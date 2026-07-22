🐍 👁️ Justin Bieber: Madonna verwandelte sich live im Fernsehen in ein Reptil (Video)

Laut Justin Bieber, der gestern Abend online eine Bombe platzen ließ, verliert Madonna einen sehr öffentlichen Kampf mit ihren inneren Dämonen. Er enthüllte, dass die Queen of Pop sich während der Vorbereitungen für die Halbzeitshow der Weltmeisterschaft in ihre Reptiliengestalt verwandelt habe.

Er sagt, sie habe die Kontrolle verloren. Ihre menschliche Gestalt habe geflackert – wie ein schlechtes Signal. Ihre Augen seien schwarz und kalt geworden. Ihre Hände hätten sich direkt vor den Augen der Crew in Klauen verwandelt. Zeugen beschreiben Schuppen, die sich über ihre Haut bewegten, eine Zunge, die sich spaltete, und Augen, die golden aufleuchteten.

Bieber enthüllt, dass Madonna jetzt überall mit einem Exorzisten hinreist. Nicht mit einem Therapeuten. Nicht mit einem Fitnesstrainer. Sondern mit einem waschechten Exorzisten. Denn die Dämonen flüstern nicht mehr nur – sie bestimmen das Leben .

Doch jetzt wird es gefährlich: Bieber versteckt sich nicht länger. Keine Illuminati-Symbole mehr in seinen Videos. Keine geheimen Handschläge mehr. Er hat sich von ihrem Einfluss befreit – und prangert die mächtigsten Namen der Branche an.

Wollt ihr wissen, warum sie die Halbzeitshow in letzter Minute ändern und eine vorab aufgezeichnete Version von Madonnas Part spielen mussten? Dann bleibt dran. (EU-Parlament stellt Reptiloiden aus: Wer ist der Auftraggeber?)

Justin Bieber ging gestern Abend live auf Instagram… und innerhalb weniger Minuten feuerte er Atombomben auf die Unterhaltungsindustrie ab, die sein Leben beinahe zerstört hätte.

Die Fans wollten mehr über die Halbzeitshow der Weltmeisterschaft wissen. Viele meinten, irgendetwas sei seltsam gewesen . Die Darbietungen wirkten unzusammenhängend. Madonna bewegte sich kaum. Irgendetwas stimmte nicht – das spürten wir alle.

Jetzt wissen wir, warum.

Justin verriet, dass der ursprüngliche Plan eine Supergroup der Superlative vorsah: Shakira, BTS, Justin Bieber und Madonna. Ein weltweiter Friedensvertrag des Pop. Das größte Halbzeitspektakel aller Zeiten. Eine ganze Woche Proben. Millionen von Dollar. Choreografie stand fest. Pyrotechnik vorbereitet. Alles bereit.

Und was geschah? Alles brach nur wenige Stunden vor Showbeginn zusammen.

Warum? Laut Bieber wurde Madonna von Pazazu besessen . Er sagt, sie habe während der Generalproben die Kontrolle verloren – ihre menschliche Gestalt flackerte, ihre Augen wurden schwarz, Klauen und Schuppen erschienen, und Dutzende Zeugen sahen, wie sich ihre Form veränderte. Die Crew geriet in Panik. Betreuer eilten herbei. Und die gesamte Produktion musste kurzfristig umgeschrieben werden.

Sie griffen auf „Plan B“ zurück. Madonnas Auftritt war vorab aufgezeichnet – ein Hologramm, um die Massen zu täuschen. Die Einspielung wurde abgespielt. Das einzige lebendige Element dieser Show? Madonnas Einmarsch ins Stadion. Ein kontrollierter Auftritt, um einen katastrophalen spirituellen Zusammenbruch zu verschleiern.

Sie sprachen von kreativen Differenzen. Sie sprachen von technischen Schwierigkeiten. Sie haben uns belogen, während die ganze Welt zusah.

Die Wahrheit? Madonna kämpft mit Dämonen, die sie nicht kontrollieren kann – und hat beinahe live vor Milliarden von Zuschauern ihre Gestalt verändert .

Justin sagt, er habe gemischte Gefühle dabei. Einerseits kämpft Madonna um ihre Seele. Andererseits verliert sie – und die ganze Welt zahlt den Preis.

