht! Dieses Menschenhandelsimperium, diese Adrenochrom-Maschinerie, muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Schluss mit dem Versteckspiel. Schluss mit den Ausreden. Schluss mit dem Wegschauen.

Es ist Zeit zu handeln – jetzt.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 27.07.2026