🔪 🩸 Islamistischer Terror-Anschlag auf den Berliner CSD! Vorläufige „Vielfalts“-Bilanz: eine tote Frau, 16 Schwerverletzte!

Eine tote Frau, 16 Verletzte, von denen drei in Lebensgefahr schweben – das ist nach Polizeiangaben die vorläufige Bilanz des islamistischen Terroranschlags auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) am späten Samstagabend. Von Deutschland Kurier

Tatverdächtig, mit einem Van in die Menschenmenge gerast zu sein, ist laut B.Z. der arabischstämmige Abdul B. (21). Der Flüchtige ist polizeibekannter Islamist und wurde erst im Mai aus dem Jugendarrest entlassen. Er soll Anhänger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) sein.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen CSD-Killer läuft seit den frühen Morgenstunden auf Hochtouren. Die Polizei hat ein Foto veröffentlich und warnt davor, den als äußerst gefährlich geltenden Tatverdächtigen anzusprechen.

Abdul B. ist schlank, ca. 1,90 Meter groß, hat schwarze Haare. Vermutlich trägt er einen schwarzen Hoodie-Pullover und eine weiße Hose.

Mietshaus in Schöneberg gestürmt

Laut Medienberichten fand in der Nacht durch Spezialkräfte der Polizei eine Durchsuchung in einem Mietshaus im Berliner Stadtteil Schöneberg statt – nur etwa 1,2 Kilometer vom Tatort im Berliner Tiergarten entfernt.

Kurz nach Eins am Sonntagmorgen war in der Straße der Meldeadresse von Abdul B. ein explosionsartiger Knall, möglicherweise von einer Blendgranate, zu hören. Da der Gesuchte nicht anzutreffen war, rückten die Spezialkräfte 15 Minuten später wieder ab. Weitere Beamte blieben vor Ort. (🔪 🩸 Alkoholverbot an Bahnhöfen: Das ist die Lösung gegen Gleisschubser und Messerangreifer!)

Verletzte durch „Stichwerkzeuge“

Unklar war zunächst, ob Abdul B. der Fahrer des Tatfahrzeugs war oder ob er nur in dem Van saß. „Eine oder mehrere Personen sollen sich anschließend aus dem Fahrzeug entfernt haben.

Des Weiteren sollen mehrere Personen durch Stichwerkzeuge verletzt worden sein“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die CSD-Veranstalter brachen das Event mit Hunderttausenden woken Besuchern aus aller Welt noch in der Nacht ab. Die Menschen wurden gebeten, das Gelände ruhig zu verlassen und den Bereich rund um die Siegessäule und den Tiergarten zu meiden.

Was geschah in der Nacht?

Über den Tathergang ist bisher folgendes bekannt:

Ein Autofahrer fuhr laut Polizei kurz vor 22.00 Uhr im Bereich des Tiergartens unweit des Potsdamer Platzes mehrere Menschen an.

Ein Augenzeuge sagte, ein weißer Lieferwagen sei mit hoher Geschwindigkeit von der Lennéstraße in den Tiergarten abgebogen. Das Fahrzeug sei gegen einen Baum geprallt und zum Stehen gekommen.

Eine Person, vermutlich der Fahrer, flüchtete. Der Mann wurde von der Polizei innerhalb von Stunden als Abdul B. identifiziert. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen an sich gezogen.

Erste Reaktionen aus der Politik

AfD-Bundessprecherin Alice Weidel schrieb auf X: „CSD Berlin: Erst fuhr der polizeibekannte, mutmaßliche Täter Abul B. mit einem Transporter in eine Menschenmenge, danach verletzte er weitere Menschen mit einem ‚Stichwerkzeug‘ und floh.

Eine Frau wurde getötet, weitere 16 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Hinterbliebenen.“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach von einer „abscheulichen Tat“ und einen „Angriff auf unsere Gesellschaft“.

Berlins Regierender Noch-Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erschien kurz nach Mitternacht am Tatort. Er sagte: „Wir haben heute einen großartigen CSD erlebt – viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja, auch die Liebe. Dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.“

Weiter sagte Wegner, er „glaube, dass der CSD sehr, sehr gut geschützt war“. Hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht.e die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja, auch die Liebe.

Dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.“ Weiter sagte Wegner, er „glaube, dass der CSD sehr, sehr gut geschützt war“. Hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht.

Kommentar:

Wegner beschwor also selbst im Angesicht des Horrors weiterhin die “Haltung“, die seine eigenen Bürger zur Schlachtbank führt.

