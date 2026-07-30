🎯 ,🚀 Der große Nahostkrieg eskaliert: Trump hat uns genau gesagt, was er als Nächstes vorhat, und das wird alles verändern

Präsident Trumps mit Schimpfwörtern gespickte Tirade gegen den Iran hat weltweit Entsetzen ausgelöst, und es scheint, als stünde die Lage im Nahen Osten kurz vor einer dramatischen Eskalation.

Ende letzter Woche deutete alles auf eine massive Eskalation des Nahostkonflikts hin, doch dann entschied Präsident Trump überraschend, die Kämpfe einzustellen, um der Diplomatie mit dem Iran eine weitere Chance zu geben. Doch anstatt zu verhandeln, starteten die Iraner stattdessen einen Überraschungsangriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien… Von Michael Snyder

Das US Central Command (CENTCOM) gab am 28. Juli bekannt, dass der Iran eine Reihe ballistischer Raketen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien abgefeuert habe. Die Bundesbehörde bezeichnete dies als „Überraschungsangriff“.

Der Angriff erfolgte um 17:45 Uhr ET. Laut CENTCOM feuerten die Streitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde „mehrere ballistische Raketen aus dem Iran ab, um einen Überraschungsangriff auf US-Streitkräfte“ im Nahen Osten zu starten.

Der Iran reagiert seit langem auf Angriffe der Vereinigten Staaten.

Doch nun haben sie die Initiative ergriffen, und man sagt uns, dass sie sich „im Vorteil sehen“ …

