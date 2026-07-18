👽🛸 Warum bereitet die Elite die Welt darauf vor, an Außerirdische zu glauben?

Der Glaube an außerirdische Wesen ist längst keine Verschwörungstheorie mehr, sondern hat sich fest in der öffentlichen Wahrnehmung etabliert. Was einst als reißerisches Material für Webseiten galt, findet sich heute in Forschungsarbeiten, politischen Reden, offiziellen Anhörungen und Debatten zur nationalen Sicherheit wieder.

Vor Kurzem bemerkte der brasilianische Influencer Mayk Leão auf seinem Grundstück in Campo Largo, einem ländlichen Gebiet in der Metropolregion Curitiba, seltsame Vorkommnisse.

Von seinem Balkon aus filmte er ungewöhnliche Lichter in der Landschaft und postete die Videos auf Instagram. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich das, was zunächst wie ein privater Beitrag aussah, in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer .

Laut Mayk traten die ersten Anzeichen zwischen dem späten Vormittag und dem frühen Nachmittag auf. Er berichtete, dass die Tiere unruhig wurden, als ob sich etwas in ihrer Umgebung verändert hätte, noch bevor er selbst verstand, was vor sich ging. Besorgt beschloss er, sie ins Haus zu bringen. Vorsichtshalber nahm er Pfeil und Bogen, die er zu Hause aufbewahrte.

Nur wenige Stunden nach diesem Vorfall tauchte die Aufnahme auf, die im Internet für Furore sorgte. Von seinem Balkon aus entdeckte Mayk blinkende Lichter an einem in der Ferne sichtbaren Berg. Seinen Angaben zufolge waren sie weder hoch genug, um über den Hügel hinauszuragen, noch niedrig genug, um den Boden zu berühren. Sie schienen in einer Zwischenzone der Landschaft zu schweben.

Seitdem haben die Medien den Glauben an die Existenz von Außerirdischen weiter angeheizt, und dies hat sich unter leicht beeinflussbaren jungen Menschen in den sozialen Medien verbreitet.

Um diese Medienagenda besser zu verstehen, müssen wir ins Jahr 1953 zurückgehen, als „Childhood’s End“ veröffentlicht wurde.

Außerirdische?

Der von Arthur C. Clarke veröffentlichte Roman „Das Ende der Kindheit“ beschreibt riesige Raumschiffe, die über den Großstädten der Erde schweben, und deren Insassen sich als eine unendlich viel fortschrittlichere Zivilisation offenbaren. Sie erscheinen als kosmische Friedensstifter, beenden Konflikte und mindern das Leid.

Auf den ersten Blick wirken sie wie Befreier. Doch es dauert lange, bis sie ihre wahre Gestalt offenbaren. Wenn sie schließlich vor der Menschheit erscheinen, besitzen sie Hörner, Flügel und einen Schwanz.

Mit anderen Worten, genau jene Elemente, die seit Jahrhunderten das traditionelle Bild des Teufels in der menschlichen Vorstellungswelt prägen.

Die Menschheit akzeptierte das Versprechen göttlicher Erlösung, doch am Ende werden die Kinder in ein unpersönliches kosmisches Bewusstsein integriert, und die Erde steuert auf die Zerstörung zu.

Die symbolische Struktur ist klar. Eine nicht-menschliche Intelligenz stellt sich als überlegen dar, bietet Frieden, Wissen und Evolution an, fordert im Gegenzug aber das, was die Menschheit ausmacht.

Dies kommt nicht nur in der Literatur vor. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung behaupten einige Exorzisten, dass das Phänomen der Außerirdischen lediglich eine Neuauflage derselben uralten dämonischen Präsenz sein könnte.

Beispielsweise gehört Pater Chad Ripperger zu denen, die diese Möglichkeit verteidigen.

Als Exorzist wollte ich auf diese Gefahr hinweisen. Dämonen verstecken sich gern. Sie wollen nicht, dass wir ihre Machenschaften bemerken, denn sie sind effektiver, wenn wir sie nicht durchschauen. Ich persönlich glaube, dass viele, wenn nicht sogar die meisten dieser UFO-Sichtungen in Wirklichkeit von Dämonen verursacht werden.

– Futurismus, katholische Kirche wirft Exorzisten raus, nachdem er UFOs als Dämonen bezeichnet hatte

Es gibt Berichte, die diesen Verdacht bestärken. Menschen, die behaupten, entführt worden zu sein, berichten, dass die Entführung unterbrochen wird, sobald sie den Namen Jesu anrufen – wie ein Albtraum. Darüber hinaus behaupten viele dieser angeblichen Wesen, gekommen zu sein, um die Menschheit zu retten und ihre Evolution zu lenken.

Wenn sich ein Wesen als Erlöser ausgibt, Erlösung verspricht und spirituelles Vertrauen fordert, handelt es sich möglicherweise um eine Nachahmung. Obwohl die Kirche offiziell nicht lehrt, dass Außerirdische Dämonen sind, ist die christliche Tradition mit dem Muster spiritueller Täuschung sehr vertraut.

