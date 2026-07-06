🎯 Die verlorene Hochkultur: Tartaria und die Fragen, die die Geschichte nicht beantworten kann

Kaum eine alternative Geschichtstheorie hat die Öffentlichkeit so sehr fasziniert wie das Mysterium der Tartaria. Laut etablierter Geschichtsschreibung war Tartaria lediglich eine Bezeichnung auf alten Karten für weite Gebiete Nord- und Zentralasiens.

Für viele Forscher alternativer Geschichtstheorien hingegen war Tartaria weit mehr als nur eine geografische Bezeichnung. Sie glauben, dass es eine hochentwickelte Zivilisation repräsentierte, deren Errungenschaften bewusst aus der Geschichte getilgt wurden.

Eines der stärksten Argumente der Befürworter dieser Theorie ist das Auftreten der Tartaria auf zahlreichen historischen Karten. Karten aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert zeigen oft ein riesiges Gebiet, das als Tartaria oder Großtartaria bezeichnet wird.

Andere Forscher argumentieren, dass ein so großes Gebiet nicht einfach eine unbewohnte Region gewesen sein kann, die von verstreuten Stämmen bewohnt wurde. Sie vermuten, dass die Karten auf die Existenz einer hochentwickelten Zivilisation hinweisen, die einst große Teile der Welt umfasste.

Das Rätsel vertieft sich, wenn man die prachtvollen Bauwerke des 19. Jahrhunderts betrachtet. In ganz Europa, Nordamerika, Russland und anderen Teilen der Welt entstanden in bemerkenswert kurzer Zeit gewaltige Bauwerke.

Kathedralen, Ausstellungshallen, Regierungsgebäude, Bahnhöfe und Paläste wurden oft mit Techniken errichtet, die im Vergleich zu modernen Baumethoden primitiv anmuten. (⚡️ Die elektromagnetische Biosphäre: Die verborgene Welt des unsichtbaren Lebens und der uralten Geheimnisse der Erde)

Anhänger der Tartaria-Theorie stellen eine einfache Frage: Wie konnten diese Bauwerke so schnell und in so hoher Qualität errichtet werden? Massive Steinsäulen, kunstvolle Schnitzereien, Kuppeln und dekorative Elemente erforderten außergewöhnliches Können.

Einige Forscher argumentieren, dass diese Gebäude nicht in den von der offiziellen Geschichtsschreibung angegebenen Zeiträumen entstanden, sondern von einer früheren Zivilisation übernommen wurden.

Viele weisen zudem darauf hin, dass zahlreiche Prachtbauten nur wenige Jahrzehnte nach ihrer Errichtung abgerissen wurden. Prunkvolle Ausstellungshallen und kunstvolle Bauwerke verschwanden nach Weltausstellungen und anderen Veranstaltungen.

Kritiker erklären, dass es sich oft um temporäre Bauten aus Holz, Gips und anderen preiswerten Materialien handelte. Andere Forscher sind nicht überzeugt. Sie fragen sich, warum solch schöne Bauwerke zerstört wurden und ob sie nicht vielmehr Überreste einer vergessenen Zivilisation waren.

Die Theorie gewinnt noch an Faszination, wenn man sie mit der Idee der großen Schlammflut verbindet. Laut dieser Hypothese ereignete sich im 18. oder 19. Jahrhundert eine globale Katastrophe. Riesige Schlammmengen sollen Städte auf der ganzen Welt begraben haben.

Anhänger verweisen auf alte Gebäude, deren Erdgeschosse heute teilweise unter der Erde liegen. Oftmals befinden sich Fenster unterhalb des heutigen Straßenniveaus. Türen scheinen in Keller zu führen, die einst ebenerdige Eingänge gewesen sein könnten.

Aus dieser Beobachtung entstand die Annahme, dass viele Gebäude der Tartaren unter modernen Städten begraben liegen. Einige Forscher behaupten, ganze Untergeschosse seien unter angesammeltem Schlamm und Schutt verborgen.

Die etablierte Geschichtsschreibung erklärt diese Merkmale im Allgemeinen mit veränderten Straßenniveaus, Stadtentwicklung und üblichen Baupraktiken. Dennoch stößt die Theorie der Schlammflut weiterhin auf Interesse, da sich Beispiele in Städten auf der ganzen Welt finden lassen.

Der wohl faszinierendste Aspekt der Tartaria-Erzählung betrifft die Technologie. Viele Anhänger glauben, dass die Architektur der Tartaren dazu diente, natürliche Energie zu nutzen.

Kuppeln, Türme, Antennen und kunstvolle Metallkonstruktionen werden als Bestandteile eines riesigen Energiesammelnetzes interpretiert. Dieser Theorie zufolge stand Elektrizität durch Resonanz mit den natürlichen Frequenzen der Erde frei und drahtlos zur Verfügung.

Diese Idee führt oft zu Vergleichen mit den Arbeiten von Nikola Tesla. Tesla glaubte, dass Energie potenziell drahtlos über große Entfernungen übertragen werden könnte. Andere Forscher vermuten, dass Tesla möglicherweise Wissen wiederentdeckt hat, das die Tartarier bereits besaßen.

