🎯 ✈️ USA setzen Iran-Bombardierungskampagne aus, während an der Roten Meeresfront Konflikte zwischen Saudi-Arabien und den Huthi ausbrechen

Zusammenfassung:

Warum Trump angeblich den Befehl gab, das Militär nicht über Nacht anzugreifen

USA setzen Iran-Bombardierungskampagne aus, während an der Roten Meeresfront Konflikte zwischen Saudi-Arabien und den Huthi ausbrechen.

Warum Trump angeblich den Befehl an das Militär gab, nicht über Nacht anzugreifen

Axios berichtet, dass Präsident Trump am Freitagabend neue US-Militärschläge gegen den Iran abgesagt hat, was nach fast zwei Wochen gegenseitiger Angriffe auf einen möglichen diplomatischen Ausweg hindeutet .

Personen, die mit der Entscheidung vertraut sind, teilten dem Medium mit, dass die Unterbrechung mit der Ankunft omanischer Beamter in Teheran zu Verhandlungen über die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz zusammenfiel .

Folgendes sagen diese Quellen:

Trumps Befehl, das Feuer einzustellen, erfolgte mehrere Stunden, nachdem am Freitag eine omanische Delegation in Teheran zu Gesprächen über eine neue Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz eingetroffen war.

Zwei regionale Quellen mit Kenntnis der Verhandlungen gaben an, dass Fortschritte in den Gesprächen erzielt worden seien und dass eine Einigung zwischen Oman und Iran noch am Wochenende erreicht werden könnte.

Mehr Details:

Trumps Entscheidung spiegelt sowohl seine Bereitschaft wider, der Diplomatie mehr Raum zu geben, als auch die Erkenntnis, dass – abgesehen von einer Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen – das derzeitige Niveau der US-Angriffe die Grenze seiner Wirksamkeit erreicht hat. (📍🗺️ US-Außenministerium gibt weltweite Reisewarnung wegen Eskalation des Iran-Konflikts heraus)

Wenn Trump die Wiederaufnahme von Luftangriffen anordnet, kann das US-Militär relativ kurzfristig mobilisieren.

Das US-Militär bereitet zwar noch Pläne für eine mögliche Wiederaufnahme größerer Kampfeinsätze vor, aber Trump hat noch keine Anweisung gegeben, in diese Richtung zu gehen, sagten die Quellen.

Warum die Trump-Regierung wahrscheinlich (wieder einmal) den Ausweg sucht …

Natasha Kaneva, Leiterin der globalen Rohstoffforschung und -strategie bei JPMorgan, erklärte ihren Kunden: „ In der vorherigen Eskalationsrunde wurden Verhandlungen aufgenommen, sobald die Benzinpreise in den USA 4,20 Dollar erreichten, und wurden deutlich dringlicher, als sich die Preise der Marke von 4,50 Dollar näherten. Öl mag zwar ein globaler Rohstoff sein, aber die politische Toleranz gegenüber hohen Energiepreisen ist nach wie vor überwiegend national.“

USA setzen Iran-Bombardierungskampagne aus, während an der Roten Meeresfront Konflikte zwischen Saudi-Arabien und den Huthi ausbrechen

Der Preis für Brent-Rohöl stieg innerhalb von zwei Wochen um 27 % und schloss am Freitag bei 96,78 US-Dollar pro Barrel. In der vergangenen Woche durchbrach er kurzzeitig die Marke von 100 US-Dollar, da Händler angesichts gleichzeitiger Bedrohungen der Engpässe in der Straße von Hormuz und im südlichen Roten Meer eine höhere Kriegsrisikoprämie in die Energiemärkte einpreisten .

Die USA scheinen unterdessen ihre 13-tägige Kampagne täglicher nächtlicher Luftangriffe gegen den Iran vorerst ausgesetzt zu haben . Zwar gab es keine Anzeichen dafür, dass die Kampfpause bis in die nächste Woche andauern würde, doch unterstreicht sie die diplomatischen Signale, die wir am Freitag in unserer Zusammenfassung zum US-Iran-Konflikt hervorgehoben haben.

Über Nacht kam es jedoch zu einer Eskalation mit von Saudi-Arabien angeführten Angriffen auf vom Iran unterstützte Huthi-Ziele in Hodeida .

Dies geschah, nachdem die Terrorgruppe mehrere mit Saudi-Arabien verbundene Tanker im südlichen Roten Meer angegriffen hatte.

