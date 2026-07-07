💡 Nikola Tesla: Der Zeitreisende dessen Erfindungen zu seinen Lebzeiten eigentlich nicht hätten existieren dürfen!

Wie ein serbischer Einwanderer mit vier Cent in der Tasche und einem Empfehlungsschreiben die Gesetze der Elektrizität neu schrieb, ein Vermögen durch die Gier eines Bankiers verlor und ein Werk hinterließ, das noch heute definiert, wie Energie durch die moderne Welt fließt – und warum Neil deGrasse Tyson in Bezug auf Teslas tatsächliche Leistungen sowohl Recht als auch Unrecht hat.

Am 1. Mai 1893 drückte Präsident Grover Cleveland auf der Weltausstellung in Chicago einen Knopf, und fast hunderttausend Glühlampen erhellten gleichzeitig das Ausstellungsgelände. Das Stromversorgungssystem, das diese Lampen antrieb, war von dem 36-jährigen serbisch-amerikanischen Erfinder Nikola Tesla entwickelt worden.

Sein Drehstromsystem hatte Thomas Edisons Gleichstromkonzept übertrumpft und den Ausstellungsauftrag für 542.000 Dollar gewonnen – Edison hatte eine Million Dollar geboten.

Die Demonstration war umfassend und überzeugend. Sie bewies, dass Teslas System nicht nur ein Ausstellungsgelände, sondern einen ganzen Kontinent mit Strom versorgen konnte. Sie beendete den sogenannten Stromkrieg. Heute ist der 20. Mai 2026.

Jedes Elektrofahrzeug auf den Straßen, jeder Induktionsmotor in jeder Fabrik, jedes Stromnetz auf jedem Kontinent läuft mit dem Drehstromsystem, das Tesla 1888 patentiert hat. Wir leben in seiner Welt. Die Frage, die sich 2026 stellt, ist nicht, ob Tesla ein Genie war. Diese Frage wurde vor 133 Jahren in Chicago beantwortet. Die Frage ist, welche seiner Ideen real waren, welche unmöglich waren und für welche wir erst jetzt die Technologie entwickeln, um sie zu vollenden.

Nikola Tesla wurde am 10. Juli 1856 im Dorf Smiljan im damaligen Österreichischen Kaiserreich, dem heutigen Kroatien, geboren. Sein Vater Milutin war orthodoxer Priester. Seine Mutter Djuka Mandic war eine Frau von außergewöhnlicher praktischer Intelligenz, die Haushaltswerkzeuge erfand und lange Passagen serbischer Poesie auswendig lernen und rezitieren konnte.

Tesla führte sein visuelles Gedächtnis direkt auf ihre Gene zurück. Er behauptete, ganze Maschinen in allen dreidimensionalen Details in seinem Kopf visualisieren zu können, bevor er auch nur eine einzige Messung zu Papier brachte.

Er beschrieb den Prozess als das Projizieren der Maschine in den Raum und das anschließende mentale Durchlaufenlassen, um mechanische Fehler zu erkennen. Dies war keine literarische Metapher.

Seine dokumentierte Ingenieurspraxis bestätigt dies. Seine Zeitgenossen, die mit ihm zusammenarbeiteten, berichteten, wie er lange Zeit stillstand und ins Leere starrte, um sich dann hinzusetzen und Zeichnungen kompletter Mechanismen mit präzisen Maßen anzufertigen.

In seiner Jugend litt er unter schweren Krankheiten. Mit siebzehn Jahren erkrankte er an Cholera und schwebte in Lebensgefahr. Sein Vater, der ihn zum Priester gedrängt hatte, versprach ihm ein Ingenieurstudium, sollte er genesen. Tesla erholte sich und schrieb sich 1875 an der Technischen Universität Graz ein. Er studierte Physik und Mathematik mit einem Eifer, der seine Professoren beunruhigte.

Im ersten Studienjahr arbeitete er zwanzig Stunden am Tag, erledigte seine Aufgaben Wochen im Voraus und las systematisch die Universitätsbibliothek. 1877 demonstrierte ein Professor namens Poeschl der Klasse einen Gramme-Dynamo. Dieser Dynamo nutzte einen mechanischen Kommutator, einen Drehschalter, der die Stromrichtung umkehrte, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Tesla schlug in der Klasse vor, dass der Kommutator unnötig sei.

