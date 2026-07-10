🎯 Das Treffen im Oval Office: Darum kam es zu einem neuen Iran-Krieg – Ein von Israel geteilter Plan zur Ermordung Trumps

aikos2309

(Titelbild: Trauernde trugen ein Transparent gegen US-Präsident Donald Trump, als sie sich am Tag der Beisetzung des verstorbenen iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei in Maschhad, Iran, versammelten. Israel soll Anfang der Woche Pläne Teherans zur Ermordung Trumps weitergegeben haben.)

Wochen nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens erklärte Donald Trump am Mittwoch (8. Juli) den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet und ordnete Angriffe auf die Islamische Republik an.

Der abrupte Kurswechsel des US-Präsidenten erfolgte, nachdem ihn eine Unterrichtung im Oval Office über Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus in Rage versetzt hatte.

In Westasien brodelt es erneut. Die USA und der Iran liefern sich einen Schlagabtausch, was Spekulationen darüber auslöst, ob der Waffenstillstand zwischen den beiden Kriegsparteien beendet ist.

Katar, Pakistan und andere regionale Vermittler bemühen sich um eine Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran und um die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Atomabkommen. Am Mittwoch (8. Juli) erklärte US-Präsident Donald Trump jedoch das US-iranische Memorandum of Understanding (MOU) und die Waffenruhe für beendet.

Doch wie kam Trump zu dieser Entscheidung? Berichten zufolge fiel die Entscheidung, als sich der US-Präsident gerade auf seine Abreise aus dem Weißen Haus in die Türkei vorbereitete, als ein dringendes Treffen im Oval Office den Verlauf des Iran-Konflikts veränderte.

Was also geschah hinter verschlossenen Türen bei diesem Treffen, dass Trump seine Meinung zum Waffenstillstand änderte? Wir versuchen, Ihnen diese Antwort zu liefern. (🎯 Der dritte Iran-Krieg hat begonnen, und diese Fortsetzung wird die dramatischste von allen sein)

Hinter verschlossenen Türen im Oval Office

Am Montagabend verließ Trump gerade das Weiße Haus, um am NATO-Gipfel in der Türkei teilzunehmen, als Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth hereinkamen und von iranischen Angriffen in der Straße von Hormus berichteten.

Die beiden US-Staatschefs informierten Trump laut dem Wall Street Journal darüber, dass der Iran Anti-Schiff-Marschflugkörper und Einweg-Kampfdrohnen auf Schiffe abgefeuert habe, die die Straße von Hormus über eine südliche Route passieren wollten . Sie teilten ihm mit, dass drei Schiffe getroffen worden seien, darunter ein Flüssigerdgastanker.

Die Nachricht verärgerte Trump, der daraufhin seine engsten Berater fragte, ob Teheran in gutem Glauben über ein endgültiges Abkommen zur Beendigung des Krieges verhandle. „Nach Rücksprache mit seinen engsten Beratern kam der Präsident schließlich zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall war“, berichtete das Wall Street Journal .

Ein rascher Rückzieher der USA

Im Anschluss an dieses Treffen begann die Trump-Administration bald damit, wichtige Aspekte der mit dem Iran getroffenen Vereinbarung (Memorandum of Understanding, MoU) aufzulösen, die Trump zwei Wochen zuvor im Schloss Versailles unterzeichnet hatte.

Der US-Präsident ordnete für die nächsten zwei Tage eine Reihe von Luftangriffen gegen den Iran an, setzte die Sanktionen gegen iranische Ölexporte wieder in Kraft und drohte mit der Wiedereinführung einer US-Blockade in der Straße von Hormus.

Als Trump zum NATO-Treffen in Ankara, der türkischen Hauptstadt, eintraf, erklärte er den Waffenstillstand für gescheitert. Auf die Frage, ob der Waffenstillstand beendet und das ursprüngliche Friedensabkommen hinfällig sei, antwortete Trump: „Für mich ist es vorbei.“

Der US-Präsident äußerte zudem seinen Unmut darüber, dass die Regierung die friedliche Durchführung der Beerdigung von Ayatollah Ali Khamenei zugelassen habe, während das iranische Militär gleichzeitig Handelsschiffe angriff.

„Das sind Lügner “, sagte Trump. „Wir schließen einen Deal, sie gehen nach draußen, reden mit der Presse und behaupten, wir hätten nie darüber gesprochen. Mit denen stimmt etwas nicht. Die sind doch verrückt.“

„Das sind Abschaum, das sind kranke Menschen, sie werden von kranken Menschen angeführt, und sie sind bösartige, gewalttätige Menschen“, fügte Trump hinzu.

