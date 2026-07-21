🎯 USA vs. Iran: Fehlkalkulation und „Vollständiger Krieg“

Erneut Angriffe in der Straße von Hormuz: Zwei griechische Tanker wurden getroffen , was die Bedrohung für die Schifffahrt weiter verschärft.

Der Krieg weitet sich weiter aus : Die US-Luftangriffe dauern an, während der Iran mit regionalen Angriffen, unter anderem auf Bahrain, Vergeltung übt.

Die Opferzahlen steigen : Auf beiden Seiten des Konflikts nehmen die Todesfälle zu – insbesondere nach den iranischen Angriffen auf den jordanischen Luftwaffenstützpunkt.

Verzweifelte Bemühungen um einen Waffenstillstand: Die Vermittler schlagen einen 10-tägigen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran vor.

Huthis eskalieren : Verhängung eines Seeembargos gegen saudische Schiffe , was die regionalen Spannungen verschärft.

Trump: Iran wird für US-Soldatentode „vielfach“ bezahlen

Nachdem mindestens drei weitere amerikanische Soldaten bei iranischen Angriffen auf Jordanien und den Irak getötet wurden, warnte Präsident Trump am Montag erneut: „Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, werden sie diesen Tod um ein Vielfaches bezahlen!“

Der Oberbefehlshaber sagt weiter, er habe Pentagon-Chef Pete Hegseth sowie seinen Generälen „Anweisungen“ für eine mutmaßlich bevorstehende militärische Reaktion der USA erteilt.

Trump hatte am Samstag den Tod von Soldaten in Jordanien als „sehr traurig“ bezeichnet. Er erklärte: „Es tut uns sehr leid, dass so etwas passiert.“ Anschließend beschrieb er die Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran als „Ehre“ dieser gefallenen „Patrioten“. (🎯 Die USA entsenden inmitten des eskalierenden Iran-Krieges Dutzende weitere Tankflugzeuge nach Israel – Iran erklärt Abkommen für beendet)

Griechische Tanker getroffen, während Iran Bahrain ins Visier nimmt

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) beharren weiterhin darauf, die Straße von Hormus allein zu kontrollieren, und beschießen unentwegt ausländische Schiffe, die versuchen, die Straße von Hormus außerhalb der von Iran festgelegten und protokollierten Zone zu durchfahren. Laut einigen der jüngsten Entwicklungen in dieser Angelegenheit, die von regionalen Medien gemeldet wurden :

Einer der beiden griechischen Tanker, die in der Straße von Hormuz von Geschossen getroffen wurden, wurde von seiner Besatzung verlassen, nachdem ein Feuer an Bord gemeldet worden war .

Die Besatzung wurde von einem Schlepper gerettet, nachdem sie das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff Kavomaleas, das der griechischen Reederei Dynacom Tankers gehörte, verlassen hatte.

Zuvor hatte UKMTO einen Brand an Bord des Tankers nördlich von Kuzmar im Oman gemeldet. Das Schiff war im Arabischen Golf gestrandet, nachdem es monatelang vor der Küste Saudi-Arabiens gelegen hatte.

Es verließ offenbar am 2. Juli die Straße von Hormuz, obwohl die AIS-Ortung ausgeschaltet war.

Verschiedene Orte im Iran wurden unterdessen weiterhin von US-Luftangriffen getroffen. Der Iran wiederum hat am Montag Bahrain massiv ins Visier genommen.

„Die USA haben einen Luftangriff auf ein Gebiet in Shiraz durchgeführt. Es gab keine Opfer, und die Lage ist unter Kontrolle“, berichtet IRIB. Außenminister Araghchi befindet sich derzeit auf dem Weg nach Pakistan, während Vermittler fieberhaft versuchen, den Krieg einzudämmen .

Ein Luftkrieg allein kann ein großes Militär/Regime nicht stürzen, daher das Dilemma zwischen Zurückhaltung und einem Sumpf aus immerwährenden Kriegen…

I’m confused. The USA has the most powerful military on Earth. We’ve bombed the HELL out of Iran for 4 months. Trump says their Air Force, Navy, and nearly all of their missile capabilities are destroyed. …so how is Iran still capable of hitting US bases right now??? — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 18, 2026

Erklärung aus Bahrain : „Die bahrainische Zivilluftfahrtbehörde teilte am Montag mit, dass ein iranischer Drohnenangriff zivile Flugsicherungssysteme ins Visier genommen hat, die zur Verwaltung der Fluginformationsregion des Landes genutzt werden. Die militärische Eskalation zwischen dem Iran und den USA hält damit an.“ Aktuelle Meldung des US-Zentralkommandos (CENTCOM):

Das US-Militär gibt an, im Rahmen der andauernden Blockade iranischer Häfen ein Schiff außer Gefecht gesetzt und sieben weitere umgeleitet zu haben.

