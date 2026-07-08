👁️ Kennzeichenscannern! Es ging nie um Ihr Auto

Die neue Generation der Überwachung zielt auf den Menschen.

Über Jahre hinweg wurde der Ausbau automatischer Kennzeichenscanner mit einem einfachen Argument begründet: Sie sollten gestohlene Fahrzeuge finden, Straftäter aufspüren und die Polizei bei Ermittlungen unterstützen.

Die Kameras würden lediglich Nummernschilder erfassen – nicht die Menschen dahinter.

Doch genau dieses Versprechen gerät nun ins Wanken.

Ein neues System des italienischen Rüstungs- und Sicherheitskonzerns Leonardo zeigt, wie sich die Technologie verändert. Neben Kennzeichen sollen künftig auch die digitalen Signale erfasst werden, die jeder Mensch täglich mit sich trägt: Smartphones, Smartwatches, Bluetooth-Geräte, Fahrzeug-Infotainmentsysteme oder andere elektronische Sender.

Damit verschiebt sich der Fokus der Überwachung grundlegend. Nicht mehr das Fahrzeug steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch.

Denn ein Auto kann verkauft, gemietet oder das Kennzeichen gewechselt werden. Das Smartphone in der Hosentasche, die Smartwatch am Handgelenk oder die elektronischen Geräte im Fahrzeug begleiten ihren Besitzer dagegen oft über Jahre.

Aus der Kombination dieser Signale entsteht eine Art digitaler Fingerabdruck, der eine Person auch dann wiedererkennbar macht, wenn das eigentliche Fahrzeug längst ein anderes ist.

Der entscheidende Punkt: Die Technologie muss nicht wissen, wer jemand ist. Es genügt, zu wissen, dass sich dieselbe Kombination von Geräten immer wieder an denselben Orten bewegt. Aus diesen Daten lassen sich Wohnorte, Arbeitswege, soziale Kontakte und tägliche Gewohnheiten ableiten.

Damit erhält die Überwachung eine neue Dimension. Bisher lautete die Frage: Wem gehört dieses Auto? Künftig könnte sie lauten: Welche Person bewegt sich hier?

Bürgerrechtler warnen seit Jahren vor der massenhaften Erfassung von Kennzeichen. Doch die Verbindung von Fahrzeugdaten mit elektronischen Geräten geht weit darüber hinaus. Sie schafft die Möglichkeit, Bewegungsprofile praktisch jedes Bürgers zu erstellen, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegen muss.

Besonders bemerkenswert ist dabei, wie geräuschlos diese Entwicklung stattfindet. Es gibt keine großen Gesetzesdebatten, keine Volksabstimmungen und kaum öffentliche Diskussionen.

Die bestehende Infrastruktur wird lediglich erweitert. Aus dem Kennzeichenscanner wird ein Sensor, der die digitale Umgebung eines Menschen erfasst.

Die offizielle Begründung lautet selbstverständlich Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung. Kritiker sehen darin jedoch den Aufbau einer Infrastruktur, die weit über die Fahndung nach Straftätern hinausgeht.

Rückblickend erscheint die eigentliche Frage daher in einem neuen Licht: Ging es bei den Kennzeichenscannern jemals wirklich nur um das Auto?

Die neuen Systeme legen nahe, dass das Fahrzeug möglicherweise immer nur der erste Schritt war. Das eigentliche Ziel war der Mensch, seine Bewegungen und die digitalen Spuren, die er im Alltag hinterlässt.

Runder Tisch für die Autoindustrie: Wenn die Symptome bekämpft werden statt der Ursachen

Die deutsche Automobilindustrie, einst der ganze Stolz einer Exportnation, taumelt. Und was tut man, wenn die Fundamente wanken? Man ruft nach einem runden Tisch.

So zumindest die Idee von Frank Sell, dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Bosch Mobility, der gegenüber dem „Spiegel“ eine gemeinsame Kraftanstrengung von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik forderte. Man könne nicht so weitermachen wie bisher, ließ er verlauten.

Die Diagnose stimmt – doch die Therapie bleibt fraglich

In einem Punkt hat der Betriebsratschef zweifellos recht: So kann es nicht weitergehen. Doch die spannende Frage lautet, warum es überhaupt so weit kommen musste. Wer die Zeichen ehrlich lesen möchte, kommt an einer unbequemen Wahrheit nicht vorbei: Die Krise der deutschen Autoindustrie ist hausgemacht.

Jahrelange ideologische Vorgaben aus Berlin und Brüssel, ein überhasteter Verbrenner-Ausstieg, explodierende Energiepreise und eine Bürokratie, die jeden Unternehmergeist erstickt, haben das Fundament ausgehöhlt.

Sell fordert eine Taskforce, die sich erst wieder trenne, wenn sie tragfähige Lösungen für die Zukunft der Branche erarbeitet habe. Ein löblicher Wunsch. Nur droht ein solches Gremium schnell zur nächsten Schwatzbude zu verkommen, in der man sich gegenseitig die Verantwortung zuschiebt, ohne den eigentlichen Elefanten im Raum zu benennen.

Heißer Sommer und Herbst: Die Fronten verhärten sich

Der Konflikt entzündet sich vor allem an einer Frage: Arbeitszeit und Sparprogramme. Am vergangenen Freitag protestierten Tausende Mercedes-Beschäftigte vor der Konzernzentrale in Stuttgart-Untertürkheim. Der Anlass?

Konzernchef Ola Källenius und Personalvorständin Britta Seeger hatten die Belegschaft aufgefordert, künftig für das gleiche Geld mehr zu arbeiten.

Wem nichts anderes einfalle, als nach der 40-Stunden-Woche zu schreien, habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt, kritisierte BMW-Betriebsratschef Martin Kimmich.

Die IG Metall wiederum kündigte einen „heißen Sommer und Herbst“ an und stellte weitere Proteste in Aussicht – auch bei Volkswagen, wo Vorstandschef Oliver Blume dem Aufsichtsrat einen radikalen Spar- und Umbauplan präsentieren wollte.

Man sieht: Zwischen Vorständen, die den Rotstift ansetzen, und Belegschaften, die um ihren Wohlstand fürchten, klafft ein tiefer Graben.

Wer schützt eigentlich den Standort Deutschland?

Bemerkenswert ist, worüber im Zuge dieser Debatte kaum gesprochen wird: die Rahmenbedingungen, die diese Misere erst herbeigeführt haben.

Statt sich gegenseitig über Wochenarbeitsstunden zu zerfleischen, müssten Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam gegen jene Politik aufbegehren, die Deutschland als Industriestandort systematisch demontiert hat.

Denn was nützt der schönste runde Tisch, wenn die Politik weiterhin an den Stellschrauben dreht, die den Motor abwürgen?

Es ist die bittere Ironie unserer Zeit: Man kämpft um die Verteilung eines Kuchens, der immer kleiner wird, statt zu fragen, wer ihn eigentlich schrumpfen lässt.

Diese Sichtweise teilt nicht nur unsere Redaktion, sondern zunehmend ein großer Teil jener Bürger, die täglich sehen, wie einer der letzten Trümpfe der deutschen Wirtschaft aus der Hand gegeben wird.

Quellen: PublicDomain/404media.co am 07.07.2026