Ein von Israel geteilter Plan zur Ermordung Trumps

Die Entscheidung zum Angriff auf den Iran fiel, nachdem Israel kürzlich Geheimdienstinformationen mit den USA geteilt hatte, wonach der Iran einen neuen Plan zur Ermordung Trumps ausarbeitete.

Eine Quelle teilte CNN mit , die Informationen seien diese Woche ausgetauscht worden, während eine andere erklärte, die US-Geheimdienste hätten in den letzten Wochen bereits Hinweise auf den Plan festgestellt, die Warnung Israels sei jedoch neu und beziehe sich auf ein konkretes Komplott.

Am Mittwoch hatte Trump selbst erklärt, er sei Irans „Ziel Nummer eins“. Es ist unklar, ob er sich dabei auf die neuen Erkenntnisse des israelischen Geheimdienstes bezog.

„Sie wollen den US-Präsidenten – mich – ausschalten“, sagte Trump am Mittwoch vor Reportern. „Ich stehe auf jeder Liste. Ich habe heute Morgen gesehen, dass ich auf jeder einzelnen ihrer Listen stehe. Und bisher hatte ich wohl etwas Glück, aber vielleicht hält das nicht lange an.

Das sind bösartige, kranke Menschen. Und wir müssen diesen Krebs ausrotten. Diesen Krebs. Wissen Sie, was man tut? Man muss den Krebs frühzeitig bekämpfen. Und so sehe ich das.“

Es ist unklar, ob Irans mutmaßlicher Anschlagsplan auf Trump einer der Gründe für den US-Präsidenten war, den Waffenstillstand für gescheitert zu erklären. Der Zeitpunkt darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

Handelsabkommen zwischen den USA und dem Iran

Seit Dienstag liefern sich die USA und der Iran einen Luftkampf. Am Dienstag gab das US-Zentralkommando (Centcom) bekannt, 80 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen zu haben. Am darauffolgenden Tag seien weitere 90 Ziele angegriffen worden, so Centcom.

Der Iran meldet 14 Tote in den vergangenen zwei Tagen. Staatsmedien berichteten unter Berufung auf den stellvertretenden Gouverneur der Provinz auch von Angriffen auf Ziele in der Nähe des Atomkraftwerks Buschehr. Die USA haben sich zu den jüngsten Angriffen nicht geäußert.

Laut Angaben des iranischen Außenministeriums wurden auch Brücken und eine Eisenbahnstrecke beschädigt, die Teheran mit der Stadt Maschhad verbindet , wo die Beisetzung des verstorbenen Obersten Führers stattfand.

Iranische Medien berichteten außerdem von Stromausfällen in der Hafenstadt Chabahar und einem Brand in einer Kaserne der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) in Buschehr. Bilder in sozialen Medien zeigten Schäden an einem Kontrollturm der Marine in Chabahar.

Als Reaktion darauf griff der Iran US-Einrichtungen in Kuwait, Bahrain und Katar an. Später am Donnerstag folgten weitere Angriffe Teherans auf Ziele in Kuwait, Jordanien und im Irak, wie staatsnahe Medien berichteten.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte zudem auf X, Amerika habe „immer noch nicht begriffen, dass Einschüchterung und Wortbruch nicht mehr ohne Folgen bleiben“.

„Um es ganz klar zu sagen: Wer angreift, wird getroffen“, schrieb er und fügte hinzu, dass die Straße von Hormus nur unter iranischer Vereinbarung und nicht unter „amerikanischen Drohungen“ geöffnet werde.

Ein Friedensabkommen in der Schwebe

Die gegenseitigen Angriffe haben Befürchtungen vor einer erneuten Eskalation des Krieges zwischen den beiden Nationen geweckt. Sie stellen zudem einen deutlichen Bruch mit dem Vormonat dar, als die beiden Länder die Absichtserklärung unterzeichneten. Das Abkommen beendete faktisch den Konflikt, der am 28. Februar mit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen hatte.

Das 14-Punkte-Abkommen forderte die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und eine endgültige Einigung innerhalb von 60 Tagen.

Nach den jüngsten Angriffen scheinen diese Aussichten immer unwahrscheinlicher, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich der Krieg, der in der Öffentlichkeit ohnehin schon negativ bewertet wird, weiter hinzieht.

Ein US-Beamter hat Iran dafür verantwortlich gemacht. „Wie die Welt weiß, ist Präsident Trumps oberste Priorität stets Frieden und Diplomatie“, sagte der Beamte gegenüber The Independent.

