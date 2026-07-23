💭𖡎 Forschung zur Fernsteuerung unserer Gehirne

Takuma Ishizuka (vgl. emfhazard.net) hat eine Übersicht über mehr als 400 wissenschaftliche Studien erstellt, in denen untersucht wurde, wie emotionale Zustände und motorische Reaktionen durch die Stimulation bestimmter neuronaler Strukturen mittels elektromagnetischer Wellen, elektrischer Ströme und Ultraschallwellen beeinflusst werden können.

Seine Studie umfasst verschiedene Methoden zur Fernsteuerung des Nervensystems, darunter die Synchronisation von Gehirnwellen, die zeitliche Interferenzstimulation und den Einsatz von Mikrowellenstrahlen zur Stimulation oder Unterdrückung der Gehirnaktivität.

Er weist darauf hin, dass sogenannte „Neurostrike“-Waffen, die Mikrowellen oder gerichtete Energiestrahlen nutzen, zu den Waffen gehören, die derzeit entwickelt werden, um das Verhalten zu verändern und Gehirn-, sowie kognitive Funktionen zu stören.

Takuma Ishizuka, ein unabhängiger Forscher aus Japan, hat einen umfassenden Fachartikel veröffentlicht, in dem er die Mechanismen der Fernsteuerung des menschlichen Gehirns untersucht.

Seine Forschung, die auf einer Auswertung von mehr als 400 wissenschaftlichen Studien basiert, befasst sich mit der Frage, „wie externe Reize wie elektromagnetische Felder das Nervensystem beeinflussen können“, und untersucht, „ob emotionale Zustände und motorische Reaktionen durch die Stimulation bestimmter neuronaler Strukturen beeinflusst werden könnten“, erklärte er in einer E-Mail an The Exposé.

Er hat seine Erkenntnisse in einem Artikel mit dem Titel „Kann das Gehirn gehackt werden? Eine Untersuchung der wissenschaftlichen Mechanismen zur Fernsteuerung des menschlichen Gehirns“ festgehalten. In der Einleitung heißt es:

In den 1970er Jahren kamen Vorwürfe auf, dass die Regierung die elektrische Stimulation des menschlichen Gehirns als Mittel zur Gedankenkontrolle ihrer Bürger erforschte. Dass es sich hierbei um eine ernsthafte Debatte handelte, wird dadurch unterstrichen, dass der US-Kongress 1973 seine Besorgnis über die Massenmanipulation mittels solcher Technologien zum Ausdruck brachte, während das US-Militär zu dieser Zeit führende Forscher auf diesem Gebiet finanziell unterstützte.

Könnte man bestimmte Bereiche des Gehirns mit derselben Präzision stimulieren, ohne Elektroden zu verwenden, so wäre es möglich, menschliche Emotionen und Verhaltensweisen aus der Ferne zu beeinflussen und damit eine „Fernsteuerung des menschlichen Geistes“ zu erreichen.

Tatsächlich wird vermutet, dass die Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Verteidigungsministeriums [heute Kriegsministerium] versucht hat, dies durch die Fokussierung von Mikrowellenstrahlen zu erreichen. US-Regierungsbehörden interessieren sich seit langem für die Steuerung der Gehirnfunktion und haben zahlreiche Studien durchgeführt, in denen die Auswirkungen von Mikrowellen auf das Verhalten untersucht wurden.

Ein Experte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz warnt davor, dass das, was einst als Verschwörungstheorie abgetan wurde, nun zu einer echten Bedrohung in Form von „nicht-tödlichen Waffen“ wird, die von militärischen Organisationen entwickelt werden. Auch die Forschung an „Birobotern“ schreitet voran, die Tiergehirne mit Computern verbinden und sie drahtlos steuern … Sollten sich solche Technologien verbreiten … besteht die Gefahr, dass wir in einer äußerst prekären Gesellschaft enden, in der es für Menschen schwierig würde, überhaupt noch nach ihrem eigenen Willen zu leben.

