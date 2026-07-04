📉 Die BIZ warnt, dass die Weltwirtschaft zusammenbrechen wird, wenn die KI-Blase verlangsamt oder platzt

BIZ sagt zwar nicht, wie Peter Thiel – dass diejenigen, die für eine Entschleunigung der KI-Entwickung plädieren, die Antichristen seien, aber die BIZ malt das Schreckgespenst eines Crashs bei einer Verlangsamung der KI-Entwicklung an die Wand.

Da sowohl die BIZ als auch Thiel tief in die geplante digitale Einzäunungs-, Social scoring-, und Tokenisierungs-Architektur eingebettet sind, an der sie fieberhaft – und zwar gegen uns alle – im Hintergrund arbeiten, und dafür maximal auf KI-Infrastruktur angewiesen sind – sollte einen dazu anhalten, die Argumentationsketten der BIZ als „netten Versuch“ einzuordnen:

„Die BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) warnt, dass die Weltwirtschaft zusammenbrechen wird, wenn die KI-Blase verlangsamt/platzt.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (die Zentralbank der Zentralbanken) hat in ihrem neuesten Bericht gewarnt, dass die spekulative Investitionsausgabe im Bereich KI Ausmaße erreicht hat, die so absurd sind, dass, wenn sich irgendetwas auch „nur verlangsamt“, das ganze Kartenhaus einstürzen wird, und die Weltwirtschaft in eine tiefe Depression oder einen totalen Zusammenbruch geraten wird.“

Wer ganz genau wissen will, wie eng und perfide die BIZ und Thiel und Konsorten, aber auch viele weitere Mitspieler an der digitalen Gefängnisarchitektur zusammenarbeiten, den bitte ich Alex Res‘ definitiv einmalige Dekonstruktions-Analyse zu lesen.

Die Analyse beginnt mit den von den „Architekten“ für ihre Zwecke instrumentalisierten philosophischen Ansätzen und nimmt dann krass Fahrt auf zu dem, was in Echtzeit an digitaler Architektur hinter den Kulissen vorbereitet wird: die nationalen Staaten und Rechtssysteme werden ab einem bestimmten Zeitfenster lediglich nur noch Scheinfunktionen wahren, sobald das System ausgerollt wird:

https://www.dropbox.com/scl/fi/56ozah6trpccff2sq8ppb/Herleitung-Theorie-Praxis.docx?e=4&fbclid=IwY2xjawS1l1BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFWSW9TZGxVdTMwSnF5dkZWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtWYkNA4u3CDwq6VkiSe9jXn6wWUdBl0wefodahDjvKAGNhZNZfsEek-qZH6_aem_ehIsbFNtJFy8EUC7kQKvMw&rlkey=h6ayj3zk0v17vfhgfuv6oj4zr&st=wa7gdbar&dl=0

Artikel der BIZ:

Kurzfristig wirft der anhaltende KI-Investitionsboom Fragen zur Nachhaltigkeit des aktuellen Wirtschaftswachstums auf. Die fünf größten Hyperscaler werden von 2025 bis 2026 über eine Billion US-Dollar in KI-bezogene Investitionen tätigen. Diese Investitionen übersteigen die Gewinne und den freien Cashflow dieser Unternehmen, was einige dazu veranlasst, Fremdkapital aufzunehmen, um zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen.

Dieser Investitionswettlauf wird möglicherweise teilweise durch die Annahme angetrieben, dass nur wenige Akteure mit überlegener Technologie letztendlich die Marktanteile dominieren werden.

Der intensive Wettbewerb erhöht das Risiko, dass Unternehmen zu viele Ressourcen in Investitionsprojekte mit noch ungewissem Ertrag investieren, wodurch alle Unternehmen anfällig für Enttäuschungen hinsichtlich der KI-Ausbeute werden. Modellanalysen, die auf solchen Wettbewerbsmotiven basieren, verdeutlichen das Abwärtsrisiko der aktuellen KI-Euphorie.

Da der Wettbewerbsdruck die Investitionsausgaben in die Höhe treibt, sinkt der Nettogewinn – die Gesamtausbeute abzüglich der Investitionskosten – für den gesamten Sektor und könnte in ungünstigen Szenarien sogar negativ werden.

Eine Enttäuschung über die Renditen könnte einen plötzlichen Rückgang der Finanzierung auslösen und den Investitionsboom in einen langwierigen Investitionseinbruch verwandeln, mit potenziellen Folgewirkungen auf die Finanzbedingungen.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass der KI-Boom auf ein Angebotsengpass stößt. Der Ausbau der KI-Infrastruktur sieht sich in letzter Zeit zunehmenden Engpässen bei der Stromversorgung, fortschrittlichen Halbleitern und Netzausrüstung gegenüber.