„Leider hat Iran den Weg der Gewalt gewählt – und erntet nun die Konsequenzen dieser Entscheidung. Die Vereinigten Staaten werden nicht tatenlos zusehen, wie Iran Akte des internationalen Terrorismus begeht, und Präsident Trump wird Iran niemals den Besitz von Atomwaffen erlauben.“

Der Iran weist jedoch die Verantwortung für das Scheitern der Waffenruhe von sich. Ein iranischer Diplomat erklärte gegenüber dem Wall Street Journal , Washington habe das Abkommen gebrochen, indem es ohne Abstimmung mit Teheran eine Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus eingerichtet habe.

Laut ihm verstieß diese Entscheidung gegen die im Memorandum of Understanding getroffene Vereinbarung und rechtfertigte Irans Vorgehen gegen Schiffe, die diese Route nutzten.

Während sich die USA und der Iran gegenseitig die Schuld zuweisen, bemühen sich regionale Vermittler intensiv darum, eine weitere Eskalation der Feindseligkeiten zu verhindern.

Einem Bericht von Axios zufolge führten Beamte aus Katar, Pakistan, der Türkei, Ägypten und Saudi-Arabien am Mittwoch mehrere Telefongespräche mit US-amerikanischen und iranischen Vertretern, um die Lage zu beruhigen.

Ein US-Beamter wurde gegenüber CNN mit den Worten zitiert , dass derzeit hinter den Kulissen diplomatische Bemühungen zur Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran stattfänden.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 10.07.2026

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4 comments on “🎯 Das Treffen im Oval Office: Darum kam es zu einem neuen Iran-Krieg – Ein von Israel geteilter Plan zur Ermordung Trumps

  1. Ein mit eigener Hand unterschriebener Vertrag, auch Vereibnbarung wird im Karma trotzdem festgehalten, ist fest in das Karma eingefügt.
    Das kann nur von beiden Unterzeichneten in friedlichen Übereinstimmung gelöst werden.
    Ansonsten gilt eine Unterschrift lebenslang.
    Sicher kann Trump die Vereinbarung im Nachhinein ablehnen auf Druck Netanjahus.
    Doch im Karma von Trump bleibt die Unterschrift bestehen, dann eine Bombardierung zu genehmigen ist karamtechnisch der Supergau, das wars dann.
    Wenn Trump auch mündlich ableehnt, die Tinte verschwindet doch damit nicht vom Dokument.
    Es war die militärische Niederlage von Amerika, was Trump bewogen hat zu Unterzeichnen, aus Sorge das Amerika zerstört werden könnte.
    Dieser Vertrag kam doch nicht Zustande weil Iran und Amerika plötzlich Freunde geworden sind.

    Mal was Grundsätzliches:
    Kriege können nicht durch „Vereinbarungen“ , oder „Verträge“ beendet werden.
    Kriege können nur durch die Reduzierung von Soldaten beendet werden,
    darum werden Soldaten getötet um die Anzahl zu reduzieren.
    Diese Seite welche keine Soldaten mehr bereitstellen kann, hat den Krieg dann verloren, so lauten die Spielregeln.
    siehe dazu auch 1945, auch da war der Krieg erst beendet als eine Seite keine Soldaten mehr bereitstellen konnte.

    Wenn man weiß das im Westen Kriege in erster Stufe für 200 Jahre als Plan in den Schubladen liegen, in zweiter Stufen ist eine zeitliche Begrenzung von Kriegen nicht mehr vorgesehen. Darum sind Kindergärten und Schulen als Kriegsziele ganz oben.

    Kriegstechnik aus Stahl kann beliebig schnell innerhalb von Wochen hergestellt werden, doch so ein Soldat von der Zeugung bis zur fertigen Auslieferung braucht 20 Jahre, das ist ein stategischer Schwachpunkt in der Kriegsführung.
    Vor allem Mädchen sind strategisch gesehen, die Produktionstätte von Soldaten, wenn man Mädchen als die Produktionsstätte von Soldaten ausschaltet, hat man mit einem getöteten Mädchen im Schnitt 2 – 3 Soldaten schon ausgeschaöltet.
    Da aber heute diese Kriege auf 200 Jahre ausgeplant sind muss man bei einem getötetem Mädchen multplizieren mit 10 Generationen.
    Wenn heute ein Mädchen getötet wird, dann sind es auf 100 Jahre ( 5 Generationen) gerechnet sind das dann 10 – 20 Soldaten weniger.
    150 getötete Mädchen in Russland 150 getötete im Iran, dann noch Dunkelziffer.
    Bei 500 getöteten Mädchen auf 100 Jahre gerechnet ( 5 Generationen) , so stehen damit 10.000 Soldaten weniger zur Verfügung.
    500 x 2 Soldaten sind 1000 Soldaten x 10 da es 5 Generationen sind , so sind das 10.000 Soldaten weniger.
    Da die aber auf 200 Jahre Krieg rechnen, multiplizieren sich diese 10.000 Soldaten wieder mit 5 Gerationen, dann sind es schon 100.000 Soldaten weniger.