Huthis eskalieren Angriffe gegen Saudi-Arabien:

BREAKING: Houthi military spokesman Yahya Saree says the group has launched two „sensitive operations“ targeting Saudi Arabia, vowing that the principle of a „blockade for a blockade“ will continue. 🔴 LIVE updates: https://t.co/gEqGF07kWl pic.twitter.com/IYUFD5qCva — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 25, 2026

Berichten zufolge wurde eine saudi-arabische Ölraffinerie von einer Houthi-Rakete getroffen:

Smoke has been seen coming from a Saudi Arabian oil refinery in Jazan after reports of a Houthi missile attack and air defence activity. The Iran-backed Houthis said they had launched a series of attacks on the country in retaliation to Friday’s Saudi strikes on Hodeidah. pic.twitter.com/P88heLGtOO — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 25, 2026

Die Konfrontation droht, eine zweite große Front im Golfkonflikt zu eröffnen . Da der Schiffsverkehr durch Hormuz weitgehend zum Erliegen gekommen ist, könnten anhaltende Angriffe der Huthi auf Yanbu oder Schiffe, die in die Bab-al-Mandab-Straße einfahren, Millionen Barrel saudischer Exporte beeinträchtigen, die Transportkosten erhöhen und die physischen Märkte weiter verknappen.

Hormus-Verkehr

Rohstoffhändler von JPMorgan, RBC, Goldman Sachs und anderen warnten vergangene Woche, dass sich die Unruhen in der Meerenge über den Golf ausbreiten und die regionalen Energieversorgungsketten weiter belasten könnten, sollte der Konflikt andauern. Brent notierte nach einem kurzen Anstieg über 100 US-Dollar pro Barrel wieder im Bereich von etwa 90 US-Dollar.

Hier die neuesten Entwicklungen der vergangenen Nacht , mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

US-Angriffe und -Pause

• Der Iran meldete, dass es in der Nacht zum Samstag keine US-Angriffe gegeben habe, was eine offensichtliche Pause nach fast zwei Wochen ununterbrochener nächtlicher US-Angriffe darstellt.

• Die US-Angriffe hatten sich im Laufe von zwei Wochen schrittweise ausgeweitet und zielten auf Brücken und Infrastruktur tiefer im iranischen Gebiet ab, nachdem ein Waffenstillstand gescheitert und die Kämpfe um die Straße von Hormuz wieder aufgenommen worden waren.

• Trump sagte am Freitag, er habe noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er größere Angriffe gegen den Iran durchführen werde, und wies gleichzeitig darauf hin, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran über Vizepräsident Vance, Außenminister Rubio und andere fortgesetzt würden.

• Trump hatte zuvor gegenüber Axios erklärt, er erwäge einen „massiven Angriff“ auf den Iran, da das Land „noch nicht genug Schmerzen erlitten habe“ und noch nicht bereit sei, ein Abkommen zu schließen.

Straße von Hormuz

• Die iranischen Revolutionsgarden gaben am Samstag bekannt, dass sie in den vergangenen 24 Stunden vier Schiffe gestoppt haben, die versuchten, die Straße von Hormus zu durchfahren, nachdem sie Warnschüsse abgegeben hatten.

• Die USA und Großbritannien planen nächste Woche in London eine hochrangige internationale Konferenz, die sich auf die Bildung einer Koalition zum Schutz der Seeschifffahrt in der Straße von Hormuz konzentrieren soll, wie zwei europäische Diplomaten und andere Quellen berichten.

• Ein LPG-Tanker mit 28 indischen Besatzungsmitgliedern wurde am Freitag in iranischen Hoheitsgewässern angegriffen; die indische Botschaft bestätigte, dass die Besatzung in Sicherheit ist.

Regionale Eskalation

• Die Huthis behaupteten, am Samstagmorgen Saudi-Arabien mit Raketen angegriffen zu haben, wobei sie südliche saudische Provinzen im Visier hatten; die saudischen Behörden gaben Notfallwarnungen heraus, bevor sie diese für Jazan wieder aufhoben.

• Bahrain und Kuwait entsandten Anfang dieses Monats heimlich Kampfflugzeuge, um Drohnen- und Raketenlager im Iran anzugreifen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Dies war ihre erste direkte Vergeltungsaktion gegen Teheran.

Diplomatie & Sanktionen

• China forderte Iran und die USA auf, zur Umsetzung ihres Waffenstillstandsmemorandums zurückzukehren. Außenminister Wang Yi äußerte am Freitag bei einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Kirgisistan tiefe Besorgnis über die erneute Eskalation.

• Pakistan prüft nach einer von China initiierten Initiative einen Weg zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Gespräche zwischen den USA und dem Iran, wie drei pakistanische Quellen gegenüber Reuters berichteten; die Hindernisse für die Gespräche bleiben jedoch hoch.

• Das US-Finanzministerium hat am Freitag neue Sanktionen gegen das Netzwerk des iranischen Finanziers Babak Zanjani verhängt. Ziel der Sanktionen sind vier Einzelpersonen und neun Organisationen, die mit der Umgehung von Sanktionen und dem Handel mit digitalen Vermögenswerten in Verbindung stehen.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 25.07.2026