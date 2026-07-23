📍🗺️ US-Außenministerium gibt weltweite Reisewarnung wegen Eskalation des Iran-Konflikts heraus

Laut einem Bericht von Newsweek hat das US-Außenministerium am Samstag eine weltweite Reisewarnung für Amerikaner im Ausland herausgegeben, da die Spannungen im Nahen Osten weiter stark zunehmen.

Die Warnung unterstreicht das Potenzial von Gruppen, die den Iran unterstützen, US-Interessen und amerikanische Staatsbürger im Ausland ins Visier zu nehmen, was mit den verstärkten Kämpfen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zusammenfällt.

Das US-Außenministerium gab eine weltweite Sicherheitswarnung heraus, die als globaler Hinweis auf erhöhte Wachsamkeit dient. Offizielle Stellen verwiesen auf das komplexe und instabile Sicherheitsumfeld, das durch die anhaltenden regionalen Feindseligkeiten verursacht wird.

„Aufgrund der erhöhten Spannungen im Nahen Osten bleibt die Sicherheitslage komplex und birgt das Potenzial für eine unvorhergesehene Eskalation“, erklärte das Ministerium.

Es betonte, dass US-amerikanische diplomatische Einrichtungen Ziel von Angriffen geworden seien und dass sich die Risiken auch auf andere mit den USA verbundene Standorte weltweit erstreckten.

Die Reisewarnung gilt allgemein, legt aber einen besonderen Fokus auf den Nahen Osten, wo die Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran in den letzten Wochen eskaliert sind.

Sie schreibt keine Evakuierung von US-Bürgern aus bestimmten Ländern vor und führt keine neuen Reisebeschränkungen ein. Reisende werden jedoch vor möglichen Beeinträchtigungen gewarnt, darunter Flugausfälle und zeitweise Luftraumsperrungen aufgrund militärischer Aktivitäten.

Amerikanern im Ausland, insbesondere jenen im Nahen Osten, wird geraten, erhöhte Vorsicht walten zu lassen, die Aktualisierungen der nahegelegenen US-Botschaften und -Konsulate genau zu verfolgen und sich über die örtlichen Gegebenheiten, die sich auf die Reisepläne auswirken könnten, auf dem Laufenden zu halten.

Die Warnung erfolgte am selben Tag, an dem das US-Militär den Tod zweier amerikanischer Soldaten und die weitere Vermisstenmeldung nach einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff in Jordanien bekannt gab. Vier weitere Soldaten wurden bei dem Vorfall verletzt, konnten aber später aus jordanischen Krankenhäusern entlassen werden.

Mit diesen jüngsten Verlusten steigt die Gesamtzahl der amerikanischen Soldatentoten in dem Konflikt auf 16, während laut Militärangaben mehr als 420 Soldaten verwundet wurden.

Verteidigungsminister Pete Hegseth würdigte die Gefallenen in einem Beitrag auf X mit den Worten: „Gott sei mit euch, Helden. Ihr Opfer bestärkt uns nur in unserem Entschluss.“

Irans Oberster Führer, Ayatollah Mujtaba Khamenei, reagierte am Samstag mit einer eigenen, deutlichen Botschaft. „Da der amerikanische Feind nun versucht, den Konflikt zu eskalieren und dadurch noch höhere Kosten und weitere Demütigungen zu verursachen, sollte er wissen, dass die edle iranische Nation und die Widerstandsfront ihm unvergessliche Lektionen erteilen werden“, erklärte er in einer von iranischen Staatsmedien verbreiteten Stellungnahme.

Der Konflikt hat sich über die Grenzen Irans hinaus ausgeweitet. Berichten zufolge griff der Iran Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und Jordanien an, nachdem das erst einen Monat alte Waffenstillstandsabkommen zwischen Washington und Teheran gescheitert war.

Kuwait fing Raketen und Drohnen ab, während Saudi-Arabien Frühwarnsysteme für seine Bevölkerung aktivierte.

Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, gegen den vorläufigen diplomatischen Rahmen verstoßen zu haben, der die Aussetzung der Operationen und die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, Sanktionen und weitergehende Sicherheitsfragen zum Ziel hatte.