So fand beispielsweise der heilige Antonius ( lesen Sie hier den Artikel des VC über ihn ) laut Überlieferungen eine große silberne Scheibe in der Wüste. Anstatt fasziniert zu sein, deutete er sie als eine List des Feindes. Und dann verschwand die Scheibe.

Derartige Berichte finden sich nicht nur im frühen Christentum. Römische Chronisten erwähnten bereits leuchtende „Schilde“, die den Himmel durchquerten. 1561 beschrieben Zeugen in Nürnberg Kugeln, Scheiben und helle Gestalten, die sich offenbar in Luftkämpfen befanden.

Bevor Hollywood den modernen Menschen lehrte, sich Außerirdische vorzustellen, schrieb Aleister Crowley im Jahr 1904 während einer Reise nach Ägypten mit seiner Frau Rose den Liber Legis, oder Das Buch des Gesetzes.

Laut seiner eigenen Aussage nahm Rose ihn mit in ein Museum in Kairo und zeigte ihm eine Grabstele, die mit Ankh-ef-en-Khonsu in Verbindung stand. Crowley war von der Zahl 666 auf dem Stelen beeindruckt, der Zahl des Tieres aus der Apokalypse. Später, während Ritualen in Ägypten, behauptete er, Botschaften von einem Wesen namens Aiwass empfangen zu haben.

Eine Zeichnung von Aiwass, angefertigt von Crowley. Zeigt man diese jemandem aus dem 19. Jahrhundert, wird er wahrscheinlich sagen: „Das sieht aus wie ein Dämon.“ Zeigt man dieselbe Figur heute, werden viele ohne Zögern antworten: „Das ist ein Außerirdischer.“

Am auffälligsten ist das Bild, das mit diesem Wesen verbunden wird: ein länglicher Kopf, ein ungewöhnliches Gesicht und ein kleiner Mund. Merkmale, die Jahrzehnte später von der modernen Öffentlichkeit leicht als Eigenschaften eines „klassischen Außerirdischen“ erkannt würden.

Dies können wir als symbolische Umkehrung bezeichnen. Dasselbe Symbol überdauert die Jahrhunderte, nimmt aber die jeweils vorherrschende Sprache der Epoche an. Selbst der Himmel mag derselbe bleiben, doch die Augen haben sich verändert. Carl Jung erkannte etwas Tiefgründiges, als er fliegende Untertassen untersuchte.

Für Jung ist die wichtigste Frage nicht einfach „Gibt es UFOs?“. Die Frage ist vielmehr, warum so viele Menschen an ihre Existenz glauben müssen. Für ihn offenbart das Phänomen die Sinnsuche und die Angst vor dem Unbekannten in der kollektiven Seele des modernen Menschen.

Die Menschheit hat nie aufgehört, nach Zeichen jenseits ihrer selbst zu suchen; sie hat lediglich die Bezeichnungen geändert. Wo sie früher Engel und Dämonen sah, sieht sie nun galaktische Zivilisationen. Vielleicht liegt die große Illusion in der Erzählung, die wir akzeptieren, um dieses Phänomen zu erklären.

Große Illusion

Das Faszinierendste an diesem Phänomen liegt in der menschlichen Vorstellungskraft. Verliert eine Gesellschaft ihre Grundlagen, sucht sie nach neuen Altären. Der moderne Mensch hat alte Gewissheiten aufgegeben, der Religion misstraut, ist der Politik überdrüssig geworden und verspürt nach wie vor denselben spirituellen Hunger.

Wir leben in einer Generation, die psychologisch darauf vorbereitet ist, nicht-menschliche Intelligenz als legitime Autoritätsquelle zu akzeptieren.

Das Vertrauen in Regierungen, Medien und Institutionen schwindet. Gleichzeitig wächst jedoch die Faszination für künstliche Intelligenz, autonome Technologien, außerirdische Wesen und kosmisches Bewusstsein. Der Mensch, der sich nicht länger vor Gott verneigen will, ist zunehmend bereit, einer Maschine, einem Raumschiff oder einem Wesen zu gehorchen, das sich als höher entwickelt darstellt.

An diesem Punkt ist eine genaue Beobachtung der aktuellen Lage erforderlich. In den letzten Jahren haben die Vereinigten Staaten begonnen, zuvor geheim gehaltene Informationen freizugeben. Militärangehörige, Kongressabgeordnete und große Medienhäuser haben ihren scherzhaften Tonfall aufgegeben und sprechen nun ernsthaft über UAPs (Unidentifizierte Flugobjekte).

Warum gerade jetzt? Die Berichte, Zeugenaussagen und Akten wurden jahrzehntelang geheim gehalten. Geändert hat sich lediglich die Art und Weise, wie das Phänomen präsentiert wurde. Es handelt sich nicht um ein zufälliges Leck, sondern um einen Prozess. Die Elite entschied, dass es an der Zeit war, diese Angelegenheit aus dem Verborgenen zu holen und an die Öffentlichkeit zu bringen.

