🏛️ ⚓ 1. Das strategische Tor zwischen den Welten

„Wer die Meeresengen kontrolliert, hält den Schlüssel zu den versunkenen Schätzen und Routen der Vorzeit in den Händen.“

🌍 Tauchen wir ein in das Mysterium der Straße von Hormus – jene schmale, hochbrisante Meeresenge, an der heute die Arabische Halbinsel fast die Küsten Asiens berührt.

Wir betrachten diesen Ort als uralten, energetischen und wirtschaftlichen Knotenpunkt der alten Welt, der schon immer die Fäden in der Hand hielt und tiefgreifende Geheimnisse birgt 🔍 ⚖️. Von Nabster Mistry

🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schon in alten Zeiten war dieser Raum physisch völlig anders beschaffen: Massive, heute vom Ozean verschluckte Artefakte und Megalithen zeugen von einer hochentwickelten neolithischen Zivilisation.

Völker wie die Migranten aus Hunza zogen damals über diese Verbindungen in Richtung der Arabischen Halbinsel, was diesen Ort zu einem wahren Macht- und Handelszentrum macht, das bis heute im Zentrum globaler Spannungen steht 🧭 🌍.

„Die Straße von Hormus ist weit mehr als eine moderne Seeschleuse – sie ist ein versunkenes Nexus-Zentrum der alten Welt, in dem Handelsrouten, uralte Zivilisationen und globale Machtstrukturen seit Jahrtausenden verschmelzen.“ (🎯 Die verlorene Hochkultur: Tartaria und die Fragen, die die Geschichte nicht beantworten kann)

🕌 📜 2. Der wahre Ursprung von Religionen und alten Metropolen

„Im Sand des Orients liegt das unsichtbare Fundament, aus dem alle großen spirituellen Strömungen und Metropolen der Menschheit emporstiegen.“

🪀🔥 Genau dieser geographische und energetische Raum bildet das unbestrittene Epizentrum der Menschheitsgeschichte. Von hier aus haben sich nicht nur die prägenden, großen Religionen über den Planeten ausgebreitet, sondern hier schlug auch das fundamentale Herz der frühen Hochkulturen 🏛️ 🌍.

🪆 Historische Macht- und Wissenszentren wie das legendäre Bagdad waren über Jahrtausende hinweg der absolute Mittelpunkt der alten Welt, an dem das gesamte geistige, astronomische und kulturelle Erbe zusammenlief.

Wer die Fäden der Menschheit zurückverfolgt, landet immer wieder in dieser Region, weil von dort aus die entscheidenden Impulse für unsere gesamte Zivilisation ausgingen🚨.

„Alle großen spirituellen Strömungen und die mächtigsten Metropolen der alten Welt entsprangen demselben geographischen und energetischen Ursprung im Orient.“

⚔️🗿🌐 3. Der ewige Kampf um den zentralen Punkt der Erde

„Die Konflikte der Gegenwart sind nur der fortgeführte Schattenkrieg um die Kontrolle über das absolute Herz der alten Welt.“

⚡ Es ist absolut logisch, dass genau diese Region bis zum heutigen Tag nicht zur Ruhe kommt und dort permanent Kriege geführt werden. Wer diesen zentralen Punkt der alten Welt kontrolliert, hält buchstäblich den Schlüssel zur globalen Macht in den Händen 🎯 🔒.

🇫🇷 Die anhaltenden Konflikte sind kein zufälliges Geschehen der Moderne, sondern die fortgeführte Kontrolle über ein uraltes, geopolitisches und energetisches Machtzentrum. Die Strippenzieher wissen genau, warum sie diesen strategischen Knotenpunkt niemals freigeben können – denn wer dort herrscht, kontrolliert das Erbe der gesamten alten Welt 💀🔕.

„Die unaufhörlichen Kriege und Konflikte um diesen Raum sind der beste Beweis dafür, dass wir hier auf den ultimativen Macht- und Energiepunkt der Erde blicken.“

🗾📵 4. Die physischen Technologiezentren der Vorzeit

„Unter den umkämpften Böden schlummern die vergessenen Relikte einer technologischen Übermacht, die das gesamte Zeitalter steuert.“

✅🇪🇬 Was diesen Raum so absolut unerbittlich umkämpft macht, sind nicht nur religiöse Wurzeln oder Handelswege, sondern die physischen Technologiezentren der alten Welt.

In genau diesen heute unruhigen Regionen liegen die vergrabenen Gerätschaften, Anlagen und technologischen Relikte einer längst vergangenen, überlegenen Zivilisation vergraben 🔋 ⚡.

