🎯 Es gibt mehrere Szenarien, die dazu führen könnten, dass die USA in einen Bodenkrieg im Nahen Osten verwickelt werden

Wenn beide Seiten die Eskalation fortsetzen, gibt es irgendwann kein Zurück mehr. Momentan ist es noch möglich, die Kämpfe zu beenden und eine diplomatische Lösung zu erzielen. Sollte der Iran jedoch bestimmte rote Linien überschreiten, werden sich die USA gezwungen sehen, einen Regimewechsel anzustreben.

Ich werde einige dieser roten Linien in diesem Artikel erörtern. Sollte ein Regimewechsel das Ziel werden, wären entweder eine Bodeninvasion oder der Einsatz von Atomwaffen erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Der Einsatz von Atomwaffen sollte selbstverständlich nicht einmal in Erwägung gezogen werden. Von Michael Snyder

Eine Bodeninvasion wäre ein Albtraum, da der Iran über eine Million Soldaten aufbieten kann und das gebirgige Gelände, das große Teile des Landes bedeckt, sehr leicht zu verteidigen ist. In der Geschichte hatten ausländische Armeen in dieser Region der Welt wenig Erfolg. Sollten jedoch bestimmte Ereignisse eintreten, könnten wir uns leicht in einem äußerst brutalen Landkrieg im Nahen Osten wiederfinden.

In den vergangenen Tagen hat Präsident Trump angesichts des Todes mehrerer US-Soldaten seine Entschlossenheit verstärkt, den Iran noch härter zu treffen …

Das US Central Command (CENTCOM) gab am Sonntag bekannt, dass am Ort des iranischen Angriffs in Jordanien nicht identifizierte Überreste geborgen wurden, bevor es bestätigte, dass ein weiteres US-Soldatenmitglied im Irak getötet wurde.

„Gestern gab das US Central Command (CENTCOM) den Tod zweier US-Soldaten und den Vermisstenstatus eines weiteren in Jordanien nach einem iranischen Angriff am 17. Juli bekannt“, so CENTCOM in einem Beitrag, der auf X geteilt wurde.

„Nach einer gründlichen Suche hat das US-Militär heute Vormittag an dem Fundort nicht identifizierte Überreste entdeckt. Die Untersuchung zur Identifizierung der Überreste ist im Gange“, fügte das Kommando hinzu.

„Unabhängig davon wurde am 18. Juli ein US-Soldat im Nordirak bei einer kontrollierten Detonation von Blindgängern einer abgeschossenen iranischen Einweg-Angriffsdrohne getötet“, teilte das Kommando mit.

Mit jedem weiteren Todesfall eines Soldaten wird Trumps Wut nur noch stärker.

Am Samstagabend erreichte die Intensität der US-Luftangriffe ein neues Niveau …

Die USA haben in der jüngsten Serie von Luftangriffen iranische Raketendepots, Drohnen und Luftverteidigungssysteme zerstört, nachdem sie eine „schnelle Bestrafung“ für den Tod zweier amerikanischer Soldaten versprochen hatten.

Die jüngste Angriffswelle endete um 23:30 Uhr ET und richtete sich gegen die Streitkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), die für den tödlichen Angriff auf US-Einrichtungen in Jordanien am Freitag verantwortlich sind, teilten Beamte mit.

Ein dramatisches Video, das vom Zentralkommando (CENTCOM) geteilt wurde, zeigte, wie US-Streitkräfte von einem unbekannten Ort aus eine massive Rakete abfeuerten, die iranische militärische Küstenüberwachungs- und Luftverteidigungseinrichtungen traf.

Zu den Zielen der US-Angriffe gehörte auch ein im Bau befindliches Atomkraftwerk … (🎯 Die USA entsenden inmitten des eskalierenden Iran-Krieges Dutzende weitere Tankflugzeuge nach Israel – Iran erklärt Abkommen für beendet)

Nach wütenden Aussagen von Teheraner Beamten trafen US-Luftangriffe in der Nacht ein im Bau befindliches Atomkraftwerk im Iran.

Am achten Tag in Folge attackierten die USA das Land und griffen die im Bau befindliche Atomanlage Darkhovin im Südwesten des Landes an, wie die iranische Atomenergieorganisation mitteilte. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem zwei amerikanische Soldaten getötet worden waren, ein dritter wird noch vermisst.

„Ein Angriff auf eine friedliche, unter internationalen Sicherheitsvorkehrungen stehende Nuklearanlage ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht“, tobte die Organisation in den sozialen Medien.

Am Sonntagabend verkündete das US-Zentralkommando dann , dass der Iran die neunte Nacht in Folge bombardiert werde…

Präsident Trump gibt wirklich alles.

Er glaubt, dass all diese Bombardierungen die Iraner in die Knie zwingen werden.

Die Iraner haben jedoch keinerlei Absicht, zu kapitulieren.

