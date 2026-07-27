🎯 🚢 Iran bezeichnet Selenskyj als „Schmarotzer“, weil er auf Geheiß Israels den Angriff auf ein Schiff im Kaspischen Meer angeordnet habe

Iran wirft Selenskyj vor , den tödlichen Angriff eines Schiffes im Kaspischen Meer befohlen zu haben.

US-Rohölpreis am Wochenende laut IG Markets um 5 % gefallen.

Der Iran wird die Vergeltungsschläge einstellen, wenn die USA die Kampfpause aufrechterhalten.

Iran und Oman führen Gespräche über Hormuz, während die USA ihre Luftangriffe den zweiten Tag in Folge aussetzen.

Iran greift „Schmarotzer“ Selenskyj wegen dessen Angriff im Kaspischen Meer an

Der Iran hat die Ukraine beschuldigt, ein iranisches Handelsschiff im Kaspischen Meer angegriffen zu haben , was nach iranischen Angaben zu einer Explosion führte, bei der ein Seemann getötet und ein weiterer verletzt wurde.

Wie wir bereits über den Vorfall auf See am Samstag berichteten , scheint die Ukraine diese Eskalation offen auszuschlachten . Präsident Selenskyj selbst verkündete kurz darauf auf X:

„Wir haben auch sehr gute Ergebnisse mit unseren Fernangriffen im Kaspischen Meer erzielt . Konkret handelt es sich um Schiffe, die Militärgüter aus dem Iran transportierten , sowie um ein Kriegsschiff.“

Das iranische Außenministerium bestellte den ukrainischen Geschäftsträger in Teheran ein, um den „feindseligen und kriminellen“ Angriff vom Samstag scharf zu kritisieren, wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtete. (🎯 ✈️ USA setzen Iran-Bombardierungskampagne aus, während an der Roten Meeresfront Konflikte zwischen Saudi-Arabien und den Huthi ausbrechen)

Irans Außenminister Abbas Araghchi warnte zudem, dass der „offensichtliche Verstoß gegen die UN-Charta“, der „auf Geheiß Israels“ begangen worden sei, dazu dienen könne, „Europa in seinen Krieg hineinzuziehen“. Araghchi verurteilte und attackierte auch Selenskyj persönlich und bezeichnete ihn als „Schmarotzer in Kiew“ .

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel’s behest to drag Europe into its war. In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Das Risiko einer Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran erscheint zwar plausibel, aber noch gering.

Die Situation im Kaspischen Meer zeigt jedoch, dass dies durchaus möglich ist. Die Iraner haben alternative Handels- und Schifffahrtsrouten über das Kaspische Meer gesucht, und zu Beginn der Operation Epic Fury sollen israelische Kampfflugzeuge dort iranische Kriegsschiffe angegriffen und versenkt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Außenminister Araghchi Selenskyj kritisiert. Bereits im Januar dieses Jahres bezeichnete er ihn beispielsweise als „verwirrten Clown“ und warf dem ukrainischen Präsidenten vor, „amerikanische und europäische Steuerzahler auszubeuten, um die Taschen seiner korrupten Generäle zu füllen “ . Die beiden Länder gerieten zuvor wegen der Lieferung von Shahed-Drohnen durch den Iran an Russland in Konflikt.

Der Iran wird die Vergeltungsschläge einstellen, wenn die USA die Kampfpause aufrechterhalten.

Der diplomatische Prozess scheint mit der Entscheidung der Trump-Regierung, die Luftangriffe als Geste des guten Willens vor dem Wochenende – das nun in den zweiten Tag geht – auszusetzen, einen Aufschwung erlebt zu haben.

Dies ermöglichte es omanischen Beamten, sich am Wochenende mit ihren iranischen Gesprächspartnern zu treffen , wobei Teheran von „ einigen Fortschritten “ berichtete. Die Gespräche führten nun zu einer gegenseitigen Waffenruhe, wonach der Iran Vergeltungsschläge auf US-Stützpunkte einstellen würde, solange die USA ihre Luftangriffe aussetzen.

Reuters berichtet:

Der Iran wird seine eigenen Angriffe einstellen, solange die Vereinigten Staaten ihre jüngste Pause bei den Luftangriffen aufrechterhalten , sagte ein hochrangiger iranischer Beamter am Sonntag gegenüber Reuters, nachdem Präsident Donald Trump seine zwei Wochen alte Bombardierungskampagne abrupt beendet hatte.

Nach 13 Nächten intensivierter US-Luftangriffe auf den Iran stellte das Pentagon die Kampagne am späten Freitagabend abrupt ein; weder am Samstag noch am Sonntag wurden US-Angriffe gemeldet.