(Vgl. EMF Hazard, 19. Juni 2026)

Ishizukas Artikel, der in 11 Kapitel bzw. Seiten unterteilt ist, verfügt über ein gut strukturiertes, mit Hyperlinks versehenes Inhaltsverzeichnis, das es den Lesern ermöglicht, die Abschnitte in ihrem eigenen Tempo zu durchlaufen. Das erste Kapitel beschreibt verschiedene Methoden zur Fernsteuerung des Nervensystems.

In den Kapiteln 2 bis 9 werden „zahlreiche Studien erörtert, die zeigen, dass eine direkte elektrische Stimulation des tiefen Gehirns Emotionen, wie Wut, Angst, Freude, Verlangen und Hemmung auslösen und zudem den Körper frei manipulieren kann, beispielsweise durch Bewegungen der Gliedmaßen, Herzstillstand und Atemstillstand.“ Kapitel 10 beschreibt die frühen Versuche der Gedankenkontrolle. Kapitel 11 listet die 476 Quellen auf, die Ishizuka in seiner Forschung herangezogen hat.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung einiger Informationen aus Kapitel 1.

Gehirnwellen-Synchronisation und zeitliche Interferenz

Die klassische Methode zur Beeinflussung des Nervensystems ist die direkte elektrische Stimulation über implantierte Elektroden, doch neue Methoden ermöglichen eine indirekte Beeinflussung mithilfe von elektromagnetischen Wellen, elektrischen Strömen und Ultraschallwellen. Obwohl er die anderen Methoden kurz erwähnt, konzentrierte Ishizuka seine Forschung auf die Beeinflussung des Gehirns mittels elektromagnetischer Wellen.

Anmerkung von „The Exposé“: Elektromagnetische Wellen sind eine Kombination aus elektrischen und magnetischen Feldern. Ein sich änderndes Magnetfeld induziert ein sich änderndes elektrisches Feld und umgekehrt. Diese sich ändernden Felder bilden elektromagnetische Wellen, auch als elektromagnetische Strahlung bezeichnet, die elektromagnetische Energie transportieren. Diese Energie lässt sich anhand von Frequenz, Wellenlänge oder Energie beschreiben. Die Energie elektromagnetischer Wellen ist direkt proportional zur Frequenz und umgekehrt proportional zur Wellenlänge, was bedeutet, dass Wellen mit kürzeren Wellenlängen ein höheres Energieniveau aufweisen.

Elektromagnetische Wellen werden entsprechend ihrer Frequenz und Wellenlänge in das elektromagnetische Spektrum eingeteilt:

Radiowellen: Niedrige Frequenz, längste Wellenlängen und geringe Energie.

Mikrowellen.

Infrarotstrahlung.

Sichtbares Licht: Der vom menschlichen Auge wahrnehmbare schmale Wellenlängenbereich.

Ultraviolettstrahlung.

Röntgenstrahlung.

Gammastrahlung: Höchste Frequenz, kürzeste Wellenlängen und hohe Energie.

Selbst schwache elektromagnetische Wellen oder elektrische Ströme können Neuronen durch einen als „Brain Entrainment“ bezeichneten Prozess aktivieren. (vgl. hapbee.com) Beim Brain Entrainment, auch als Gehirnwellen-Synchronisation bezeichnet, synchronisieren sich die elektrischen Schwingungen des Gehirns mit dem Rhythmus periodischer äußerer Reize wie Schall, Licht oder Vibrationen. Diese Frequenz-Folge-Reaktion ermöglicht es dem Gehirn, in bestimmte Zustände überzugehen, die mit unterschiedlichen Bewusstseinsaktivitäten verbunden sind – vom Tiefschlaf bis hin zu erhöhter Konzentration.

Vor kurzem wurde eine Technik namens „Temporal Interference“ (TI)-Stimulation entwickelt. Dabei werden zwei Paare von Kopfhautelektroden angelegt, die hochfrequente Wechselströme abgeben. Diese Ströme kreuzen sich im Gehirn und erzeugen eine niederfrequente Schwebungsfrequenz, die durch Brain Entrainment bestimmte Bereiche im Tiefenhirn aktiviert.

