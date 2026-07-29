👽🛸 NASA und CIA ermitteln gegen Whistleblower der behauptet, Außerirdischen mit roten Augen begegnet zu sein

NASA und CIA ermitteln gegen Chris Bledsoe aus North Carolina, der da nämlich behauptet, Außerirdischen mit roten Augen begegnet zu sein und regelmäßig Besuch von leuchtenden Kugeln zu erhalten…

Chris Bledsoe aus North Carolina behauptet, mehrere Begegnungen mit Außerirdischen gehabt zu haben. Seinen Angaben zufolge wurde er mehrfach von etwas besucht, das wie UFOs (unidentifizierte Flugobjekte) aussahen, die heute als UAP (unidentifizierte Luftphänomene) bekannt sind.

Chris Bledsoe, ein ehemaliger Bauunternehmer, berichtet, dass er 2007, nachdem er seine Firma verloren hatte, in die stockdunklen Wälder nahe des Cape Fear Lake ging, um sich das Leben zu nehmen. Er erinnerte sich daran, wie er in den leeren Wald schrie und in seiner Verzweiflung um Hilfe flehte.

„Wer auch immer da oben ist, helft mir!“, rief er.

Danach sah er etwas aus weniger als 12 Metern Entfernung vom Hügelgipfel, zwei orangefarbene, blutrote Kugeln schwebten etwa 15 Meter über dem Boden.

Obwohl Chris Bledsoe zögerte, sie als „Aliens“ zu bezeichnen, ist er dennoch fest davon überzeugt, dass sie nicht von der Erde stammten. Er fügte hinzu, dass diese leuchtenden Kugeln seitdem „jede Nacht“ über seinem Haus erschienen seien. Der Feuerball ist direkt über ihm erschienen. Er erinnerte sich, zwei Wesen mit roten Augen gesehen zu haben.

Dann fiel er in Ohnmacht. Laut seiner Erinnerung war er nur 20 Minuten weg gewesen, hatte aber später erfahren, dass er die ganze Nacht vermisst wurde.

Chris Bledsoe erinnerte sich auch daran, eine Frau in einem weißen Kleid gesehen zu haben, die leuchtete. Sie schwebte etwa einen Meter über dem Boden. Die Frau hatte ihm gesagt, sie würde ihm helfen, wenn er wisse, warum sie dort sei.

Die NASA untersuchte seine Behauptungen. Laut Chris Bledsoe ging die amerikanische Raumfahrtbehörde der Sache gründlich nach und befragte sogar die Anwohner. Immerhin war er ein Mitarbeiter der NASA gewesen. Er beteiligte sich zudem an Forschungen mit „außerirdischen Materialien“.

Rote Orbs über Chris Bledsoes Grundstück

Jetzt wird es noch verrückter…

In den letzten zwei Jahren hat Chris Bledsoe über 2.000 Videos von diesen Kugeln aufgenommen, die über sein Haus hinwegflogen. Er erklärt, dass er diese UFOs jederzeit rufen könne und dann würden sie auch kommen. Die Fotos zeigen die leuchtenden Kugeln nur wenige Meter über dem Boden schwebend, wieder andere am Himmel.

In der History Channel Sendung „Beyond Skinwalker Ranch“, die nach Beweisen für UAP (Unified Aerial Phenomena) sucht, stieß Chris Bledsoe’s Geschichte auf großes Interesse. Das Filmteam verbrachte sieben Tage mit Chris Bledsoe, recherchierte über ihn und beobachtete den Himmel über seinem Haus. Die Ermittler der Sendung entdeckten, dass er tatsächlich die Lichtkugeln jederzeit herbeirufen konnte. Er erklärte, dass er sie nur rufen müsse.

Das Team analysierte daraufhin Chris Bledsoe’s Gehirnaktivität während seiner Interaktion mit den Ereignissen in der History-Channel-Sendung. Laut dem Neurowissenschaftler James Thompson, der die Daten auswertete und feststellte, dass Chris Bledsoe keine Hirnprobleme hat, es schiene eher so, dass Bledsoe eine emotionale Verbindung zu den Lichtkugeln habe, da sie sogar innerhalb der Sendung auftauchten.

Wer ist Chris Bledsoe?

Chris Bledsoe ist ein in North Carolina (USA) lebender Autor, Redner und UFO-Watcher, der für seine bemerkenswerte Geschichte des Kontakts mit unerklärlichen Phänomenen bekannt ist. Sein 2023 erschienenes Buch „UFO of GOD: The Extraordinary True Story of Chris Bledsoe“ schildert seine lebensverändernde Begegnung im Jahr 2007 und deren spirituelle Folgen. Als erfolgreicher Bauunternehmer und gläubiger Mann nahm Bledsoes Leben eine unerwartete Wendung, nachdem er am Cape Fear River UFOs und leuchtende Kugeln gesehen hatte.

