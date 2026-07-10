👿 Klonanlage in Kanada entdeckt

Wer von euch *Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies* gelesen hat, weiß, dass das Thema menschliches Klonen und dessen Ursprünge Gegenstand meiner Forschungen seit mehr als einem Jahrzehnt ist. Von Guy Anderson

In dieser Zeit habe ich mich auch mit genetischen Experimenten, Untergrundanlagen und den Aussagen von Menschen befasst, die von Programmen berichteten, welche völlig abseits der öffentlichen Wahrnehmung operierten.

Ein Großteil dieser Recherchearbeit bildete schließlich die Grundlage für dieses Buch und prägt bis heute meine Sichtweise auf Geschichten wie jene, die ich euch gleich erzählen werde.

Vor Kurzem erhielt ich von meinem Freund Sean Basham Informationen über eine unterirdische Klonanlage, die angeblich unter einem stillgelegten Militärstützpunkt im ländlichen Manitoba (Kanada) entdeckt wurde.

Den kursierenden Informationen zufolge wurde die Anlage zwar offiziell im Jahr 1994 geschlossen, stellte ihren Betrieb unter der Erdoberfläche jedoch nie wirklich ein:

In etwa 70 Metern Tiefe entdeckten Ermittler eine voll funktionsfähige Klonanlage mit 340 aktiven Wachstumskammern und einer umfangreichen Versorgungsinfrastruktur.

Die Anlage wurde betrieben, gewartet und mit Energie versorgt – und das, obwohl die darüber liegende Militärbasis bereits seit mehr als drei Jahrzehnten als aufgegeben galt.

Berichten zufolge belegten Unterlagen, die im Rahmen einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Freedom of Information Act) zugänglich gemacht wurden, dass der Standort auch lange nach seiner offiziellen Schließung weiterhin monatlich rund 14 Megawatt Strom bezog.

Dieser Energieverbrauch entspricht dem Bedarf von etwa 11.000 Haushalten und deutet darauf hin, dass unter der Oberfläche über all die Jahre hinweg eine Anlage von beträchtlichem Ausmaß in Betrieb geblieben war.

Die Entdeckung nahm ihren Anfang, als Wärmebildaufnahmen von Satelliten ungewöhnliche Wärmesignaturen unterhalb der Anlage aufzeigten.

Ein kanadisches Spezialeinsatzkommando, das unter dem gemeinsamen Kommando eines Bündnisses operierte, soll den unterirdischen Komplex über einen Lüftungsschacht betreten und anschließend tiefer in die Anlage vorgedrungen sein.

Der erste Bereich umfasste 340 vertikale Wachstumskammern, in denen sich biologisches Material in verschiedenen Entwicklungsstadien befand.

Jede Kammer war an ein Nährstoffversorgungssystem sowie an eine Schnittstelle zur neuronalen Programmierung angeschlossen, die darauf ausgelegt war, die sich entwickelnden Gehirne zu beeinflussen.

Den vorliegenden Informationen zufolge waren diese Systeme in der Lage, Verhaltensmuster, sprachliche Merkmale und Gedächtnisstrukturen zu implantieren, noch bevor die Entwicklung abgeschlossen war.

Der zweite Bereich wurde als Programmierhalle beschrieben und enthielt 40 separate Konditionierungsstationen. Hier durchliefen die fertiggestellten Exemplare eine abschließende Vorbereitung für ihren Einsatz in der Außenwelt.

Berichten zufolge wurden in diesem Teil der Anlage mithilfe spezieller Ausrüstung unter anderem die Stimmkalibrierung, das Gangtraining sowie die Abstimmung der mimischen Mikromikroexpressionen durchgeführt.

Neben jeder Konditionierungsstation angebrachte Bildschirme zeigten die Originalpersonen, die repliziert wurden. Dies ermöglichte es den Technikern, die Subjekte direkt mit jenen Personen zu vergleichen, die sie ersetzen sollten.

