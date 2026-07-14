Senator Lindsey Graham, bekannt für sein leidenschaftliches Eintreten für die Pharmaindustrie, Israel und den militärisch-industriellen Komplex, ist nach kurzer, plötzlicher Krankheit im Anschluss an seine vierzehnte COVID-19-Impfung gestorben. Er wurde 71 Jahre alt.

Der Senator aus South Carolina vertrat während der Pandemie bekanntermaßen die Narrative des Establishments und verstärkte damit Bill Gates‘ Panikmache. Graham erklärte seinen Wählern, dass ihr Leben erst dann wieder normal sein würde, wenn sie sich mit dem COVID-19-mRNA-Impfstoff impfen ließen.

Später erhielt er 14 COVID-Impfungen und blieb gleichzeitig einer der bestbezahlten Vertreter der Pharmaindustrie im Kongress.

Die Befürwortung von Impfungen war nur ein Teil von Grahams Talent.

Graham, Amerikas extremster Kriegstreiber, war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in Washington in außenpolitischen Fragen und beriet Trump in Angelegenheiten wie dem Iran-Krieg und Russland.

Graham war kurz zuvor in der Ukraine gewesen, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, der sagte, der Senator habe sein Land in den Jahren seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 zehnmal besucht. „Lindsey war ein wahrer Verteidiger der Freiheit und der Werte, die unsere Welt sicherer machen“, sagte Selenskyj.

Er war auch einer der Hauptbefürworter von Trumps Krieg gegen den Iran und hatte sich jahrelang für eine direkte Konfrontation zwischen Washington und Teheran eingesetzt. Graham verteidigte Trump auch diesen Sommer weiterhin, obwohl viele seiner Parteikollegen, die Republikaner, das vorläufige Waffenstillstandsabkommen vom Juni infrage stellten, da sie befürchteten, es könnten Milliarden von Dollar in den Iran fließen. (💉 Gesunder Mann stirbt an toxischem Schock nach Impfung mit Modernas neuem Pandemie-Vogelgrippe-mRNA-Impfstoff mRNA-1018)

„Ich würde lieber auf Diplomatie setzen, als sie vom Tisch zu räumen“, sagte Graham mit Blick auf Trumps Absichtserklärung mit dem Iran.

Durch seine Reisen wurde Graham für Dutzende von Staats- und Regierungschefs weltweit zu einem vertrauten Gesicht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, Graham habe verstanden, dass die Sicherheit Israels und der Vereinigten Staaten untrennbar miteinander verbunden sei.

„Israel hat einen seiner größten Freunde verloren. Amerika hat einen großen Patrioten verloren. Ich habe einen geliebten Freund verloren“, sagte Netanjahu.

Senator Tuberville enthüllt: Ehemaliger Mitarbeiter wählte den Notruf für Lindsey Graham

Senator Tommy Tuberville gab am Montag bekannt, dass sein ehemaliger Mitarbeiter den Notruf gewählt hatte, nachdem Senator Lindsey Graham über Brustschmerzen geklagt hatte.

Die Anruferin des Notrufs 911 wurde zuvor als Frau aus Baltimore beschrieben. Sie teilte den Rettungskräften mit, dass sie sich nicht im Haus von Lindsey Graham befinde, aber annahm, die Tür sei unverschlossen.

Die Tür von Lindsey Graham war verschlossen, und die Rettungskräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zu seinem Haus verschaffen.

„Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse lauteten: Aortendissektion aufgrund einer arteriosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung“, teilte Grahams Büro laut dem Gerichtsmediziner mit.

„Meine ehemalige Terminplanerin war auch Lindseys Terminplanerin, und einer meiner Mitarbeiter war in der Nacht, als Lindsey anrief, mit ihr zusammen. Er rief an und sagte im Grunde: ‚Hören Sie, ich habe Brustschmerzen. Ich muss etwas unternehmen. Haben Sie den Notruf gewählt?‘ … und so rief sie den Notruf“, erklärte Tuberville.

„Als sie dort ankam, hatte die Notrufzentrale die Tür bereits aufgebrochen“, sagte Tuberville. „Sie waren gerade dabei, ihn zu behandeln.“

„Lindsey hat sich im Grunde zu Tode gearbeitet“, fügte Tuberville hinzu.

Sen. Tommy Tuberville (R-AL) says his former staffer called 911 on behalf of Sen. Lindsey Graham after Graham said he was experiencing chest pains. “By the time she got there, 911 had knocked the door down,” Tuberville said. “They were working on him.” pic.twitter.com/1qZqn5obDh — CBS News (@CBSNews) July 13, 2026

Lindsey Graham starb am Samstagabend nach kurzer, plötzlicher Krankheit.

Der Senator aus South Carolina feierte am 9. Juli seinen 71. Geburtstag.

Aus dem Audio des Notrufs geht hervor, dass Lindsey Graham vor seinem Herzstillstand Brustschmerzen hatte.

Rettungskräfte eilten am Samstagabend zum Haus von Lindsey Graham in Washington D.C. in der South Capitol Street SE.