Seit diesem Vorfall haben sich Chris Bledsoe’s Erfahrungen mit den Phänomenen intensiviert, darunter die Fähigkeit, durch Gebete mit paranormalen Phänomenen in Kontakt zu treten. Diese interessante Fähigkeit hat die Aufmerksamkeit von Ermittlern verschiedener Geheimdienste auf sich gezogen, weil Zeugen die Echtheit seiner Aussagen zusätzlich vollkommen bestätigten.

Grüner Orb über Bledsoes Grundstück

Was hat Chris Bledsoe erlebt?

Zu dieser Zeit kämpfte Chris Bledsoe mit schweren persönlichen Problemen. Er litt an einer schwächenden chronischen Krankheit, Morbus Crohn, die ihn körperlich und seelisch erschöpft hatte. Hinzu kamen finanzielle Schwierigkeiten, die ihn schwer belasteten und die ohnehin schon schwierige Zeit in seinem Leben noch verschärften. In der Hoffnung, den Kopf freizubekommen, willigte er ein, mit seinem Sohn Chris Jr. und drei Arbeitskollegen einen Angelausflug am Cape Fear River zu unternehmen.

Die Ereignisse begannen kurz nachdem Chris Bledsoe sich von der Gruppe getrennt hatte, um einen Moment der Einsamkeit zu suchen. Als er am Flussufer stand, sah er helle, leuchtende Lichter, die sich auf unerklärliche Weise am Himmel bewegten.

Diese Lichter, so seine Schilderung, tanzten in komplexen Mustern, ihre Bewegungen viel zu präzise, ​​um sie mit Flugzeugen oder Naturphänomenen zu verwechseln. Chris Bledsoe beschrieb ein tiefes Gefühl der Ehrfurcht, das in Verwirrung umschlug, als die Lichter näher zu kommen schienen.

Momente später verlor er jedes Zeitgefühl. Was ihm wie ein kurzer Augenblick vorkam, entpuppte sich später als mehrere Stunden fehlender Zeit. Während dieser Zeit glaubte Chris Bledsoe, von seiner chronischen Krankheit geheilt worden zu sein.

Er beschrieb, wie er von einem intensiven Licht umgeben war, das sich warm und beruhigend anfühlte, als wäre es von einer Intelligenz durchdrungen, die jenseits menschlichen Begreifens liegt. Als er wieder zu sich kam, waren die Lichter verschwunden, und er kehrte zu seiner Gruppe zurück.

Die Männer, zu denen er zurückkehrte, waren sichtlich erschüttert. Während Bledsoes Abwesenheit berichteten seine Kollegen von eigenen Begegnungen mit den erwähnten Lichtern. Einer beschrieb das Gefühl, beobachtet zu werden, ein anderer berichtete, die Lichter hätten sich seinem Fahrzeug genähert und sie zur Flucht animiert.

Nach diesem ganzen Erlebnis kehrte Chris geheilt von seinem Morbus Crohn nach Hause zurück.

Doch dies war erst der Anfang.

Die Begegnung, die an jenem Abend begann, hat plötzlich die Aufmerksamkeit von NASA-Wissenschaftlern, CIA-Beamten und sogar Vertretern des Vatikans auf sich gezogen. Ein NASA-Ingenieur hat sogar jahrelang versucht, ihn zu widerlegen, und es ist ihm nicht gelungen.

Chris Bledsoe bemerkte seltsame Vorkommnisse auf seinem Grundstück in Fayetteville. Leuchtende Kugeln erschienen am Himmel über seinem Haus, oft beobachtet von seiner Familie und Besuchern. Anders als gewöhnliche Lichter schienen diese Kugeln ihre Umgebung wahrzunehmen. Sie schwebten an Ort und Stelle, schossen mit unglaublicher Geschwindigkeit davon und reagierten sogar auf die Bewegungen der Beobachter.

Mehrmals berichtete Chris Bledsoe zudem, eine weibliche Gestalt gesehen zu haben, die er „Die Dame“ nannte. Dieses Wesen strahlte eine zutiefst wohlwollende und tröstliche Energie aus. Sie übermittelte Botschaften von spiritueller Bedeutung, die sich oft auf Themen wie Harmonie, Einheit und die Wichtigkeit eines Lebens im Einklang mit der Natur konzentrierten. Bledsoe interpretierte diese Begegnungen als tiefgreifend und prägte damit seine Sicht auf seine Erfahrungen und die Welt um ihn herum.

CIA und Vatikan waren plötzlich interessiert

Der Fall erregte schnell die Aufmerksamkeit prominenter Persönlichkeiten aus Regierung und Wissenschaft. Jim Semivan, ein pensionierter hochrangiger CIA-Offizier, interessierte sich persönlich für Chris Bledsoe’s Geschichte und wurde später einer seiner engagiertesten Unterstützer. Semivan besuchte Bledsoe’s Grundstück mehrmals und schrieb sogar das Vorwort zu seinem Buch, wodurch er mit seiner umfassenden Erfahrung im Geheimdienstwesen die Glaubwürdigkeit der Aussagen untermauerte.