Die Rotation selbst könne die Feldumkehr intern erzeugen. Poeschl verspottete die Idee vor der Klasse und sagte zu Tesla, sein Vorschlag käme dem Bau eines Perpetuum Mobile gleich. Tesla widersprach nicht. Er ging zurück in sein Zimmer und verbrachte die nächsten Jahre damit, Poeschl das Gegenteil zu beweisen.

Er zog 1881 nach Budapest, um für die Nationale Telefongesellschaft zu arbeiten. Dort erlitt er einen Nervenzusammenbruch, der sich durch eine extreme Überempfindlichkeit seiner Sinne äußerte. Er behauptete, das Ticken einer Uhr durch drei geschlossene Türen hindurch zu hören. Er sah Lichtblitze, die seine Sicht trübten.

Er spürte Vibrationen von entfernten Maschinen durch den Boden. Moderne Neurologen, die seinen Bericht untersucht haben, vermuten, dass es sich um eine Form der Synästhesie handelte, verbunden mit extremer nervlicher Erschöpfung durch seine Arbeit. Er erholte sich langsam durch lange Spaziergänge im Park mit einem Freund namens Anthony Szigeti.

Im Februar 1882 spazierte er mit Szigeti durch einen Budapester Park und rezitierte eine Passage aus Goethes Faust, als ihm die Lösung einfiel. Nicht allmählich. Plötzlich.

Er blieb stehen, hob einen Stock auf und zeichnete ein Diagramm in den Sand. Das Diagramm zeigte ein rotierendes Magnetfeld, erzeugt von zwei Wechselströmen, die um neunzig Grad phasenverschoben waren. Das Feld würde sich ohne mechanischen Kommutator kontinuierlich drehen. Ein Rotor, der in das Feld eingeführt wurde, würde sich synchron dazu drehen. Keine Bürsten. Keine Funken.

Keine mechanische Schaltung. Reiner rotierender Magnetismus, der reine Rotation antreibt. Später sagte er, die Vision sei so klar und detailliert gewesen wie ein fertiges Gerät. Er konnte es sich bildlich vorstellen.

Im selben Jahr zog er nach Paris, um für die Continental Edison Company zu arbeiten und Kraftwerke in Frankreich und Deutschland zu reparieren. 1884 reiste er nach New York. Er kam mit vier Cent in der Tasche, einem Gedichtband, einigen persönlichen Gegenständen und einem Empfehlungsschreiben von Charles Batchelor an Thomas Edison an. In dem Schreiben soll Batchelor geschrieben haben, er kenne zwei bedeutende Männer, und Edison sei einer von ihnen.

Edison beauftragte Tesla mit der Verbesserung seiner Gleichstromgeneratoren. Tesla behauptete später, Edison habe ihm 50.000 Dollar versprochen, falls er das Generatorsystem grundlegend überarbeiten könne. Tesla arbeitete fast ein Jahr und schloss die Arbeit ab. Als er die Bezahlung forderte, erklärte Edison, das Angebot sei ein Scherz gewesen. Er verstehe den amerikanischen Humor nicht. Tesla kündigte daraufhin sofort und arbeitete nie wieder für Edison.

Die Kluft zwischen Tesla und Edison ist die am besten dokumentierte persönliche Rivalität in der Geschichte der Technologie. Edison war ein Geschäftsmann, der systematisch nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum vorging, über tausend Patente besaß und Forscherteams beschäftigte, um praktische Lösungen zu entwickeln.

Tesla hingegen war ein mathematischer Visionär, der Lösungen durch rein konzeptionelles Denken fand, bevor er überhaupt etwas baute. Edison brauchte den Markt. Tesla brauchte die Idee. Edison verstand Geld. Tesla kümmerte sich erst darum, als er keines mehr hatte. Diese Ansätze waren unvereinbar, und als sie aufeinanderprallten, war der Konflikt endgültig.

