🐦‍🔥⃤⃟⃝🦅 Jesus gegen die Manipulation der Massen – Eine zeitlose Warnung!

aikos2309

Jesus wurde nicht nur ans Kreuz genagelt – er wurde zuvor öffentlich diskreditiert. Seine Gegner wussten, dass die Kontrolle über die öffentliche Meinung oft wirksamer ist als offene Gewalt.

Was damals auf Tempelhöfen und Marktplätzen geschah, geschieht heute über Medien, soziale Netzwerke und digitale Plattformen. Wer bestimmt, was als Wahrheit gilt, besitzt eine Macht, die ganze Gesellschaften lenken kann.

Eine erstaunlich aktuelle Analyse der Mechanismen von Manipulation, Meinungsmacht und sozialem Druck – bereits vor 2.000 Jahren … Von Guido Grandt

Macht über Menschen entsteht nicht allein durch Kapital, Militär oder politische Herrschaft. Dauerhafte Macht entsteht vor allem dort, wo Denken kontrolliert wird. Wer bestimmt, was als Wahrheit gilt, wer definiert, was gesagt werden darf und wer entscheidet, welche Informationen veröffentlicht werden oder nicht, besitzt eine Form von unsichtbarer Macht, die oft stärker ist als offene Gewalt.

Schon lange bevor moderne Medienkonzerne, soziale Netzwerke oder digitale Plattformen entstanden, verstand Jesus diese Mechanismen erstaunlich präzise.

Bereits zu seiner Zeit existierte öffentliche Meinung. Gerüchte verbreiteten sich über Märkte, Tempelhöfe, Synagogen und politische Netzwerke. Religiöse Eliten beeinflussten die Wahrnehmung der Menschen. Die Masse konnte gelenkt, aufgehetzt oder manipuliert werden. Genau das geschah auch im Fall Jesu.

Im Lukasevangelium heißt es dazu:

»Sie fingen aber an, ihn zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk verführt.«

— Lukas 23,2

Dieser Satz offenbart ein Muster, das bis heute wirksam ist. Jesus wurde nicht nur bekämpft, sondern auch öffentlich stigmatisiert. Er galt als Gefahr für die bestehende Ordnung, als Verführer der Menschen und als jemand, der die gesellschaftlichen Verhältnisse ins Wanken bringen könnte.

Darin zeigt sich ein Mechanismus, der sich durch die gesamte Geschichte zieht: Wer bestehende Überzeugungen, Machtstrukturen oder herrschende Gewissheiten infrage stellt, wird oft nicht zuerst mit Argumenten widerlegt.

Stattdessen wird seine Glaubwürdigkeit angegriffen. Aus der Auseinandersetzung mit seinen Aussagen wird eine Auseinandersetzung mit seiner Person. Die moralische Diskreditierung tritt an die Stelle der sachlichen Debatte.

Die Gegner Jesu wussten genau, dass öffentliche Wahrnehmung entscheidend war. Ein Mensch kann isoliert werden, wenn man ihn erfolgreich als Bedrohung erscheinen lässt.

Nach Jesu Verhaftung im Garten Gethsemane wurde er vor den Hohen Rat gebracht, wo religiöse Führer nach Gründen suchten, ihn zu verurteilen. Anschließend übergaben sie ihn dem römischen Statthalter Pontius Pilatus, da nur die Römer die Todesstrafe vollstrecken durften.

Obwohl Pilatus nach den Berichten der Evangelien keine klare Schuld an Jesus erkennen konnte, stand er unter dem Druck der religiösen Führung und der aufgeheizten Menschenmenge.

Als sich die Gelegenheit bot, einen Gefangenen freizulassen, beeinflussten die Hohepriester und Ältesten das Volk, die Freilassung des Aufständischen Barabbas zu fordern und stattdessen die Hinrichtung Jesu zu verlangen.

Dazu heißt es im Matthäusevangelium:

»Die Hohepriester aber und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten, Jesus aber umbringen sollten.«

— Matthäus 27,20

Diese Szene ist erschütternd modern. Die Menge denkt nicht unabhängig. Sie wird beeinflusst, gesteuert und emotional gelenkt. Menschen, die Jesus zuvor noch zujubelten, schrien plötzlich: »Kreuzige ihn!«

Öffentliche Meinung kann kippen. Nicht immer aufgrund von Wahrheit — sondern aufgrund von Angst, Manipulation und gezielter Stimmungsmache.

Genau darin liegt eine der gefährlichsten Kräfte menschlicher Gesellschaften.

Der Mensch orientiert sich stark an der Masse. Er fürchtet Ausschluss. Er möchte dazugehören. Öffentliche Meinung erzeugt sozialen Druck. Wer gegen die dominierende Erzählung steht, riskiert Isolation, Verachtung oder Bestrafung.

Schon in der Antike funktionierte Macht deshalb nicht nur über Gewalt, sondern über solche Narrative. Heute ist dieses Prinzip ausgeprägter denn je.

Die moderne Welt wird von Informationen überflutet. Nachrichten, Bilder, Schlagzeilen, soziale Medien und digitale Plattformen erzeugen eine permanente Öffentlichkeit.

Der moderne Mensch lebt in einem Strom aus Meinungen, Bewertungen und emotionalen Reaktionen. Doch gerade dadurch wird Manipulation leichter. Denn – wie bereits angesprochen – wer Informationen kontrolliert, kontrolliert oft auch Wahrnehmung.