Trotz des Scheiterns der Vereinbarungen dauern Militärschläge und Angriffe auf Schiffe an.

Von der Eskalationsfalle zur Ausstiegsstrategie: Wie kann der Iran-Krieg beendet werden?

In diesem Krieg geht es nicht mehr um den klaren Sieg, sondern darum, einen Ausweg zu finden, ohne den Anschein einer Niederlage zu erwecken.

Der Krieg im Iran eskaliert täglich. Seit dem Zusammenbruch der Waffenruhe am 8. Juli führen die USA täglich Angriffe auf iranisches Gebiet durch, woraufhin der Iran jedes Mal mit gleicher, wenn nicht sogar größerer Härte reagiert. Das 14-Punkte-Abkommen ist praktisch gescheitert, und der Iran hat sich offiziell davon zurückgezogen.

Der Tod dreier amerikanischer Soldaten sowie die Zerstörung zahlreicher Luft- und Militäreinrichtungen in Jordanien und anderen Teilen der Region zwingen die USA zu härteren und tiefergehenden Angriffen im Iran. Sie hoffen, dass der Iran den Krieg irgendwann nicht mehr fortsetzen kann und zu einem Kompromiss bereit ist.

Bislang ist dies jedoch nicht geschehen. Berichten zufolge haben die USA über Vermittler in Katar, Ägypten und Pakistan eine zehntägige Waffenruhe angeboten, die der Iran jedoch ablehnt.

Der Krieg ist daher in eine sehr gefährliche Phase eingetreten, nicht weil Iran oder die USA einen totalen Krieg anstreben, sondern weil beide Seiten nicht in der Lage sind, sich aus der rasant steigenden Eskalationsspirale zu befreien. Welche Möglichkeiten gibt es also, diesen Krieg zu beenden? Ist bald eine neue Vereinbarung oder ein Waffenstillstand in Sicht? Kann es eine Lösung geben, bei der keine Seite als besiegt gilt, selbst wenn kein eindeutiger Sieg errungen wird?

Und vor allem: Wie lange kann dieser Konflikt noch andauern, oder besteht die Möglichkeit, dass er, wie der Irak- und der Afghanistan-Krieg, zu einem weiteren „ewigen Krieg“ für Amerika wird?

Trumps Dilemma

Der Krieg im Iran hat seit seinem Beginn am 28. Februar eine lange Entwicklung durchgemacht. Er ist ein Paradebeispiel für einen Krieg ohne klare Strategie, mit vagen militärischen Zielen, mangelnder Koordination mit Verbündeten und, vor allem, sich ständig ändernden Zielvorgaben.

Der Krieg begann mit drei erklärten Zielen: der vollständigen Zerstörung des iranischen Atomprogramms, der vollständigen Zerstörung der iranischen Raketenkapazitäten und der Schaffung der Voraussetzungen für einen Regimewechsel im Iran.

Irgendwann wurden alle drei Ziele entweder von neuen Prioritäten im Kampfgeschehen überlagert oder erwiesen sich als militärisch nicht erreichbar. Infolgedessen wurde das ballistische Raketenprogramm im 14-Punkte-Memorandum überhaupt nicht erwähnt, die Nuklearfrage zwar angesprochen, aber ohne große Klarheit, und Irans Unterstützung regionaler Stellvertreter fand ebenfalls keine Erwähnung.

Das Regime, das nicht nur überlebt hat, sondern anscheinend sogar die Kontrolle über das Land ausgebaut hat, ist natürlich ein weiteres unerreichtes Ziel der US-israelischen Beziehungen. Die sich ständig ändernden Ziele – von der Sicherung amerikanischer Stützpunkte über den Schutz regionaler Verbündeter und der Handelsschifffahrt bis hin zur Durchsetzung einer Seeblockade der Straße von Hormus und nun der Frage nach der Kontrolle über die Straße von Hormus – haben die Aufgabe für das US-Militär nicht einfacher gemacht.

Es gibt Berichte, wonach die USA als letzten Ausweg einen Bodentruppeneinsatz erwägen könnten. Die meisten Analysten sind jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die geografische Lage Iran begünstigt und ein solcher Einsatz zwar machbar, aber äußerst schwer aufrechtzuerhalten wäre und hohe Verluste ohne Gewissheit eines entscheidenden Sieges zur Folge haben könnte. Eine weitere Eskalation in jeglicher Form ist daher keine Option, die den USA voraussichtlich Vorteile bringen wird.

