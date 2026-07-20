💉 Die kanadische Regierung lässt behinderte Menschen, die Sterbehilfe ablehnen, verhungern – und die Welt schweigt

Ein schwerbehinderter Kanadier kämpft um sein Leben – nicht gegen seine Krankheit, sondern gegen das sozialistische staatliche Gesundheitssystem, das entschieden hat, dass er „nutzlos“ sei und gezwungen werden müsse, sich der Euthanasie zu unterziehen.

Roger Foley, der an einer seltenen neurologischen Erkrankung leidet, sagt, dass das London Health Sciences Centre in Ontario ihm systematisch die grundlegendsten Bedürfnisse verweigert und ihn gleichzeitig aggressiv in Richtung „Sterbehilfe“ drängt.

„Sie wollen mich tot sehen“, sagte Foley zu seinen Anhängern. „Und sie sorgen dafür, dass ich leide, bis ich zustimme.“

Foley leidet an spinozerebellärer Ataxie Typ 14, die ihm ständige Schmerzen bereitet, doch er besteht darauf, leben zu wollen. Das Krankenhaus, sagt er, habe andere Pläne.

Das Personal hat Foley wiederholt unter Druck gesetzt, der Sterbehilfe zuzustimmen, während es ihm gleichzeitig den Zugang zu Nahrung, Wasser, oralen Medikamenten, sicherer Körperpflege und angemessener Beleuchtung verweigerte.

„Trotz meiner Erkrankung habe ich unermüdlich für meine Rechte, meine Würde und die Möglichkeit, in die Gemeinschaft zurückzukehren, gekämpft “, sagte Foley.

Die Abschaffung der speziellen Beleuchtungseinrichtungen hat sich als besonders grausam erwiesen. Foley leidet unter extremer neurologischer Lichtempfindlichkeit und benötigt spezielles bernsteinfarbenes Licht, um sicher essen, trinken und Medikamente einnehmen zu können. Das Krankenhaus hat diese Einrichtungen letztes Jahr abgeschafft. (Kanadas staatliche Tötungsmaschinerie greift nun auf „nutzlose“ Bürger von der Straße zurück, um sie am selben Tag zu töten)

„Diese Anpassungen waren aufgrund meiner schweren neurologischen Lichtempfindlichkeit und Sehbehinderung medizinisch notwendig“, erklärte Foley. Ohne ausreichende Beleuchtung kann er die zum Verzehr von Speisen und Flüssigkeiten erforderliche Schlucktechnik nicht sicher anwenden, wodurch er ständig dem Risiko des Erstickens, der Aspiration oder einer Lungenentzündung ausgesetzt ist.

„Die Leuchtstoffröhren und Halogenlampen des Krankenhauses emittieren hochintensive blaue Wellenlängen, die starke Augenschmerzen und -verletzungen verursachen“, sagte er.

Foley musste sich eine provisorische Schutzbrille basteln, indem er drei Skibrillenvisiere zusammenklebte. Diese kann er jedoch nur etwa zehn Minuten am Stück tragen.

„Aufgrund meiner verformten Halswirbelsäule kann ich diese schwere Brille nur etwa zehn Minuten am Stück tragen. Das erlaubt mir nur minimal Flüssigkeitszufuhr, aber keine Nahrungsaufnahme oder Medikamente“, sagte er.

Die Folge ist, dass Foley weiterhin dehydriert und unterernährt ist und zunehmende Schmerzen hat.

In einer auf seiner GoFundMe- Seite veröffentlichten Erklärung schilderte Foley die entsetzlichen Bedingungen, die er ertragen musste. „Seitdem wurde mir auch die grundlegendste Versorgung verweigert:

Ich wurde an Infusionen angeschlossen, litt unter ständiger Dehydrierung und Mangelernährung, wurde wiederholt von Mitarbeitern beschimpft und schikaniert, unter dem Vorwand sogenannter ‚Kontrollen‘ gewaltsam geweckt und mit anderen Misshandlungen angegriffen.“

Seine Arme sind von wiederholten Infusionen vernarbt, und seine Venen kollabieren immer wieder. Er leidet unter ständigen Schmerzen, extremer Erschöpfung und kognitiven Beeinträchtigungen aufgrund von Dehydrierung und Schlafmangel.

„Ich habe dieser Behandlung niemals zugestimmt“, erklärte Foley. „Sie ist eine Form grausamer Bestrafung und Diskriminierung, die meine Gesundheit und Lebensqualität zerstört hat.“

Life Care Network Inc., eine unabhängige gemeinnützige Organisation, stellt Foley nun persönliche Betreuungskräfte im Krankenhaus zur Verfügung. Diese helfen ihm bei der Nahrungsaufnahme, der Einnahme von Medikamenten, der Wasserversorgung, der Toilettenbenutzung, der Körperpflege und der Einhaltung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen.

Die Organisation hat Foleys Spezialbeleuchtung bereits geprüft und bestätigt, dass sie für Personal, Besucher und Pflegekräfte sicher ist. Die Mittel sind jedoch begrenzt.

Foley benötigt Spenden, um weiterhin regelmäßig von unabhängigen Pflegekräften betreut zu werden. Ohne diese ist er vollständig auf ein Krankenhaus angewiesen, das aktiv versucht, sein Leben zu beenden.

Jede Spende für seine Kampagne fließt direkt in die Finanzierung sicherer und unabhängiger Pflege durch das Life Care Network.

„Ihre Spende kommt zu 100 Prozent meiner sicheren und unabhängigen Pflege zugute und sichert mir den Zugang zu Nahrung, Wasser und Würde, während ich meinen Kampf für Gerechtigkeit fortsetze“, sagte Foley. „Mein Leben und mein Überleben hängen von dieser Pflege ab.“

Kanadas Programm zur Sterbehilfe (MAiD) ist angesichts von Fällen wie dem von Foley zunehmend in die Kritik geraten. Kritiker warnen davor, dass das Sterbehilfesystem des Landes, eines der liberalsten weltweit, eine beunruhigende Anreizstruktur schafft, in der Gesundheitsdienstleister behinderte Patienten eher als Belastung denn als Individuen betrachten, die Fürsorge und Würde verdienen.

Der Fall Foley wirft dringende Fragen auf: Warum darf ein Krankenhaus die Grundversorgung verweigern und gleichzeitig Sterbehilfe propagieren? Welchen Schutz gibt es für behinderte Kanadier, die leben wollen? Und wie viele andere leiden im Stillen?

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.07.2026