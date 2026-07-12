💉 Gesunder Mann stirbt an toxischem Schock nach Impfung mit Modernas neuem Pandemie-Vogelgrippe-mRNA-Impfstoff mRNA-1018

Wissenschaftler von Moderna räumten zuvor ein, dass mRNA-Medikamente ein „inakzeptables Maß an Toxizität“ aufweisen, wobei sich Moderna-LNPs in Leber, Milz, Plasma (Blut), Niere, Herz und Lunge von Säugetieren anreichern.

Ein gesunder 74-jähriger Mann starb während der klinischen Phase-1/2-Studie von Modernas experimentellem mRNA-1018-Pandemie-Grippeimpfstoff an einem toxischen Schocksyndrom. Dies geht aus einer im April in Clinical Infectious Diseases veröffentlichten Studie von Wissenschaftlern von Moderna und kooperierenden Institutionen hervor.

Moderna und die beteiligten Wissenschaftler behaupten, der Tod stehe in keinem Zusammenhang mit der Moderna-Impfung, ohne jedoch zu erklären, wie diese Feststellung getroffen wurde.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Moderna seinen mRNA-1018-Impfstoff gegen die pandemische Vogelgrippe mit bis zu 54,3 Millionen Dollar Unterstützung von der von Bill Gates unterstützten Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) vorantreibt, nachdem das US-Gesundheitsministerium seine vorherige Finanzierung des Programms eingestellt hatte.

In einem im Januar 2023 in Nature Reviews Drug Discovery veröffentlichten Artikel, an dem auch Wissenschaftler von Moderna mitwirkten, wird unumwunden eingeräumt , dass die Vermeidung „inakzeptabler Toxizität“ bei mRNA-Impfstoffen weiterhin eine große Herausforderung darstellt. (💉 Drei leicht verständliche Gründe, die offenlegen, dass alle neuartigen mRNA-Impfungen hochgefährlich sind – die CoViD-Impfungen waren erst der Anfang!)

Darin wird gewarnt, dass „die Strukturkomponenten von Lipidnanopartikeln, die Produktionsmethoden, der Verabreichungsweg und die aus komplexierten mRNAs hergestellten Proteine ​​allesamt Toxizitätsbedenken aufwerfen“ und dass die Art und Weise, wie sich diese Impfstoffe im Körper ausbreiten, aufgrund von „Zelltropismus und Gewebeverteilung… und ihrer möglichen Reaktogenität“ Schaden verursachen kann.

Moderna legte im November 2017 Daten vor , die belegen, dass sich ihre mRNA-Impfstoff-Lipidnanopartikel (LNPs) in Leber, Milz, Plasma (Blut), Nieren, Herz und Lunge von Säugetieren anreichern.

Das toxische Schocksyndrom wird typischerweise auf Toxine zurückgeführt, die von bestimmten bakteriellen Infektionen produziert werden. Die vorliegende Arbeit liefert jedoch zu wenige klinische Informationen, um unabhängig beurteilen zu können, ob ein anderer Mechanismus, wie z. B. LNPs oder durch Impfstoffe verursachte Schäden am Immunsystem, zum Tod des Teilnehmers beigetragen haben könnte.

In der Studie wurden fünf experimentelle mRNA-Impfstoffkandidaten mit der gemeinsamen Bezeichnung mRNA-1018 evaluiert, die zum Schutz vor Influenza-A-Viren mit pandemischem Potenzial, einschließlich H5N1, H5N8 und H7N9, eingesetzt werden sollten.

An der Studie nahmen ausschließlich gesunde Erwachsene an verschiedenen Standorten in den Vereinigten Staaten und Großbritannien teil. Die Teilnehmer erhielten zwei Injektionen im Abstand von 21 Tagen.

„Teilnahmeberechtigt waren gesunde Erwachsene ab 18 Jahren“, bestätigt die Studie.

Laut den ergänzenden Daten mussten die Teilnehmer tatsächlich gesund sein, basierend auf ihrer Krankengeschichte, der körperlichen Untersuchung, Laboruntersuchungen und den Ergebnissen des Elektrokardiogramms. Personen mit instabilen Gesundheitszuständen, Immunschwäche, immunvermittelten Erkrankungen oder signifikanten Laborwertabweichungen wurden von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Impfstoffe sollen aus Boten-RNA bestehen, die in Lipid-Nanopartikel verpackt ist und Influenza-Oberflächenproteine ​​kodiert.

Die Medikamente wurden unter Verwendung der gleichen mRNA-Plattform hergestellt, die Moderna für seine lizenzierten Produkte, wie beispielsweise seinen COVID-19-Impfstoff, verwendet.

