Eine neue Studie aus dem Iran ergab, dass zwei seltene Geburtsfehler – Vorhof-Kammer-Septumdefekte und Gaumenspalten – bei Säuglingen, deren Mütter in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft einen aluminiumhaltigen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, häufiger auftraten als bei Säuglingen, deren Mütter den Impfstoff später oder gar nicht erhalten hatten. Von Brenda Baletti, Ph.D.

Eine neue Studie aus dem Iran ergab, dass zwei seltene Geburtsfehler – Atrioventrikuläre Septumdefekte (AVSD) und Gaumenspalten – bei Säuglingen, deren Mütter während der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft eine COVID-19-Impfung erhielten, häufiger auftraten als bei Müttern, die die Impfung später oder gar nicht erhielten.

Im Gegensatz zu Studien aus den USA und Europa erhielt keine der Frauen in der iranischen Studie einen mRNA-Impfstoff – allerdings enthalten alle im Iran verfügbaren COVID-19-Impfstoffe 0,25–0,50 Milligramm Aluminium-Adjuvans, erklärte Karl Jablonowski, leitender Wissenschaftler bei Children’s Health Defense, gegenüber The Defender.

Impfstoffe, die Aluminium enthalten, werden für Schwangere im ersten Trimester in der Regel nicht empfohlen, so Jablonowski.

Die Teilnehmerinnen der neuen Studie erhielten entweder COVID-19-Impfstoffe auf Basis inaktivierter Viren oder viraler Vektoren. Die Forscher anonymisierten die konkreten Impfstoffmarken „aufgrund ethischer und regulatorischer Auflagen“.

Andere iranische Studien deuten darauf hin, dass Chinas „Covilo“, auch bekannt als Sinopharm, der im Iran am häufigsten verabreichte COVID-19-Impfstoff ist. Dieser Impfstoff, „Coviran Barkat“, sowie der in Indien hergestellte „Covaxin“ waren zum Zeitpunkt der Studie im Iran erhältlich. (💉 Gesunder Mann stirbt an toxischem Schock nach Impfung mit Modernas neuem Pandemie-Vogelgrippe-mRNA-Impfstoff mRNA-1018)

Die Studie, die letzten Monat in „Sage Open Medicine“ veröffentlicht wurde, analysierte 1.352 Schwangerschaften aus zwei iranischen Städten zwischen 2022 und 2023.

Die Forscher verglichen drei Gruppen: 303 Frauen, die während der Schwangerschaft keinen COVID-19-Impfstoff erhielten, 262 Frauen, die zwischen der Empfängnis und der 11. Schwangerschaftswoche und 6 Tagen – dem Zeitraum, in dem sich die Organe des Fötus bilden – mindestens eine Dosis erhielten, sowie 787 Frauen, die nach dem ersten Trimester geimpft wurden.

Die Autoren gaben an, dass sie durch eine Forschungslücke motiviert waren: Die COVID-19-Impfung wird weltweit für Schwangere allgemein empfohlen, doch nur wenige Studien haben den Zusammenhang zwischen einer Impfung in der Frühschwangerschaft und Geburtsfehlern untersucht.

„Forschung, die untersucht, ob diese Impfstoffe die Embryonalentwicklung beeinflussen könnten, ist von entscheidender Bedeutung“, schrieben sie.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass ihre Ergebnisse vorläufig sind, auf einer geringen Fallzahl beruhen und keinen Beweis dafür liefern, dass die Impfung die Geburtsfehler verursacht hat.

Jablonowski stimmte zu, dass die Studie keinen Kausalzusammenhang nachweisen kann, sagte jedoch, sie biete einen Ausgangspunkt.

„Sie kann Hypothesen hervorbringen, und mit dieser Studie haben wir ein wirklich gutes Argument an die Hand bekommen, um mit der Entwicklung von Hypothesen zu beginnen“, insbesondere in Bezug auf Impfstoffe, die Aluminium-Adjuvanzien enthalten.

Geburtsfehler sind selten, treten jedoch häufiger bei Frauen auf, die im ersten Trimester geimpft wurden

Die Forscher untersuchten Geburtsfehler, die bei routinemäßigen pränatalen Ultraschalluntersuchungen zwischen der 18. und 20. Schwangerschaftswoche in den Jahren 2022 und 2023 bei Frauen in zwei großen iranischen Städten festgestellt wurden.

Die demografischen Merkmale und die Schwangerschaftsmerkmale waren über die Gruppen hinweg relativ ausgewogen, ebenso wie die Raten früherer COVID-19-Infektionen.

