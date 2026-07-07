💉 Eine mehrjährige Studie mit 808 Einbalsamierern in 5 Ländern ergab, dass bei 75,2 % der Leichen weiße, faserige Blutgerinnsel festgestellt wurden

aikos2309

Schätzungsweise 23,4 % aller einbalsamierten Leichen wiesen anomale Blutgerinnsel auf.

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie im International Journal of Innovative Research in Medical Science hat ein Phänomen offiziell dokumentiert, über das Einbalsamierer schon seit Jahren berichten: ungewöhnliche weiße Faserstrukturen in den Venen und Arterien verstorbener Personen.

Die Studie wurde von Thomas F. Haviland , einem pensionierten Major der US-Luftwaffe, Mathematiker und Datenanalysten, zusammen mit Laura Kasner und Daniel Santiago, PharmD, geleitet.

Über vier aufeinanderfolgende Umfragejahre von 2022 bis 2025 sammelten die Forscher Antworten von Einbalsamierern in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland.

Über die vier Erhebungsjahre hinweg nahmen 808 Einbalsamierer teil. (Mikrochip-ähnliche, parasitenähnliche und „selbstassemblierende Nanotechnologie“-Strukturen im COVID-19-Impfstoff von Pfizer gefunden)

Bei der Zusammenführung der Ergebnisse über mehrere Jahre hinweg gaben 75,2 % der Einbalsamierer an, weiße, faserige Blutgerinnsel beobachtet zu haben , und es wurde geschätzt, dass diese Strukturen insgesamt in 23,4 % der einbalsamierten Leichen vorhanden waren .

Laut den Befragten sind die Gebilde typischerweise weiß oder cremefarben, zäh, gummiartig und oft mehrere Zentimeter bis über 30 Zentimeter lang. Viele Einbalsamierer berichteten, dass sie Blutgefäße verstopften, den Abfluss behinderten und die normale Verteilung der Einbalsamierungsflüssigkeit beeinträchtigten.

Erfahrene Praktiker beschrieben sie als deutlich anders als die klassischen „Hühnerfett“- und „Johannisbeergelee“-Klumpen, die man üblicherweise bei der Einbalsamierung antrifft.

Eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse betraf den Zeitpunkt. In der Umfrage von 2022 berichteten Einbalsamierer von einem deutlichen Anstieg der ersten Beobachtungen ab 2020, der sich 2021 noch beschleunigte.

Dieser Anstieg fiel zeitlich mit dem weltweiten Start der COVID-19-Impfkampagnen zusammen, in deren Rahmen Milliarden von Impfdosen verabreicht wurden.

Eine zweite, am selben Tag veröffentlichte Studie ging über die Erhebungsdaten hinaus und führte Laboranalysen an repräsentativen Proben dieser Faserstrukturen durch.

Diese Studie wurde von Daniel Santiago, PharmD , zusammen mit Greg Harrison, Miklós Veres, Mark File und Dennis Planner geleitet und nutzte Raman-Mikrospektroskopie, Proteinquantifizierung und Aminosäureprofilierung zur Charakterisierung des Materials.

Die Forscher fanden deutliche Proteinsignaturen und schlussfolgerten, dass es sich bei den Strukturen um atypische Proteinaggregate handelt, die sich von herkömmlichen postmortalen Thromben unterscheiden.

Spektroskopische Analysen deuteten auf eine Entwicklung von einem nativen α-Helix-Zustand hin zu einer fortgeschritteneren, β-Faltblatt-reichen Konfiguration, was mit einer stadienabhängigen Proteinaggregation übereinstimmt.

Vereinfacht ausgedrückt fanden die Forscher Hinweise darauf, dass es sich bei diesen Strukturen nicht um gewöhnliche Blutgerinnsel handelt. Vielmehr scheinen sie aus abnormalen Proteinaggregaten zu bestehen, die sich mit der Zeit zunehmend organisieren und verdichten.

Diese fortschreitende strukturelle Reifung könnte erklären, warum Einbalsamierer sie häufig als lang, gummiartig, widerstandsfähig und schwer zu entfernen beschreiben.

