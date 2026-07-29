💀 🤫 Prominenter „Modelscout“ ausgeschaltet, nachdem er enthüllt hatte: „Epstein lebt und erpresst US-Politiker“ (Video)

Ein Mann mit direkten Verbindungen zu den höchsten Kreisen des Epstein-Clans und eines einflussreichen Pädophilenrings wurde tot aufgefunden. Die Behörden gehen von keinem Fremdverschulden aus. Doch die Geschichte ist brisant.

In seinem Lebenslauf gab Daniel Siad sich als „Modelscout“ an. In Wirklichkeit verdiente er sein Vermögen damit, minderjährige Kinder an Epsteins Umfeld zu vermitteln. Er wird in den Epstein-Akten über 1000 Mal erwähnt und war fest im System verankert – bis er sich entschied, es aufzudecken.

Vor einigen Wochen trat er mit brisanten Anschuldigungen an die Öffentlichkeit. Er hatte die Nase voll von den israelischen Schikanen. Er hatte es satt, den Staat Israel durch sein Schweigen zu schützen.

Dann ging er noch weiter.

Er bestätigte, dass Jeffrey Epstein noch lebt. Dass sein Tod inszeniert war und er nach Israel ausgewandert ist. Dass er ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter war. Dass er immer noch ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter ist und sein widerliches Kompromat nutzt, um US-Politiker zu erpressen und sie zum Verrat an ihrem Land und zum Hochverrat zu zwingen.

Am Dienstag wurde er tot aufgefunden. Unter äußerst verdächtigen Umständen.

Sollte dies dazu dienen, ihn zum Schweigen zu bringen und Epstein zu schützen, so ist es nach hinten losgegangen.

Denn die Eliten sind verzweifelt. Und sie begehen grobe Fehler. Und wenn uns der Fall Charlie Kirk eines gelehrt hat, dann, dass schlampige Attentate die Wahrheit nicht verbergen … sie enthüllen sie. (🧸 💀 Unter der Oberfläche: Gedankenkontrolle und organisierter Kindesmissbrauch (Video))

Wenn Sie verstehen wollen, warum amerikanische Politiker ihr eigenes Land verraten, Hochverrat begehen… und für die Integration der US-amerikanischen und israelischen Streitkräfte stimmen, trotz des großen Unmuts ihrer Wähler… dann brauchen Sie sich nur die brisante Geschichte von Daniel Siad anzusehen.

Der Modelscout, dessen Name über 2.000 Mal in den Epstein-Akten auftauchte, wurde am Montag unter höchst verdächtigen Umständen tot in seinem Haus in Colombes, einem Vorort von Paris, aufgefunden.

Die Behörden erklären seinen Tod für „nicht verdächtig“. Sie wollen Sie glauben machen, dass dies nur ein Zufall ist. Dass ein weiterer Mann im Zentrum des Epstein-Netzwerks auf mysteriöse Weise stirbt, kurz bevor er von Ermittlern befragt werden soll.

Bei internationalen Pädophilenringen gibt es keine Zufälle.

Sprechen wir über das Offensichtliche. Das Muster. Jean-Luc Brunel, ein weiterer von Epstein als „Modelscout“ bezeichneter Mann, starb auf dieselbe Weise.

Er wurde 2022 erhängt aufgefunden, während gegen ihn wegen Vergewaltigung Minderjähriger und Menschenhandels ermittelt wurde. Zwei Männer. Dasselbe Netzwerk. Dieselbe Stadt. Beide boten an, gegen die Epstein-Familie auszusagen und mit den US-Staatsanwälten zu kooperieren.

Beide begingen Selbstmord, bevor sie aussagen konnten.

Quellen aus Siads Umfeld berichten, dass er die ständigen Drohungen aus Israel satt hatte. Er erkannte seinen Weg und wusste, dass er nur zu einem Ziel führen konnte. Deshalb streute er wochenlang Hinweise auf einem mit ihm verknüpften Instagram-Profil. Es war zwar ein kleines Profil, erregte aber in Israel große Aufmerksamkeit.

Siad stellte eines ganz klar: Epstein lebt. Er lebt in Tel Aviv. Nach seinem vorgetäuschten Tod im Gefängnis wurde Epstein nach Israel ausgewandert, und seitdem hat die Erpressungsoperation massiv an Fahrt aufgenommen.

Politiker, die sich in Sicherheit wähnten, weil er im Gefängnis saß – oder tot war –, wurden von ihm in Tel Aviv kontaktiert. Er gab ihnen Anweisungen, wie sie abzustimmen hatten. Er befahl ihnen, die pro-israelische Agenda massiv zu intensivieren, als hinge ihr Leben davon ab.

Nun ist er tot, und ein wichtiges Bindeglied zwischen Epstein und seinem Netzwerk pädophiler Eliten wurde zum Schweigen gebracht. Noch bevor er von den Behörden befragt wurde.

Das sollte dich nicht überraschen. Die Machthaber sind mit drin. Handlangerinnen der Elite.

Zurück zur Razzia gegen einen pädophilen Elitering. Erinnern Sie sich an Shoshana Strook? Die Tochter eines Ministers aus Netanjahus Kabinett? Sie enthüllte, dass sie als Kind einer einflussreichen israelischen Politikerfamilie von einem Netzwerk elitärer Täter, geschützt durch Geld, Einfluss und Macht, in den Menschenhandel verwickelt wurde.

Wenige Tage nachdem sie enthüllt hatte, dass Epstein noch lebt und in Israel wohnt, wurde sie tot aufgefunden.

Erst als Daniel Siad drohte, seine Vorgesetzten zu entlarven, wurde er gefährlich.