Obwohl Geburtsfehler insgesamt selten waren, stellten die Forscher fest, dass Frauen, die im ersten Trimester geimpft wurden, Babys mit einer höheren Rate an Geburtsfehlern zur Welt brachten.

Zu den Ergebnissen gehören:

Sechs Fälle von AVSD, einem angeborenen Herzfehler, traten im ersten Trimester auf, verglichen mit keinem Fall in der ungeimpften Gruppe und einem Fall in der Gruppe der Frauen, die den Impfstoff nach dem ersten Trimester erhielten.

Zwei Fälle von Gaumenspalten traten bei Frauen auf, die vor der 12. Woche geimpft wurden, im Vergleich zu keinen Fällen in beiden Vergleichsgruppen.

Die Studie erfasste keine Spontanaborte, die vor der routinemäßigen Ultraschalluntersuchung auftraten, oder Schwangerschaften, die vor der Untersuchung auf Fehlbildungen abgebrochen wurden, so die Autoren.

Die Autoren warnen davor, kausale Schlussfolgerungen zu ziehen, fordern jedoch weitere Forschung

Die Forscher wiesen darauf hin, dass andere Studien, darunter eine groß angelegte Kohortenstudie auf der Grundlage von Daten des US-amerikanischen „Vaccine Safety Datalink“, keinen signifikanten Anstieg – das Risiko lag um das 1,02-Fache höher – bei Geburtsfehlern bei Frauen festgestellt hatten, die im ersten Trimester geimpft wurden, im Vergleich zu denen, die später geimpft wurden.

Obwohl die iranische Studie statistisch signifikante Unterschiede bei den Raten von AVSD und Gaumenspalten feststellte, bezeichneten die Autoren ihre Arbeit wiederholt als explorativ.

„Unsere deskriptive Analyse ergab eine leicht erhöhte Häufigkeit von Atrioventrikulären Septumdefekten (AVSD) und Gaumenspalten bei Frauen, die innerhalb des teratogenen Zeitfensters geimpft wurden“, schrieben sie und fügten hinzu, dass „angesichts der begrenzten Fallzahlen und des deskriptiven Studiendesigns keine kausalen Schlussfolgerungen gezogen werden können“.

Dennoch, so schrieben sie, unterstrichen die Ergebnisse „die Bedeutung einer fortgesetzten Überwachung und gepoolter Datenanalysen zur Untersuchung seltener angeborener Komplikationen“. Es seien größere Studien mit mehr Expositionen in der Frühschwangerschaft erforderlich, um festzustellen, ob die Unterschiede real oder zufällig seien, sagten sie.

Jablonowski erklärte, die Ergebnisse warfen eine spezifischere Frage für die zukünftige Forschung auf: die Auswirkungen von Impfstoffen mit Aluminium-Adjuvans speziell in der Frühschwangerschaft.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl den Sinopharm-Impfstoff für Schwangere, obwohl die Organisation damals einräumte, dass die Daten „nicht ausreichten, um entweder die Wirksamkeit des Impfstoffs oder die mit der Impfung verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu bewerten“.

Die WHO erklärte, dass der Impfstoff aufgrund seiner Zusammensetzung aus inaktivierten Viren und eines gängigen Adjuvans voraussichtlich sicher und wirksam für schwangere und stillende Frauen sei, und empfahl keinen Schwangerschaftstest vor der Impfung.

Jablonowski sagte, es sei in den USA und in weiten Teilen der Welt unüblich, schwangeren Frauen im ersten Trimester Impfstoffe mit Aluminium-Adjuvans zu verabreichen.

Der Tdap-Impfstoff, der ein Aluminium-Adjuvans enthält, wird in der Regel erst zwischen der 27. und 36. Schwangerschaftswoche verabreicht. Die Grippeimpfung wird zu jedem Zeitpunkt während der Schwangerschaft empfohlen, enthält jedoch kein Aluminium.

Die einzigen Frauen, denen in der Regel geraten wird, im ersten Trimester einen Impfstoff mit Aluminium-Adjuvans zu erhalten, sind diejenigen, die einem Hepatitis-B-Risiko ausgesetzt sind – „und selbst das sollte die meisten Ärzte zum Nachdenken anregen“, so Jablonowski.

Die Daten der Studie zeigten einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Aluminiumexposition und einer Zunahme von Septumdefekten, einer Untergruppe des AVSD, so Jablonowski. Er fügte hinzu, dass die Ergebnisse Fragen zur Verabreichung von Impfstoffen mit Aluminium-Adjuvans in der Frühschwangerschaft aufwerfen, die weitere Forschung erfordern.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 16.07.2026