Jesus verstand die Gefahr öffentlicher Inszenierung und moralischer Heuchelei sehr genau. Immer wieder warnte er vor Menschen, die nicht Wahrheit suchten, sondern Wirkung.

Im Matthäusevangelium sagte er:

»Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden.«

— Matthäus 23,5

Diese Feststellung wirkt wie eine Beschreibung moderner Selbstdarstellungskultur. Die heutige Welt ist geprägt von Sichtbarkeit. Menschen inszenieren sich permanent. Politik wird medial choreografiert.

Moral wird öffentlich präsentiert. Soziale Netzwerke belohnen Aufmerksamkeit, Empörung und Inszenierung stärker als stille Wahrheit …

Mehr dazu im Buch von Guido Grandt: „JESUS – DER GRÖSSTE HELD ALLER ZEITEN: Seine revolutionäre Wahrheit gegen Eliten, Macht und Kontrolle (Jesus – Die Revolution der Wahrheit, Band 1)

Quellen: PublicDomain/guidograndt.de am 15.07.2026

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2 comments on “🐦‍🔥⃤⃟⃝🦅 Jesus gegen die Manipulation der Massen – Eine zeitlose Warnung!

  1. Zeitlos ist eine lineare Denkweise des Zeitverlaufs,
    Wir können die Zeit nur linear denken, was aber falsch ist.
    Die Zeit sind wiederholdende Kreise in verschoedenen Größen.

    Jesus war der König von einem der größeren Kreise.
    Jesus ist eine Wiederholung in der Zeit, da es ein Kreis ist,
    Da es aufgeschrieben wurde, kann man erkennen das eine Wiederholung kommt.
    Jesus sagte, das der Geist der Erkenntnis von Allem kommen wird, und er wird euch alles offenlegen.

    Diese Art der Erneuerung findet alle 2000 Jahre statt.
    Alle 2000 Jahre kommt ein neuer Messias auf die Erde, wobei Jesus nur einer von vielen Messiase war.
    Alle 2000 Jahre findet eine komplette Runderneuerung statt, darum gibt es keine herrschende Macht oder Religion auf der Erde welche älter als 2000 Jahre ist.

    Da wird nichts reformiert, es wird alles Neu gemacht, es ist lächerlich heute Reformen zu fordern. Denn alles was wir kennen kommt weg, eine völlig andere Erde wird entstehen.
    So wie auch Jesus das vorherige Alte entfernt hat, so ist heute diese Jesuswelt alt geworden und wird durch etwas völlig Neues ersetzt.
    Sicherlich wird man sich weiterhin an Jesus erinnern, so wie man sich an Abraham erinnert.
    Denn auch diese 2000 jährigen Zeitkreise sind eingebunden in einen größeren Zeitkreis der 26.000 jährigen Zeitkreise.
    Diese Zeitkreise sehen exakt so aus wie die Zahnräder in einer Armbanduhr.
    Das ist wie eine analoge Armbanduhr mit Zahrädern mit der man 26.000 Jahre ablesen kann als Stundenzeiger, dann kleinere Zahnräder welche 2000 Jahre die Minutenzeiger sind.
    Kenne nicht alle Zeitkreise, nur die Stunden, Minuten, Sekunden kennt wieder jeder, sind ja auch Zeitkreise.

    Ein kompletter Umlauf der 26.000 jahre beinhaltet 13 Messiasse. wobei Jesus nur einer von 13 war.
    Es gibt nur ein „Uhrwerk“ welche alle Zeitkreise ineinander sich drehen.

    So wie der Tag alle 24 Std, eine Wiederholung ist so sind alle Zeitkreise Wiederholungen.
    Wenn 2000 Jahre rum sind wird es erstmal Nacht, dann kommt wieder ein Neuer Tag.
    Mehr ist das nicht die Zeit sind nur Wiederholungen als Kreis.

    Jetzt gibt es Menschen die versuchen doch tatsächlich die Zeit innerhalb des kosmischen Kreises anzuhalten, sie machen Krieg, CERN, HAARP, das ist so als würde man versuschen wollen den Lauf der Sonne anzuhalten, kann man machen doch kosmisch gesehen ist das einfach nur sinnfrei.
    wie Kleinkinder sind sie, die versuchen mit einem Eimer das Meer auszuschöpfen, die dann auch untereinander streiten (Krieg) wo der beste Platz zum Schöpfen ist.

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  2. Ein kompletter Umlauf der 26.000 jahre beinhaltet 13 Messiasse. wobei Jesus nur einer von 13 war.

    Ob es jetzt 12 oder 13 waren kann ich nicht beurteilen, tendiere ab zu 13.
    Lass mich da gern überzeugen wenn es nur 12 sind,
    Das Sternzeichen Schlange wäre das 13. Sternzeichen, die Schlange ist Bestandteil in vielen Kulturen der Erde, auch die Bibel kennt die Schlange als richtungsgebendes Element.

    Heute hat man das Sternzeichen Schlange drei-geteilt zerteilt, als Schlangenkopf, als Schlangenträger, als Schlangenschwanz, so konnte man die Schlange aus den Sternzeichen entfernen. wobei der Schlangenschwanz eindeutig im Zodiak ist.

    Ob Astrologie mit 13 Sternzeichen oder mit 12 Sternzeichen richtig ist sollte geklärt werden.
    Alle verwenden 12 Sternzeichen und kommen damit zurecht.

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