Nacht für Nacht haben sie hart zurückgeschlagen.

Am Samstagabend griffen sie mehrere militärische Ziele in Kuwait und Bahrain an …

Darüber hinaus haben die Iraner begonnen, zivile Infrastruktur anzugreifen.

Zwei Tage in Folge hat der Iran Strom- und Wasserentsalzungsanlagen angegriffen …

Entsalzungsanlagen sind in diesem Teil der Welt von großer Bedeutung.

Tatsächlich deckt Kuwait rund 90 Prozent seines Trinkwassers durch Entsalzung.

Das ist also eine wirklich große Sache.

Wenn der Iran aber wirklich alles auf eine Karte setzen wollte, könnte er einen schmalen Landstreifen im Irak überqueren und eine Bodeninvasion in Kuwait durchführen.

Offenbar ist dies etwas, wofür sich einige prominente iranische Stimmen nun einsetzen …

Sollte der Iran dies tun, wären wir gezwungen, einen Landkrieg mit dem Iran zu führen.

Und wir würden da erst wieder rauskommen, wenn ein Regimewechsel in Teheran erreicht wäre.

Es wird außerdem berichtet , dass der islamische Widerstand im Irak droht, US-Militärstützpunkte in diesem Land anzugreifen…

Der Islamische Widerstand im Irak hat gedroht, in den Konflikt einzugreifen und US-Interessen und Militärstützpunkte im Irak und in der gesamten Region „mit voller Wucht“ anzugreifen, falls Washington seine Angriffe auf den Iran weiter ausweitet.

In einer Erklärung teilte die Koalition der mit dem Iran verbündeten bewaffneten Gruppen mit, dass sie in den letzten Tagen keine militärischen Angriffe gegen US-Stützpunkte im Irak oder anderswo in der Region durchgeführt habe.

Das würde uns auch zu einem Landkrieg zwingen, was die Trump-Regierung unbedingt vermeiden möchte.

Doch wenn bestimmte rote Linien überschritten werden, ändert sich alles.

Deshalb stellt dieser Moment in der Geschichte einen so entscheidenden Wendepunkt dar.

Ein einziger Fehltritt könnte das Undenkbare zur Folge haben.

Sollte es dem Iran gelingen, einen US-Flugzeugträger zu versenken, würde dies einen totalen Krieg bedeuten.

Wenn der Iran damit beginnt, äußerst sensible kommerzielle Infrastruktur in den Golfstaaten anzugreifen, würde das auch einen totalen Krieg bedeuten.

Leider drohen die Iraner bereits damit …

Sobald der Iran chemische, biologische oder nukleare Waffen einsetzt, würde der Krieg im Nahen Osten natürlich auf ein Niveau eskalieren, das sich die meisten Menschen derzeit nicht einmal vorstellen wollen.

Es wäre klug von beiden Seiten, vom Abgrund zurückzurudern, solange es noch möglich ist, aber das wird nicht passieren .

Wie ich bereits am Freitag erörtert habe , wird der Krieg wohl auch im restlichen Jahr ein wichtiges Thema bleiben.

Und ich gehe nicht davon aus, dass Israel noch lange abseitsstehen wird.

Tatsächlich teilt uns Israels Verteidigungsminister mit, dass sein Land Iran „mit voller Wucht“ angreifen wird , sollte es angegriffen werden…

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte am Sonntag, sein Land werde auf jeden Angriff des Iran mit aller Härte reagieren, nachdem israelische und jordanische Streitkräfte eine iranische Rakete abgefangen hatten, die auf die jordanische Stadt Aqaba abgefeuert worden war.

„Wenn der Iran Raketen auf Israel abfeuert, werden wir sie mit voller Wucht angreifen“, sagte Katz bei einem Besuch in einer Einrichtung des Rettungsdienstes.

„Sollten die Vereinigten Staaten ihre Politik ändern, was durchaus möglich ist, sind wir sowohl auf defensive als auch auf offensive Maßnahmen gegen Teheran vorbereitet“, fügte er hinzu.

Während ich diesen Artikel schreibe, fliegen im gesamten Nahen Osten Raketen.

Vor wenigen Augenblicken wurden weitere Explosionen in der Straße von Hormuz gemeldet.

Dieser Krieg wird nicht nur den Ölpreis in die Höhe treiben.

So viele Menschen werden in den kommenden Tagen sterben.

Und ein einziger Fehltritt könnte uns in einen Landkrieg mit dem Iran verwickeln, aus dem wir nicht mehr entkommen könnten.

Unterdessen verschärft sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine immer weiter, und die Chinesen werden zunehmend wütender auf uns.

Wir erleben buchstäblich den Dritten Weltkrieg direkt vor unseren Augen, aber die meisten Menschen scheinen das immer noch nicht zu begreifen.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 20.07.2026