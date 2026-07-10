So wie Präsident Donald Trump den geopolitischen Kampf um Grönland neu entfacht hat, indem er erklärte, die arktische Insel „sollte von den Vereinigten Staaten und nicht von Dänemark kontrolliert werden“, erinnert Russland die Welt daran, dass auch es militärische Interessen im Hohen Norden hat.

Berichten zufolge bereitet sich Russlands modernisierter, atomgetriebener Schlachtkreuzer „ Admiral Nachimow “ nach einem über zehnjährigen, umfassenden Modernisierungsprogramm auf Einsätze in arktischen Gewässern vor.

Der Zeitpunkt hat bei geopolitischen Beobachtern Verwunderung ausgelöst, da er inmitten erneuter Spannungen um Grönland und eines wachsenden Wettbewerbs um die Kontrolle der Schifffahrtswege, Bodenschätze und strategischen Militärpositionen in der Arktis liegt.

Trumps Äußerungen beim NATO-Gipfel in Ankara rückten Grönland erneut in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit.

Der Präsident argumentierte, die Insel sei von entscheidender Bedeutung für die amerikanische und globale Sicherheit und beklagte, Dänemark habe nicht ausreichend in ihre Verteidigung investiert.

Die dänischen und grönländischen Regierungschefs wiesen den Vorschlag umgehend zurück und betonten, Grönland stehe nicht zum Verkauf und seine Zukunft gehöre seinem Volk.

Unterdessen könnte die Wiederindienststellung des U-Boots Admiral Nachimow durch Russland das Seemachtgleichgewicht in der Arktis erheblich verändern.

Das Schiff ist kein gewöhnliches Kriegsschiff. (☎️ 90 Minuten Telefonat: Putin lädt Trump nach Russland ein – Ehemaliger Botschafter enthüllt Details des Gesprächs)

Die Schlachtkreuzer der Kirow-Klasse sind die größten und am schwersten bewaffneten Überwasserkampfschiffe der Welt (abgesehen von Flugzeugträgern).

Mit einer gewaltigen Verdrängung von rund 28.000 Tonnen übertrifft diese Klasse die modernsten Überwasserkampfschiffe der NATO, darunter die Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse mit einer Verdrängung von etwa 10.000 Tonnen, bei Weitem.

Noch bemerkenswerter ist die Geschwindigkeit des Schiffes. Trotz ihrer enormen Größe erreicht die Admiral Nachimow Berichten zufolge rund 32 Knoten und lässt damit praktisch alle im Dienst befindlichen Kreuzer, Zerstörer, Fregatten, amphibischen Angriffsschiffe und Flugzeugträger der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten hinter sich.

Die Kirov-Klasse ist auch aus einem anderen Grund einzigartig: Sie ist nach wie vor die einzige atomgetriebene Klasse von Überwasserkampfschiffen weltweit .

Nach über einem Jahrzehnt Umbau auf der russischen Sevmash-Werft präsentiert sich die Admiral Nachimow mit völlig neuen Kampfsystemen, Sensoren und Raketenbewaffnung.

Militärexperten zufolge verfügt das Schiff nun über eines der größten Langstrecken-Boden-Luft-Raketenarsenale der Welt sowie über fortschrittliche Fähigkeiten zur elektronischen Kampfführung, die feindliche Sensoren und Kommunikationssysteme stören können.

Manche Beobachter können den Zeitpunkt des Wiederauftauchens des Schlachtkreuzers kaum ignorieren.

Während Washington offen über Grönlands strategische Bedeutung diskutiert und die NATO-Staaten über die künftige Sicherheitsarchitektur der Arktis debattieren, betritt Moskaus mächtigstes Überwasserkriegsschiff erneut die Bühne.

Zufall – oder eine kalkulierte Botschaft?

Die Arktis entwickelt sich rasant zu einer der umkämpftesten Regionen der Welt. Das schmelzende Eis eröffnet neue Schifffahrtsrouten und legt riesige, unerschlossene Öl-, Gas- und Mineralienvorkommen frei.

Russland hat jahrelang seine militärische Präsenz in der Region ausgebaut, während die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zunehmend vor den wachsenden Aktivitäten Russlands und Chinas im Hohen Norden warnen.

Ob es sich bei den Bewegungen von Admiral Nachimow um routinemäßige Marineplanung oder um ein bewusstes Signal an Washington und die NATO handelt, eines wird immer deutlicher:

Der Kampf um die Arktis ist keine ferne Möglichkeit mehr. Er findet jetzt statt.

Sergej Lawrow erklärte, der Westen stelle Russland Ultimaten

Sergej Lawrow erklärte, der Westen stelle Russland Ultimaten.

Diese Ultimaten bestehen aus fünf Punkten (angeblich aus der Ukraine, aber wir gehen davon aus, dass sie sich nicht so ausdrücken, insbesondere nicht in Punkt 4).

1. Sofortige Einstellung der Kampfhandlungen. Ein umfassender Waffenstillstand von der Kontaktlinie bis hin zu Fernangriffen unter Einbeziehung aller Waffentypen.

2. Einfrieren der Kontaktlinie.

3. Ein Gefangenenaustausch.

4. Die Überführung der Leichen der Verstorbenen und der DNA-Proben.

5. Beginn direkter Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew ohne Vorbedingungen.

Diese Liste mit fünf Punkten wurde über die US-Botschaft nach Moskau übermittelt. Die Position ist äußerst starr, und die Frist für die Prüfung und Annahme endet Ende Juli.

Kiew droht mit einer deutlichen Eskalation der Lage. Eine maximale Anzahl an Drohnen und Raketen wurde für Angriffe auf die unmittelbar rückwärtigen Gebiete bereitgestellt.

Das Ultimatum wurde in der Annahme ausgesprochen, dass der Kreml keine schnellen Entscheidungen treffen und sich in Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und der NATO über geschlossene Kanäle verstricken wird, während die NATO und die Vereinigten Staaten die logistischen Lieferketten der russischen Streitkräfte gezielt stören, die Schattenflotte zerstören und alle Arten von Ölraffinerien außer Gefecht setzen.

Deshalb erklärte Sergej Lawrow, das Vertrauen in den Westen sei völlig erschöpft.

Russland wird mit Sicherheit Gebiete einnehmen, die es nicht haben will. Das wird heikel werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/news-pravda.com am 09.07.2026