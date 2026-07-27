💚 Gesundheit: „Zauberkraut“ eliminiert 95 % der Krebszellen in klinischen Studien ohne Toxizität – bis Big Pharma es begrub

Ein gewöhnliches Hinterhof-Unkraut hat in der von Experten begutachteten Wissenschaft die Macht gezeigt, über 95 % der Darmkrebszellen im Labor auszulöschen und das Tumorwachstum in lebenden Organismen um mehr als 90 % zu verkürzen – mit absolut null Toxizität für gesunde Zellen.

Warum hast du also nichts davon gehört? Weil man ein Unkraut nicht patentieren kann und man nicht von einer Heilung profitieren kann.

In den heiligen Hallen der Universität Windsor, ein Team unter der Leitung von Dr. Siyaram Pandey wollte das medizinische Establishment nicht herausfordern.

Sie folgten einfach der Wissenschaft. Was sie in der bescheidenen Taraxacum officinale – dem gewöhnlichen Löwenzahn – entdeckten, hätte Schlagzeilen sein sollen. Stattdessen wurde es so tief vergraben, dass sogar das Versprechen menschlicher Prüfungen in Luft verflüchtigt ist.

Laborergebnisse, die Pharma-Manager erschrecken

Schauen wir uns die Rohdaten an, die das System zu unterdrücken versucht. In einer bahnbrechenden Studie wendeten Forscher einen wässrigen Löwenzahnwurzelextrakt (DRE) auf menschliche Darmkrebszellen an. Die Ergebnisse waren nichts weniger als wundersam. Innerhalb von nur 48 Stunden wurden über 95 % der Krebszellen ausgeschieden.

Aber hier wird es interessant für jeden, der vermutet, dass das System manipuliert ist. Der Auszug erreichte diese Verwüstung durch mehrere Todeswege gleichzeitig. Es löste sowohl die Caspase-abhängige als auch die Caspase-unabhängige Apoptose aus – ein Ein-Zwei-Schlag, an den sich die Krebszellen einfach nicht anpassen können.

Dies ist entscheidend, weil es bedeutet, dass der Krebs nicht leicht eine Resistenz aufbauen kann, ein Problem, das Ein-Ziel-Chemotherapie-Medikamente plagt.

Noch vernichtender für die Erzählung des Chemo-Kartells: Der Extrakt wirkte sogar bei Krebszellen, denen das p53-Gen fehlt. Für Uneingeweihte ist p53 ein Tumorsuppressorgen, das in einem massiven Teil aggressiver, behandlungsresistenter Krebsarten mutiert ist.

Wenn eine konventionelle Chemo aufgrund einer p53-Mutation fehlschlägt, funktioniert die Löwenzahnwurzel einfach weiter.

Tumore in freier Wildbahn schratzen

Wenn die Forscher von der Petrischale zu lebenden Organismen übergegangen sind, wird die „Verschwörung“ nur noch glaubwürdiger. Menschliche Dickdarmtumoren wurden in Mäuse implantiert.

Die Kontrollgruppe wuchs aggressiv. Die Gruppe oral mit Löwenzahnwurzelextrakt behandelt? Das Tumorwachstum wurde um über 90 % verzögert.

Und die Nebenwirkungen? Es gab keine. Die Mäuse zeigten keinen Gewichtsverlust, keine Nierenschäden (Protein im Urin) und keine Anzeichen von Toxizität.

Während die Chemotherapie den Patienten im Wesentlichen vergiftet, in der Hoffnung, zuerst den Krebs abzutöten, wirkte dieser Extrakt mit chirurgischer Präzision und ließ gesunde Dickdarmzellen völlig unversehrt zurück.

Die „Genehmiss“ von 2012

Das bringt uns zur rauchenden Waffe. Im Jahr 2012 genehmigte Health Canada klinische Studien am Menschen für Löwenzahnwurzelextrakt.

Die Studie wurde von Dr. Caroline Hamm vom Windsor Regional Cancer Centre und sollte 30 unheilbar kranke Patienten rekrutieren, die alle anderen Optionen ausgeschöpft hatten.

Die Ankündigung wurde mit Hoffnung erfüllt. Dr. Pandey nannte es „fantastische Nachrichten“. Die Gemeinde sammelte sich, wobei Spenden einströmten, um die Forschung zu finanzieren, die Big Pharma nicht anfassen würde.

Und dann? Stille.

Man sollte meinen, dass eine Therapie mit einer Kill-Rate von 95 % und ohne Toxizität beschleunigt wird. Stattdessen fanden die Prüfungen einfach… nie statt.

Berichten zufolge gab der leitende Forscher den Faktenprüfern zu, dass die Studie nicht einmal genug Freiwillige rekrutieren konnte, um auf den Weg zu kommen.

Ist es wirklich ein Zufall, dass eine nicht patentierbare, schmutzig billige Heilung aufgegeben wurde?

Sehen Sie sich die Zahlen an. Der globale Chemo-Markt ist Milliarden wert. Eine Wurzel, die Sie aus Ihrem Vorgarten ausgraben können, ist nicht nur eine Bedrohung für ihre Gewinne – es ist eine existenzielle Krise für ihr Geschäftsmodell.

Wie ein Beobachter bemerkte: Wenn es in Rohform funktioniert = kein Patent, kein Gewinn. Also, um es zu kommerzialisieren, müssten sie sie… für die Patentierbarkeit modifizieren.

Und wer wird das finanzieren, wenn eine Tasse Tee den Job macht?

Dandelion root ELIMINATES over 95% of cancer cells in the lab and SLASHES human colon tumor growth in mice by over 90% with ZERO harm to healthy cells. Canada approved human trials in 2012… yet they mysteriously NEVER happened. Common backyard plants terrify the Chemo Cartel. pic.twitter.com/84i8SgC8pX — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) July 20, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 23.07.2026