„Bis zum 20. Juli hat das US-Militär 7 Handelsschiffe umgeleitet und 1 außer Gefecht gesetzt, um zu verhindern, dass die Schiffe iranische Häfen verlassen oder anlaufen“, schrieb CENTCOM auf X.

Die Verluste steigen auf beiden Seiten.

Das US-Militär bombardiert den Iran nun schon den neunten Tag in Folge mit erneuten Kämpfen. Die Kampagne hat sich auf zivile und militärische Infrastruktur ausgeweitet, während iranische Vergeltungsangriffe den Druck auf die Golfstaaten aufrechterhalten und bis nach Jordanien vorgedrungen sind, was sich verheerend auf einen dortigen amerikanischen Stützpunkt auswirkt.

Iranische Behörden gaben an, dass mindestens 50 Menschen getötet wurden und dass die Zahl der Toten nach der Wiederaufnahme der Kämpfe in den letzten drei Wochen über 500 lag . Staatsmedien berichteten, dass am Freitag acht Menschen bei einem Brückenangriff ums Leben kamen.

Auch amerikanische Todesopfer wurden bekannt, nachdem das CENTCOM am Samstag den Tod von US-Soldaten bestätigt hatte. Das Pentagon gab am Sonntag bekannt, dass ein dritter US-Soldat im Nordirak getötet wurde. Es wird von einem Unfalltod bei der kontrollierten Sprengung einer abgeschossenen iranischen Kampfdrohne gesprochen.

Die USA haben bestätigt, dass Leutnant Tyler James Feehan (25) aus Ewa Beach, Hawaii, und Soldatin Isabella Gonzales (19) aus Carrollton, Texas, am Freitag bei den Angriffen in Jordan getötet wurden. Sie befanden sich im Rahmen der laufenden Mission zur Bekämpfung des IS vor Ort, wie das Pentagon weiter mitteilte.

Vorgeschlagener Waffenstillstand, Bemühungen zur Wiederaufnahme der Gespräche

Trotz der seit mehreren Tagen andauernden Eskalation hat der Iran laut Außenministeriumssprecher Esmaeil Baghaei am Montag Vermittlungsvorschläge zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten erhalten . Baghaei erklärte gegenüber staatlichen Medien, das Land werde sich weiterhin entschlossen verteidigen.

„Ich betone nochmals, dass der diplomatische Apparat seine Aufgaben weiterhin gemeinsam und im Einklang mit den Verteidigern des Vaterlandes in den Streitkräften verfolgt. Die über die Vermittler eingereichten Vorschläge wurden uns mitgeteilt und zur Kenntnis genommen “, sagte der Sprecher .

Dies ist die Folge eines angeblich in Arbeit befindlichen neuen Waffenstillstandsvorschlags, dessen Schlagzeile zu einem Rückgang der Ölpreise geführt haben soll:

Vermittler schlagen zehntägige Waffenruhe zwischen Iran und den USA vor: REUTERS

Fehlkalkulation & „Vollständiger Krieg“

Laut weiteren Details zum neuen Vorstoß für einen regionalen Waffenstillstand, die dem Wall Street Journal vorliegen :

Die Vermittler arbeiteten am Montag daran, die USA und den Iran zu einem neuen Waffenstillstand zu bewegen, da sie befürchteten, die beiden Gegner könnten sich auf ein Muster einlassen, bei dem sie den Konflikt zwar unterhalb der Schwelle eines umfassenden Krieges halten, aber die regionalen Wirtschaften auf unbestimmte Zeit stören und das Risiko einer Fehlkalkulation eingehen, die zu einer Eskalation der Kämpfe führt .

Diese Bemühungen erfolgen, nachdem die USA die neunte Nacht in Folge Angriffe durchgeführt haben, der Iran Vergeltungsschläge gegen arabische Verbündete wie Kuwait und Bahrain verübt hat und ein weiteres Schiff in der Straße von Hormuz von einem Geschoss getroffen wurde, das einen Brand auslöste und die Besatzung zur Aufgabe des Schiffes veranlasste.