Ishizuka erklärt, warum die Entwicklung von TI von Bedeutung ist:

Es gibt zwei entscheidende Punkte, um durch Gehirn-Entrainment mithilfe externer Schwingungen Verhaltensänderungen hervorzurufen: Man muss bestimmte Bereiche des Gehirns gezielt ansprechen. Die externen Schwingungen müssen auf die funktionellen Frequenzen der Zielbereiche abgestimmt sein. Auf diese Weise lassen sich mithilfe externer Schwingungen wie elektromagnetischer Wellen deutliche Verhaltensänderungen hervorrufen, ähnlich wie bei der direkten elektrischen Stimulation des Gehirns.

Die kürzlich entwickelte Temporal-Interference-Stimulation (TI), bei der das Gehirn mit einer lokalisierten Mischwelle stimuliert wird, die am Schnittpunkt zweier Wellen entsteht, hat genau diese Art der Stimulation ermöglicht.

(Vgl. EMF Hazard, 19. Juni 2026

Mit anderen Worten: Die Fortschritte im Bereich der zeitlichen Interferenzstimulation haben es ermöglicht, das Gehirn mit elektromagnetischen Wellen so zu stimulieren, dass eine präzisere Steuerung der Synchronisation des Gehirns und ihrer Auswirkungen auf Verhaltensweisen wie Schlaf, Gedächtnis, Wut, Angst, Halluzinationen, Sehvermögen und Reaktionszeit möglich ist – je nach der lokalisierten zusammengesetzten Welle, die bei der Verwendung unterschiedlicher Frequenzen entsteht.

Mikrowellen als verdeckte Waffe

Mikrowellen können durch Gehirn-Synchronisation auch Veränderungen bei Neuronen, Gehirnwellen und im Verhalten hervorrufen. Ishizuka sagte:

Der Schlüssel zur Erzeugung dieser [Verhaltens-]Veränderungen scheint in der Modulation der Mikrowellen auf extrem niedrige Frequenzen im Gehirnwellenbereich zu liegen. Unmodulierte, kontinuierliche Mikrowellen unterdrücken oft die neuronale Aktivität oder haben überhaupt keine Wirkung.

Anmerkung von The Exposé: Modulierte Mikrowellen sind Mikrowellen-Hochfrequenzsignale, bei denen eine bestimmte Eigenschaft der Trägerwelle – wie beispielsweise ihre Amplitude, Frequenz oder Phase – entsprechend einem Informationssignal (Basisband) variiert wird, um Daten zu codieren oder Sprache zu übertragen. Dieser Prozess ermöglicht es hochfrequenten Mikrowellen, digitale oder analoge Informationen über große Entfernungen für Telekommunikation, Radar und drahtlose Netzwerke zu übertragen.

Unmodulierte Mikrowellen hingegen bezeichnen ein gleichmäßiges, kontinuierliches elektromagnetisches Wellensignal, dem die gepulsten, modulierten oder variablen Eigenschaften moderner drahtloser Übertragungen fehlen. (Vgl. rfsafe.com)

Ishizuka bezieht sich auf ein Experiment des US-amerikanischen National Institute of Neurological Disorders and Stroke, bei dem Rhesusaffen mit Mikrowellen bestrahlt wurden. Eine Funkantenne wurde so auf die Köpfe der Rhesusaffen gerichtet, dass sie in einer Linie mit dem Hirnstamm lag, und innerhalb weniger Sekunden wurde der Affe schläfrig. Nach etwa einer Minute wurde er unruhig und begann, seinen Kopf hin und her zu bewegen. Der Affe erlitt daraufhin schwere Krämpfe und starb wenige Sekunden später.

Das Experiment wurde wiederholt. 10 Affen starben infolge der Mikrowellenbestrahlung. Weitere 10 Affen, bei denen die Bestrahlung vor dem Tod abgebrochen wurde, zeigten verschiedene Symptome, darunter Parkinson-ähnliche Symptome, Tetraplegie, Schwäche der oberen Gliedmaßen, Ataxie sowie Gewebeschäden im Hirnstamm und im Kleinhirn.