Der Iran, der auf jeden nächtlichen US-Angriff mit eigenen Angriffen auf Nachbarländer, in denen sich US-Stützpunkte befinden, reagiert hatte, hat bisher ebenfalls zwei Tage lang das Feuer eingestellt.

Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte am Sonntag gegenüber Fox News, dass Trump beschlossen habe, die US-Angriffe auszusetzen, um mehr Zeit für die Diplomatie zu gewinnen.

„ Er gibt den Gesprächen etwas Raum, er lässt ihnen ein wenig Zeit “, sagte Waltz, ohne weitere Details zu nennen.

Eine hochrangige iranische Quelle sagte gegenüber Reuters unter der Bedingung der Anonymität: „Irans Position bleibt ‚Angriff für Angriff‘: Wenn die Angriffe aufhören, wird Iran auch seine Operationen einstellen. Diese Botschaft wurde den Vereinigten Staaten bereits übermittelt.“

Die Quelle fügte hinzu: „Der Iran ist jedoch bereit, eine umfassende Antwort zu geben, sollte die USA einen weiteren Angriff starten.“

Auf die Frage nach der Pause sagte ein hochrangiger Beamter in Trumps Regierung am Samstag, der Präsident habe „immer deutlich gemacht, dass er die Diplomatie bevorzugt, aber er hat dem Iran gezeigt, was passieren wird, wenn er nicht ernsthaft an den Verhandlungstisch kommt.“

Laut einer hochrangigen iranischen Quelle hegt Teheran keine große Hoffnung, dass Trumps Entscheidung, die Angriffe auszusetzen, eine bedeutende Veränderung der US-Verhandlungsposition darstelle.

„Die Skepsis gegenüber dem Stopp der Angriffe überwiegt den Optimismus. Man geht allgemein davon aus, dass die Pause taktischer Natur und nicht aufrichtig ist. Der Iran hat mit dem, was er als Täuschungsmanöver der USA ansieht, genug bittere Erfahrungen gemacht“, so die Quelle.

Da beide Seiten versuchen, einen diplomatischen Weg zur Beendigung der sich verschärfenden gegenseitigen Angriffe zu finden, die die Brent-Rohöl-Futures letzte Woche auf über 100 Dollar pro Barrel getrieben haben, ist der Preis für US-Rohöl am Wochenende über IG Markets am späten Vormittag New Yorker Zeit um etwa 5 % gefallen.

Iran und Oman führen Gespräche über Hormuz, während die USA ihre Luftangriffe den zweiten Tag in Folge aussetzen.

Das US-Militär setzte seine Luftangriffe gegen den Iran nach fast zwei Wochen gegenseitiger Angriffe die zweite Nacht in Folge aus. Ziel der US-Angriffe war es, die iranischen Fähigkeiten im Bereich der Drohnen und Raketenangriffe rund um die Straße von Hormus zu schwächen, während der Iran US-Stützpunkte in der Region angriff.

Die Pause ist das bisher deutlichste Signal dafür, dass sich ein diplomatischer Ausweg abzeichnen könnte, da iranische und omanische Beamte Fortschritte bei den Gesprächen zur Wiedereröffnung der wichtigen Wasserstraße melden.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, teilte in einem Telegram-Beitrag mit, dass er sich am Freitag und Samstag mit dem omanischen stellvertretenden Außenminister getroffen und Gespräche über die Wiederherstellung der sicheren Durchfahrt für Handelsschiffe durch die Straße von Hormuz geführt habe.

Baghaei sagte, die Beamten hätten sich über Grundsätze und operative Mechanismen zur Gewährleistung einer sicheren Schifffahrt durch die Meerenge ausgetauscht.

„Die Gespräche verliefen konstruktiv, und es wurden einige Fortschritte erzielt“, fügte er hinzu und merkte an, dass die technischen und politischen Konsultationen andauern. Die omanische Delegation verließ Teheran am Samstagabend.

Camera zooms in to reveal LINE of ships all ’stopped in Strait of Hormuz‘ — Fars News pic.twitter.com/F8wDPdBDBT — RTVisual (@RT_Visual_on_X) July 26, 2026

Die Gespräche fielen zeitlich mit der zweitägigen Streikpause des US-Militärs zusammen und fanden zu einem Zeitpunkt statt, als die Brent-Rohöl-Futures in den dreistelligen Bereich stiegen und der nationale Durchschnittspreis für Normalbenzin die politisch heikle Marke von 4 Dollar pro Gallone überschritt.

Natasha Kaneva, Leiterin der globalen Rohstoffforschung und -strategie bei JPMorgan, teilte ihren Kunden letzte Woche mit, dass die Brent-Preise auf diesem Niveau den Druck auf Washington erhöhen könnten, die diplomatischen Kanäle wieder zu öffnen.

Unterdessen trat der iranische Armeesprecher Mohammad Akraminia am Sonntag im staatlichen Fernsehen auf und warnte die USA, dass weitere Angriffe den Konflikt ausweiten würden.