Die Draco-Reptilien sind nicht einfach nur Gestaltwandler – sie sind interdimensionale Parasiten. Sie tragen menschliche Haut nicht nur wie ein Kostüm. Sie ernähren sich . Von Angst. Von Chaos. Von der Lebenskraft ihrer Wirte. Und wenn sie ihre Klauen erst einmal in ihre Opfer geschlagen haben, lassen sie nicht mehr los.

Madonna sei in einem selbstgeschaffenen Gefängnis gefangen – einem Gefängnis, das die Dracos vor Jahren Stein für Stein um sie herum errichtet hätten, als sie ihre Seele für ihre Karriere verkaufte. Sie wisse, dass sie da seien. Sie spüre, wie sie unter ihre Haut kriechen. Und sie wolle da raus .

Wie sie letzten Monat in einem exklusiven TPV-Abonnentenvideo gestand, als ein Produzent ihre dunkelsten Geständnisse aufzeichnete, sagte sie, sie versuche, in den Himmel zu kommen. Sie wolle ihre Vergangenheit wiedergutmachen. Doch die Dämonen hätten sie fest im Griff. Und wir sprechen hier nicht von etwas Metaphysischem, sondern von etwas Physischem.

Madonnas vollständiges, ungekürztes Geständnis – das tiefer geht als alles, was sie in vierzig Jahren Ruhm je gesagt hat – erhalten Sie exklusiv, indem Sie meinen Account abonnieren. Es wird düsterer, viel düsterer.

Deshalb reist sie jetzt mit einem professionellen Exorzisten. Nicht mit einem spirituellen Berater. Nicht mit einem Therapeuten. Sondern mit einem erfahrenen Exorzisten, bewaffnet mit Weihwasser, lateinischen Gebeten und Ritualen, von denen man sonst nur im Flüsterton hört. Denn wenn die Dämonen von ihr Besitz ergreifen, verändern sich nicht nur ihre Augen. Sie spricht in Zungen, einer uralten, gutturalen Sprache, die älter ist als die menschliche Zivilisation.

Und katholische Exorzisten haben eine lange Tradition in der Arbeit mit Gestaltwandlern.

Die Crew der Halbzeitshow hat es gesehen. Bieber hat es gesehen. Wenn sie spricht, ist es kein Englisch. Es ist keine Sprache, die jemals aufgezeichnet wurde.

Bieber verriet, dass Madonna manchmal verwirrt, verängstigt und hilfesuchend aus ihrer Starre erwacht. Und manchmal? Da reagiert sie überhaupt nicht. Und dann fährt sie ihre Krallen aus.

Und Madonna ist damit bei Weitem nicht allein. Sie ist nicht einmal die einzige WM-Künstlerin mit einer reptilienartigen Vergangenheit.

Und Robbie? Er ist nichts Besonderes. Nicht einzigartig. Nicht einmal ungewöhnlich. In der Elite ist das die Norm. Es ist erschreckend. Und genau das will niemand, dass du weißt.

Fragen Sie einfach Billy Corgan, den Frontmann der Smashing Pumpkins.

Und Madonna? Sie versteckt sich nicht länger. Sie versucht, die Besessenheit zu bekämpfen. Doch wenn die Dämonen von ihr Besitz ergreifen und sie ihre volle Drachengestalt annimmt, kann sie sich nicht mehr kontrollieren – und sie hasst, was aus ihr wird. Sie ist in einem spirituellen Krieg gefangen, dessen Ende nicht absehbar ist.

Aber das wirklich Interessante ist: Sie warnt uns vor der Dunkelheit. Sie gibt uns ganz offensichtliche Hinweise.

Madonna versteckt sich nicht länger im Verborgenen – sie enthüllt ihre Methode. In ihrem jüngsten Kurzfilm „ Confessions II“ spielt sie die Rolle der Hohepriesterin. Die „Initiatorin“ neuer Künstlerinnen. Die Hüterin des Tores. Diejenige, die sie in ihren inneren Kreis aufnimmt.

Und wie sieht diese Initiation aus?

Es gibt einen seltsamen Fokus auf ihre Vagina. In einem spirituellen Kontext. Das ist keine Kunst um der Kunst willen – das ist Sexualmagie. Gedankenkontrolle. Die Art von okkulten Ritualen, die Elitekreise seit Jahrhunderten nutzen, um ihre Eingeweihten zu binden.