Tesla gründete 1885 die Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Seine Investoren ließen ihn jedoch im Stich und nahmen die von ihm entwickelten Patente an sich. Den Winter 1886 verbrachte er damit, für zwei Dollar am Tag Gräben auszuheben, um zu überleben. Dies ist belegt. Der Mann, der gerade ein revolutionäres Motorsystem entwickelt hatte, verlegte nun Rohre in den Straßen von New York, weil seine Investoren ihm alles, was er geschaffen hatte, rechtmäßig weggenommen hatten.

1887 fand er in Alfred Brown und Charles Peck neue Geldgeber. Sie gründeten die Tesla Electric Company und stellten ihm ein Labor in der Liberty Street in Manhattan zur Verfügung. Dort baute er seinen ersten funktionierenden bürstenlosen Wechselstrom-Induktionsmotor und meldete am 1. Mai 1888 sieben Patente an.

Darunter befanden sich das US-Patent 381.968 für den elektromagnetischen Motor und das US-Patent 382.279 für die elektrische Energieübertragung. Diese sieben Patente deckten das gesamte Mehrphasen-Wechselstromsystem von der Erzeugung über die Übertragung bis zum Endverbraucher ab.

George Westinghouse besuchte das Labor, verstand sofort, was er vor sich hatte, und erwarb die Patentrechte. Der Vertrag umfasste 60.000 Dollar in bar und Aktien sowie eine Lizenzgebühr von 2,50 Dollar pro erzeugter PS Stromleistung, die mit Teslas System erzeugt wurde. Diese Lizenzgebühr sollte Teslas weiteres Leben prägen. Wäre sie vollständig und wie vereinbart eingehalten worden, wäre Tesla zum reichsten Menschen in der amerikanischen Geschichte geworden, da sich Wechselstrom auf dem Kontinent verbreitet hätte.

Die gesamten Lizenzgebühren hätten sich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auf Hunderte von Millionen Dollar belaufen. Sie wurden jedoch nie gezahlt. Als Westinghouses Unternehmen während der Wirtschaftskrise der frühen 1890er-Jahre in finanzielle Schwierigkeiten geriet, suchte Westinghouse Tesla persönlich auf und erläuterte ihm die Situation. Tesla zerriss den Lizenzvertrag.

Er verzichtete auf das größte persönliche Vermögen in der Geschichte der Technologie, weil er Westinghouse vertraute und an das glaubte, was sie gemeinsam entwickelten. Er erhielt eine einmalige Zahlung von etwa 216.000 Dollar für die vollständigen Patentrechte und gab alles andere auf.

Das Niagara-Falls-Projekt bestätigte das Ausmaß seiner Arbeit. 1893 erhielt die Westinghouse Company den Auftrag, die Energie der Niagarafälle mithilfe von Teslas Mehrphasensystem zu nutzen. Tesla entwarf die Generatoren. Am 16. November 1896 erreichte der erste Strom das 42 Kilometer entfernte Buffalo im Bundesstaat New York. Die New York Times berichtete, die Wasserfälle seien gezähmt. Es war die erste groß angelegte Demonstration, dass Wechselstrom Energie über weite Strecken ohne katastrophale Energieverluste übertragen kann.

Edisons Gleichstromsystem hätte dies nicht geschafft. Die Widerstandsverluste in Gleichstromleitungen machten eine Fernübertragung wirtschaftlich unmöglich. Teslas Hochspannungs-Wechselstromsystem erhöhte die Spannung für die Übertragung über große Entfernungen und senkte sie für die sichere lokale Nutzung wieder ab. So funktioniert das globale Stromnetz noch heute.

Hier ist nun die detaillierte Analyse, auf die Sie gewartet haben. Die vollständige Bestandsaufnahme von Teslas dokumentierten Erfindungen, was funktionierte, was scheiterte und worauf wir heute aufbauen.