Katar habe die Idee eines zehntägigen Waffenstillstands und einer Aufhebung der Schifffahrtsbeschränkungen in der strategisch wichtigen Wasserstraße ins Spiel gebracht , so Vermittler. Es sei unklar, ob eine der beiden Seiten bereit sei, eine erneute Einstellung der Kämpfe zu akzeptieren, nachdem das Mitte Juni unterzeichnete vorläufige Friedensabkommen Anfang des Monats gescheitert war.

Joachim Klement, Strategiechef bei Panmure Liberum, kommentierte kürzlich, dass Investoren „immer noch glauben, dass die USA und der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehren werden“, und stellte klar: „Erst wenn die USA nicht mehr verhandlungsbereit sind, erwarten wir, dass die Märkte höhere Ölpreise über einen längeren Zeitraum einpreisen werden.“

Allerdings deuten Äußerungen aus dem Iran nicht auf eine Deeskalation hin . Präsident Masoud Pezeshkian erklärte am Montag, sein Land befinde sich in einem „umfassenden Krieg“ mit den USA und die Iraner müssten bereit sein, die Folgen des Konflikts zu tragen.

„Die Realität ist, dass sich die Islamische Republik Iran heute in einem umfassenden Krieg befindet . Wir müssen realistisch sein und die natürlichen Konsequenzen dieses Widerstands akzeptieren“, sagte Pezeshkian.

A few days ago, the Qataris submitted a proposal to regulate the Strait of Hormuz.

A response from the leader was supposed to arrive yesterday, but it did not. The proposal includes establishing a new, designated corridor through which ships could pass, while imposing a… — Amit Segal (@AmitSegal) July 20, 2026

Pentagon verschleiert Ausmaß der Schäden und Opferzahlen: NYT

Die Lage vor Ort deutet darauf hin, angesichts von Berichten, wonach die US-Seite das wahre Ausmaß der Schäden an ihren regionalen Stützpunkten angesichts steigender Opferzahlen verschleiert oder herunterspielt :

Wie die New York Times berichtet, wurden bei drei iranischen Angriffen auf amerikanische Streitkräfte in Jordanien in der vergangenen Woche Dutzende US-Soldaten verletzt und Hubschrauber beschädigt .

Unter Berufung auf anonyme US-Beamte hieß es, das Pentagon habe die Opferzahlen und den entstandenen Schaden bei den Angriffen nicht offengelegt, die vor dem iranischen Angriff stattfanden , bei dem am Freitag in Jordanien zwei Soldaten getötet und ein weiterer vermisst wurde.

Die Gesamtzahl der im US-israelischen Krieg gegen den Iran getöteten US-Soldaten beträgt nun 17, mehr als 400 wurden seit Kriegsbeginn am 28. Februar verwundet.

„Das Zentralkommando ist nicht verpflichtet, Informationen über verletzte Soldaten preiszugeben“, sagte ein US-Militärbeamter der Times im Rahmen des Wochenendberichts.

Blockade der Houthi gegen saudische Schiffe

Unterdessen haben die jemenitischen Huthi-Rebellen als Reaktion auf den jüngsten Angriff auf den Flughafen von Sanaa und die jahrelange Blockade der von den Huthi kontrollierten jemenitischen Häfen durch das Königreich ein neues Seeembargo gegen Saudi-Arabien verhängt.

In einer Erklärung des Huthi-Sprechers Yahya Saree hieß es, das Seeverbot für alle saudischen Schiffe trete ab sofort in Kraft. Er bezeichnete dies als „Auge um Auge“.

Es wurden jedoch keine Einzelheiten darüber genannt, wie dieses „Embargo“ konkret aussehen soll, also wo oder welche strategischen Engpässe die Huthis blockieren könnten.

Letzte Woche griff die von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Jemen den von den Houthi kontrollierten internationalen Flughafen von Sanaa an und gefährdete damit die fragile Waffenruhe, die seit 2022 besteht.

Saudische Kampfflugzeuge hatten zuvor ein iranisches Passagierflugzeug an der Landung dort gehindert , nachdem die von den USA und Saudi-Arabien anerkannte jemenitische Regierung vor iranischen Flugzeugen gewarnt hatte, die in den Luftraum des geteilten Landes eindringen sollten.

Nur wenige Tage nach diesem Vorfall sollen die Huthis Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert haben – ein Novum nach Jahren relativen Friedens.

Zusätzlich zur Verkündung des Anti-Saudi-Embargos warnte der Huthis-Sprecher, dass die Streitkräfte der Huthis zu einem umfassenden Krieg übergehen würden, sollte die saudische Blockade des Jemen nicht aufgehoben werden.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 21.07.2026