    10.000 Soldaten weniger ist strategisch gesehen kein Pappenstiel.
    100.000 Soldaten weniger kann kriegsentscheidend sein .

    Natürlich sind diese Zahlen nicht richtig, diese Zahlenspiele sollen nur verdeutlichen das für den Westen Mädchen als Kriegziele ganz ganz oben auf der Liste stehen, weit höher als technische Produktiosstätten von Panzern,

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  2. -Israel warnte Trump offenbar vor angeblichem iranischem Mordplan
    10 Juli 2026 10:03 Uhr

    Denken die Israelis, die Amis sind blöde ?

    Der US-Präsident spielte am Mittwoch bei einem Gespräch mit Reportern in Ankara auf Bedrohungen gegen sein Leben an.
    „Sie wollen den Anführer der USA ausschalten – mich“, sagte er. „Ich stehe auf jeder Liste. Ich habe heute Morgen gesehen, dass ich auf jeder einzelnen ihrer Listen stehe. Bisher hatte ich wohl ein bisschen Glück, aber das hält vielleicht nicht mehr lange an.“

    Trump sagt nicht welche Länder diese Liste angefertigt haben
    Dann aber schalten die Amis den Iron Dome komplett ab, dann kommt alles durch.
    Wenn Israel fällt, dann fällt 2 Monate später Europa, So ist der Plan der Weltregierung.

    Vor paar Monaten hat Amerika den Iron Dome nur zu 50 % abgeschaltet, um die Überzeugungsarbeit bei Netanjahu zu untermauern, so konnten einige iranische Rakten durchkommen..
    Von der Technik her ist der Iron Dome zu 99,9 % dicht, doch wenn man Teile abschaltet, kommt halt einiges durch. Amerika bestimmt wie dicht der Iron Dome eingestellt ist, oder ganz ausgeschaltet ist.
    So funktioniert amerikanische Weltpolitik.

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  3. Wer hat denn Amerika in diese Scheiß Postition gebracht hat, so das Amerika gedemütigt wurde und eine Kapitulation unterzeichnen musste.
    Denke Trump kann heute keine Lebensversicherung mehr abschließen. und alles nur wegen dem Waffengang im Iran, der Amerika absolut nichts brachte.

    Vor dem Irankrieg hatte Amerika noch ein Mitspracherecht in der Straße von Hormus, doch heute nach dem iranischen Schlagabtausch hat Amerika kein Mitspracherecht mehr.
    Und für was das Alles, für Nichts. Auch Öl ist für Amerika teuerer geworden,
    Ein Griff ins Klo hat weniger Nachteile.
    Dieser Zwang den Irankrieg beginnen zu müssen, brachte für Amerika nur eine Rückstufung in der Welt.

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  4. apollo-news.net/seit-jahren-versprochen-nie-eingehalten-vollmundig-verspricht-die-bundesregierung-die-brokratiekosten-zu-senken/
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    off-guardian.org/2026/07/08/lets-talk-about-here-we-go-again-iran-war-2-0/
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    epochtimes.de/wirtschaft/ultimatum-vw-betriebsrat-fordert-klarheit-ueber-drastische-sparplaene
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    weltwoche.de/daily/wer-dreimal-luegt-den-waehlt-man-nicht-neue-falschaussage-zum-berliner-blackout-setzt-buergermeister-kai-wegner-unter-druck//
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    achgut.com/artikel/der_geniale_schulze_plan_weiterregieren_ohne_wahlen
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    jungefreiheit.de/politik/ausland/2026/eu-parlament-winkt-chatkontrolle-im-eilverfahren-durch-nachdem-sie-zweimal-abgelehnt-wurde/
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    fragdenstaat.de/artikel/policy/2026/07/xy-organisationen-fordern-rettet-die-informationsfreiheit/
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    report24.news/messstationen-wandern-talwaerts-macht-die-urbanisierung-den-temperaturtrend-heisser/
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    haaretz.com/west-bank/2026-07-07/ty-article-magazine/.premium/israeli-settler-outposts-now-control-nearly-fifth-of-west-bank-report-says

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