💉 Eine mehrjährige Studie mit 808 Einbalsamierern in 5 Ländern ergab, dass bei 75,2 % der Leichen weiße, faserige Blutgerinnsel festgestellt wurden

Schätzungsweise 23,4 % aller einbalsamierten Leichen wiesen anomale Blutgerinnsel auf.

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie im International Journal of Innovative Research in Medical Science hat ein Phänomen offiziell dokumentiert, über das Einbalsamierer schon seit Jahren berichten: ungewöhnliche weiße Faserstrukturen in den Venen und Arterien verstorbener Personen.

Die Studie wurde von Thomas F. Haviland , einem pensionierten Major der US-Luftwaffe, Mathematiker und Datenanalysten, zusammen mit Laura Kasner und Daniel Santiago, PharmD, geleitet.

Über vier aufeinanderfolgende Umfragejahre von 2022 bis 2025 sammelten die Forscher Antworten von Einbalsamierern in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland.

Über die vier Erhebungsjahre hinweg nahmen 808 Einbalsamierer teil. (Mikrochip-ähnliche, parasitenähnliche und „selbstassemblierende Nanotechnologie“-Strukturen im COVID-19-Impfstoff von Pfizer gefunden)

Bei der Zusammenführung der Ergebnisse über mehrere Jahre hinweg gaben 75,2 % der Einbalsamierer an, weiße, faserige Blutgerinnsel beobachtet zu haben , und es wurde geschätzt, dass diese Strukturen insgesamt in 23,4 % der einbalsamierten Leichen vorhanden waren .

Laut den Befragten sind die Gebilde typischerweise weiß oder cremefarben, zäh, gummiartig und oft mehrere Zentimeter bis über 30 Zentimeter lang. Viele Einbalsamierer berichteten, dass sie Blutgefäße verstopften, den Abfluss behinderten und die normale Verteilung der Einbalsamierungsflüssigkeit beeinträchtigten.

Erfahrene Praktiker beschrieben sie als deutlich anders als die klassischen „Hühnerfett“- und „Johannisbeergelee“-Klumpen, die man üblicherweise bei der Einbalsamierung antrifft.

Eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse betraf den Zeitpunkt. In der Umfrage von 2022 berichteten Einbalsamierer von einem deutlichen Anstieg der ersten Beobachtungen ab 2020, der sich 2021 noch beschleunigte.

Dieser Anstieg fiel zeitlich mit dem weltweiten Start der COVID-19-Impfkampagnen zusammen, in deren Rahmen Milliarden von Impfdosen verabreicht wurden.

Eine zweite, am selben Tag veröffentlichte Studie ging über die Erhebungsdaten hinaus und führte Laboranalysen an repräsentativen Proben dieser Faserstrukturen durch.

Diese Studie wurde von Daniel Santiago, PharmD , zusammen mit Greg Harrison, Miklós Veres, Mark File und Dennis Planner geleitet und nutzte Raman-Mikrospektroskopie, Proteinquantifizierung und Aminosäureprofilierung zur Charakterisierung des Materials.

Die Forscher fanden deutliche Proteinsignaturen und schlussfolgerten, dass es sich bei den Strukturen um atypische Proteinaggregate handelt, die sich von herkömmlichen postmortalen Thromben unterscheiden.

Spektroskopische Analysen deuteten auf eine Entwicklung von einem nativen α-Helix-Zustand hin zu einer fortgeschritteneren, β-Faltblatt-reichen Konfiguration, was mit einer stadienabhängigen Proteinaggregation übereinstimmt.

Vereinfacht ausgedrückt fanden die Forscher Hinweise darauf, dass es sich bei diesen Strukturen nicht um gewöhnliche Blutgerinnsel handelt. Vielmehr scheinen sie aus abnormalen Proteinaggregaten zu bestehen, die sich mit der Zeit zunehmend organisieren und verdichten.

Diese fortschreitende strukturelle Reifung könnte erklären, warum Einbalsamierer sie häufig als lang, gummiartig, widerstandsfähig und schwer zu entfernen beschreiben.

Obwohl die Studie Hinweise auf eine Aggregation von Proteinen mit hohem β-Faltblattanteil fand – eines der Kennzeichen, die üblicherweise mit der Amyloidbildung in Verbindung gebracht werden –, betonten die Autoren, dass weitere Tests erforderlich seien, bevor die Strukturen als echte Amyloidfibrillen klassifiziert werden könnten.

Diese Ergebnisse sind besonders bedeutsam im Vergleich zu einer zuvor veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Studie, die Amyloid-Mikrogerinnsel bei 100 % der geimpften Teilnehmer , einschließlich aller geimpften „gesunden Kontrollpersonen“, feststellte.

In dieser Studie wurden die pathologischen Mikrokoagel mithilfe von Thioflavin-T, einem Amyloid-bindenden Farbstoff, identifiziert, und es wurde gezeigt, dass gereinigtes Spike-Protein direkt die Bildung unlöslicher, fibrinolyseresistenter Amyloidaggregate induziert.

Zusammengenommen legen diese Befunde die Möglichkeit nahe, dass die zuvor im Blut nachgewiesenen mikroskopischen amyloidogenen Aggregate ein früheres Stadium desselben pathologischen Proteinaggregationsprozesses darstellen könnten, der sich letztendlich als die großen, gummiartigen, weißen Faserabgüsse manifestiert, über die Einbalsamierer auf der ganzen Welt jetzt berichten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Hunderte von Einbalsamierern in verschiedenen Ländern berichten von demselben ungewöhnlichen Phänomen, und erste Laboranalysen deuten darauf hin, dass es sich bei diesen Strukturen nicht um gewöhnliche postmortale Blutgerinnsel handelt.

Das darf nicht länger ignoriert werden.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 04.07.2026