Dr. Harold Puthoff, ein für seine Arbeit an fortschrittlichen Luft- und Raumfahrttechnologien bekannter Physiker, untersuchte den Fall ebenfalls. Er analysierte verschiedene Aspekte von Chris Bledsoe’s Begegnungen, darunter Foto- und Videomaterial der Orbs sowie physische Proben, die auf seinem Grundstück gesammelt wurden. Diese Untersuchungen enthüllten Merkmale des Phänomens, die dem herkömmlichen Verständnis widersprachen und Bledsoe’s Behauptungen weiter glaubwürdig machten.

Einer der überraschendsten Aspekte des Falls war wohl auch die Beteiligung des Vatikans. Vertreter der katholischen Kirche tauchten auf und besuchten Chris Bledsoe, um die spirituelle Dimension seiner Erlebnisse zu erforschen. Sie interessierten sich besonders für die Erscheinung und die Botschaften der „Dame“. Chris betrachtete die Erscheinung der Dame nicht unbedingt als außerirdisches Wesen, sondern als spirituelle Botin, die gesandt worden war, um die Menschheit zu führen und zu inspirieren.

Nun, es dauerte nicht lang und Chris Bledsoe’s Grundstück wurde zu einem Zentrum solcher Aktivitäten. Besucher kamen vorbei und berichteten von Lichtern in den Bäumen, unerklärlichen deutlich spürbaren Gefühlen von Frieden und Ruhe und darüber hinaus von leisen, melodischen Klängen, die von diesen Lichtkugeln auszugehen schienen. Sogar mehrere prominente Persönlichkeiten besuchten sein Haus, um die Phänomene selbst zu erleben.

Einmal brachte eine bekannte Persönlichkeit aus Washington D.C. ihren Sohn mit, der an einer schweren Krankheit litt und hoffte auf eine Wunderheilung. Nach dem Besuch hatte sich tatsächlich der Gesundheitszustand des Kindes deutlich verbessert, was daraufhin natürlich die Aufmerksamkeit von Regierungsbeamten auf sich zog.

Der Heilungsaspekt in Bledsoe’s Fall gehört noch heute zu den faszinierendsten. Ereignissen. Neben seiner eigenen Genesung von Morbus Crohn berichteten auch andere Besucher seines Anwesens von unerklärlichen gesundheitlichen Verbesserungen.

Auch das Monroe Institute, eine Organisation, die sich der Erforschung des Bewusstseins widmet, schaltete sich ein. Es führte Interviews und Untersuchungen mit Chris Bledsoe durch, um zu verstehen, inwiefern seine Erfahrungen mit veränderten Bewusstseinszuständen zusammenhängen könnten.

Was sagten die Nachbarn?

Die Anwohner in der Nähe von Fayetteville berichteten ebenfalls von seltsamen Lichtern am Himmel und bestätigten damit Bledsoe’s Aussagen. Diese Sichtungen ereigneten sich häufig während Phasen erhöhter Aktivität auf seinem Grundstück.

Trotz der außergewöhnlichen Natur seiner Erlebnisse bleibt Chris Bledsoe stets bescheiden. Er lebt weiterhin ein zurückgezogenes Leben in North Carolina und wahrt die Anonymität, obwohl seine Geschichte internationale Aufmerksamkeit erregt. Forscher und Behörden besuchen weiterhin sein Grundstück, dokumentieren die Phänomene und erforschen deren Bedeutung für Wissenschaft, Spiritualität und das menschliche Verständnis.

Ob Skeptiker oder Gläubiger – sein Buch „UFO of God“ stellt Weltanschauungen in Frage. Chris Bledsoes außergewöhnliche UFO-Begegnungen veränderten sein Leben und erregten die Aufmerksamkeit von Regierungsbeamten. Der ehemalige CIA-Offizier Jim Semivan und der pensionierte Oberst der US-Armee, Dr. John B. Alexander, untersuchten seinen Fall über ein Jahrzehnt lang und bestätigen öffentlich die Echtheit und Bedeutung seiner Erlebnisse.

Sehr spannend auch die vielen Shows an denen Chris Bledsoe teilgenommen hat, wie die Shawn Ryan Show, Danny Jones, Joe Rogan und viele andere, in denen Chris seine Videos zeigen konnte. Sie sorgten stets für Verblüffung. Auch interessant ist, dass ein UAP-Forscher in wenigen Frames der Videoaufnahmen von den Orbs seltsame Zeichen in ihnen ausmachen konnte, sie zeigten Nummern und andere Botschaften.

Chris Bledsoe ist bekannt für seine Arbeit an „Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene“ (2009), „Beyond Skinwalker Ranch on History Channel“ (2023) und „They Speak Back: Aliens and Consciousness“ von 2026.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 28.07.2026