Ishizuka verwies auf ein weiteres Experiment, bei dem Forscher mithilfe von Mikrowellen das Herz eines Frosches zum Stillstand brachten, was darauf hindeutet, dass die Bestrahlung des Herzens oder des Gehirns mit pulsmodulierten Mikrowellen, die mit dem Herzschlag synchronisiert sind, bei Menschen und Tieren einen tödlichen Herzstillstand auslösen kann. Dies dient als Beweis dafür, dass Mikrowellen als verdeckte, hochgradig tödliche Waffe eingesetzt werden könnten, die keine Spuren hinterlässt.

Strahlung von Mobiltelefonen

Ähnlich, wie bei den oben genannten Frequenzen senden Mobiltelefone pulsmodulierte Mikrowellen aus, die extrem niederfrequente Komponenten im Bereich der Gehirnwellen enthalten, was sich möglicherweise auf das Gedächtnis auswirken kann. Ishizuka schrieb:

Beispielsweise wurden bei Mobiltelefonen der zweiten Generation extrem niederfrequente Komponenten des Theta-Bands bei 5,6, 5,86, 6,8 und 8 Hz am stärksten nachgewiesen.

Theta-Wellen, die im Bereich von 4 bis 7 Hz liegen, werden mit dem Gedächtnis und Emotionen, wie Angstreaktionen und pathologischer Aggression in Verbindung gebracht. Alpha-Wellen, die im Bereich von 8 bis 12 Hz liegen, werden mit Hemmung assoziiert und sollen die Vernunft steuern.

Im Jahr 2003 wiesen finnische Forscher nach, dass die Exposition gegenüber elektromagnetischen Wellen von Mobiltelefonen der zweiten Generation (2G) verschiedene Auswirkungen auf das menschliche Gehirn hat, darunter eine deutlich verminderte Arbeitsgedächtnisleistung.

Mikrowellenstrahlen zur Stimulierung oder Unterdrückung der Gehirnaktivität

Anmerkung von The Exposé: Mikrowellenstrahlen sind gebündelte Ströme elektromagnetischer Strahlung. Diese Strahlen werden beispielsweise in folgenden Bereichen eingesetzt:

Energiegerichtete Waffen. Hochleistungs-Mikrowellensysteme (HPM), wie beispielsweise der „Phaser“ der US-Marine oder das HPM-System der indischen Organisation für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DRDO), bündeln Mikrowellenenergie, um Elektronik in Drohnen, Raketen oder Satelliten mit Lichtgeschwindigkeit zu stören oder zu zerstören. (Vgl. youtube.com)

Active-Denial-Technologie. Ein nicht-tödliches System zur Kontrolle von Menschenmengen, das einen Mikrowellenstrahl aussendet, um die Hautoberfläche schnell zu erwärmen und so ein schmerzhaftes Gefühl zu verursachen, ohne Verbrennungen zu verursachen. (vgl. newscientist.com)

Drahtlose Energieübertragung. Projekte wie das SCOPE-M-Projekt der US-Marine strahlen Mikrowellenenergie auf Rectennas (Gleichrichterantennen) ab, die die Strahlung wieder in nutzbaren Gleichstrom umwandeln. (Vgl. newatlas.com)

Der Einsatz von Mikrowellenstrahlen wurde als Neurostimulationstechnik untersucht. Jüngste Fortschritte in der Signalverarbeitungstechnologie haben es ermöglicht, Mikrowellen als Strahlen in bestimmte Richtungen zu lenken, was zur Förderung oder Unterdrückung der Gehirnaktivität genutzt werden kann.

