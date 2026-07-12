🎯 Der Iran hat eine Jagd auf Trump, Merz und eine Reihe europäischer und israelischer Politiker angekündigt

Todesdrohung aus dem Iran! Auf einer Grafik der regimenahen Zeitung „Hamshahri“ werden zahlreiche westliche Spitzenpolitiker in orangefarbenen Häftlingsanzügen gezeigt.

Über der Collage steht auf Persisch: „Rache ist unvermeidlich.“ Direkt darunter heißt es sinngemäß, die „kriminellen“ Verantwortlichen würden ihren Tod erleben. Unter den abgebildeten Politikern: Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU)!

Neben Merz zeigt die Titelseite unter anderem US-Präsident Donald Trump (80), Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48), den britischen Premier Keir Starmer (63), Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni (49), US-Außenminister Marco Rubio (55), US-Kriegsminister Pete Hegseth (41), Israels Außenminister Gideon Sa’ar (59), den US-Botschafter in Israel Mike Huckabee (70) sowie weitere führende Politiker aus den USA und Europa. Trump und Netanjahu stehen dabei ganz oben auf der Seite und werden besonders hervorgehoben und mit Fadenkreuzen gekennzeichnet.

Bei „Hamshahri“ handelt es sich nicht um irgendeine Zeitung. Das Blatt wird von der Stadt Teheran herausgegeben und gilt als Sprachrohr der Hardliner.

Brisant: Vor Jahren wurde die Zeitung auch von Mohammad Bagher Ghalibaf geführt. Der heutige Parlamentspräsident gehört zu den mächtigsten Männern des Landes und spielt inzwischen eine wichtige Rolle bei den Kontakten des Regimes mit den USA.

Dieser Appell erfolgte durch den iranischen Obersten Führer Mudschtaba Khamenei. In seiner Rede schwor er, „das Blut aller Märtyrer zu rächen“. (🎯 Das Treffen im Oval Office: Darum kam es zu einem neuen Iran-Krieg – Ein von Israel geteilter Plan zur Ermordung Trumps)

Die iranische Zeitung Hamshahri veröffentlichte ein KI-generiertes Bild, das Donald Trump, George Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron und Keir Starmer in Gefängniskleidung zeigte.

Der Artikel mit diesem Bild und der Überschrift „Rache ist unausweichlich“ erschien nach der Rede des Obersten Führers.

„Diese Rache ist der Wunsch unseres Volkes, und sie wird definitiv erfüllt werden. Diese Verbrecher, deren Namen jedermann bekannt sind, werden die unerfüllte Hoffnung auf einen friedlichen Tod bis zu ihrem Tod mit sich tragen“, sagte Khamenei in einer Ansprache, die auf der offiziellen Website des iranischen Obersten Führers veröffentlicht wurde.

Öffentlicher Auftritt von Mujtaba Khamenei? Iran kündigt Gedenkfeier für den verstorbenen Obersten Führer an

Der Iran hat eine Gedenkfeier für den ehemaligen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei angekündigt. Dies nährt die Vermutung, dass sein Nachfolger, Mojtaba Khamenei, seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Amtsantritt absolvieren könnte.

Der Iran hat für nächste Woche eine Gedenkfeier für den ehemaligen Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei in Teheran angekündigt, was die Möglichkeit eröffnet, dass sein Nachfolger, Oberster Führer Mojtaba Khamenei, seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Amtsantritt als höchster Staatschef absolvieren könnte.

Laut einem Bericht von News18 findet die Zeremonie am Dienstag, dem 23. Juli, von 17 bis 19 Uhr in Teheran statt. In der Ankündigung wird die Veranstaltung als Gedenkveranstaltung für den „Märtyrer-Mudschahedin-Imam“ bezeichnet.

Die iranischen Behörden haben allerdings noch nicht bestätigt, ob Mujtaba Khamenei persönlich an der Zeremonie teilnehmen wird.

Die Ankündigung hat Aufmerksamkeit erregt, da sich Mojtaba Khamenei seit seiner Nachfolge seines Vaters, nachdem Ayatollah Ali Khamenei Ende Februar bei gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen getötet worden war , nicht mehr öffentlich gezeigt hat .