Obwohl die Studie Hinweise auf eine Aggregation von Proteinen mit hohem β-Faltblattanteil fand – eines der Kennzeichen, die üblicherweise mit der Amyloidbildung in Verbindung gebracht werden –, betonten die Autoren, dass weitere Tests erforderlich seien, bevor die Strukturen als echte Amyloidfibrillen klassifiziert werden könnten.

Diese Ergebnisse sind besonders bedeutsam im Vergleich zu einer zuvor veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Studie, die Amyloid-Mikrogerinnsel bei 100 % der geimpften Teilnehmer , einschließlich aller geimpften „gesunden Kontrollpersonen“, feststellte.

In dieser Studie wurden die pathologischen Mikrokoagel mithilfe von Thioflavin-T, einem Amyloid-bindenden Farbstoff, identifiziert, und es wurde gezeigt, dass gereinigtes Spike-Protein direkt die Bildung unlöslicher, fibrinolyseresistenter Amyloidaggregate induziert.

Zusammengenommen legen diese Befunde die Möglichkeit nahe, dass die zuvor im Blut nachgewiesenen mikroskopischen amyloidogenen Aggregate ein früheres Stadium desselben pathologischen Proteinaggregationsprozesses darstellen könnten, der sich letztendlich als die großen, gummiartigen, weißen Faserabgüsse manifestiert, über die Einbalsamierer auf der ganzen Welt jetzt berichten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Hunderte von Einbalsamierern in verschiedenen Ländern berichten von demselben ungewöhnlichen Phänomen, und erste Laboranalysen deuten darauf hin, dass es sich bei diesen Strukturen nicht um gewöhnliche postmortale Blutgerinnsel handelt.

Das darf nicht länger ignoriert werden.

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 04.07.2026

vp.net™ - Revolutionary Privacy with Intel SGX

About aikos2309

See all posts by aikos2309 

One thought on “💉 Eine mehrjährige Studie mit 808 Einbalsamierern in 5 Ländern ergab, dass bei 75,2 % der Leichen weiße, faserige Blutgerinnsel festgestellt wurden

  1. Der erste der diese ‚Blutgerinsel‘ feststellte war der deutsche Pathologen Prof. Arne Burkhardt und sein Kollege Prof. Walter Lang. Beide stellten fest, dass 4 Monate nach Impfung sich diese ‚Blutgerinsel‘ bildeten.
    Am 17.01.2022 konnten die beiden Pathologen beweißen, dass das Impf-Spikeprotein zum Tod führen kann und veröffentlichen ihre Forschung.

    Wortlaut der Veröffentlichung:
    Den Pathologen Prof. Arne Burkhardt und Prof. Walter Lang ist es mit ihrem Team gelungen, das Impf-Spike-Protein in den Gefäßen einer 4 Monate nach der „Impfung“ verstorbenen Person, bei der Gefäßläsionen und auch eine impfinduzierte Myokarditis vorlagen, sicher nachzuweisen. Der Nachweis ist gelungen durch einen für das Spike-Protein spezifischen Antikörper mittels konventioneller Immunhistochemie auf den Gewebeschnitten.
    Die geschilderte Nachweismethode kann auf alle Organ- und Zellschäden übertragen werden, bei denen sich auffällige pathologische Befunde nach „Impfung“ gegen Covid-19 zeigen. Daraus folgt: Aus ethischen, rechtsstaatlichen und wissenschaftlichen Gründen müssen ab sofort alle histopathologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit Schäden aufgrund einer „Impfung“ gegen Covid-19 um diese Methode ergänzt werden.
    Reutlingen, 17.01.2022
    Prof. Dr. Arne Burkhardt
    Prof. Dr. Walter Lang