Das Mehrphasen-Wechselstromsystem funktionierte einwandfrei und dauerhaft. Das ist unbestritten. Jedes Stromnetz der Welt nutzt es. Jeder Drehstrom-Induktionsmotor in jeder Fabrik, jeder Aufzug, jeder Antriebsstrang eines Elektrofahrzeugs basiert direkt auf den Patenten, die er 1888 anmeldete. Der bürstenlose Induktionsmotor ist die effizienteste rotierende Maschine, die je gebaut wurde. Er hat keinen Kommutator, der verschleißen kann, keine Bürsten, die ausgetauscht werden müssen, und keine mechanischen Kontaktpunkte, die Wärme und Reibung erzeugen.

Das Elektrofahrzeug Tesla Model S enthält einen Wechselstrom-Induktionsmotor, der eine direkte technologische Weiterentwicklung dessen ist, was Tesla 1887 in der Liberty Street baute. Die SI-Einheit für die magnetische Flussdichte wurde ihm zu Ehren nach Tesla benannt, bestätigt von der Generalkonferenz für Maß und Gewicht im Jahr 1960.

Die Tesla-Spule funktionierte. Sie ist ein Resonanz-Luftkerntransformator, der extrem hohe Spannungen bei hohen Frequenzen erzeugen kann. Tesla demonstrierte damit drahtloses Licht, indem er evakuierte Glasröhren in die Nähe der Spule hielt und sie ohne physische Verbindung zu einer Stromquelle zum Leuchten brachte. Das von ihm demonstrierte Prinzip heißt resonante induktive Kopplung. Im Jahr 2007 nutzte ein Team von MIT-Ingenieuren genau dieses Prinzip, um eine 60-Watt-Glühbirne aus zwei Metern Entfernung mit 40 Prozent Wirkungsgrad zu betreiben.

Sie nannten die Technologie WiTricity. Auch Ihr Smartphone lädt drahtlos durch eine direkte Anwendung der resonanten induktiven Kopplung. Das Prinzip, das Tesla in den 1890er-Jahren demonstrierte, steckt also bereits in Ihrer Tasche.

Radio. Tesla übertrug Radiosignale vor Marconi. In seinem Vortrag 1893 am Franklin Institute in Philadelphia beschrieb er die Prinzipien der Funkübertragung in allen technischen Details. Er meldete Patente für das System an. Marconi nutzte siebzehn von Teslas Patenten, um seinen eigenen Radiosender zu bauen.

Der Oberste Gerichtshof der USA entschied 1943, im Todesjahr Teslas, zugunsten von Marconi und erklärte dessen Radiopatente für ungültig, da Tesla das System Jahre zuvor beschrieben und patentiert hatte. Dieses Urteil kam zu spät, um finanziell noch von Bedeutung zu sein.

Fernsteuerung. 1898 demonstrierte Tesla im Madison Square Garden ein funkgesteuertes Boot. Er nannte es Teleautomat. Das Publikum nahm an, es werde von einem dressierten Tier im Rumpf oder über eine Art versteckten Draht gesteuert. Doch das war nicht der Fall. Es war ein Boot, das Funksignale empfing und mechanisch darauf reagierte. Dies war die erste Demonstration von Fernsteuerung in der Geschichte.

Jede Drohne, jedes ferngesteuerte Fahrzeug, jede Lenkrakete, jedes autonome System, das Anweisungen per Funk empfängt, ist ein technologischer Nachfolger dessen, was Tesla 1898 in New York vorführte.

An dieser Stelle ist eine ehrliche forensische Prüfung erforderlich, um das dokumentierte Genie vom dokumentierten Versagen zu trennen.

Der Wardenclyffe-Turm. Hier ist Neil deGrasse Tysons Kritik berechtigt, und hier übertreibt die weit verbreitete Legende um Tesla konsequent die Fakten. Tesla sicherte sich 150.000 US-Dollar vom Finanzier J. P. Morgan, um auf Long Island einen 57 Meter hohen Sendeturm zu errichten, der elektrische Energie drahtlos über den Atlantik übertragen sollte. Er behauptete, der Turm könne nicht nur Informationen, sondern auch elektrische Energie im industriellen Maßstab an jeden Ort der Erde senden und dabei die Leitfähigkeit der Erde als Übertragungsmedium nutzen.