Die rasant steigende Nachfrage nach Rechenleistung setzt bereits die Strompreise und Inputkosten unter Druck, was potenziell zu Inflation führen kann. Künftig könnten diese vorübergehenden Engpässe auch Überinvestitionen verstärken, da Unternehmen versuchen, sich zukünftige Kapazitäten durch langfristige Verträge zu sichern, wodurch sie einem erhöhten Risiko von Nachfrageeinbrüchen ausgesetzt sind.

Historische Episoden von Investitionsbooms bieten aufschlussreiche Parallelen. Die Kanalmanie der 1830er-Jahre, die britische Eisenbahnmanie der 1840er-Jahre, die Elektrifizierungseuphorie der späten 1920er-Jahre (die Goldenen Zwanziger) und der Dotcom-Boom der späten 1990er-Jahre hatten alle eines gemeinsam: einen echten technologischen Durchbruch, der Kapital in einem Ausmaß anzog, das die letztendlich ertragreichen kommerziellen Erträge nicht rechtfertigte. Diese Episoden endeten mit einem Investitionsrückgang, der gesamtwirtschaftliche Rezessionen

Die Intransparenz der KI-Sektorfinanzierung verschärft diese Schwachstellen. Hyperscaler, Chiphersteller und KI-Labore sind durch ein komplexes Geflecht privater Vereinbarungen miteinander verbunden. Die prominenteste Form ist die Kreislauffinanzierung: Chiphersteller und Hyperscaler beteiligen sich an KI-Laboren oder Neocloud-Anbietern, die sich im Gegenzug zu mehrjährigen Abnahmeverträgen für Chips oder Rechenleistung verpflichten.

Der Bau von Rechenzentren wird zunehmend an Dritte ausgelagert, die die Anlagen im Rahmen langfristiger Verträge mit Ausstiegsklauseln an Hyperscaler zurückvermieten. Die Bedingungen solcher Verträge sind typischerweise schlecht offengelegt, wodurch das Risiko besteht, dass ein und dasselbe Objekt mehrfach verpfändet wird. Zusammengenommen machen diese Vereinbarungen einen erheblichen Anteil der branchenweiten Finanzierung und der zukünftigen Umsätze aus.

Eine deutliche Neubewertung des Aktienrisikos könnte eine Neubewertung des Unternehmenskreditrisikos nach sich ziehen und allgemein zu restriktiveren Kreditbedingungen führen.

Tatsächlich korrelieren breite Kreditspread-Indizes tendenziell negativ mit den Aktienmarktrenditen, insbesondere im Hochzinssegment. Zwar sind große, synchronisierte Korrekturen an beiden Märkten selten, doch gibt es bemerkenswerte Präzedenzfälle wie die Finanzkrise von 2008/09 und die panikartige Flucht in liquide Mittel im März 2020.

Eine erneute Risikobewertung, sei es durch höhere Zinsen oder einen geplatzten KI-Szenario, birgt das Potenzial, ähnlich disruptive Auswirkungen zu haben, indem sie einen Kreditstopp für Unternehmen mit weitreichenden Folgen für die Gesamtinvestitionen auslöst….

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2026e1.htm

Crash-Investor schlägt Alarm: Michael Burry shortet den KI-Boom: Diese Aktien trifft es

Michael Burry, der als „The Big Short“-Investor den US-Immobiliencrash 2008 frühzeitig vorhersagte, wettet jetzt gegen den nächsten Börsenhype: künstliche Intelligenz. Mit Short-Positionen auf Nvidia, Applied Materials, Caterpillar, Tesla und den Halbleiter-ETF SOXX wettet Burry ausgerechnet gegen jene Unternehmen, die vom milliardenschweren KI-Boom besonders profitieren. Doch handelt es sich nur um die nächste provokante Wette eines bekannten Contrarian-Investors oder steckt mehr hinter seiner Skepsis? Einige seiner Argumente dürften selbst überzeugte KI-Bullen nachdenklich stimmen.

Wie Bloomberg berichtet, hat Michael Burry seine Liste der Short-Positionen deutlich ausgeweitet. Neben Nvidia, Applied Materials, Tesla und dem iShares Semiconductor ETF SOXX setzt der Gründer von Scion Asset Management erstmals auch auf fallende Kurse bei Caterpillar. Das ist bemerkenswert, denn der Baumaschinenhersteller gehörte nach eigenen Aussagen lange zu seinen erfolgreichsten Long-Investments.