Er besaß Textnachrichten und E-Mail-Korrespondenzen, die Gespräche zwischen Senatoren, Kongressabgeordneten und dem Mann, den die Welt für tot hielt, belegten. Er wollte alles aufdecken. Die Daten sollten komplett über WikiLeaks oder direkt in den sozialen Medien veröffentlicht werden. Er wollte die korrupten Politiker namentlich nennen, die ihr Land verraten.

Und am brisantesten war seine Absicht, ihre konkreten Perversionen offenzulegen. Genau jene Verbrechen, die Epstein und dem israelischen Geheimdienst die Macht verliehen hatten, die Vereinigten Staaten von Amerika zu übernehmen, indem sie einige hundert korrupte Politiker erpressten.

Er wollte Epsteins und Israels wahre Absichten enthüllen: totale Kontrolle durch Erpressung. Ein von oben nach unten durchdrungenes System aus Laster, Korruption und abstoßender Pädophilie, vom Premierminister abwärts.

Jahrelang hat sich Israel ganz offen als sicherer Hafen für pädophile Täter entpuppt . Immer wieder hat es die Auslieferung von Männern verweigert, die wegen Verbrechen gegen Kinder gesucht wurden.

Sie müssen mir das nicht glauben – das sind Schlagzeilen direkt aus den israelischen Medien.

Erinnert ihr euch noch, als die Polizei von Las Vegas in Zusammenarbeit mit dem FBI und der Task Force für Internetkriminalität gegen Kinder in Nevada acht Männer in einer zweiwöchigen Razzia gegen Kinderschänder festnahm ?

Einer der Männer war Tom Artiom Alexandrovich – Israels ranghöchster Beamter für Cyberkriegsführung, der direkt dem Premierminister Netanjahu unterstellt war.

Doch nun ändert sich etwas. Die pädophile Elite lässt sich 9.000 Jahre zurückverfolgen – doch jetzt steht sie vor der größten Bedrohung, die sie je erlebt hat: der Entlarvung.

Der israelische Abgeordnete Avi Maoz führt den Protest in der Knesset an. Seine Warnung ist brisant: Netanjahu darf nicht länger die Welt erpressen und die Psychopathen und Verbrecher im US-Kongress sowie den pädophilen Elitering, der die Welt kontrolliert, schützen.

„Pädophilie ist eine Perversion“, sagte Maoz . „Pädophilie ist ein widerliches Phänomen, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Kinder Israels nicht aufgrund irgendeiner Agenda im Stich gelassen werden.“

Maoz sagt, unter Netanyahu würden Schritte unternommen, um Pädophilie zu legalisieren – und um Zehntausenden von bekannten Missbrauchstätern , die weiterhin ungestraft in Israel agieren, rechtliche Immunität zu gewähren.

Und falls Ihnen das noch keinen Schauer über den Rücken jagt – dann wird es das hier tun. Maoz zufolge ist Netanjahu fest entschlossen, die Gesetze zum Schutzalter in den USA abzuschaffen, genau wie Alan Dershowitz, der Rechtsexperte und ehemalige Anwalt Epsteins, es seit Jahrzehnten fordert.

Moaz warnt davor, dass die Täter sich selbst als auserwählt sehen – von Gott auserwählt. In ihren Augen ist Kindesmissbrauch kein Verbrechen, sondern ein uraltes, von göttlicher Autorität verordnetes Ritual.

Sie glauben, dass der Mensch Gott in einem kleinen Kind erfahren kann.

Das führt uns zu Epstein. Was wir in Israel erleben, sind nicht nur einige wenige Übeltäter. Es sind keine Einzeltäter. Es ist ein System . Ein koordiniertes, globales Netzwerk.

Eine Maschinerie, die durch globalistische Machtstrukturen – das Weltwirtschaftsforum, Königshäuser, Geheimdienste, Zentralbanken, Privatinseln – läuft und darauf ausgelegt ist, das Undenkbare zu normalisieren. Vergewaltigung. Ritueller Missbrauch. Mord. Und der ultimative Kontrollmechanismus: Erpressung.

Rabbi Yeshoshua B. Gordon formuliert es noch deutlicher: Seiner Ansicht nach trägt das Mädchen die Schuld, wenn ein jüdischer Mann ein junges Mädchen vergewaltigt, weil es ihn „verführt“ habe. Laut dem Rabbi sollte das minderjährige Mädchen vor Gericht gestellt werden – nicht der Mann.

„Was für Familien?“, fragt er. „Sie verstecken sich mitten unter uns. Frag doch einfach Oprah. Sie weiß Bescheid.“

Um das Ganze in den richtigen Kontext zu setzen: Jeffrey Epsteins jüngstes Opfer hatte noch die Nabelschnur. Ungeachtet der politischen Ansichten verfügen wir nun über genügend Beweise, um zweifelsfrei zu belegen, dass Linke und Rechte von denselben psychopathischen Verbrechern beherrscht werden.

Wir stehen einem pädophilen Kult gegenüber, der seit fast 9.000 Jahren aktiv ist – einem Kult, der die Mainstream-Medien gekapert, Hollywood korrumpiert hat und die Welt mit seinem Gift überschwemmt.

Eine weitere Generation wird uns vor unseren Augen geraubt. Jeden Tag entstehen neue Opfer – vielleicht sogar in deiner eigenen Stadt.

Es reicht! Dieses Menschenhandelsimperium, diese Adrenochrom-Maschinerie, muss mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden. Schluss mit dem Versteckspiel. Schluss mit den Ausreden. Schluss mit dem Wegschauen.

Es ist nicht morgen Zeit zu handeln. Es ist jetzt.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 28.07.2026