Forscher der Rice University haben, inspiriert vom Erfolg der TI-Stimulation, eine Methode entwickelt, mit der bestimmte Ziele tief im Gehirn mithilfe von Mikrowellenstrahlen anstelle von elektrischem Strom stimuliert werden können. Bei dieser Methode kommen mehrere Strahlen zum Einsatz, deren Energie am Schnittpunkt gebündelt wird. Simulationen zeigen, dass sie das Zentrum des Gehirns mit einer elektrischen Feldstärke stimulieren können, die mit derjenigen der elektrischen Stromstimulation vergleichbar ist, und zwar mit einer weitaus besseren Fokalität.

Auch andere Forscher, darunter solche an der University of Utah, untersuchen den Einsatz von Mikrowellenstrahlen zur Neurostimulation. Simulationen zeigen, dass sie das tiefe Gehirn drahtlos stimulieren können, indem sie mehrere Mikrowellenstrahlen mithilfe einer Array-Antenne und 8-GHz-Mikrowellenstrahlen auf bestimmte Ziele im Gehirn fokussieren.

Die Ergebnisse einer Studie iranischer Forscher aus dem Jahr 2020 zeigten, dass Mikrowellenstrahlen auf jeden beliebigen Punkt des menschlichen Kopfes fokussiert werden können und das tiefe Gehirn drahtlos stimulieren können, indem mehrere Strahlen auf bestimmte Ziele im Gehirn gerichtet werden. In dieser Simulation wurden mehrere Array-Antennen zylindrisch um den Kopf herum angeordnet, und 1-GHz-Mikrowellenstrahlen wurden in Richtung des Zentrums des Gehirns abgestrahlt, wodurch die elektromagnetische Kraft in einer Tiefe von 10 cm im Gehirn gebündelt wurde.

Neurostrike-Waffen

Anmerkung von The Exposé: Neurostrike-Waffen sind nicht-kinetische Militärtechnologien, die darauf ausgelegt sind, Gehirnfunktionen und kognitive Prozesse bei menschlichen Zielen zu stören, zu beeinträchtigen oder zu kontrollieren. (vgl. geekextreme.com) Diese Waffen nutzen in erster Linie Mikrowellen (vgl. archive.is), gerichtete Energiestrahlen oder Infraschall, um neurologische Beeinträchtigungen hervorzurufen, das Situationsbewusstsein zu verringern und die Entscheidungsfindung zu manipulieren, ohne dabei offensichtliche körperliche Verletzungen zu verursachen. (Vgl. static1.squarespace.com)

One India News berichtete im Jahr 2023, dass „Chinas Volksbefreiungsarmee Berichten zufolge hochtechnologische Neurostrike-Waffen entwickelt, die darauf ausgelegt sind, Gehirnfunktionen zu stören und Regierungschefs oder ganze Bevölkerungen zu beeinflussen … Das Ziel besteht darin, das Denkvermögen zu beeinträchtigen, das Situationsbewusstsein zu verringern, langfristige neurologische Schäden zu verursachen und normale kognitive Funktionen zu trüben.“ (Vgl. youtube.com)

Die Entwicklung von Neurostrike-Waffen schreite voran, so Ishizuka, und es scheine, als werde diese Technologie für militärische Zwecke eingesetzt. Ein Beispiel hierfür ist das „Moskau-Signal“, bei dem die US-Botschaft in Moskau von 1953 bis 1979 mit Mikrowellen angegriffen wurde.

Von 1953 bis April 1979 wurde die zehnstöckige US-Botschaft in Moskau mit Mikrowellen angegriffen. Dieses Signal wurde als „Moscow Signal“ bekannt. Es handelte sich schätzungsweise um ein moduliertes Hochfrequenzsignal mit einer geringen Intensität von etwa 0,1–24 µW/cm² im Gigahertz-Bereich, das neun Stunden am Tag ausgestrahlt wurde. Es wurde festgestellt, dass es bei den Mitarbeitern der Botschaft zu Chromosomenanomalien, schwerwiegenden Gesundheitsproblemen, wie Krebs und Leukämie, sowie zu Symptomen geführt hat, die mit elektromagnetischer Überempfindlichkeit vereinbar sind.