„Ich glaube, wenn die Amerikaner noch einmal auf die Täuschung der Zionisten hereinfallen oder sich ihnen anschließen und auf die Fortsetzung des Krieges, insbesondere durch Luftangriffe, bestehen, wird sich dieser geografisch weiter ausdehnen“, warnte Akraminia.

Akraminia sagte, der Konflikt habe sich bereits auf die Meerenge Bab al-Mandab im südlichen Roten Meer ausgeweitet, und bezog sich dabei auf die jüngsten Angriffe der Houthi auf Tanker.

„Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich mittlerweile über die gesamte Region, von den US-Stützpunkten in Jordanien bis hin zu den Ländern entlang des Persischen Golfs“, sagte er.

Zuvor hatte die britische Seeschifffahrtsbehörde einen Vorfall im südlichen Roten Meer gemeldet, nachdem ein Tanker in der Nähe des Schiffes einen Spritzer eines unbekannten Projektils beobachtet hatte. Weitere Details sind derzeit noch unklar.

Nächste Woche reist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Washington, DC, um sich am Dienstag im Weißen Haus mit Präsident Trump zu treffen.

Die aktuellsten Schlagzeilen der Nacht, mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

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Die aktuellsten Schlagzeilen der Nacht, mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg:

Angriffspause zwischen den USA und dem Iran

Die USA haben ihre fast zweiwöchigen nächtlichen Luftangriffe auf den Iran am Sonntagmorgen zum zweiten Mal in Folge ausgesetzt.

Laut dem Telegraph setzte Trump seine Pläne zur Eskalation des Krieges aus, nachdem er gewarnt worden war, dass den USA die Raketen ausgehen; die Pause ermöglicht auch Verhandlungen mit dem Iran.

Der Sprecher der iranischen Armee erklärte, Iran habe als Reaktion auf den US-Einsatzstopp ebenfalls seine Vergeltungsoperationen ausgesetzt. Er warnte jedoch, dass die Verwundbarkeit der USA zunehmen würde, sollten die USA Bodenoperationen durchführen.

Netanjahu sagte, er werde die Iran-Situation mit Trump besprechen.

Diplomatie & Verhandlungen

Trump sagte am Freitag, die USA seien für größere neue Angriffe „bereit“, hätten aber noch nicht entschieden, ob sie diese durchführen würden, solange die Gespräche mit dem Iran noch andauerten; er sagte, der Iran würde „sehr gerne ein Abkommen schließen“, aber es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt.

Trump tendierte am Freitag zur Diplomatie und erwähnte während seines 38-minütigen Auftritts im Oval Office sechsmal Verhandlungen mit iranischen Beamten, ließ aber gleichzeitig die Möglichkeit einer militärischen Eskalation offen.

Die stellvertretenden Außenminister Irans und Omans führten am Freitag und Samstag in Teheran Gespräche über die Gewährleistung einer sicheren Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Es wurden einige Fortschritte gemeldet.

China forderte Iran und die USA zur Rückkehr zum Waffenstillstandsabkommen auf, wobei Außenminister Wang Yi seine tiefe Besorgnis über eine erneute Eskalation im Nahen Osten zum Ausdruck brachte.

Regionale Auswirkungen

Die vom Iran unterstützten Huthis behaupteten, am Samstag Raketen und Drohnen auf Anlagen von Saudi Aramco in Jizan und Yanbu abgefeuert zu haben; die saudischen Behörden gaben kurzzeitig Notfallwarnungen heraus, bevor sie erklärten, die Gefahr sei vorüber, ohne dass eine sofortige Bestätigung von der saudischen Regierung oder Aramco vorlag.

In einem Bericht der britischen Marine vom Sonntag wurde vermerkt, dass ein Geschoss in der Nähe eines Tankers im südlichen Roten Meer eingeschlagen sei; Schiff und Besatzung seien wohlauf.

Ein LPG-Tanker mit 28 indischen Besatzungsmitgliedern wurde am Freitag in iranischen Hoheitsgewässern angegriffen; die indische Botschaft bestätigte, dass die Besatzung in Sicherheit ist.

Hintergrund und Kontext

Die USA hatten den Umfang ihrer Angriffe über zwei Wochen hinweg schrittweise ausgeweitet und dabei auch Brücken und Infrastruktur tiefer im iranischen Gebiet angegriffen, nachdem ein kurzer Waffenstillstand im Juni aufgrund eines Kampfes um die Kontrolle der Straße von Hormus gescheitert war.

Der Milliardär und Investor Ray Dalio warnte, dass der Ausgang des Krieges von der Straße von Hormuz abhänge und bezeichnete einen entscheidenden Zusammenstoß als unmittelbar bevorstehend.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 27.07.2026