Der mit dem Bericht in Verbindung stehenden Quelle zufolge gehörten viele der auf diesen Bildschirmen sichtbaren Gesichter zu bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – Menschen, die regelmäßig im Fernsehen zu sehen waren und Führungspositionen innehatten.

Dem Bericht zufolge befanden sich im dritten Bereich der Anlage etwa 1.200 fertiggestellte Exemplare in kryogener Konservierung; sie wurden dort gelagert, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt benötigt würden.

Zudem wird ein System beschrieben, das in der Lage ist, eine große Anzahl dieser fertiggestellten Ersatzpersonen über extrem lange Zeiträume hinweg unter der Erdoberfläche zu verwahren.

Einigen Angaben zufolge handelt es sich bei manchen Personen, die heute in der Öffentlichkeit stehen, möglicherweise nicht um dieselben Individuen, die diese Positionen ursprünglich vor Jahren innehatten.

Diese Theorie wird als mögliche Erklärung für plötzliche Persönlichkeitsveränderungen, unerklärliche körperliche Unterschiede und andere Ungereimtheiten angeführt, die in Kreisen der Alternativforschung häufig diskutiert werden. Nach dieser Entdeckung soll die Anlage inzwischen unter direkter militärischer Kontrolle stehen.

Die 340 aktiven Wachstumskammern wurden Berichten zufolge abgeschaltet, während die 1.200 gelagerten Proben einer DNA-Analyse und Katalogisierung unterzogen wurden.

Den kursierenden Informationen zufolge wurden während des Einsatzes 47 Wissenschaftler und 23 Hilfskräfte in dem Komplex festgehalten.

Sie führten weder Ausweise noch persönliche Gegenstände oder Arbeitsunterlagen mit sich. Einige der Personen hatten offenbar mehr als ein Jahrzehnt in der Anlage gelebt und ihre Bezahlung über Kryptowährungskonten erhalten, die später verschwanden.

Kanada nimmt bereits eine interessante Stellung im Bereich des Klonens von Menschen und fortschrittlicher Gentechnologien ein.

Tatsächlich dürften sich viele von Ihnen an „Clonaid“ erinnern – jene von Mitgliedern der Raël-Bewegung gegründete Organisation, die weltweite Aufmerksamkeit erregte, nachdem sie 2002 die Geburt von „Eve“ verkündet hatte.

Diese Ankündigungen führten dazu, dass Kanada dauerhaft mit einer der umstrittensten Klon-Geschichten der Moderne in Verbindung gebracht wurde.

Auszug aus dem Buch „DUMBs„:

Der Whistleblower Donald Marshall berichtet, dass er gesehen habe, wie das Klonen von Menschen funktioniert, weil er selbst seit frühster Kindheit unfreiwillig daran teilgenommen hätte. Er wurde damals durch die „Growrooms“ („Wachstumsräume“) geführt und sah menschliche Klone, die in gestapelten Glasröhren im Dunkeln in Flüssigkeit schwebend gezüchtet wurden.

Die Räume seien dunkel und schmutzig und stänken nach Urin. In der Regel würden gleich eine ganze Serie identischer Klone produziert werden, von denen nur die besten in die enge Auswahl gelangten. Der Rest würde entsorgt werden. Jeder Körper benötige fünf Monate zur vollständigen Fertigstellung.

Marshall sagt, dass Elite-Wissenschaftler in jedem Land der Welt mithilfe streng geheimer Klontechnologie dazu in der Lage seien, identische menschliche Klone herzustellen, die auf unterschiedliche Weise von der Kabale eingesetzt werden könnten, als hochrangige Regierungschefs und gewählte Amts- und Mandatsträger, bis hin zu Spionen zur Durchführung geheimer und gefährlicher Missionen.

