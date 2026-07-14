💉 „Dreckige Pestratte“: Ein Unfallchirurg beschreibt, wie Ungeimpfte während der COVID-Pandemie behandelt wurden

„Geimpfte und Ungeimpfte wurden während der COVID-Pandemie von den Medizinern unterschiedlich behandelt“, sagt Dr. James Miller.

Ein ehemaliger Unfallchirurg bestätigt, was viele schon lange vermutet haben: Diejenigen, die die COVID-19-Impfung nicht erhalten haben, wurden während der Pandemie anders behandelt und erhielten einen weitaus niedrigeren Versorgungsstandard als geimpfte Personen.

In einer Podcast-Diskussion mit Moderatorin Alix Mayer machte Dr. James Miller eine verblüffende Aussage nach der anderen und behauptete, dass Ungeimpfte wie „dreckige Pestratten“ behandelt würden und dass Krankenhäuser in Wirklichkeit nichts anderes als „Tötungsstätten“ seien.

„Geimpfte und Ungeimpfte wurden unterschiedlich behandelt“, sagte Miller in einem von Sense Receptor bereitgestellten Ausschnitt aus dem Videointerview .

„Man begann damit, Ungeimpften grundlegende Gesundheitsleistungen zu verweigern, was dazu führte, dass ihnen auch Diabetesmedikamente nicht mehr verabreicht wurden.“

„Man konnte zwar noch in der Notaufnahme notfallmedizinisch versorgt werden, aber man wurde definitiv anders behandelt“, sagte Miller. „Man wurde wie eine dreckige Pestratte behandelt. Und das war in den sozialen Medien üblich, aber im Krankenhaus war es nicht anders. Die Ärzteschaft bildet da keine Ausnahme.“

Miller behauptete, dass sich das Overton-Fenster seit der Pandemie verschoben habe, da die Menschen erkannten, dass das medizinische Establishment nicht das sei, worauf sie zuvor bedingungslos vertraut hätten. (💉 Drei leicht verständliche Gründe, die offenlegen, dass alle neuartigen mRNA-Impfungen hochgefährlich sind – die CoViD-Impfungen waren erst der Anfang!)

„Nach der COVID-Pandemie wurde den meisten Menschen klar, dass ihre Ärzte nur an sich selbst interessiert waren“, sagte er. „Ihre Ärzte waren mehr als bereit, ihnen eine giftige Substanz zu verabreichen, die ihnen schaden würde, wie zum Beispiel die COVID-Impfung.“

„Und ich glaube, den meisten Menschen wurde klar, dass die Krankenhäuser regelrechte Schlachtfelder waren. Dieser Wandel war ziemlich dramatisch“, sagte der Arzt. „Ich habe diesen Wandel 2022 gespürt, als ich noch als Unfallchirurg arbeitete.“

Miller ging im April 2023 mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit und veröffentlichte seine „COVID-19-Absage-Story“ auf dem Substack von „A Midwestern Doctor “ . Kurz darauf trat er in der Sendung „Fox & Friends First“ auf , um zu schildern, wie schwer es für ihn war, die angebliche Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften mitanzusehen.

Kurz nach dem Ausbruch von COVID-19 wurden unsere Behandlungsergebnisse und Qualitätsdaten plötzlich undurchsichtig und für uns nicht mehr zugänglich“, sagte Miller.

„Zuvor wurden die Daten offen geteilt und in Qualitätssicherungsbesprechungen diskutiert. Das Krankenhaus zwang uns eine völlig absurde Darstellung auf, die allen verfügbaren Beobachtungen und zuvor erhobenen Daten widersprach.“

Die Erzählung verdrängte bald die beobachtbare Wahrheit. Als im April 2020 die Schlagzeile einer Lokalzeitung lautete: „Lokale Intensivstation überlastet“, sagte Miller zu seinen Kollegen, sie sollten „über die Idioten lachen, die diese Zeitung geschrieben haben“, denn sein Krankenhaus – um das es in dem Artikel ging – sei nie überfüllt gewesen.

„Mir wurde klar, dass wir als Ärzteschaft in ernsthaften Schwierigkeiten steckten, als die klinischen Führungskräfte begannen, den Worten in einer Zeitung und den Krankenhausverwaltungen mehr Glauben zu schenken als ihren eigenen Beobachtungen und ihrer Erfahrung“, sagte Miller.

„Dann musste ich mit ansehen, wie jede Richtlinie, jede Praxis und jede Qualitätskennzahl, die für gute Patientenergebnisse in der Trauma- und Chirurgieversorgung sorgt, von meinen Kollegen und der Krankenhausverwaltung untergraben oder aufgegeben wurde.“

Dr. Miller berichtete:

Die Ärzteschaft in dem Bezirk, in dem ich arbeitete (Snohomish, Washington), weigerte sich plötzlich, ungeimpfte Patienten zu behandeln, außer im Krankenhaus. Ich konnte es zunächst nicht fassen, dass Patienten der Zugang zur grundlegenden hausärztlichen Versorgung verwehrt wurde.

Doch dann sprach ich mit einem Mann aus meiner Gemeinde, dem sein Hausarzt sowohl die Nachfüllung seiner Diabetesmedikamente als auch die Behandlung einer Nasennebenhöhlenentzündung verweigerte – alles nur wegen seines COVID-Impfstatus.