Manche behaupten, dass die in ganz Europa und anderen Teilen der Welt gefundenen Sternfestungen gar keine militärischen Bauwerke waren, sondern Energieanlagen, die dazu dienten, natürliche elektrische Ströme zu sammeln, zu verstärken und zu verteilen.

Sternförmige Festungen weisen zweifellos ungewöhnliche geometrische Formen auf. Ihre symmetrischen Gestalten und kantigen Mauern haben zu zahlreichen Theorien angeregt.

Traditionelle Historiker betrachten sie als Verteidigungsanlagen, die dem Kanonenfeuer widerstehen sollten. Andere Forscher gehen davon aus, dass sie einem viel wichtigeren Zweck dienten, der mit Akustik, Resonanz und Energieübertragung zusammenhängt.

Das Konzept der Resonanz nimmt in der Tartaria-Theorie eine zentrale Stellung ein. Die moderne Wissenschaft erkennt an, dass Resonanz starke Effekte hervorrufen kann.

Ein Sänger kann mit der richtigen Frequenz Glas zerspringen lassen. Ingenieure müssen Resonanz bei der Planung von Brücken und Gebäuden berücksichtigen.

Andere Forscher gehen noch viel weiter. Sie vermuten, dass antike Zivilisationen Resonanz nutzten, um gewaltige Steine ​​zu bewegen, massive Monumente zu errichten und Energie in einem Ausmaß zu manipulieren, das der modernen Gesellschaft entfallen ist.

Von da an begibt sich die Theorie in noch kontroverseres Terrain. Einige Befürworter behaupten, die Tartarier seien Riesen gewesen. Sie argumentieren, dass viele antike Türen, Fenster und architektonische Merkmale im Vergleich zu modernen menschlichen Proportionen ungewöhnlich groß erscheinen. Laut dieser Interpretation wurden die Gebäude für Bewohner entworfen, die deutlich größer waren als heutige Menschen.

Zur Untermauerung dieser These tauchen immer wieder Geschichten von Riesenskeletten auf. Zeitungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts berichteten gelegentlich von Funden ungewöhnlich großer menschlicher Überreste. Andere Forscher argumentieren, dass viele solcher Funde verheimlicht oder der Öffentlichkeit vorenthalten wurden.

Die etablierte Archäologie betrachtet diese Berichte im Allgemeinen als Fehlidentifizierungen, Übertreibungen oder journalistische Sensationsgier. Dennoch kursieren die Geschichten weiterhin und bleiben ein wichtiger Bestandteil der Tartaria-Mythologie.

Anhänger dieser Theorie verbinden diese Ideen oft mit dem, was sie als historischen Neustart bezeichnen. Ihrer Ansicht nach hat eine Kombination aus Kriegen, Bränden, politischen Umbrüchen und sozialen Transformationen einen Großteil des bisherigen Wissens der Menschheit ausgelöscht.

Großbrände in Städten wie London, Chicago und anderen Orten werden häufig als Beleg angeführt. Auch großflächige Konflikte und Wiederaufbauphasen werden als Gelegenheiten gesehen, in denen die Überreste der alten Zivilisation beseitigt oder umgenutzt worden sein könnten.

In dieser Interpretation stellt die heutige Geschichtsschreibung nur einen Teil der Wahrheit dar. Die wahre Geschichte Tartarias wurde angeblich ausgelöscht und durch eine neue Erzählung ersetzt.

Die erhaltenen Karten, die ungewöhnliche Architektur, die Sternfestungen und die vergrabenen Gebäude gelten als Hinweise auf ein vergessenes Kapitel der menschlichen Zivilisation.

Konventionelle Historiker lehnen diese Schlussfolgerungen ab und argumentieren, dass die Beweislage etablierte Erklärungen stützt, die normale historische Entwicklungen, architektonische Innovationen und sich verändernde politische Grenzen einbeziehen.

Sie weisen darauf hin, dass der Begriff „Tartarreich“ häufig von Kartografen verwendet wurde, die nur über begrenzte Kenntnisse ferner Regionen verfügten, und dass es keine anerkannten archäologischen Belege für die Existenz eines globalen tatarischen Reiches gibt.

Trotz dieser Kritikpunkte gewinnt die Theorie weiterhin an Popularität. Sie verbindet Mysterien, verlorenes Wissen, antike Technologie und ungelöste Fragen auf eine Weise, die Menschen anspricht, die glauben, dass die Geschichte verborgene Kapitel birgt, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Ob Tartaria nur ein Name auf alten Landkarten oder der Überrest einer außergewöhnlichen Zivilisation war, zählt zu den meistdiskutierten Fragen der alternativen Geschichtsschreibung.

Die imposanten Bauwerke stehen noch immer. Die sternförmigen Festungen sind aus der Luft sichtbar. Alte Landkarten weisen weiterhin den Namen Tartaria über weite Gebiete aus.

Die Geschichten von Schlammfluten, freier Energie, Resonanz und Riesen kursieren weiterhin.

Für Gläubige weisen diese Hinweise auf eine vergessene Welt hin. Für Skeptiker stellen sie Missverständnisse der gewöhnlichen Geschichte dar.

So oder so, das Geheimnis der Tartaria bleibt ungelöst, und die Suche nach Antworten fasziniert weiterhin Menschen weltweit.

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Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“

Quellen: PublicDomain/medium.com am 06.07.2026