Bei der Beerdigung des Vaters abwesend

Die Spekulationen über den Verbleib von Mojtaba Khamenei nahmen zu, nachdem er bei der Beerdigung seines Vaters , einer der größten Trauerzeremonien im Iran der letzten Jahre, nicht erschienen war.

Stattdessen zeigte das Staatsfernsehen drei seiner Brüder – Mostafa, Meysam und Masoud Khamenei –, die in der Imam-Khomeini-Moschee in Teheran neben den Särgen das Totengebet leiteten.

Die Särge von Ayatollah Ali Khamenei, seiner Tochter, seines Schwiegersohns, seiner Schwiegertochter und seiner 14 Monate alten Enkelin wurden gemeinsam in dem weitläufigen religiösen Komplex aufgebahrt, während sich Tausende von Trauernden versammelten, um ihre Ehre zu erweisen.

Das Fehlen des neuen Obersten Führers bei einem so bedeutenden nationalen Ereignis heizte Spekulationen an, da er seit seinem Amtsantritt als Irans oberster Führer nicht mehr öffentlich gesehen wurde.

Erste Stellungnahme nach Amtsantritt

Wenige Tage nach der Beerdigung brach Mojtaba Khamenei sein Schweigen mit seiner ersten öffentlichen Erklärung und schwor Rache für den Mord an seinem Vater .

Er sagte: „Rache ist der Wille unserer Nation und muss unweigerlich vollzogen werden.“ Er fügte hinzu: „Diese Angelegenheit hängt weder von meiner persönlichen Existenz noch von der anderer Amtsträger ab. Ob wir anwesend sind oder nicht, sie wird sich ereignen.“

Die Erklärung wurde nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump Teheran vor jedem Versuch, ihn zu ermorden, gewarnt hatte, veröffentlicht.

Die Spannungen bleiben hoch

Mojtaba Khamenei sagte außerdem, die Islamische Republik habe eine Liste von Personen erstellt, die ins Visier genommen werden sollen, was die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten weiter verschärfte.

Die Äußerungen erfolgen nach dem Scheitern des Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran , woraufhin es zu erneuten Feuergefechten und einer zunehmend feindseligen Rhetorik zwischen Teheran und Washington kam.

Vor diesem Hintergrund hat die Ankündigung der Gedenkfeier am Dienstag internationale Aufmerksamkeit erregt. Die Veranstaltung soll zwar den verstorbenen Obersten Führer Irans ehren, könnte aber auch Mujtaba Khameneis ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Amtsantritt markieren.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnte den Iran nach den jüngsten US-Luftangriffen mit den Worten: „Der Iran hat eine schlechte Wahl getroffen. Jetzt zahlen sie dafür.“

Seine Äußerungen erfolgten, nachdem die USA eine dritte Angriffswelle gegen iranische Ziele gestartet hatten. Nach Angaben des US-Militärs erfolgten die Angriffe als Reaktion auf einen mutmaßlich iranischen Angriff auf ein Handelsschiff, das die Straße von Hormus passierte.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) teilte mit, das Schiff sei beschädigt worden und in Brand geraten; zudem werde ein ziviles Besatzungsmitglied vermisst.

Die Behörde warf dem Iran vor, die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) nicht eingehalten zu haben, und erklärte, die Angriffe seien von Präsident Donald Trump angeordnet worden.

Die iranische Botschaft in Indonesien veröffentlichte eine Erklärung von Außenminister Seyed Abbas Araghchi, in der er den USA vorwirft, gegen die Vereinbarung (Memorandum of Understanding, MoU) verstoßen zu haben.

Araghchi erklärte, der Iran habe seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllt.

Er warf dem US-Finanzminister vor, gegen Artikel 9 der Vereinbarung verstoßen zu haben.

Er behauptete zudem, die USA hätten eine Reihe von Verstößen und Fehltritten begangen. Laut der Erklärung kann das Abkommen nur funktionieren, wenn beide Seiten seine Bestimmungen vollständig einhalten.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com/firstpost.com am 12.07.2026