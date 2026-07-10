Vorberkmerkung: Dieser Mainstream-Artikel ist selbstverständlich unvollständig. Er zeigt meiner Meinung nach aber genug, um das aktuelle Weltgeschehen etwas besser einordnen zu können.

Die Familie Rothschild, bekannt für ihr Engagement im Bankwesen, im Immobilienbereich und in der Philanthropie, besteht seit dem 18. Jahrhundert als Finanzdynastie. Inmitten jahrhundertelanger Erfolge waren die Rothschilds Gegenstand von Verschwörungstheorien, wobei viele behaupten, die prominente jüdische Familie habe unangemessenen Einfluss auf die Weltpolitik.

Den Rothschilds wird seit langem vorgeworfen, im 19. Jahrhundert eine globale Finanzverschwörung angeführt zu haben, während neuere antisemitische Verschwörungstheorien behaupten, sie würden Naturkatastrophen kontrollieren, um davon zu profitieren – eine Theorie, die 2018 von Trayon White Sr., einem Stadtrat aus Washington, D.C., vorgebracht wurde.

Nachdem die Familie, deren Wurzeln bis nach Deutschland zurückreichen, in den vergangenen drei Jahrhunderten ihr Vermögen über Finanzinstitute angehäuft hat, hat sie heute zahlreiche Mitglieder in Europa, Israel und den Vereinigten Staaten.

Am Mittwoch kam Berichten zufolge ein Mitglied der Familie, Will Rothschild, bei einem Hausbrand in Los Angeles ums Leben.

Die Geschichte der Rothschilds

Die Rothschilds erlangten im 18. Jahrhundert erstmals als europäische Bankiersfamilie Bekanntheit. Der erste Patriarch der Rothschilds, Mayer Amschel Rothschild, wuchs im jüdischen Ghetto in Frankfurt am Main auf. (Die dunklen Ursprünge des Interesses der Elite an der Insel Sazan: Privates Treffen mit dem albanischen Premierminister auf Rothschilds Boot (Video))

Durch das Textilunternehmen seines Vaters konnte Mayer Amschel Rothschild das Handelsgeschäft erlernen und wurde schließlich Händler für seltene Münzen. Diese Tätigkeit machte den Kronprinzen auf ihn aufmerksam, für den er später arbeitete.

Nach seiner Heirat mit der Tochter eines Geldwechslers hatte er zehn Kinder. Die Familie zog von Deutschland nach Frankreich, Italien, Österreich und Großbritannien – wobei sich ihre Zweigstellen von Geldverleihern und Händlern zu einer der ersten internationalen Banken zusammenschlossen.

Zu den erfolgreichen frühen Rothschilds gehörte Nathan Mayer Rothschild, der nach Manchester in England zog, um dort ein Textilunternehmen zu gründen, und anschließend nach London, um die Bank N.M. Rothschild zu gründen, die bis heute besteht. Nathan Mayer Rothschild half zudem dabei, die britische Armee in ihrem Kampf gegen Napoleon zu finanzieren.

Seine Beteiligung an dem Konflikt war Gegenstand einer frühen Verschwörungstheorie über die Familie, wobei einige behaupteten, er habe dafür bezahlt, zur Schlacht von Waterloo zu reisen, um von der Bekanntgabe des britischen Kriegsgewinns profitieren zu können.

Er und seine Tochter Louise Rothschild finanzierten außerdem die Errichtung von Synagogen in London und jüdischen freien Schulen in ganz Europa.

Welche Rothschilds leben heute noch?

Viele Rothschilds leben noch immer in Europa, sowie in Israel und den Vereinigten Staaten. Emma Rothschild ist Professorin für Geschichte in Harvard und Honorarprofessorin in Cambridge.

David Mayer de Rothschild ist Umweltaktivist, und Hannah Rothschild ist Autorin. James Rothschild, ein Finanzier, ist mit Nicky Hilton verheiratet, der Hotelerbin und Schwester der Reality-TV-Star Paris Hilton.

Wer war Will Rothschild und wie kam er ums Leben?

Am Mittwoch stand ein Millionen-Dollar-Anwesen in Hollywood in Flammen, das vermutlich Will Rothschild gehörte, einem älteren und eher zurückgezogen lebenden Mitglied der Familie.

Die Feuerwehr von Los Angeles teilte in einer Pressemitteilung mit:

Bei einer systematischen Durchsuchung des ausgebrannten Anwesens entdeckten die Feuerwehrleute die Leiche eines älteren Mannes, dessen Tod noch am Unfallort festgestellt wurde.

Die Gerichtsmedizin von Los Angeles County hat die Identität der Leiche noch nicht festgestellt, doch Nachbarn gaben an, das Haus habe Will Rothschild gehört, was sie zu der Annahme veranlasste, er sei bei dem Brand ums Leben gekommen.

Einer seiner Nachbarn, Jim Moore, sagte gegenüber dem lokalen Nachrichtensender KABC: „Es ist sehr traurig. Er war ein guter Kerl. Ein guter Nachbar.“

Wie hoch ist das Vermögen der Familie Rothschild?

Das Gesamtvermögen der Familie Rothschild über alle Zweige hinweg wird auf 15,7 Billionen US-Dollar geschätzt. Eine konservativere Schätzung aus einem Bericht der Sunday Times aus dem Jahr 2023 bezifferte das Vermögen der Rothschilds auf 1 Milliarde US-Dollar.

Die Familie tauchte in der „Rich List“ der Zeitung für das Jahr 2024 nicht auf.

Welche Unternehmen gehören den Rothschilds?

Die Rothschilds sind Eigentümer verschiedener Unternehmen und sitzen in deren Vorständen. Nathaniel Rothschild war von 1996 bis zur Schließung des Hedgefonds Atticus Capital im Jahr 2009 dessen Co-Vorsitzender. Heute ist er Vorstandsvorsitzender bei Volex, einem Hersteller von Elektrogeräten.

Lynn Forester de Rothschild ist Geschäftsführerin von E.L. Rothschild, einem Unternehmen mit Beteiligungen im Medienbereich, darunter die Economist Group.

David Mayer de Rothschild gründete eine nachhaltige Bekleidungsmarke namens „The Lost Explorer“. Die Marke vertreibt außerdem Mezcal.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 09.07.2026