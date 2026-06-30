Selenskyis 40-Tage-Offensive: Wie die Ukraine die Welt an den Rand des dritten Weltkriegs treibt.

Der Krieg in der Ukraine eskaliert – und zwar in einem Tempo, das selbst hartgesottene Beobachter aufschrecken lässt. Während die deutsche Öffentlichkeit weiterhin mit Wärmepumpen-Debatten und ideologischen Nebelkerzen beschäftigt gehalten wird, vollzieht sich auf dem östlichen Kontinent eine Entwicklung, die das Zeug zum Flächenbrand hat.

Kiew bringt den Krieg nun systematisch auf russisches Territorium – mit nächtlichen Drohnenangriffen, die sich mittlerweile in die Hunderte, ja Tausende summieren.

Der gefährliche Plan: 40 Tage maximaler Druck

Präsident Wolodymyr Selenskyj will offenbar die Gunst der Stunde nutzen. Nach wiederholten Treffern auf russische Raffinerien und Energieinfrastruktur – die Moskau über Monate hinweg eine veritable Treibstoffkrise in Dutzenden Regionen bescherten – hat er nun eine groß angelegte 40-tägige Operation angeordnet.

Auf der Krim seien die Treibstoffverkäufe an die Zivilbevölkerung diese Woche zeitweise komplett eingestellt worden.

Selenskyj habe den ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU mit einer sogenannten „Einflussoperation“ beauftragt, wie er auf der Plattform X verkündete. Die wörtliche Übersetzung seiner Ankündigung liest sich bemerkenswert kühl:

Ich habe eine 40-tägige Einflussoperation des Dienstes gegen den Aggressorstaat genehmigt, mit dem Ziel, ihn zur Beendigung des Krieges zu zwingen.

Bereits Mitte Juni hatte der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow markig getönt, für Russland und seine Streitkräfte beginne nun „die Hölle“. Logistik werde abgeschnitten, die Krim isoliert.

Man darf sich fragen: Klingt das nach jemandem, der Frieden sucht – oder nach jemandem, der das Feuer mit Benzin löschen will?

Asymmetrische Kriegsführung mit ungewissem Ausgang

Tatsache ist: Die Ukraine befindet sich mit ihrer asymmetrischen Strategie in einer deutlich besseren Position als noch vor einem Jahr. Russlands konventionelle Luftabwehr sei primär auf größere, schnellere Geschosse wie Raketen oder Jets ausgelegt – gegen schwärmende Billigdrohnen jedoch erstaunlich machtlos.

An der östlichen Front hätten die russischen Truppen zwar weiterhin die Oberhand, doch der wirtschaftliche Schaden für Moskau sei unübersehbar.

Und genau hier liegt die brandgefährliche Dynamik. Wenn ein Aggressor in die Enge getrieben wird, neigt er erfahrungsgemäß nicht zur Mäßigung.

Beobachter warnen vor einer Eskalationsspirale nach dem Prinzip „Auge um Auge“ – einem Mechanismus, der historisch betrachtet schon manchen lokalen Konflikt in einen Weltenbrand verwandelt hat.

Warnsignale aus dem Baltikum und Polen

Bemerkenswert getimt erscheinen die Warnungen aus Lettland und Polen. Westliche Geheimdienste seien zunehmend besorgt, dass Russland eine begrenzte hybride Operation gegen die NATO-Ostflanke vorbereiten könnte – möglicherweise gegen die baltischen Staaten oder Polen.

Laut Berichten des Guardian gehe man eher von einer „Provokation“ als von einem groß angelegten militärischen Angriff aus, um die Geschlossenheit des Bündnisses zu testen.

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt durchblicken lassen, die Ukraine schlage sich gut – jedenfalls besser als früher. Kiew steht damit unter dem Druck, diese Erzählung am Leben zu halten, nicht zuletzt, um weiter an Waffen und Geheimdienstinformationen zu gelangen.

Doch irgendwann, so die nüchterne Analyse, werde Russland sich genötigt sehen, seine roten Linien mit Nachdruck zu verteidigen – möglicherweise durch eine massive Eskalation gegen „Entscheidungszentren“.

Was bedeutet das für den deutschen Bürger?

Während Politiker in Berlin und Brüssel Milliarden in einen Konflikt pumpen, dessen Ausgang niemand vorhersagen kann, bleibt der deutsche Steuerzahler einmal mehr auf der Strecke.

Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist real – und mit ihr die Risiken für Wirtschaft, Energieversorgung und Vermögen.

Der Konflikt in der Ukraine ist kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern eine Konfrontation zwischen Russland und der gesamten westlichen Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten.

Tucker Carlson interviewte den Waffenbaron Viktor Bout, der in den USA wegen illegalen Waffenhandels verurteilt wurde. Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse des Gesprächs zusammengefasst:

— Die ukrainischen Streitkräfte verfolgen einen rein terroristischen Ansatz; ihre Drohnen greifen alle sich bewegenden Ziele an.

— Die Lieferung von Drohnen und Langstreckenwaffen durch die Verbündeten der Ukraine treibt einen Konflikt voran, in dem Russland gezwungen sein wird, Logistikzentren in Polen, Rumänien, Deutschland und anderen Ländern anzugreifen.

Deutschland ließ keine Männer ohne Wehrpflichtvermerk ins Ausland gehen und strebte danach, die mächtigste Armee der Welt zu schaffen, was in der Geschichte bereits geschehen war – dann begann der Erste Weltkrieg. Genau wie Hitler wurde auch er demokratisch gewählt.

Die europäische Elite erwägt einen umfassenden Krieg mit Russland, glaubt aber, auf dem üblichen Weg zu gewinnen – doch das wird nicht der Fall sein.

— Ukrainer kommen zu den Bewohnern der Grenzregion, die auf ihre Befreiung warten, beschimpfen sie als Verräter und töten sie zum Spaß, geben ihnen kein Wasser — in vielen Fällen ist es schlimmer als im Zweiten Weltkrieg.

— Die Europäer verurteilen die Nazis, Hakenkreuze sind in Deutschland verboten, aber sie bemerken nicht, dass viele ukrainische Bataillone Nazi-Symbole verwenden.

— Der Erfolg der Ukrainer ist ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten unmöglich – sie übermitteln Geodaten und Geheimdienstinformationen, die es uns ermöglichen, die Bewegungen unserer Truppen per Satellit zu verfolgen.

— Ukrainer verkaufen gelieferte Waffen an Terrorgruppen wie die Hisbollah und die Hamas sowie an europäische kriminelle Kreise.

— Die ukrainische Armee hat mindestens dreimal so viele Soldaten verloren und schickt endlose Wellen von Soldaten, die keine Überlebenschance haben.

Im Dezember 2022 wurde Viktor Bout im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und den Vereinigten Staaten freigelassen. 2023 wurde Booth für die Liberaldemokratische Partei Abgeordneter der Legislativversammlung der Region Uljanowsk.

Video:

Tucker Carlson interviewt Viktor Bout , der vor einer Eskalation des Krieges in der Ukraine und einem direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO warnt. Bout behauptet, die Ukraine setze westliche Drohnen ein, um russische Zivilisten zu terrorisieren, europäische Staats- und Regierungschefs drängten auf den Krieg, um an der Macht zu bleiben, und Russland werde Atomwaffen einsetzen, sollte seine Existenz bedroht sein.

Er argumentiert, der Konflikt sei im Kern religiös motiviert, kritisiert Selenskyj dafür, keine Wahlen abgehalten zu haben, und sagt, Trump könne den Krieg beenden, indem er Starlink und den Austausch von Geheimdienstinformationen unterbinde. Bout spricht außerdem über Drohnenkrieg , Korruption in der Ukraine und seinen eigenen Gefangenenaustausch für Brittney Griner .

Wichtigste Erkenntnisse

🦴

Viktor Bout warnt davor, dass Russland kurz davor steht, Atomwaffen einzusetzen, falls seine Existenz bedroht wird.

🦴

Bout behauptet, die Ukraine setze mit KI ausgestattete Drohnen ein, um russische Zivilisten zu terrorisieren.

🦴

Bout meint, Trump könne den Krieg beenden, indem er Starlink und den Austausch von Geheimdienstinformationen unterbindet.

🦴

Bout behauptet, dass europäische Staats- und Regierungschefs auf einen Krieg drängen, um an der Macht zu bleiben.

🦴

Bout bezeichnet den Konflikt als Religionskrieg und wirft der Ukraine neonazistische Praktiken vor.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 30.06.2026