Die Studie berichtet über den Todesfall:

„Am 139. Tag wurde ein Todesfall (aufgrund eines toxischen Schocksyndroms) gemeldet, der als nicht mit dem Studienimpfstoff in Zusammenhang stehend beurteilt wurde. Es handelte sich um einen 74-jährigen Mann, der zwei Dosen von je 50 µg H7 erhalten hatte“, schrieben die Autoren.

Die Veröffentlichung enthält keine weitere Beschreibung des tödlichen Vorfalls.

Der Bericht nennt weder den für das toxische Schocksyndrom verantwortlichen bakteriellen Organismus, noch gibt er an, ob der Teilnehmer zuvor eine Infektion entwickelt hatte, noch berichtet er über Einzelheiten des Krankenhausaufenthalts, erörtert Laborbefunde, liefert Informationen zur Autopsie oder erläutert die Methodik, mit der die Ermittler zu dem Schluss kamen, dass der Tod nicht mit der Impfung zusammenhängt.

Das Fehlen dieser Details lässt die Leser nicht in der Lage, das tödliche Ereignis oder die Kausalitätsbewertung der Ermittler selbstständig zu beurteilen.

Da der Teilnehmer als gesunder Erwachsener an der Studie teilnahm, wirft die Arbeit Fragen auf, die sie nicht beantwortet, nämlich ob die tödliche Erkrankung in keinem Zusammenhang mit der Impfung stand oder ob der Impfstoff möglicherweise durch einen nicht identifizierten biologischen Mechanismus dazu beigetragen hat.

Die Veröffentlichung untersucht nicht, ob Impfstoffkomponenten selbst, die Expression der kodierten Influenzaproteine, Schäden am Immunsystem oder ein anderer Mechanismus eine Rolle bei der Unfähigkeit des Teilnehmers, die Krankheit zu überleben, spielten.

Stattdessen wird lediglich die Schlussfolgerung der Ermittler wiedergegeben, dass der Tod in keinem Zusammenhang mit dem Studienimpfstoff stand.

Neben dem Todesfall berichteten die Forscher während der Studie über weitere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse.

In dem Artikel wird angegeben, dass bei 24 Teilnehmern in Teil A und vier Teilnehmern in Teil B schwerwiegende unerwünschte Ereignisse auftraten.

Ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis, eine Synkope (Ohnmacht), wurde als impfbedingt eingestuft.

Die Ermittler identifizierten außerdem zwei impfstoffbedingte Fälle von Thrombozytopenie (abnorm niedrige Anzahl von Blutplättchen, den sogenannten Thrombozyten, im Blut) und einen impfstoffbedingten Fall von akuter Thyreoiditis (Entzündung der Schilddrüse), der dazu führte, dass ein Teilnehmer die Studie abbrach.

Bei den meisten Teilnehmern traten nach der Impfung auch kurzfristige Reaktionen auf.

Bei den verschiedenen Impfstoffkandidaten und Dosierungen traten lokale Reaktionen – einschließlich Schmerzen an der Injektionsstelle – bei etwa 70 bis über 90 % der Teilnehmer auf, während systemische Reaktionen wie Müdigkeit und Kopfschmerzen bei mehr als der Hälfte auftraten.

Höhere Dosen führten im Allgemeinen zu einer höheren Rate an Nebenwirkungen.

Fazit

In einer eigenen Studie von Moderna wird berichtet, dass ein gesunder Teilnehmer nach der Verabreichung des experimentellen Pandemie-Vogelgrippe-mRNA-1018-Impfstoffs an einem toxischen Schocksyndrom gestorben ist. Der Todesfall wird jedoch in einem einzigen Satz zusammengefasst, bevor die Forscher erklären, dass er nicht mit der Impfung zusammenhängt.

Dieses Versäumnis wiegt umso schwerer, als Wissenschaftler von Moderna unabhängig voneinander eingeräumt haben, dass mRNA-Impfstoffe potenziellen „inakzeptablen Toxizitätsbedenken“ im Zusammenhang mit Lipid-Nanopartikeln und den von der injizierten mRNA produzierten Proteinen ausgesetzt sind, während Modernas eigene Daten zeigten, dass sich ihre LNPs in Säugetierorganen anreichern können.

Ohne die klinischen Beweise, die der Todesfalluntersuchung zugrunde liegen, können die Leser nicht beurteilen, ob das tödliche Ereignis wirklich nicht damit zusammenhing – oder ob der Impfstoff durch einen Mechanismus dazu beigetragen hat, den die Arbeit nicht untersucht.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 10.07.2026