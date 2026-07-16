🔮 ✨ Chinas „Nostradamus“ warnt eindringlich vor dem Ende des US-Iran-Krieges

Ein Mann, der als „Chinas Nostradamus“ bezeichnet wird, hat eine unheilvolle Vorhersage hinsichtlich der eskalierenden Konfrontation zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten veröffentlicht – und seine Prognose widerspricht der gängigen Meinung.

Professor Xueqin Jiang, ein chinesisch-kanadischer Pädagoge und Moderator eines äußerst erfolgreichen YouTube-Kanals, sorgt mit drei gewagten Vorhersagen für das Jahr 2024 für Furore – zwei davon haben sich bereits als bemerkenswert zutreffend erwiesen.

Im Mai 2024 teilte Jiang während Vorlesungen an der chinesischen Sekundarschule, an der er arbeitet, drei Prognosen mit. Das Videomaterial wurde auf seiner beliebten YouTube-Plattform Predictive History hochgeladen, die 1,87 Millionen Abonnenten zählt.

Der Yale-Absolvent sagte voraus, Donald Trump würde die Wahl 2024 gewinnen und die Präsidentschaft zurückerobern, um sich eine weitere Amtszeit im Weißen Haus zu sichern. Erste Vorhersage – goldrichtig, berichtet der Daily Star .

Er verband diese Prognose mit einer weiteren beunruhigenden Vorhersage: „Wenn er [Trump] für eine zweite Amtszeit Präsident wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Vereinigten Staaten in den Krieg gegen den Iran ziehen werden.“ (🪬 ☄️ Die biblische Prophetie: Wird Deutschland im Jahr 2029 oder früher einen Dritten Weltkrieg beginnen?)

Zweite Vorhersage – ebenfalls zutreffend

Jiang betonte, dass ein Hauptgrund für ein mögliches militärisches Engagement der USA gegen den Iran in Israels strategischen Interessen läge – ein Szenario, das sich derzeit im Zuge der gemeinsamen US-israelischen Operation „Epic Fury“ in Echtzeit abzeichnet. Die dritte beunruhigende Prognose für das Jahr 2024

Was war also Jiangs dritte und letzte Prognose für 2024 hinsichtlich möglicher Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran? Eine amerikanische Niederlage. Jiang untersuchte hypothetische militärische Auseinandersetzungen und potenzielle Szenarien und erläuterte, warum ein amerikanischer Angriff auf den Iran für die Supermacht verheerend wäre:

„Die dritte große Vorhersage ist, dass die Vereinigten Staaten diesen Krieg verlieren werden, was die globale Ordnung für immer verändern wird.“

Der Wissenschaftler hielt an seinen drei gewagten Vorhersagen fest, die er in mehreren Videos auf seiner Plattform veröffentlichte. Er argumentierte, dass die Bevölkerungsdynamik und die Topographie des Irans eine längere amerikanische Besetzung völlig unmöglich machen würden, da die überdehnten Logistiknetze des Landes, die starke innerstaatliche Opposition und die schwierige Landschaft jeden frühen militärischen Sieg schnell in verheerende strategische Niederlagen verwandeln würden.

In einem Video sagte Jiang voraus: „Wenn es zu diesem Krieg [USA-Iran] käme, gäbe es absolut keine Möglichkeit für Amerika, diesen Krieg zu gewinnen.“

Der Experte für Geschichte und Philosophie zog Parallelen zwischen einer hypothetischen US-Invasion des Iran und der unglückseligen Sizilienexpedition von 415 bis 413 v. Chr.

Diese Expedition war Zeuge einer gewaltigen Militäroperation Athens gegen Sparta, Syrakus und Korinth, mit dem Ziel, Sizilien zu erobern und zu beherrschen – ein Unterfangen, das für die Athener letztlich katastrophal endete. Die Methodik hinter den Prognosen

Der Akademiker, der ab 2022 Geschichte und Philosophie an der Moonshot Academy Beijing unterrichten soll, begründet seine Prognosen mit einer sorgfältigen Untersuchung anhaltender geopolitischer Motivationen, historischer Trends und spieltheoretischer Prinzipien.

Die Beschreibung seines YouTube-Kanals offenbart die Grundlage seiner Theorien.

Er sagte: „In seiner Foundation-Reihe schlug Isaac Asimov vor, dass die Wissenschaft der ‚Psychogeschichte‘ der Menschheit helfen wird, ihre Vergangenheit zu verstehen, ihre Zukunft vorherzusagen und ihre Gegenwart zu gestalten. Dieser Kanal widmet sich der Frage, ob ‚Psychogeschichte‘ tatsächlich möglich ist.“

In einem Vortrag im Jahr 2024 ging Professor Jiang näher auf die Beweggründe Irans für eine mögliche Konfrontation mit den USA ein.

Er merkte an, dass die Islamischen Revolutionsgarden (auch bekannt als Iranische Revolutionsgarden oder IRGC) „einen Krieg mit den Vereinigten Staaten wollen, weil sie sehr verärgert über die Einmischung der USA in den Iran sind“.

Jiang sagte: „Wir können davon ausgehen, dass ein Krieg mit dem Iran in einer zweiten Amtszeit Trumps höchste Priorität haben wird. Im Grunde suchen die Vereinigten Staaten nach einem Grund, und der Iran will ihnen einen liefern. Deshalb halte ich einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in den nächsten zwei bis vier Jahren für sehr wahrscheinlich.“ Er untermauerte damit seine Prognosen für 2026.

Professor Jiang war kürzlich in der amerikanischen Nachrichtensendung Breaking Points mit Krystal und Saagar zu Gast und präsentierte seine Analyse möglicher Entwicklungen.

In Ausschnitten, die am 2. März auf YouTube hochgeladen wurden, sagte der Akademiker: „Angesichts meiner Analyse des Kriegsverlaufs bin ich der Ansicht, dass der Iran gegenüber den Vereinigten Staaten viele Vorteile hat. Fakt ist, dass es sich derzeit um einen Abnutzungskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran handelt, und die Iraner bereiten sich seit 20 Jahren auf diesen Konflikt vor.“

Er fügte hinzu: „Sie haben viele Übungsläufe durchgeführt. Im vergangenen Juni gab es einen zwölftägigen Krieg, in dem die Iraner die Angriffskapazitäten sowohl der Israelis als auch der Amerikaner untersuchen und analysieren konnten. Und sie hatten viel Zeit, acht Monate, um sich gründlich auf diesen neuen Angriff vorzubereiten.“

Der ehemalige Journalist deutete an, dass die mit dem Iran verbündeten Milizen – Hamas, Hisbollah und die Huthis – „die amerikanische Mentalität wirklich verstanden haben – und jetzt haben sie eine ziemlich gute Strategie, wie sie das amerikanische Imperium schwächen und letztendlich zerstören können“.

Der Akademiker sagte: „Was die Iraner tun, ist, Krieg gegen die gesamte Weltwirtschaft zu führen.“

Jiang schilderte anschließend detailliert, wie der Iran „die GCC-Staaten (Golf-Kooperationsrat) angreift und es auf deren kritische Energieinfrastrukturen abgesehen hat“, und veranschaulichte ein Szenario, in dem ein iranischer Drohnenangriff auf eine Entsalzungsanlage eines GCC-Staates Millionen von Menschen innerhalb weniger Wochen das Wasser entziehen könnte.

Beunruhigenderweise sind in den letzten Tagen Berichte über einen Drohnenangriff auf eine Entsalzungsanlage in Bahrain aufgetaucht.

Der Experte hob zudem hervor, wie der Iran die Straße von Hormus, die „90 % der Nahrungsmittel für die GCC-Staaten liefert“, effektiv abgeriegelt hat.

Auf die Frage, ob die USA Bodentruppen in den Iran entsenden würden, sagte der Professor voraus: „Wir hatten in der Geschichte noch nie einen Präsidenten, der in der Lage war, einen Regimewechsel allein aus der Luft herbeizuführen.“

„Man braucht Bodentruppen. Und so wird es leider in den nächsten Monaten dazu kommen, dass der Druck auf Amerika zunimmt, Bodentruppen zu entsenden, insbesondere aus den GCC-Staaten und aus Israel, die im Moment von den Iranern bombardiert werden.“

Nur die Zeit wird zeigen, ob dieser sogenannte „chinesische Nostradamus“ wieder einmal ins Schwarze trifft, da die Spannungen im Nahen Osten keine Anzeichen einer Entspannung zeigen.

Doch die düsteren Vorhersagen von Professor Jiang haben seinen Ruf als einer der präzisesten und umstrittensten geopolitischen Kommentatoren unserer Zeit zweifellos gefestigt.

Quellen: PublicDomain/AOL am 15.07.2026