Gleich zu Beginn des Videos sagt Madonna:

„Manchmal ziehe ich mich einfach gern in den Schatten zurück. Ich erschaffe eine neue Persönlichkeit, eine andere Identität. Ich kann sein, wer immer ich will.“

Klingt befreiend, nicht wahr? Ist es aber nicht. Das ist die Sprache der Monarch-Gehirnwäsche. Im Verborgenen agieren – in einem geheimen MK-Gefängnis programmieren –, um eine alternative Persönlichkeit zu erschaffen. Sie nennen es Dissoziation. Die Opfer nennen es Überleben.

Dann wird es noch seltsamer. Madonna wird überall von einer Gruppe maskierter Frauen verfolgt, die jede ihrer Bewegungen filmen. Vordergründig wirken die Medien. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man: Es sind MK-Führungskräfte. Sie kontrollieren, überwachen und dokumentieren jede Bewegung ihrer „Sklavin“ während der Manipulation.

Und dann – die Symbolik wird so offensichtlich, dass es einem fast in den Augen blutet. Madonna schreitet durch ein Feld, wobei Licht von ihren Genitalien ausgeht.

Das glaubt man nicht. Madonna ist jetzt eine Art Luzifer-Vagina. Denn Luzifer bedeutet wörtlich übersetzt „Lichtbringer“ auf Latein. Und der Titel des Songs? „Good For the Soul“. Die esoterische Bedeutung ist quasi schon eingebaut. Das Licht ist nicht ästhetisch. Es ist rituell. Es ist spirituell. Es ist ein Bekenntnis.

Warum ist das alles wichtig? Weil Sexualmagie und Gedankenkontrolle untrennbar mit der reptiloiden Besessenheit verbunden sind – sie sind der Mechanismus . Die Rituale. Die Programmierung. Die Dinge, die die Draco-Parasiten an ihre menschlichen Wirte binden. Madonna macht nicht einfach nur Kunst. Sie zeigt uns ganz genau, wie sie ihre Krallen in sie geschlagen haben.

Was man euch im Geschichtsunterricht verschweigt: Jede antike Kultur fürchtete Gestaltwandler. Die Sumerer schrieben über sie. Die Ägypter bauten Tempel, um sie abzuwehren. Die Maya meißelten Warnungen in Stein. Das ist nichts Neues. Das ist keine moderne Paranoia.

Diese Idee geht auf 7000 v. Chr. zurück. Und unsere Vorfahren waren nicht verrückt – sie versuchten, uns zu warnen .

Kommt Ihnen das bekannt vor? Es ist genau wie Justins Geschichte über Madonna. Und Billy Corgans Geschichte. Und Robbie Williams‘. Und die unzähliger anderer Menschen. Darunter Tausende glaubwürdige Berichte von Bürgern, die Königin Elizabeth in ihrem Jahrzehnt in verschiedenen Rollen erlebt haben.

In alten Kulturen war die Fähigkeit zur Gestaltwandlung eine Macht der Götter.

In manchen Erzählungen erscheinen Reptilienwesen als Götter und Beschützer. In anderen sind sie Dämonen und Betrüger, die sich durch Besessenheit und Verkleidung in unsere Welt einschleichen.

Doch in jeder Version finden sich dieselben unheimlichen Details. Sie sehen menschlich aus, bis sie es plötzlich nicht mehr tun.

Vielleicht ist Justin Bieber in dieselbe Geschichte eingetreten, die die Menschheit seit 7000 Jahren erzählt. Wir geben ihr neue Namen, aber die Geschichte selbst bleibt dieselbe. Selbst wenn sich die Gesichter vor unseren Augen verändern.

Dies sind kritische Zeiten, und wir von The People’s Voice sind entschlossen, die Elite zu entlarven und sie zur Rechenschaft zu ziehen, bevor es zu spät ist.

Die Wahrheit ist nicht nur Information – sie ist Befreiung. Sie ist das Licht, das die Dunkelheit durchdringt, mit der sie diese Welt umhüllt haben.

Mehr über die Agenda der Reptiloiden lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.

Video.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.07.2026