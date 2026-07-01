Erstmals seit einer Gesetzesänderung in den Niederlanden im Jahr 2024 ist ein Kind unter zwölf Jahren durch Sterbehilfe gestorben. Dies geht aus einem Bericht hervor.

Gesundheitsministerin Sophie Hermans bestätigte den Tod am Montag im Parlament, als sie den Jahresbericht des Ausschusses vorstellte, der alle Spätabtreibungen und ärztlich assistierten Sterbehilfeverfahren bei Kindern prüft. Dem Bericht zufolge war das Kind unter zwölf Jahren und schwer krank; weitere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Der Tod des Kindes wurde der Staatsanwaltschaft übergeben, die nun prüfen wird, ob die Ärzte die Vorschriften zur Sterbehilfe eingehalten haben, so die Behörden.

Der Bericht des zuständigen Gremiums wird voraussichtlich in Kürze veröffentlicht. Nach niederländischem Recht müssen die Eltern angehört werden, das Kind muss unerträglich leiden und es darf keine Heilungschance bestehen.

Rechtlicher Rahmen für die Sterbehilfe bei Kindern

Sterbehilfe für unheilbar kranke Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren ist in den Niederlanden seit zwei Jahren legal, wie die niederländische Regierung mitteilte.

Zuvor war Sterbehilfe nur für Neugeborene und Kinder über zwölf Jahren möglich. Gesundheitsminister Hugo De Jonge hatte zuvor einen Gesetzesentwurf zur Ermöglichung dieser Verfahren vorgelegt. (Kanadas staatliche Tötungsmaschinerie greift nun auf „nutzlose“ Bürger von der Straße zurück, um sie am selben Tag zu töten)

Laut einem Bericht aus dem Jahr 2020 [1] erklärte er, sie würden einer kleinen Gruppe von Kindern helfen, die „unerträgliches Leid“ ertragen und keine Aussicht auf Besserung haben.

Die rechtlichen Kriterien verlangen, dass der Antrag vom Patienten selbst gestellt wird, dass ein Arzt bestätigt, dass das Kind unerträglich leidet und dass dieses Leiden nicht gelindert werden kann.

Der Arzt muss zudem eine Zweitmeinung einholen und überprüfen, ob das Kind nicht unter äußerem Druck steht, wie im niederländischen Recht [2] vorgesehen. Der vorliegende Fall wird daraufhin geprüft, ob alle diese Anforderungen erfüllt wurden.

Die langjährige Sterbehilfepolitik der Niederlande

Sterbehilfe ist in den Niederlanden seit 2002 für Menschen mit unheilbaren Krankheiten legal. Die Niederlande waren damit das erste Land weltweit, das diese Praxis unter solchen Bedingungen legalisierte [2].

Das Gesetz gilt sowohl für körperliches als auch für psychisches Leiden, und Patienten müssen nicht unheilbar krank sein, wie juristische Analysen zeigen.

Im Laufe der Zeit wurde das niederländische System erweitert und erlaubt nun auch Sterbehilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Autismus und geistigen Behinderungen, wie eine Studie der Kingston University belegt [4].

Vor der Gesetzesänderung im Jahr 2024 gab es keine eindeutige Regelung zur Sterbehilfe für Kinder zwischen einem und zwölf Jahren, da diese als nicht entscheidungsfähig galten. Der dem Parlament vorgelegte Jahresbericht des Ausschusses bestätigte den Fall des Kindes.

Dieser wird nun von der Staatsanwaltschaft geprüft, um sicherzustellen, dass die Ärzte die strengen rechtlichen Vorgaben eingehalten haben.

Erneute Debatte über Sterbehilfe in Großbritannien

In England und Wales wurde ein neuer Anlauf zur Legalisierung der Sterbehilfe unternommen. Die Labour-Abgeordnete Lauren Edwards kündigte an, den Gesetzentwurf zur Sterbehilfe für unheilbar kranke Erwachsene erneut einzubringen. Dieser war zuvor bereits vom Unterhaus verabschiedet worden, scheiterte jedoch im Oberhaus, wie berichtet wird.

Der Gesetzentwurf würde ausschließlich für Erwachsene mit einer unheilbaren Krankheit gelten. Edwards drohte damit, von selten angewandten Befugnissen gemäß dem Parlamentsgesetz Gebrauch zu machen, um die Verabschiedung des Gesetzes zu erzwingen, sollte das Oberhaus es erneut blockieren.

Wie derselbe Bericht zeigt, gab es innerhalb der Labour-Partei starken Widerstand. Adam Jogee, Labour-Abgeordneter für Newcastle-under-Lyme, nannte den Gesetzentwurf „wahnsinnig“ und „zutiefst spaltend“.

Der ehemalige Gesundheitsminister Ashley Dalton, der an Krebs im Endstadium leidet, sagte, der Gesetzentwurf würde „künftigen Regierungen weitreichende und unkontrollierte Befugnisse über Leben und Tod sowie über unser staatliches Gesundheitssystem“ einräumen.

Die Entwicklungen in den Niederlanden und Großbritannien verdeutlichen die anhaltenden internationalen Diskussionen über die rechtlichen Grenzen der Sterbehilfe, insbesondere im Hinblick auf das Alter des Patienten und dessen Einwilligung.

Abschluss

Der erste Fall von Sterbehilfe bei einem Kind in den Niederlanden nach dem neuen Gesetz stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der Sterbehilfepolitik dar und weitet die Praxis auf eine bisher ausgeschlossene Altersgruppe aus.

In Großbritannien wird derweil weiterhin über eine ähnliche Gesetzgebung debattiert, die sich allerdings auf Erwachsene beschränkt. Beide Länder stehen vor Fragen zu Schutzmaßnahmen und dem Wert des menschlichen Lebens.

Diese Fälle verdeutlichen die unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema Patientenalter und Einwilligung bei Sterbehilfe in Europa.

Während der niederländische Fall einer rechtlichen Prüfung unterzogen wird und britische Gesetzgeber neue Gesetzesentwürfe vorantreiben, entwickelt sich die internationale Debatte über die Ethik und die Grenzen der Sterbehilfe stetig weiter.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 26.06.2026