Das war so unfassbar, dass ich es immer noch nicht glauben konnte! Selbst als die Patienten es ins Krankenhaus schafften, erfuhr ich, dass die Ärzte und das Personal in der Notaufnahme angewiesen waren, dieser Patientengruppe eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Das war inakzeptabel und, schlimmer noch, würdeloser als die Behandlung, die allen anderen Patienten vor und nach COVID zuteilwurde.

Ich musste mich bei führenden Ärzten vergewissern, ob sie diese Unmenschlichkeit billigten. Ich fand heraus, dass alle großen Gesundheitssysteme des Landkreises dieser Vorgehensweise zugestimmt und die Erstellung der Richtlinien vorangetrieben hatten, die von Ärzten verlangten, entgegen ihrem Eid zu handeln. Nach dieser Erkenntnis wandte ich mich innerlich von der Ärzteschaft ab.

Mit der Hilfe seines Pastors gründete Miller in seiner Kirche eine kostenlose Klinik, um „sich um diejenigen zu kümmern, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden“.

„Seine Patienten wurden in der Klinik mit einem Lächeln ohne Maske, Gebeten, Unterstützung und kostenloser medizinischer Versorgung empfangen“, sagte Miller.

„Manchmal warteten die Leute schon in meiner Einfahrt auf mich, wenn ich frühmorgens nach einer Nachtschicht oder spätabends nach einer Tagschicht nach Hause kam.“

„Was sich als das Wichtigste an unserer Klinik herausstellte, war, dass unsere Patienten als wertvolle Menschen behandelt werden mussten, die nach Gottes Bild geschaffen wurden“, erklärte Miller.

💥Another doctor speaks out! During Covid, the hospitals were „KILLING FIELDS.“ The „unvaccinated“ were treated like „DIRTY PLAGUE RATS“ „100% [the ‚unvaccinated‘] were treated differently. You were treated as a dirty plague rat“ „[After Covid] I think most people came to see… pic.twitter.com/Fe0zbeDnMt — Sense Receptor (@SenseReceptor) July 10, 2026

—————Teilweise Transkription des Clips—————

„Absolut, Geimpfte und Ungeimpfte wurden unterschiedlich behandelt. Wie ich Ihnen vorhin schon sagte: Ungeimpften wurden schlicht grundlegende Gesundheitsleistungen verweigert – das ging bis hin zur Vorenthaltung von Diabetes-Medikamenten. Man konnte nicht einmal mehr zum Hausarzt gehen.

Zwar erhielt man in der Notaufnahme weiterhin eine Notfallversorgung, aber man wurde definitiv anders behandelt. Man wurde wie eine schmutzige Pestratte behandelt. Das war in den sozialen Medien gang und gäbe, aber im Krankenhaus sah es nicht anders aus. Die Ärzteschaft bildet da keine Ausnahme.

Ich glaube, jetzt ist ein besonders guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, weil sich das sogenannte ‚Overton-Fenster‘ – also der Rahmen des Sagbaren – bei dieser Diskussion verschoben hat. Ich denke, den Menschen ist klar geworden, dass das Gesundheitssystem während der Corona-Pandemie ihre Erwartungen nicht erfüllt hat.

Vor der Pandemie dachten die meisten Menschen wohl: Wenn ich zum Arzt gehe, hilft er mir ein wenig, ich werde wieder gesund und er wünscht mir alles Gute.

Die meisten dachten vermutlich auch: Wenn ich wirklich schwer krank bin, gehe ich ins Krankenhaus; dort wird man mir umfassend helfen, sein Bestes geben und mich wieder gesund machen.

Nach der Pandemie haben die meisten erkannt, dass es ihren Ärzten eigentlich nur um sich selbst ging. Ihre Ärzte waren nur allzu bereit, ihnen eine giftige Substanz zu verabreichen, die ihnen schadete – wie etwa die Corona-Spritze.“

„Ich glaube, den meisten Menschen wurde klar, dass die Krankenhäuser tatsächlich zu Todesfallen geworden waren. Dieser Wandel war ziemlich drastisch. Ich habe diesen Umschwung selbst im Jahr 2022 erlebt, als ich noch als Unfallchirurg arbeitete.

Erst heute Morgen war ich mit einem Freund laufen und erzählte ihm, dass ich in Ihrer Sendung zu Gast sein und darüber sprechen würde, wie Krankenhäuser zu Todesfallen wurden.

Er meinte: ‚Oh, genau das ist einem Freund von mir passiert.‘ Wir sind sehr eng befreundet, seit ich nach Florida gezogen bin, und wir gehen oft zusammen laufen.

Er hatte gar nicht daran gedacht, von diesem Freund zu erzählen, der eigentlich ohne akute medizinische Probleme ins Krankenhaus gegangen war. Er wollte lediglich seine Sauerstoffflasche auffüllen lassen.

Er litt zwar an chronischer COPD, aber er ging nur ins Krankenhaus, weil seinem Versorger die Sauerstoffflaschen ausgegangen waren. Man hatte ihm gesagt, er könne ja ins Krankenhaus gehen. Also ging er dorthin, um eine Flasche zu holen, und man bat ihn, in der Notaufnahme zu warten, während man sich um den Nachschub kümmerte.

Er fühlte sich eigentlich gut. Dann verabreichte man ihm eine Spritze – wogegen, weiß der Himmel. Plötzlich lag er am nächsten Tag auf der Intensivstation, und am darauffolgenden Tag war er tot. Mein Freund – er ist Pastor vor Ort – sagte nur: ‚Oh ja, genau das waren diese Krankenhäuser.

Es war einfach… es war an der Tagesordnung.‘“

Quellen: PublicDomain/lifesitenews.com am 12.06.2026