Nach Marshalls Worten bekomme die Öffentlichkeit nur deshalb nichts davon mit, weil die Programme gut getarnt seien und auf vielen Ebenen in unterirdischen Militärbasen mit stark eingeschränktem Zugang durchgeführt werden würden.

Laut Marshall werde die Existenz dieser Anlagen, von denen Hunderte global an strategischen Punkten errichtet worden seien, nie anerkannt werden, weshalb nie öffentlich bekannt werden würde, was dort unten geschieht.

Zum Beispiel befindet sich in der Dulce Base in New Mexico eine ganze Untergrund-Basis für Klon-Experimente und Gen-Splicing, also genetische Mutationen von Menschen und Tieren. Donald Marshall: „Ihr glaubt nicht, was ich für einen Mist gesehen habe“.

Diese DUMBs sind zum Teil gigantisch groß und durch kilometerlange Tunnelsysteme (mit extrem schnellen Vakuum-Transrapiden, welche es dort schon seit Anfang der 80er gibt) miteinander verbunden.

Aus der Vogelperspektive kaum wahrzunehmen (wenn überhaupt) gehen sie dann 10 bis 50 Ebenen in die Erde hinein, so Marshall. Zusätzlich sollen dort pro DUMB einige hundert bis tausend Menschen im Falle eines nuklearen Armageddons oder sonstigen Weltuntergangsszenarien ein paar Jahrzehnte überleben. Der prädestinierte Ort für geheime Experimente mit Klonen.

Marshalls spricht von unterschiedlichen Verfahrenstechniken: Das Replikationsklonen führe zwar zu perfekt geformten Baby-Klonen, sei jedoch extrem zeitaufwendig, da sich ein Baby-Klon, wie jedes andere menschliche Baby, erst entwickeln muss.

Deshalb zögen Wissenschaftler das Duplikationsklonen vor, wo durch Manipulation bestimmter Genmutationen Klonkörper innerhalb weniger Monate entstünden, die dann sofort einsatzbereit seien. Gezeigt wurde die Technologie in dem 2005 produzierten Science-Fiction-Thriller Die Insel, in dem wohlhabende Sponsoren Millionen von Dollar in die Zucht ihrer Klone investieren.

Die Klone wissen nicht, dass sie Klone sind und ausschließlich für den Zweck der Organentnahme geschaffen wurden. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Science-Fiction-Produktionen ein Abbild der Wirklichkeit ist.

Ein weiterer perfider Aspekt den Marshall enthüllt ist, dass die Kabale sich Schuljahrgangs Bücher des ganzen Landes besorgt, um sich dort ein Kind auszusuchen, dort jemanden hinschickt, der unbemerkt ein kleines Stück Gewebe des Kindes besorgt und dieses Kind dann zur Prostitution geklont wird – das nennen sie den Katalog – die Kunden von Epstein!?

Die gängigste angewandte Technologie sei nach Worten Marshalls die „R.E.M. Driven Human Cloning“-Methode. Sie wird verwendet, um das vollständige menschliche Bewusstsein während der normalem R.E.M. Schlafzyklen in den Klon zu transferieren.

Hierzu werden Blut oder Gewebeproben verwendet, um einen identischen Klonkörper zu erzeugen, der an einem entfernten Ort aufbewahrt wird. Sobald die Person in die Schlafphase eintritt, wird ihr Bewusstsein auf den Klon übertragen, wobei Persönlichkeit und Erinnerung erhalten bleiben.

Marshall sagt, dies sei die Art der Kommunikation der Kabale, indem sie die Stunden des Schlafes dazu nutzen, um sich in geheimen unterirdischen Militärbasen zu treffen, wo sie zukünftige Weltereignisse planen.

Sobald das Original eingeschlafen sei und die R.E.M. Phase einsetzt, beginne es im Schlaf seine Augen öffnen und es begibt sich in einen identischen Klonkörper auf einer Militärbasis.