⚡ Diese Kernpunkte der alten Welt bilden das eigentliche Fundament, worum sich die Mächtigen in diesem Zeitalter streiten. Die anhaltenden Kriege und Krisen in diesen Gebieten sind in Wahrheit ein verdeckter Kampf um den Zugriff auf diese uralten, vergrabenen Technologien, die bis heute unter der Oberfläche lauern ⚙️ 🛡️.

„Die unruhigen Krisengebiete dieser Region sind in Wahrheit die vergrabenen Technologiezentren der alten Welt, um deren Kontrolle das gesamte geopolitische Spiel entbrannt ist.“

⚛️🇩🇪🚨 5. Die modernen Nachahmungen und der Blick zurück

„CERN und moderne Grossanlagen sind lediglich der schwache Versuch, das verlorene Erbe des Nahen Ostens mit mangelhaftem Wissen zu kopieren.“

🧪🇷🇺🪀 Was heute in Europa mit gigantischen Teilchenbeschleunigern wie beim CERN in der Schweiz, in Darmstadt, bei Großprojekten wie Stuttgart 21, im Gotthard-Tunnel oder in vergleichbaren französischen Anlagen betrieben wird, ist in Wahrheit nichts anderes als der klägliche Versuch, alte Technologien nachzuäffen🪘🇧🇬.

🌐 Unsere moderne Wissenschaft versucht mit ihrem begrenzten Wissen verzweifelt nachzubauen, was an diesen Ur-Standorten einst erhascht wurde – und scheitert dabei meist kläglich, weil uns schlicht der wahre Stand der Dinge fehlt.

Der echte Kern liegt im Nahen Osten, und alle modernen Grossanlagen sind nur der schwache Abklatsch des Versuchs, das verlorene Erbe dieser entscheidenden Epoche zu reaktivieren 🔭 ⚡.

„CERN, Tunnelbauten und Teilchenbeschleuniger sind nur der klägliche moderne Versuch, die unerreichte Technologie der wahren Kernpunkte im Nahen Osten nachzuahmen.“

The Hidden History of the Strait of Hormuz Beyond Geography

While the world knows the Strait of Hormuz as a modern strategic artery, its name carries the weight of thousands of years of Persian civilization. Long before it was a global shipping lane, it was a gateway of kings… pic.twitter.com/6wwH5xm2zm — فلات ایران (@IranianPlateau) March 23, 2026

Die verborgene Geschichte der Straße von Hormus

Mehr als nur Geografie

Während die Welt die Straße von Hormus als moderne strategische Lebensader kennt, trägt ihr Name das Erbe jahrtausendealter persischer Zivilisation in sich. Lange bevor sie zu einer globalen Schifffahrtsroute wurde, war sie ein Tor für Könige und ein Ort der Natur.

Die bekannteste Theorie bringt den Namen mit dem Sassanidenreich in Verbindung – der letzten großen persischen Dynastie und dem mächtigen Rivalen des antiken Roms. „Hormizd“ war der Name von fünf sassanidischen Herrschern, und historischen Aufzeichnungen zufolge geht die Benennung der Meerenge auf die Ära von Iffra Hormuz zurück, wodurch der Glanz des alten Königtums untrennbar mit diesen Gewässern verwoben wurde.

Doch es gibt auch eine poetischere, lokale Seite dieser Geschichte. In den alten Dialekten Süd-Irans soll sich der Name aus „Hur-mogh“ entwickelt haben. In der lokalen Sprache der Region Hormozgan steht „Hur“ für eine Wasserstraße, während sich „Mogh“ auf die Palme bezieht. Für die Menschen, die dort seit Jahrtausenden lebten, war dies nicht bloß ein militärischer Engpass; es war schlicht „die Passage der Palmenhaine“.

Im Laufe der Zeit führte die lautliche Ähnlichkeit zwischen „Hormuz“ und Ahura Mazda (der höchsten Gottheit des Zoroastrismus) zu der weitverbreiteten Vorstellung einer göttlichen Verbindung. Auch wenn Sprachwissenschaftler noch über die genauen Wurzeln debattieren, hat diese spirituelle Resonanz den Namen in der persischen Folklore zu einer Legende gemacht.

Die Kenntnis dieser Ursprünge erinnert uns daran, dass die Straße von Hormus mehr ist als nur Koordinaten auf einer Landkarte – sie ist eine Brücke, an der antike Reiche, heilige Mythen und die natürliche Schönheit des Persischen Golfs aufeinandertreffen. 🗺️✨

Andere faszinierende Themen über die verfälschte Geschichte lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“

Quellen: PublicDomain/Nabster Mistry am 20.07.2026