Die Besatzung von Engine 7 meldete, dass Reanimationsmaßnahmen im Gange seien, jedoch seien die Bemühungen, Lindsey Graham wiederzubeleben, erfolglos geblieben.

Radio traffic from response to Sen. Graham’s home: Emergency radio traffic indicates that Senator Lindsey Graham suffered chest pains before going into cardiac arrest Saturday night. Efforts to revive the South Carolina lawmaker were not successful. Graham died two days after his… pic.twitter.com/xj9baJZr33 — Dave Statter (@STATter911) July 12, 2026

Schockierende Behauptung: Trans-Influencer behauptet, Senator Lindsey Graham habe ihn für Sex bezahlt

Eine Transgender-Autorin und Content-Creatorin behauptet, der verstorbene Senator Lindsey Graham (RS.C.) habe ihr das College durch sexuelle Gefälligkeiten finanziert.

In einem Instagram-Post vom Sonntag behauptete der Transgender-Influencer Jesse James Rose, Graham habe ihm eine hohe Summe Geld für Sex in einem Hotelzimmer gezahlt, während der Senator „rote Dessous trug“.

„Bin gerade aufgewacht und habe erfahren, dass Lindsey Graham tot ist?? lol??? Die meisten von euch kennen ihn als den homophoben Senator aus South Carolina, aber für mich wird er immer der Mann bleiben, der einer jungen, noch nicht geschlechtsangleichenden Studentin (Emoji: Frau hebt die Hand) einen dicken Stapel Geld gegeben hat, damit sie in einem Hotelzimmer, während er rote Dessous trug (Emoji: zufrieden), unsägliche Dinge mit ihm anstellte“, schrieb Rose in einem Beitrag mit der Bildunterschrift „Nachruf auf einen geilen Heuchler“.

Rose kritisierte Graham außerdem dafür, dass er ein heimlicher Homosexueller sei, der gegen die LGBT-Community stimme, und schrieb: „Es ist ein typisches Trans-Ereignis, dass rechtsextreme Spinner dich finanzieren und dann gegen dich stimmen.“

„Die Leute verurteilen uns ständig dafür, aber ich sehe nie, dass sie ihr Portemonnaie öffnen!!! Grüße an alle Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die gezwungen sind, ihre Feinde zu vermenschlichen, nur um ihre Miete bezahlen zu können.“

Der Trans-Influencer schrieb, er habe dank Graham finanzielle Sicherheit erlangt und habe anfangs nicht gewusst, wer dieser sei, habe dies aber später herausgefunden, nachdem andere Sexarbeiterinnen im Jahr 2020 seinen angeblichen Spitznamen „Lady G“ durchsickern ließen.

Rose behauptete außerdem, andere Schwule hätten versucht, ihn von einem öffentlichen Coming-out abzuhalten, aber „Fanatiker mit Macht verdienen weder Frieden noch Privatsphäre, insbesondere wenn sie ein öffentliches Amt bekleiden“.

„Wenn euch meine Online-Aktivitäten jemals gefallen haben, wisst ihr, dass das zum Teil Lindseys großzügiger Spende vor über zehn Jahren zu verdanken ist“, fügte er hinzu. „Und falls ich euch jemals Geld für etwas geschickt habe, wisst, dass das alles von dem inzwischen verstorbenen Weichei-Senator aus South Carolina angestoßen wurde.“

Die trans Content-Creatorin schloss mit den Worten: „Ruhe in der Hölle für das, was du unserer Community angetan hast“, und fügte hinzu: „Ich werde queere und trans Menschen weiterhin mehr lieben, als du uns jemals gehasst hast. Du hast jede Sekunde unserer gemeinsamen Zeit genossen, und jetzt weiß es jeder.“

Der bekannte X-Account @OccupyDemocrats spekulierte, dass Rose möglicherweise nach dem möglichen Ablauf einer Geheimhaltungsvereinbarung an die Öffentlichkeit getreten sei.

Natürlich lässt sich die Glaubwürdigkeit der trans Autorin nicht bestätigen; es ist jedoch durchaus plausibel, dass ein verwirrtes Mitglied der schwulen Community die Abstimmungsbilanz eines Senators so sehr verachtet, dass es die Geschichte erfunden hat.

Die Nutzer sozialer Medien reagierten mit offener Ungläubigkeit und kritisierten die Trans-Influencerin scharf dafür, dass sie ein totes Pferd reite und schlecht über die Toten rede.

Then say it while he’s alive. I’m not a fan of Graham’s, but to level an allegation like this after he’s dead is absolute bottom feeder cowardice. — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) July 13, 2026

Then say it while he’s alive. I’m not a fan of Graham’s, but to level an allegation like this after he’s dead is absolute bottom feeder cowardice. — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) July 13, 2026

I don’t believe you. Stop slandering a dead man especially a public servant who didn’t enrich himself while in office. pic.twitter.com/Yja7G1IujI — Katynunya33 (@katynunya222) July 13, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/alexjoneslive.com am 14.07.2026