Und was, wenn die eigentliche Enthüllung selbst das Ereignis ist? Zuerst befreit man die Angelegenheit aus dem Bereich der Verschwörungstheorien. Dann gibt man ihr eine offizielle Verpackung.

Doch hinter jeder Nebelkerze verbirgt sich etwas. Während alle zum Himmel blicken, was bleibt auf Erden unsichtbar? Genau, die Epstein-Akten .

Was könnte dem entgegenstehen? Die mögliche Ankunft von Außerirdischen. Nun müssen wir die neue Normalität mit globaler Governance, der vollständigen Digitalisierung des Lebens, der Agenda 2030, technologischer Überwachung und wirtschaftlicher und sozialer Umstrukturierung verknüpfen. Jeder tiefgreifende Wandel braucht eine Erzählung, um erträglich zu werden. Menschen akzeptieren radikale Veränderungen leichter, wenn sie glauben, einer größeren Bedrohung oder einer großen Rettung gegenüberzustehen.

Kaum eine Erzählung ist so wirkungsvoll wie die einer überlegenen Macht, die planetarische Einheit fordert.

Natürlich ist Ausgewogenheit wichtig. Nicht jeder UFO-Fall verdient Glauben. Es gibt Fälschungen, inszenierte Ereignisse, Scharlatanerie, Massenhysterie und viele, die Mysterien als Köder benutzen, um ein Publikum anzulocken. Doch es gibt auch Fälle, die man kaum ignorieren kann, mit Zeugen, Dokumenten, Aufzeichnungen und ernsthaften Untersuchungen.

Man kann nicht einfach alles ignorieren. Es gibt Ereignisse wie die Operation Prato in Brasilien, den Fall Varginha, Roswell und viele andere, die Analyse, Vorsicht und Urteilsvermögen erfordern.

Am 20. Januar 1996 sagten die junge Kátia Andrade Xavier und ihre Schwestern Liliane de Fátima Silva und Valquíria Aparecida Silva, sie hätten die Kreatur gesehen, als sie ein Grundstück im Viertel Jardim Andere überquerten.

Normalerweise nahmen sie ihren üblichen Weg, beschlossen aber diesmal, eine Abkürzung über ein Grundstück zwischen den Vierteln Jardim Andere und Santana zu nehmen. Zu dieser Zeit wurden in dem Viertel eine neue Wohnsiedlung und ein Feld angelegt.

Als die Schwestern an einer Mauer neben einer Werkstatt vorbeigingen, hörten sie ihre Freundin Kátia schreien. Sie blickten in dieselbe Richtung und sahen ein kauerndes Wesen. Auf den Schrei hin wandte es den Kopf den jungen Frauen zu und starrte sie einige Sekunden lang an.

Die Schwestern berichteten, das Wesen habe adernartige Zeichnungen auf der Haut und Auswüchse am Kopf gehabt. Nachdem sie das Geschöpf einige Sekunden lang angestarrt hatten, flohen die drei verzweifelt.

Laut ihren Aussagen kehrten die Mädchen etwa 25 Minuten später mit ihrer Mutter zum Ort der Erscheinung zurück. Sie fanden nichts weiter vor, nur eine Markierung auf dem Boden, einen undefinierbaren Geruch und einen Hund, der die Gegend abschnüffelte. Ein Maurer, der in der Nähe arbeitete, sagte angeblich, die Feuerwehr habe „das seltsame Wesen“ bereits weggebracht.

– G1, ET Vor 28 Jahren abgeschlossen und Testbericht enthüllt: „Nun kann man es leicht erlernen“

Abschließend

Wenn manche Phänomene einen gewissen Realitätsgehalt besitzen, warum sollte sich eine trügerische spirituelle Intelligenz ausgerechnet als Außerirdischer ausgeben? Die Antwort könnte in der Botschaft liegen, die diesen Wesen zugeschrieben wird.

Fast immer behaupten sie, sie kämen, um uns zu führen, zu beschützen, uns zu erwecken und uns auf ein neues Zeitalter vorzubereiten. Sie erscheinen als Lehrmeister der Menschheit.

Doch im Christentum kommt diese Rolle bereits Jesus Christus zu. Der Austausch ist subtil und gefährlich, da spirituelle Erlösung durch technologische ersetzt wird. In Entführungsberichten geht die Menschheit verloren, und höhere Wesen müssen eingreifen.

Ich glaube nicht, dass diese Art von Erzählung abnehmen wird. Im Gegenteil, je tiefer die Welt in die Krise stürzt, desto mehr wird sie sich nach einer spektakulären Erlösung sehnen.

Und wenn dann etwas am Himmel erscheint, das einfache Antworten, Weltfrieden, globale Einheit und verbotenes Wissen verspricht, wird es nötig sein, sich an den heiligen Antonius zu erinnern. Angesichts des seltsamen Lichts in der Wüste ließ er sich nicht verzaubern.

Nun komme ich zurück zum Fall Brasilien, mit dem dieser Artikel begann. Die Tonaufnahme und die Form des vermeintlichen Objekts erinnern stark an Elemente aus dem Film „Disclosure Day“. Zufall?

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 17.07.2026