Das Projekt Pandora der DARPA

Die US-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) blickt auf eine lange Geschichte von Versuchen zurück, Techniken zur Fokussierung von Mikrowellenstrahlen zu entwickeln, um Gegner zu desorientieren oder zu verwirren. Dies zeigt sich deutlich in ihrem geheimen Forschungsprogramm namens „Projekt Pandora“, das 1965 ins Leben gerufen wurde, um die biologischen und verhaltensbezogenen Auswirkungen von Mikrowellen mit geringer Leistung zu untersuchen. Das Projekt wurde im Rahmen einer Untersuchung des „Moskau-Signals“ gestartet.

Allerdings stand das Projekt Pandora im Verdacht, ein Forschungsprogramm zur ferngesteuerten Gedankenkontrolle zu sein. Dies wurde 1967 vom Direktor der DARPA dementiert, der erklärte:

Die Pandora-Experimente waren niemals auf den Einsatz von Mikrowellen als Überwachungsinstrument oder im Rahmen eines Waffenkonzepts ausgerichtet.

Ein Jahr später ging der Direktor in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage des Kongresses näher auf diesen Punkt ein:

Dieser Behörde sind keine Forschungsprojekte bekannt – weder geheime noch nicht geheime – die unter der Schirmherrschaft des Verteidigungsministeriums durchgeführt wurden oder werden und die Möglichkeiten der Nutzung von Mikrowellenstrahlung als eine Form dessen untersucht hätten, was im Volksmund als ‚Gedankenkontrolle‘ bekannt ist.

Diese Aussagen entsprachen jedoch nicht den historischen Tatsachen, da Waffen und Gedankenkontrolle bei einigen DARPA-Beamten zu Beginn des Projekts Pandora eindeutig im Fokus standen. Forscher hatten zu dieser Zeit bereits nachgewiesen, dass eine direkte elektrische Stimulation des Gehirns das Verhalten verändern kann. Die Frage war, ob Mikrowellen denselben Effekt haben könnten. Ishizuka berichtete:

Genau das wollte das Projekt Pandora ursprünglich herausfinden: Ob ein sorgfältig konstruiertes Mikrowellensignal den Geist lenken kann.

Pandora war ein millionenschweres Forschungsprogramm mit zahlreichen Projekten. Die Hauptforschung fand in einer Mikrowellenanlage statt, die am Walter Reed Institute of Research der US-Armee eingerichtet worden war, wo Expositionsversuche durchgeführt wurden, bei denen das auf Schimpansen gerichtete „Moskau-Signal“ simuliert wurde. Die Studie ergab keine nennenswerten biologischen Auswirkungen, was offenbar zur Einstellung des Projekts im Jahr 1969 führte.

Einige betrachteten den Grund für die Einstellung des Projekts mit Skepsis. Paul Braude, ein Wissenschaftsjournalist der New Yorker vermutete, dass das Projekt Pandora eingestellt wurde, weil schwerwiegende biologische Auswirkungen entdeckt worden waren, die vertuscht werden mussten.

Laut dem 2009 erschienenen Buch „Non-Lethal Weapons“ von Neil Davison „verfolgte das Forschungsprogramm Waffenanwendungen und demonstrierte das Potenzial von Mikrowellen mit geringer Leistung, die Gehirnfunktion zu stören“, so Ishizuka.

Ein Dokument, das offenbar die Ergebnisse von Experimenten am Walter Reed Institute of Research der Armee zeigt, erwähnt ‚Verlust der Verhaltensleistung‘, ‚Krampfanfälle‘, ‚grobe Veränderungen der Gehirnfunktion‘, ‚eine Steigerung des Blutflusses um 30 bis 100%‘ und ‚Letalität‘.

Die US-Luftwaffe und elektromagnetische Waffen

Davison war leitender wissenschaftlicher und politischer Berater in der Abteilung für internationales Recht und Rüstungspolitik beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Sein Buch „Non-Lethal Weapons“ bietet einen umfassenden Überblick über Mikrowellenwaffen und akustische Waffen, die von US-Regierungsbehörden entwickelt wurden und sich in deren Besitz befinden.Davisons Buch, sowie ein Bericht von US News aus dem Jahr 1997 „beleuchten den historischen und technischen Hintergrund, vor dem US-Regierungsbehörden – insbesondere die US-Luftwaffe – seit langem an Technologien zur Beeinflussung menschlicher Gehirnfunktionen interessiert sind und die Entwicklung einsatzfähiger Systeme dafür vorangetrieben haben“, schrieb Ishizuka.