Wie wäre es also mit einem Ausstieg? Präsident Trump versteht es meisterhaft, Narrative zu konstruieren und ist durchaus in der Lage, eine Geschichte für einen Ausstieg zu entwerfen, in der die USA nicht besiegt, sondern vielmehr desinteressiert an einer Fortsetzung erscheinen. Er hat bereits Andeutungen gemacht und erklärt, dass die USA aus der Straße von Hormus kaum etwas gewinnen und es daher am besten wäre, wenn die regionalen Akteure die Angelegenheit mit dem Iran regeln würden.

Für die USA könnte daher ein Abkommen zur Einstellung der Kampfhandlungen, selbst wenn es einseitig ist, und eine Rückkehr zum 14-Punkte-Memorandum, wobei die entscheidende Klausel 5 (zur Verwaltung und Kontrolle der Straße von Hormus) dem Iran, Oman und den regionalen Akteuren zur Klärung überlassen würde, ein möglicher, gesichtswahrender Ausstieg sein. Unterm Strich ist klar:

Der Militäreinsatz führt zu nichts, die amerikanischen Verluste und Schäden an militärischen Anlagen könnten nur noch steigen, und eine fortgesetzte Eskalation ist eine Falle, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Ein gut getimter und noch besser orchestrierter Ausstieg könnte daher die bessere Option sein.

Ein weiterer Waffenstillstand oder eine Absichtserklärung

Die Waffenstillstände, angefangen mit dem ersten am 7. April bis hin zum 14-Punkte-Memorandum vom 16. Juni, und die wiederholten Verstöße haben, zumindest für den Iran, kein Bild von Vertrauen oder Zuversicht vermittelt. Der Iran behauptete stets, die USA hätten den Waffenstillstand oder die Friedensgespräche gebrochen. Auch die Präventivschläge der USA und Israels vom 28. Februar werden vom Iran als Verrat betrachtet.

Selbst das 14-Punkte-Memorandum, das zwar eine kurze Friedensphase brachte, ließ viele kritische Fragen unbeantwortet oder verschob sie auf später, da ein sofortiger Waffenstillstand wohl oberste Priorität hatte. Wird ein ähnliches Memorandum oder ein Waffenstillstand künftig funktionieren? Die Antwort lautet eindeutig „Nein“, denn solange die Kernprobleme des Misstrauens und der Feindseligkeit nicht angegangen und klar vereinbart sind, werden Verstöße weiterhin stattfinden.

Jeder Waffenstillstand oder jedes Friedensabkommen muss daher entscheidende Fragen beantworten, wie etwa: Was geschieht mit dem iranischen Atomprogramm?

Wie wird das bereits angereicherte Uran entsorgt? Was geschieht mit den iranischen Raketenkapazitäten? Wie steht es mit den Wirtschaftssanktionen gegen den Iran? Wer wird bei der Verwaltung und Kontrolle der Straße von Hormus mitbestimmen? Was geschieht mit der amerikanischen Militärpräsenz und ihrem Sicherheitsschirm in der Region?

Ein oberflächlicher Waffenstillstand ohne konkrete politische Lösung verschiebt den Konflikt lediglich, beendet ihn aber nicht. Zudem muss der Waffenstillstand beiden Seiten einen ehrenvollen Ausstieg ermöglichen – daher sind Formulierung und Diplomatie wichtiger als der Inhalt selbst.

Die USA könnten heute aussteigen und behaupten, Irans nukleare und militärische Kapazitäten seien stark geschwächt und die Freiheit der Schifffahrt wiederhergestellt. Iran hingegen könnte argumentieren, es habe gegen die USA auf Augenhöhe gekämpft, seine Souveränität gewahrt, das Recht auf ein friedliches Atomprogramm behalten und – was am wichtigsten ist – gemeinsam mit Oman die administrative Kontrolle über die Straße von Hormus innegehabt.