Der überraschende Raketenangriff Irans auf US-Truppen in Jordanien zeigt, dass die militärische Führung Teherans lieber das Risiko einer Eskalation des Krieges eingeht, als sich zu verteidigen oder ein Friedensabkommen zu akzeptieren, das sie größerem innenpolitischen Druck aussetzen würde. Der Iran feuerte am frühen Mittwochmorgen Ortszeit ballistische Raketen auf US-Truppen ab und demonstrierte damit die Bereitschaft der Islamischen Revolutionsgarde, die in Teheran mehr Macht denn je ausübt, die Lage während einer relativen Ruhepause im Konflikt zu eskalieren und die Initiative zu ergreifen, nachdem der Iran wochenlang hauptsächlich auf Angriffe der USA und Israels reagiert hatte. „Sie sehen sich im Vorteil“, sagte Hamidreza Azizi, Gastwissenschaftler und Iran-Experte am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit. „Es war ein Signal für eine Art dosierte Eskalation.“ Kurz nach dem iranischen Überraschungsangriff führten die USA und Saudi-Arabien eine Reihe gemeinsamer Luftangriffe gegen vom Iran unterstützte Milizengruppen im Irak durch … Saudi-Arabien ist am Mittwoch direkt in den Iran-Krieg eingetreten und hat sich den Vereinigten Staaten bei Luftangriffen gegen vom Iran unterstützte bewaffnete Gruppen im Irak angeschlossen. Mit dieser Operation räumte Riad zum ersten Mal öffentlich ein, an Kampfhandlungen an der Seite der US-Streitkräfte während des Konflikts teilgenommen zu haben. US-amerikanische und saudische Beamte erklärten, die Angriffe seien eine Vergeltungsmaßnahme für Drohnenangriffe aus dem Irak auf saudische Ölanlagen. Saudi-Arabien ist nun also offiziell in den Krieg eingetreten. Das hebt die Sache definitiv auf eine andere Ebene. Berichten zufolge trafen die gemeinsamen Luftangriffe 8 verschiedene Gebiete im Irak… Das war eine sehr große Operation. Neben den anderen, die infolge dieser Luftangriffe ums Leben kamen, wird uns mitgeteilt, dass „mehrere iranische Militärberater unter den Getöteten waren“ … Sabreen News, ein Medienunternehmen mit Verbindungen zu vom Iran unterstützten schiitischen Milizen im Irak, die am Dienstag Ziel gemeinsamer US-saudischer Angriffe waren, teilte am Mittwoch mit, dass mehrere iranische Militärberater zu den Getöteten gehörten. Das Nachrichtenportal veröffentlichte ein Foto, das in iranische Flaggen gehüllte Särge zeigt, mit der Bildunterschrift: „Die Märtyrer unter den iranischen Beratern, die heute im Morgengrauen im Irak durch das Feuer des saudisch-wahhabitisch-amerikanischen Feindes getötet wurden.“ Mit jedem weiteren Todesfall ihrer Landsleute wächst der iranische Rachedurst nur noch. Bilder wie das untenstehende rufen sicherlich viele Emotionen hervor … Die US-Streitkräfte haben viele Jahre im Irak gekämpft, doch heute kontrollieren vom Iran unterstützte Gruppen große Teile des Landes. Die Iraker haben uns keine Erlaubnis erteilt, diese Gruppen anzugreifen, und der irakische Präsident hat die gemeinsamen Luftangriffe aufs Schärfste verurteilt … Der irakische Präsident hat einen gemeinsamen Angriff der USA und Saudi-Arabiens auf vom Iran unterstützte paramilitärische Kräfte im Land verurteilt. Laut den Milizen wurden dabei mindestens 20 Menschen getötet, und ein weiteres Land wurde in den fünfmonatigen Nahostkrieg hineingezogen, den Israel und die USA am 28. Februar begonnen hatten. In einer Erklärung teilte das irakische Präsidialamt am Mittwoch mit, dass die Angriffe, bei denen Saudi-Arabien seine Beteiligung an den aktuellen Konflikten erstmals eingeräumt hat, „ein inakzeptabler Angriff und eine eklatante Verletzung der Souveränität des Irak“ seien. In der Erklärung wurde die „Instrumentierung von Angriffen auf offizielle Sicherheitsinstitutionen in einer Weise, die gegen die Regeln des Völkerrechts und die Charta der Vereinten Nationen verstößt“, verurteilt. Die irakische Zentralregierung ist sehr schwach und kann die vom Iran unterstützten Gruppen schlichtweg nicht daran hindern, Raketen und Drohnen auf Ziele in der gesamten Region abzufeuern. Und nun verspricht eine dieser Gruppen, dass die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien für die gestrigen Angriffe „einen hohen Preis“ zahlen werden… Die Harakat Hisbollah al-Nujaba, eine mit dem Iran verbündete irakische Miliz, warnte am Mittwoch, dass die US-amerikanischen und saudischen Streitkräfte nach gemeinsamen Angriffen auf bewaffnete Gruppen im Irak mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen müssten. Die Gruppe erklärte, sie werde es den beiden Ländern nicht erlauben, „irakischen Boden zu entweihen, ohne einen hohen Preis dafür zu zahlen“. Die Warnung erfolgte, nachdem Washington und Riad vom Iran unterstützte Milizen angegriffen hatten, die beschuldigt wurden, Angriffe gegen Saudi-Arabien verübt zu haben, was die Spannungen in der Region weiter verschärfte. Auch andere vom Iran unterstützte Organisationen im Irak haben ähnliche Drohungen ausgesprochen. Jetzt befinden wir uns also auch im Irak im Krieg mit so ziemlich jeder verrückten schiitischen Milizgruppe. Mehr als 100.000 Kämpfer gehören schiitischen Milizengruppen im Irak an und operieren hauptsächlich unter dem Dach der staatlich sanktionierten Volksmobilisierungskräfte . Heute Abend wird der Iran im Mittelpunkt der US-Luftangriffe stehen. Am Mittwochmorgen benutzte Präsident Trump hier in den Vereinigten Staaten einige sehr derbe Ausdrücke, um zu beschreiben, was er mit dem Iran vorhat… Präsident Donald Trump äußerte am Mittwochmorgen eine mit Schimpfwörtern gespickte Drohung gegen den Iran, nachdem das islamische Regime in der Nacht zuvor einen überraschenden Raketenangriff auf US-Truppen in Jordanien gestartet hatte. „Wir werden sie so richtig vermöbeln“, sagte Trump zu Trey Yingst, dem Chefkorrespondenten für Auslandsthemen bei Fox News. „Wir werden sie hart treffen“, sagte der Präsident über den Iran. „Sie werden eine Tracht Prügel beziehen.“ So etwas haben wir von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten noch nie gehört. Und es scheint, als ob Trump nicht blufft. Ein hochrangiger israelischer Sicherheitsbeamter sagte soeben gegenüber einem israelischen Reporter, die USA bereiteten sich „auf etwas Größeres vor als alles, was wir bisher gesehen haben“…

Es ist wahrscheinlich, dass der Iran heute Abend einen schweren Schlag erleiden wird.