Der heutige wissenschaftliche Konsens, basierend auf der Analyse von Teslas eigenen Aufzeichnungen und der Physik der elektromagnetischen Ausbreitung extrem niedriger Frequenzen, besagt, dass das von Tesla für Wardenclyffe geplante drahtlose Energieübertragungssystem global nicht funktioniert hätte. Die Effizienzverluste über große Entfernungen mit der Tesla 1901 zur Verfügung stehenden Technologie und dem damaligen Wissensstand waren prohibitiv. Es gibt keine dokumentierten Beweise dafür, dass Tesla jemals experimentell Energie über relativ kurze Distanzen übertragen hat.

Neil deGrasse Tyson hat das Problem klar formuliert. Würde man Energie in dem für die Stromversorgung von Städten und Fabriken erforderlichen Umfang durch die Luft transportieren, wäre das entstehende elektromagnetische Feld für jeden, der es durchquert, gefährlich. Die für die industrielle Energieübertragung über die Atmosphäre oder Bodenwellen benötigte Energiedichte ist mit der menschlichen Sicherheit bei den Belastungsniveaus, die ein globales System erzeugen würde, unvereinbar.

Technologien zur drahtlosen Informationsübertragung – wie Ihr Handysignal, WLAN und Bluetooth – nutzen so geringe Leistungspegel, dass die gesundheitlichen Auswirkungen vernachlässigbar sind. Industrielle Energieübertragung hingegen ist eine völlig andere Größenordnung. Tysons Argument ist technisch korrekt. Die Informationsübertragung funktionierte. Die Energieübertragung in diesem Umfang funktionierte nicht und hätte auch nicht so funktioniert, wie Tesla sie beschrieben hat.

Wardenclyffes Untergang war eine Kombination aus korrekten physikalischen Gesetzen und dem falschen Geldgeber. J. P. Morgan war ein Monopolist, der sofort erkannte, dass ein System, das Strom ohne Zähler an jeden Ort und zu jedem übertragen konnte, das Geschäftsmodell der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, in das er investierte, zerstören würde.

Als Marconi 1901 mit einem Bruchteil der von Tesla geforderten Ressourcen ein Funksignal über den Atlantik sendete, verweigerte Morgan weitere Finanzmittel. Der Turm wurde 1917 abgerissen, um Teslas Schulden mit dem Altmetall zu begleichen.

Doch genau hier liegt der Punkt, den die Kritiker immer wieder falsch verstehen. Teslas grundlegende Intuition, dass Energie drahtlos übertragen werden könnte, war nicht falsch. Sie war nur früh dran. Die Technologie, dies sicher und effizient zu realisieren, existierte 1901 noch nicht. Sie wird gerade entwickelt.

Weltraumbasierte Solarenergie ist die aktuelle Speerspitze von Teslas Vision. Das Konzept ist einfach: Solarpaneele in geostationärer Umlaufbahn sammeln Sonnenlicht ohne atmosphärische Störungen, wandeln es in Mikrowellen- oder Laserenergie um und senden diese an Empfangsstationen auf der Erdoberfläche.

Die Empfangsstation wandelt den Mikrowellenstrahl wieder in Elektrizität um. Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA übertrug 2015 erfolgreich 1,8 Kilowatt Leistung drahtlos an einen 55 Meter entfernten Empfänger. Die Europäische Weltraumorganisation ESA verfolgt eine aktive Initiative zur Weltraumsolarenergie mit einer geplanten Demonstrationsmission in den 2030er Jahren. Das US Naval Research Laboratory testet seit 2020 Konzepte für weltraumbasierte Solarenergie.

Lockheed Martin und Northrop Grumman betreiben ebenfalls aktive Forschungsprogramme. Die für die Übertragung verwendete Frequenz ist so gewählt, dass sie für Menschen und Tiere im Strahlengang ungefährlich ist. Die Technologie, die Tesla 1901 erdachte, wird 2026 in operationelle Systeme überführt. Er irrte sich in der Methode. Im Ziel lag er richtig.