Und es ist exakt diese hier gemeinte und zwingend von den Teilnehmern vorausgesetzte “Haltung”, die diese Gesellschaft blind gemacht für eine ins Land geholte tödliche Alltagsgewalt, welche hier nun tragisch auf deren Verharmloser und Verleugner zurückfällt; dies festzustellen ist übrigens weder pietätlos noch hämisch noch gar schadenfroh; es ist lediglich der nüchterne Hinweis darauf, dass die Realität, die zahllose deutsche Messer- und Terroropfer, gemobbte und bedrohte Schüler und auch vergewaltigte Frauen seit Jahren ganz direkt betrifft, ohne dass es das quietschbunte linksgrüne Blasenmilieu irgendwie interessiert oder tangiert, nun auch ihre ideologischen Claqueure einholt.

Dies war nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein.

Ob es jedoch ein Umdenken jener bewirkt, die auf ihre “hotte Haltung” so stolz sind, darf getrost bezweifelt werden, auch wenn man dies nun eigentlich annehmen müsste – denn dieser islamistische Anschlag stellt einen besonders schwerwiegenden Glitch in der Vielfaltsmatrix für jene dar, die scham- und hemmungslos ihren dekadenten, queerwoken Hexensabbat auf den Straßen ausleben mit dem Ziel der penetranten “Sichtbarmachung“ ihrer Liebes- und Lebensentwürfe, nun aber vermeintliches “friendly” fire gewärtigen mussten.

Markerschütternder Wetbildkollaps

Der Weltbildkollaps ist wahrhaft markerschütternd, wenn die Regenbogencommunity durch diese Untat schmerzhaft aus ihrer Trance gerissen wird und jäh realisieren muss, dass es just der “zu Deutschland gehörende” Islam mit seinen als Testimonials der gelebten Buntheit gefeierten Exponenten ist, der hier so unschön aus der ihm queerseitig zugedachten Rolle fällt und ausgerechnet jenen Hass an den Tag legt, der doch eigentlich nur bei den angeblich so reaktionären und querfeindlichen “Rechten” verortet und antizipiert wird.

Stellvertretend für dieses hoffnungslos erblindete “Haltungs“-Milieu mag die linksextreme Rapperin Ikkimel mit ihrer rein weißen elitären Fanbase stehen:

Laut “Spiegel“ stammelte sie nach dem gestrigen Anschlag: “Ich… ich kann es nicht fassen…”. Dem Erwachen dürfte in diesem Fall allerdings schon bald wieder der Rückfall in die Trance folgen.

Die Schizophrenie einer Szene, die sich in ihrer Extremform in Gruppierungen wie “Queers for Palestine” zeigt, hat ihre Anhänger blind gemacht für die eigentlichen vor allem, wenn nicht ausschließlich vom “friedlichen Islam” ausgehenden größten Bedrohungen der westlichen Lebensweise mit all ihren mühsam erkämpften Freiheiten.

Die Intoleranz und rückständige Weltanschauung etlicher Muslime (jener also, die Linke irrigerweise als mit ihrem Gesellschaftsbild sympathisierende Verbündete im “diversen” Minderheitenkaleidoskop des linken Narrenschiffs BRD vermuten, obwohl die ultrareaktionäre, strikt heteronormative, voraufklärerische, patriarchale und extrem frauenfeindliche Ideologie der importierten Fusselbärte und Betbrüder tatsächlich die einzige echte Bedrohung für LBGTQ-Lebensentwürfe hierzulande darstellt!) wird sicherlich auch diesmal, selbst nach diesem neuesten Terroranschlag auf das Herz der “Vielfalt“, ignoriert und beharrlich verleugnet werden.

Bloß nicht islamophob werden! Gewettert werden wird dafür umso mehr gegen die “queerfeindlichen” Rechten, die AfD und konservative biodeutsche “Ewiggestrigen“, die an nur zwei Geschlechter glauben und die Vater-Mutter-Kind-Familie hochhalten.

Dass es von dieser Seite indes noch nie irgendwelche Anschläge oder Bedrohungen gab, wird ausgeblendet. Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf.

Man darf gespannt sein, wie lange es wohl diesmal dauert, bis a) der Täter für psychisch gestört erklärt wird und er b) womöglich ebenfalls in die Nähe irgendeiner rechtsextremen Ideologie gerückt wird.

Wer weiß – vielleicht lastet Bundespräsident Steinmeier schon bald auch diesen Anschlag der “menschenverachtenden“ AfD und den vielfaltsfeindlichen ubiquitären Nazis an?

Nichts soll das festgetretene Feindbild stören – und lieber verreckt man in Vielfalt, als die eigene Einfalt aufzugeben.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 26.07.2026