Diese Quellen verweisen auf einen Bericht, der 1982 von der US-Luftwaffe erstellt wurde. Darin wurden biotechnologische Forschungsprobleme umrissen, für die Lösungen im Hinblick auf die Entwicklung und den Betrieb von Luftfahrtsystemen nach dem Jahr 2000 erforderlich waren. Ishizuka erklärte:

Zu den Forschungsproblemen gehörten die biologischen Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung (RFR), einschließlich Mikrowellen. Darin wurde das Potenzial von RFR erörtert, die Funktionen des menschlichen Zentralnervensystems zu unterbrechen, zu beeinträchtigen oder zu lenken.

Aus diesem Ansatz geht klar hervor, dass die US-Luftwaffe elektromagnetische Energie nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als äußerst praktische Technologie zur Fernsteuerung und -lenkung menschlichen Verhaltens bewertete.

Davison und der Bericht von US News wiesen darauf hin, dass die Forschung zu Mikrowellen in erster Linie am Brooks Air Force Research Laboratory in Texas durchgeführt wurde.

Um die Sicherheit von Radarsystemen zu untersuchen, startete das Labor 1968 ein umfassendes Programm zu den biologischen Auswirkungen von Radiofrequenzen, Mikrowellen und Millimeterwellen. In einer Veröffentlichung aus dem Jahr 2002, die das Programm zusammenfasste, hieß es:

In den Einrichtungen des Air Force Research Laboratory in Brooks wird ein breites Spektrum an RFR-Expositionsparametern untersucht, darunter die Exposition gegenüber Mikrowellen, Millimeterwellen, Hochleistungsmikrowellen (HPM) und Ultrabreitbandstrahlung (UWB), wobei sowohl gepulste als auch kontinuierliche Wellen sowie akute, chronische und wiederholte Expositionen berücksichtigt werden. Die Forschung wird auf biologischen Organisationsebenen durchgeführt, von subzellulären Fraktionen über Zellen, Nagetiere, Ziegen und Affen bis hin zum Menschen. Zu den untersuchten biologischen Auswirkungen zählen biochemische, genetische, neuronale, physiologische, verhaltensbezogene und kognitive Effekte.

In den Einrichtungen des Air Force Research Laboratory in Brooks wird ein breites Spektrum an RFR-Expositionsparametern untersucht, darunter die Exposition gegenüber Mikrowellen, Millimeterwellen, Hochleistungsmikrowellen (HPM) und Ultrabreitbandstrahlung (UWB), wobei sowohl gepulste als auch kontinuierliche Wellen sowie akute, chronische und wiederholte Expositionen berücksichtigt werden. Die Forschung wird auf biologischen Organisationsebenen durchgeführt, von subzellulären Fraktionen über Zellen, Nagetiere, Ziegen und Affen bis hin zum Menschen. Zu den untersuchten biologischen Auswirkungen zählen biochemische, genetische, neuronale, physiologische, verhaltensbezogene und kognitive Effekte.

Ishizuka sagte:

Im Jahr 2004 tauchte das Konzept der Luftwaffe ‚Controlled Personnel Effects‘ auf. Das Konzept der kontrollierten Auswirkungen auf Menschen sieht eine hochentwickelte Anwendung vor, bei der eine nicht-tödliche Kraft eingesetzt wird, um die Gedanken und Handlungen eines Ziels nach Wunsch zu verändern.