Tesla sagte auch das Smartphone voraus. In einem Interview mit dem Magazin Collier’s aus dem Jahr 1926 beschrieb er ein zukünftiges Gerät, klein genug für eine Westentasche, mit dem man jeden anderen Menschen auf der Welt sehen und hören könnte, als stünden sie im selben Raum. Er beschrieb es als Telefon, das Bild und Ton drahtlos überall auf der Welt übertrug. Dieses Interview ist dokumentiert und öffentlich zugänglich. Er beschrieb also Ihr heutiges Telefon. Er beschrieb es 1926 auf der Grundlage der theoretischen Grundlagen seiner Forschung zur drahtlosen Übertragung. Er lag damit etwa neunzig Jahre daneben.

Die Todesstrahlwaffe. Hier ist die populäre Legende am verlockendsten, die Beweislage jedoch am dünnsten. Ab den 1930er Jahren verkündete Tesla jedes Jahr an seinem Geburtstag die Erfindung einer Waffe namens Teleforce oder Friedensstrahl. Er beschrieb sie als Strahl geladener Teilchen, der Flugzeugtriebwerke aus 320 Kilometern Entfernung zum Schmelzen bringen und ganze Armeen vernichten könne.

Er behauptete, sie würde Kriege unmöglich machen, indem sie eine undurchdringliche Verteidigungsbarriere erschaffe. Er bot sie dem Völkerbund und verschiedenen Regierungen an. Keine Regierung kaufte sie. Es wurde nie ein physisches Gerät vorgeführt. Nachdem das FBI nach seinem Tod im Januar 1943 seine Unterlagen beschlagnahmt hatte, untersuchte John G. Trump, Professor für Elektrotechnik am MIT, diese und kam zu dem Schluss, dass Teslas jüngste Arbeiten hauptsächlich spekulativ waren und die für seine Behauptungen notwendige physikalische und ingenieurtechnische Grundlage vermissen ließen.

Moderne Forschung an gerichteten Energiewaffen mit Hochleistungsmikrowellen- und Lasersystemen existiert jedoch und greift auf die von Tesla diskutierten Prinzipien zurück. Ob sein konkretes Teleforce-Konzept eine echte technische Vision war oder das Produkt eines geistigen Verfalls in seinen letzten Lebensjahren, lässt sich anhand der vorliegenden Beweise tatsächlich nicht klären.

Teslas psychischer Zustand in seinen letzten Lebensjahrzehnten war eine Tragödie zunehmender Isolation. Er war besessen von der Zahl Drei. Alles musste ein Vielfaches von drei sein. Er wusch sich ständig die Hände. Er behauptete, eine bestimmte weiße Taube habe ihn durch sein Hotelfenster besucht und mit ihm kommuniziert.

In seinen letzten Jahren ernährte er sich von warmer Milch und Zwieback. Aufgrund seiner wachsenden Schulden zog er von Hotel zu Hotel. Er starb am 7. Januar 1943 im Alter von 86 Jahren allein in Zimmer 3327 des Hotel New Yorker. Zwei Tage später ordnete das FBI die Beschlagnahme seiner Papiere durch das Office of Alien Property an. Begründet wurde dies mit der nationalen Sicherheit im Krieg. John Trump untersuchte die Dokumente und fand keine verwertbare Waffentechnologie. Die Papiere wurden schließlich an das Nikola-Tesla-Museum in Belgrad zurückgegeben, wo sie heute Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes sind. Die Sammlung umfasst über 160.000 Originaldokumente.

Der Oberste Gerichtshof stellte seine Priorität im Radiobereich im selben Jahr wieder her, in dem er starb. Die Rehabilitierung kam zu spät. Er starb verschuldet, ohne Labor, ohne finanzielle Mittel, ohne die Lizenzgebühren für die Mehrphasenpatente, die er aufgegeben hatte, um Westinghouse zu retten, ohne die Anerkennung, die ihm die Institutionen der amerikanischen Wissenschaft und Industrie während seiner gesamten Karriere aktiv verweigert hatten.

Thomas Edison erhielt die Goldmedaille des Kongresses. Tesla wurde sie nie verliehen. Edison engagierte PR-Berater und pflegte sein öffentliches Image mit großer Sorgfalt. Tesla gab Journalisten Interviews und stellte Behauptungen auf, die für eine Öffentlichkeit, der es an einem Bewertungsrahmen mangelte, wie Science-Fiction klangen. Die Institutionen belohnten den Geschäftsmann. Der Visionär aß einsam Cracker in einem Hotelzimmer.