Aber werden die Iraner bald Hilfe aus China im Kampf gegen die US-Luftangriffe erhalten?

Reuters berichtet, dass der Iran zwischen 60 und 70 Millionen Dollar für Hunderte von in China hergestellten schultergestützten Flugabwehrsystemen bezahlt hat …

Der Iran steht kurz davor, inmitten des eskalierenden Krieges mit den USA – der nun im sechsten Monat andauert – seine erste Lieferung schultergestützter Raketenwerfer aus China zu erhalten.

Der von Reuters zuerst gemeldete Deal im Wert von 60 bis 70 Millionen Dollar ist einer der prominentesten Versuche des Regimes, seine Kurzstrecken-Luftverteidigung seit Kriegsausbruch im Februar zu stärken, und legt seine Unfähigkeit offen, militärische Anlagen und strategische Infrastruktur gegen Luftangriffe der USA und Israels zu verteidigen.

Laut Quellen gegenüber dem Medium sollen im Rahmen des Vertrags in den kommenden Wochen zwischen 300 und 400 tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS) mit in China hergestellten QW-12- und FN-16-Raketen nach Teheran geliefert werden.

Diese chinesischen Systeme sind so konstruiert, dass sie unsere modernsten Kampfflugzeuge abschießen können.

Das wird Trump natürlich sehr verärgern und uns dem bevorstehenden Krieg mit China noch näher bringen .

Die Ereignisse im Nahen Osten geraten zunehmend außer Kontrolle, und die Ölpreise sind am Mittwoch erneut sprunghaft angestiegen …

Die globalen Ölpreise stiegen am Mittwoch sprunghaft an, nachdem ein iranischer Angriff Präsident Donald Trump zu einem Vergeltungsschwur veranlasst hatte und damit eine kurze Ruhepause beendete, die bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung neu entfacht hatte.

Ein Referenzindex für die weltweiten Rohölpreise stieg am Mittwoch um mehr als 7 % und überschritt die Marke von 90 Dollar pro Barrel.

Ich habe bereits viele Artikel über die historische Energiekrise geschrieben, mit der wir konfrontiert sind , und nun haben wir erfahren, dass die kommerziellen Ölvorräte diese Woche unerwartet und sehr schnell gesunken sind…

Das kann unmöglich gut ausgehen.

Viele Leute scheinen zu glauben, dass wir uns dem Höhepunkt der Eskalation nähern.

Die Wahrheit ist, dass wir noch weit davon entfernt sind.

Wir haben bisher einige ziemlich schockierende Eskalationen erlebt, aber ich habe das Gefühl, dass diese nicht einmal einen Vergleich wert sein werden mit den schockierenden Eskalationen, die letztendlich kommen werden.

Cedric Leighton, ein pensionierter Oberst der US-Luftwaffe, räumte heute gegenüber CNN ein, dass der Iran womöglich besser als die Vereinigten Staaten in der Lage ist, einen langwierigen Krieg durchzustehen.

Warum? Weil die USA ihre Bestände an Präzisionsmunition – deren Ersatz Jahre dauert – massiv aufgebraucht haben, während der Iran trotz monatelanger Angriffe noch immer über rund zwei Drittel seines ursprünglichen Arsenals an Raketen, Drohnen und Flugkörpern verfügt.

Genau auf diese Rechnung der Abnutzung habe ich seit Kriegsbeginn hingewiesen: In einem kurzen Krieg schlägt Präzision die Masse. In einem langen Krieg schlägt Masse die Präzision.

Washington richtete seine Doktrin auf Ersteres aus. Der Iran orientierte seine Doktrin an Letzterem – weil ihm keine andere Wahl blieb.

Nun zeigt sich, welche Strategie die richtige war.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 30.07.2026