Auch Marshall durchlebte diesen Prozess mehrere hundert Male. Er sagt, er sei dort gefangen gewesen, bis sein Ankerkörper aufgewacht sei. Zu diesem Zeitpunkt sei sein Klonkörper deaktiviert worden und zu Boden gefallen.

Laut Marshall ist das R.E.M.-Klonprogramm die effektivste Möglichkeit für die Kabale, sich heimlich zu treffen und globale Ereignisse für die Zukunft zu planen.

Allerdings entwickelten sich die Treffen allmählich zu einer kranken nächtlichen Show, bei der Hunderte Illuminati-Mitglieder zusammentrafen, um zu beobachten, wie Kinder und Erwachsene auf geradezu bizarre und bestialische Weise gefoltert, verletzt und ermordet wurden. Einige Mitglieder planten irgendwann ihren Ausstieg. Doch die Illuminati lassen sie nicht so einfach gehen. Aussteiger werden ruiniert, zerstört und in einigen Fällen sogar getötet.

Laut Marshall haben Klone ein typisches Verhalten, etwa, wenn sie mit Dingen konfrontiert werden, von denen sie nichts verstehen. Dann geraten sie schnell in Panik und reagieren oft sogar mit Gewalt. Aus diesem Grund benötigen Klone, vor allem die, die in der Öffentlichkeit stehen, spezielle Betreuer, die ihr Verhalten überwachen.

Aus diesem Grund haben Politiker und auch andere VIPs einen oder mehrere persönliche Assistenten an ihrer Seite. Schon lange wird vermutet, dass ein Großteil der Politiker, Popstars und Schauspieler lediglich Kopien sind, deren Originale möglicherweise schon gar nicht mehr leben, da sie entweder auf natürlicher Weise gestorben sind oder getötet wurden, weil sie nicht den Erwartungen und Zielen der Illuminati-Führung gerecht wurden.

Marshall hofft, dass die Öffentlichkeit bald mehr erfährt und sich vor allem darüber empören wird, wenn all die perversen Aktivitäten offengelegt sind, die in den unterirdischen Anlagen stattfinden. Der Whistleblower fordert ein unverzügliches Ende des Klon-Programms. Doch wird es dazu kommen?

Laut der „Projekt Avatar 2045“-Initiative wird sich die breite Öffentlichkeit in weniger als 30 Jahren sowohl für das Klonen von Menschen als auch für die Implantation von Mikrochips, bei denen ein menschliches Gehirn am Ende seines Lebens in den Körper eines Avatars transplantiert wird, nicht nur interessieren, sondern, wenn es nach dem Willen der Illuminati-Elite geht, auch öffnen müssen, weil ihr gar keine Wahl bleiben wird.

Corona hat schließlich auf geradezu deutliche Weise gezeigt, dass die Menschheit mit dem Rücken zur Wand steht, weil sie anscheinend zu schwach ist, sich zur Wehr zu setzen.

Marshall bestätigt, dass all das, was die Menschheit noch als Science-Fiction betrachtet, bereits längst geschehen ist, dass Science-Fiction-Filme ein Abbild der noch geheimen Wirklichkeit sind.

Und weiter sagt er, dass zusätzlich zum Klonen von Menschen eine Mikrochip-Implantat-Technologie entwickelt wurde, um eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft die Unsterblichkeit zu erreichen.

Bereits in den 1940er Jahren sei es einer Gruppe sehr mächtiger und einflussreicher Eliten gelungen, den Status der Unsterblichkeit zu erreichen. Sie waren geradezu fasziniert und besessen von der Forschung der Mikrochip-Implantat-Technologie.

Wissenschaftler konnten das Bewusstsein verschiedener Probanden kurz vor ihrem Ableben aufzeichnen und den Chip in das Gehirn eines Klons einpflanzen, um dort die Erinnerungen wieder hochzuladen….

Mehr dazu im Buch „DUMBs„:

Quellen: PublicDomain/