Ein regionaler Mechanismus

Der Krieg hatte verheerende Folgen für die Region. Durch die Stationierung von US-Militärbasen gerieten die meisten Länder zwischen die Fronten. Sie konnten weder verhindern, dass die USA ihre Basen in der Region für Angriffe auf den Iran nutzten, noch sich selbst vor iranischen Raketen schützen. Die amerikanischen Sicherheitsgarantien, die sie jahrzehntelang erworben und ausgelagert hatten, sind nun hinfällig, und es gibt – zumindest im aktuellen Szenario – keine anderen Sicherheitsalternativen. Mit der Eskalation des Krieges gerät kritische Infrastruktur durch den Iran unter Bedrohung.

Als Reaktion auf US-Angriffe auf iranische Infrastruktur mussten die Länder der Region die Hauptlast der Vergeltungsschläge tragen: Der wichtige Damm zwischen Bahrain und Saudi-Arabien wurde bombardiert, Meerwasserentsalzungsanlagen in Kuwait wurden beschädigt, Ölfelder in Katar getroffen, der US-Versorgungs- und Logistikknotenpunkt im Hafen von Duqm im Oman schwer beschädigt, und unbestätigten Berichten zufolge wurde am 21. Juli auch ein Amazon-Rechenzentrum in Bahrain angegriffen.

Während Katar, Oman und Ägypten aktiv an Friedensverhandlungen beteiligt sind, deuten einige Berichte darauf hin, dass auch Saudi-Arabien inoffizielle Gespräche mit dem Iran führt. Und natürlich spielt Pakistan eine Rolle bei der Vermittlung der Friedensgespräche. Sollten die USA und der Iran keine akzeptable Lösung finden, könnten die regionalen Akteure als Block möglicherweise eine gesichtswahrende Lösung erarbeiten.

Der Vorteil regionaler Diplomatie liegt in ihrem Potenzial, einen umfassenderen Rahmen zu schaffen, der über den begrenzten Rahmen der amerikanisch-iranischen Verhandlungen hinausgeht. Darüber hinaus könnte der regionale Mechanismus größere Fragen wie die Zukunft amerikanischer Militärbasen, die Kontrolle und Verwaltung der Straße von Hormus sowie einen Mechanismus zur Überwachung des iranischen Atomprogramms in enger Zusammenarbeit mit der IAEA behandeln.

Da die Region durch den Krieg tief gespalten ist und darüber verunsichert ist, wie sie künftige Sicherheit jenseits amerikanischer Zusicherungen individuell oder gemeinsam gewährleisten kann, wird dies alles andere als einfach sein. Hinzu kommen die Rolle Israels, die Zukunft des Gazastreifens, die Zukunft der Abraham-Abkommen und die Annäherung einiger Nationen an Israel, insbesondere der Vereinigten Arabischen Emirate, die Hindernisse darstellen.

Die Aussicht auf anhaltende Instabilität und einen wirtschaftlichen Abschwung könnte die Region jedoch zu einem Zusammenschluss bewegen. Sollte dies geschehen, könnte es nicht nur ein baldiges Ende des Krieges sichern, sondern auch einen idealen Ausweg für die USA und den Iran bieten.

Abschluss

Der Krieg befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Jede weitere Eskalation könnte zu einer unrettbaren Sicherheitslage führen. Mit jedem erfolgreichen Schlag vervielfachen sich die militärischen Optionen, während die diplomatischen rapide schrumpfen. Die USA können die Eskalation fortsetzen, geraten dadurch aber nur tiefer in die Eskalationsfalle.

Iran bleibt nichts anderes übrig, als Widerstand zu leisten und zurückzuschlagen, doch auch das birgt das Risiko weiterer Zerstörung. Beide Seiten sind erschöpft und angeschlagen und suchen nach einem Ausweg.

Die Frage ist, ob sie einen Ausweg finden können, bevor die gegenwärtige Eskalation eine Schwelle überschreitet, ab der ein Ausweg in weite Ferne rückt und die Region in einem weiteren „ewigen Krieg“ gefangen ist. In diesem Krieg geht es nicht mehr um den Sieg an sich, sondern darum, einen Ausweg zu finden, ohne den Anschein einer Niederlage zu erwecken.

Quellen: PublicDomain/endtimeheadlines.org/firstpost.com am 22.07.2026