Stand 20. Mai 2026 ist das Tesla Science Center in Wardenclyffe, Shoreham, New York, mit dem von Stanford White entworfenen Original-Laborgebäude erhalten geblieben. Das Gelände ist für Besucher und Forscher zugänglich. Das Gebäude, das den Sockel des 1917 abgerissenen Turms beherbergte, steht noch immer.

Das Fundament des Turms befindet sich weiterhin unterirdisch. Ein Forschungsprogramm, das im Geiste von Teslas Arbeit geführt wird, wird dort fortgeführt. Der weltweite Übergang zu Elektrofahrzeugen, der sich 2026 beschleunigte, basiert vollständig auf der von ihm 1888 patentierten Induktionsmotortechnologie.

Die kabellosen Ladestationen, die diese Fahrzeuge mit Strom versorgen, nutzen die von ihm in den 1890er Jahren mit evakuierten Glasröhren demonstrierte Resonanz-Induktionskopplung. Die Raumfahrtagenturen Japans, Europas und der Vereinigten Staaten bauen das von ihm für Wardenclyffe konzipierte System zur drahtlosen Energieübertragung. Dabei werden Mikrowellenfrequenzen genutzt, die für den Menschen unbedenklich sind, und orbitale Solarenergie wird gewonnen – eine Möglichkeit, die er sich 1901 noch nicht vorstellen konnte.

Neil deGrasse Tyson nannte Tesla einen Zeitreisenden und sagte, dass seine Erfindungen zu seinen Lebzeiten eigentlich nicht hätten existieren dürfen. Damit hat Tyson recht. Auch seine Aussage, dass Teslas geplantes globales drahtloses Energiesystem mit den ihm damals zur Verfügung stehenden physikalischen Gesetzen und Technologien nicht sicher hätte funktionieren können, trifft zu. Beides trifft gleichzeitig zu. Tesla hatte die Richtung der globalen Entwicklung richtig vorhergesehen. Er arbeitete mit unvollständigen Werkzeugen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Werkzeuge, die uns heute zur Verfügung stehen, vollenden sein begonnenes Werk.

J.P. Morgan hatte eines richtig verstanden: Jemand, der der Welt kostenlos Strom zur Verfügung stellen will, ist ein Problem für jemanden, der ihn nach Kilowattstunden verkaufen will. Morgan ließ den Turm abschalten. Die Welt baute das von Morgan gewünschte Stromnetz mit Zählern auf.

Und im Jahr 2026 entwickeln die Raumfahrtagenturen das System, das Tesla 1901 entworfen hat, und wählen Mikrowellenfrequenzen gezielt, weil sie für den Menschen unbedenklich sind. Es ging nie darum, ob die Idee realistisch war. Es ging darum, ob die Geldgeber den Erfolg der Idee wollten.

Tesla starb 1943 mit nur vier Cent in der Tasche, genau wie er 1884 in New York ankam. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten erfand er das elektrische Zeitalter, entwarf das Stromnetz der Welt, baute das erste ferngesteuerte Fahrzeug, patentierte das Radio vor Marconi, sagte das Smartphone 1926 voraus und zerriss den Vertrag, der ihn zum reichsten Menschen der Geschichte gemacht hätte, weil er einem Geschäftspartner vertraute, der Hilfe brauchte.

Fragen Sie sich, wie die Welt aussieht, wenn Morgan den Turm finanziert, anstatt ihn abzureißen. Fragen Sie sich, was es bedeutet, dass die Raumfahrtagenturen von 2026 das System bauen, das Tesla 1901 vorschlug, und die größte technische Herausforderung darin besteht, den Mikrowellenstrahl für Menschen ungefährlich zu machen, anstatt seine Funktionsfähigkeit zu beweisen.

Fragen Sie sich, wer entscheidet, welche Ideen finanziert und welche verschrottet werden. Fragen Sie sich, wie viele Teslas derzeit im Verborgenen arbeiten, während die Geldgeber die messbaren Projekte finanzieren.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 07.07.2026