Ishizuka zitierte Davison und schrieb:

Im Hinblick auf die Fähigkeit ‚Controlled Personnel Effects‘ untersuchte das S&T-Gremium [Wissenschaft und Technologie] das Potenzial, Personen aus einer militärisch nutzbaren Entfernung mit nicht-tödlicher Gewalt anzusprechen, um ausgewählte Gegner dazu zu bringen, entsprechend unseren Bedürfnissen zu denken oder zu handeln. Durch den Einsatz nicht-tödlicher Gewalt ist es möglich, Personen physisch zu beeinflussen oder handlungsunfähig zu machen. Fortschrittliche Technologien könnten es dem Soldaten ermöglichen, aus der Ferne körperliche Empfindungen wie Druck oder Temperaturveränderungen zu erzeugen. Ein aktuelles Beispiel für diese Technologie ist ‚Active Denial‘ … Durch die Erforschung und Modellierung des menschlichen Gehirns und des Nervensystems ist es auch möglich, Personen mental zu beeinflussen oder zu verwirren.

Das Marine Corps und elektromagnetische Waffen

Der Artikel in US News beleuchtete die Arbeit von Eldon Byrd. Byrd leitete von 1980 bis 1983 das Projekt „Nonlethal Electromagnetic Weapons“ (nicht-tödliche elektromagnetische Waffen) des Marine Corps. Während dieser Zeit führte er Experimente an Tieren und an sich selbst durch, um zu untersuchen, ob sich Gehirnwellen mit von außen einwirkenden Wellen synchronisieren würden. Er stellte fest, dass er das Gehirn mithilfe von elektromagnetischer Strahlung sehr niedriger Frequenz dazu bringen konnte, verhaltensregulierende Chemikalien freizusetzen.

Byrds Forschungen zeigten, dass er Tiere mit extrem schwachen, nicht nachweisbaren Magnetfeldern in einen Stupor versetzen konnte. Er wies zudem nach, dass Magnetfelder bestimmte Gehirnzellen bei Ratten dazu veranlassten, Histamin freizusetzen, was beim Menschen sofort grippeähnliche Symptome und Übelkeit hervorrufen würde. Byrd erklärte, die Auswirkungen seiner Forschung seien nicht tödlich und reversibel. „Man könnte eine Person vorübergehend handlungsunfähig machen“, sagte er.

Ishizuka merkte an:

Herr Byrd sagt, man habe ihm mitgeteilt, seine Studie würde nicht als geheim eingestuft werden, es sei denn, sie funktioniert. Da sie funktionierte, vermutete er, dass das Programm ‚unter den Deckmantel der Geheimhaltung geriet. Andere Wissenschaftler berichteten von ähnlichen Fällen, in denen Forschungen zu elektromagnetischer Strahlung streng geheim wurden, sobald erfolgreiche Ergebnisse erzielt wurden.

Ethische und rechtliche Bedenken

Ethiker sind besorgt über die Entwicklung nicht-tödlicher Waffen, die unter strengster Geheimhaltung vorangetrieben wird. Derzeit gibt es keine Verträge, die deren Einsatz regeln, und niemand weiß, welche langfristigen Folgen für Menschen entstehen, die diesen Waffen ausgesetzt sind. Zudem befürchten Medizinforscher, dass die Forschung an elektromagnetischen Wellen zu therapeutischen Zwecken für die Waffenentwicklung genutzt werden könnte.

Dr. Neil Davison vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz hat davor gewarnt, dass die Forschung an Waffen, die darauf abzielen, die Gehirnfunktion zu stören, unter dem Deckmantel der Entwicklung „nicht-tödlicher Waffen“ vorangetrieben wird und dass solche Technologien tiefgreifende ethische Probleme aufwerfen werden, sollten sie sich als einsetzbar erweisen, insbesondere im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen oder Kriegshandlungen.

Gegen Ende des ersten Kapitels beschrieb Ishizuka kurz zwei bekannte Vorfälle von Mikrowellenangriffen: Das „Havanna-Syndrom“ im Jahr 2016 und den „Angriff des chinesischen Militärs auf das indische Militär“. Das gesamte Kapitel 1, „Remote Neural Manipulation“, können Sie hier lesen.

Quellen: PublicDomain/