Der Strategiewechsel kommt nicht von ungefähr. Caterpillar hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der großen Gewinner des KI-Booms entwickelt. Der Konzern profitiert von der enormen Nachfrage nach Turbinen, Generatoren und Motoren, die für die Stromversorgung neuer Rechenzentren benötigt werden. Die Aktie legte allein im ersten Halbjahr 2026 um rund 86 Prozent zu und ließ damit selbst den S&P 500 deutlich hinter sich.

Nach eigenen Angaben eröffnete Burry seine Short-Position am 30. Juni zu einem Kurs von 1.060,98 US-Dollar. Als entscheidendes Warnsignal nennt er die Bewertung: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Caterpillar habe inzwischen den höchsten Stand seit mindestens drei Jahrzehnten erreicht.

Im Mittelpunkt seiner Argumentation steht jedoch weniger Caterpillar als vielmehr der Halbleitersektor. Für Burry sind die jüngsten Kursanstiege inzwischen weit von den fundamentalen Entwicklungen entkoppelt.

Besonders kritisch sieht er den Philadelphia Semiconductor Index. Dieser notiert inzwischen rund 65 Prozent über seiner 200-Tage-Linie – ein Abstand, der zuletzt während der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende erreicht wurde. Gleichzeitig liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis des Halbleiter-ETF SOXX nach seinen Berechnungen bei über 16 und damit ebenfalls auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.

Auslöser der jüngsten Rally waren milliardenschwere Investitionspläne asiatischer Chiphersteller. Während viele Anleger darin den Startschuss für eine neue Wachstumsphase sehen, interpretiert Burry dieselben Nachrichten genau gegenteilig: Für ihn könnten derart euphorische Investitionsankündigungen ein Hinweis darauf sein, dass der aktuelle KI-Zyklus bereits weit fortgeschritten ist.

„Die Geschichte zeigt, dass selbst wenn die Party noch eine Woche, einen Monat oder sogar ein Jahr weitergeht, sie letztlich in deutlich niedrigeren Kursen endet“, sagte Burry vor einigen Wochen.

Entsprechend deutlich fällt auch seine Warnung aus. In seinem Substack-Beitrag Mitte Mai schrieb Burry, der Markt erinnere ihn zunehmend an die Endphase der Dotcom-Blase. Der jüngste, nahezu parabolische Anstieg vieler Technologie- und Halbleiteraktien habe die Bewertungen auf ein Niveau getrieben, das aus seiner Sicht nicht mehr nachhaltig sei. „Wir erleben Geschichte. An der Börse ist das nichts Gutes“, schrieb der Starinvestor. Er verglich die Situation mit der “Szene eines Autounfalls, Minuten bevor er passiert”.

Mit seiner Einschätzung steht Burry allerdings weitgehend allein. Die meisten Analysten bleiben für die von ihm leerverkauften Aktien optimistisch. Für Nvidia und Applied Materials lautet der Konsens weiterhin „Strong Buy“, während Caterpillar und Tesla überwiegend mit „Moderate Buy“ eingestuft werden. Ausgerechnet Nvidia wird von vielen Analysten sogar das größte Kurspotenzial innerhalb der Gruppe zugetraut.

Auch bei der Anlegerstimmung ergibt sich ein gemischtes Bild. Von einer einheitlich pessimistischen Marktstimmung kann bislang also keine Rede sein. Während Investoren bei Applied Materials zuletzt überwiegend optimistisch blieben, überwogen bei Nvidia bereits skeptischere Stimmen. Das dürfte auch mit der jüngsten Kursentwicklung zusammenhängen: Während viele Halbleiterwerte ihre Rally zuletzt beschleunigten, notiert Nvidia rund 16 Prozent unter dem Rekordhoch und kommt seit Jahresbeginn lediglich auf ein Plus von 4,6 Prozent.

Ob Burry mit seiner Wette erneut den richtigen Riecher beweist, bleibt vorerst offen. Fest steht bislang lediglich, dass Größe und Struktur seiner Positionen unbekannt sind. Erst mit der nächsten 13F-Pflichtmeldung seiner Investmentgesellschaft Scion Asset Management an die US-Börsenaufsicht SEC – spätestens bis zum 14. August – dürfte sichtbar werden, wie konsequent der berühmte „The Big Short“-Investor tatsächlich gegen den KI-Boom positioniert ist. Bis dahin bleibt vor allem eine Frage offen: Ist Burry einmal mehr seiner Zeit voraus oder unterschätzt er die Dynamik der KI-Rally?

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 04.07.2026