    Covid-10 bracht im Dez 2019 aus, erreichte im Januar 2020 Europa. Ab April 2021 gabs die ersten mRNA-Impfung von Moderna. Ein knapper Monat später veröffentlichten japanische Forscher ihre Forschung, dass durch die Impfung Spike Proteine erzeugt wurden, die im ganzen Körper, an allen Organgen angeheftet nachgewiesen wurden. Im Spät-Sommer 2021 stellten sich raus, dass die Moderna Impfung auf Zellkulturen gezüchtet wurde von einem abgetriebenen Fötus. Die Ereignisse überschlugen sich und die englische Kirche schaltete sich ein und sagte, dass eine Impfung auf Basis eines abgetriebenen Fötus ok sei. Parallel gab es erste Fälle, dass nach der Moderna Impfung Thrombose (Bildung eines Blutgerinnsels (Thrombus) in einem Blutgefäß) auftraten, bei Frauen in den beinen, bei Männern beim Herz. Erste Geimpfte starben an Thrombose.
    Die mRNA-Impfung von BioNTech/Pfizer kam danach, Thrombose trat hier nicht mehr gehäuft auf, aber es gab gehäufte Fälle, dass die Herz-Aorta, auch Hauptschlagader von den Spikes angegriffen wurde. Bei erhöhter Sportaktivität gab es Fälle mit geplatzer Aorta nach der Impfung. Sportler kippten regelrecht tot aus dem Spielfeld zusammen.
    Inzwischen stellten Forscher aus Schweden fest, dass die produzierten Spikes im Körper nach der Impfung selbst in der Muttermilch gefunden wurden und auf Babys übertragen wurde. Erst ein Jahr später konnten die schwedischen Forscher durch Studien feststellen das schwangere Frauen, die sich mit der mRNA-Impfung impfen ließen ein deutliches höheres Risko für Fehlgeburten hatten.
    Im Januar 2022 veröffentliche dann die Pathologen Prof. Arne Burkhardt und Prof. Walter Lang ihre Untersuchungen auf dem jährlichen internationalen Pathologen-Kongress. Danach fingen weltweit die Pathologen und untersuchten mit mRNA-Impfung geimpfte Leichen nach diesen ‚Blutgerinselen‘ – und sie wurden fündig und fanden sie in fast allen Leichen.

    Spätestens hier hätten die Regierungen weltweit sagen müssen: stopp mit den mRNA-Impfungen – aber es geschah nicht.
    Alle Menschen die ab Frühjahr 2022 direkt oder kurz nach der mRNA-Impfung starben oder erkrankten gehen auf das Konto der Regierungen. Bis heute kann man sich mRNA-Impfen lassen – und es gibt immer noch eine Warnung der Regierungen. Zumindest eine Warnung hätten die Menschen verdient: Bevölkerung hört zu, diese mRNA-Impfung kann viele Nebenwirkungen haben und auch zum Tode führen.
    Durch die RKI Akten kam raus, es war knallharte Strategie. Man wusste von der Gefährlichkeit der mRNA-Impfung, riskierte aber, das ein Prozentteil der Bevölkerung erkrankte bzw. sogar starb, damit die Masse der Bevölkerung, die nicht erkrankte das System weiter aufrecht erhalten konnte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Ein System soll weiter laufen, auch ein Anteil der Bevölkerung krank wird oder stirbt – hauptsache das System-Hamsterrad dreht sich weiter.
    Es gab dann noch weitere Forschungsergebnisse von internationalen Forscher, die Spermienproduktion nahm nach der Impfung deutlich ab, teilweise bis zur Unfruchtbarkeit. Long Covid Kranke nahm man hin, Ärzte leugnen teilweise bis heute das es Long Covid überhaupt gibt und stellen Erkrankte als Schwindler und Simulanten hin.
    Diese ‚Blutgerinsel‘, die die Pathologen weltweit aus den geimpften Leichen zogen wurden weiter untersucht. Und hier gehts in den Bereich Science Fiction, diese ‚Blutgerinsel‘ waren lebende Oranismen, Parasiten sie sich durch Spikes Kolonien bildeten. Nanopartikel wurden festgestellt und einiges mehr und kein Wissenschaftler kann das wirklich erklären.
    Der Pathologe Prof. Arne Burkhardt starb 2023 bei einem Bootsunfall. Bei dem geglückten Versuch seinen Sohn aus einem Gewässer zu retten, verlor Arne Burkhardt sein Leben.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert