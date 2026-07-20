🕳️ 🚧 Der tiefste Ort der Erde, von dem Sie noch nie gehört haben (Video)

Mehr als 2100 Meter unter dem Kaukasusgebirge liegt eine verborgene Welt ewiger Dunkelheit, bizarrer Lebensformen und eine der letzten großen Grenzen der menschlichen Erforschung.

Mehr als eine Meile unter dem Kaukasusgebirge liegt ein so abgelegener Ort, dass weniger Menschen seine tiefsten Kammern gesehen haben als auf dem Gipfel des Mount Everest gestanden haben.

Es gibt kein Sonnenlicht, kein Zeitgefühl und keinen einfachen Ausweg.

Sie bleibt eine der letzten großen Grenzen der menschlichen Erkundung.

Willkommen in der Veryovkina-Höhle, der tiefsten bekannten Höhle der Erde, die sich erstaunliche 7.247 Fuß unter die Oberfläche erstreckt.

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sich die tiefsten Orte der Erde in den Ozeanen befinden. Sie stellen sich den Marianengraben, fast sieben Meilen unter dem Pazifik, als die ultimative Grenze der Erforschung vor.

Doch verborgen unter einer zerklüfteten Berglandschaft liegt eine unterirdische Welt, die so riesig, dunkel und schwer zugänglich ist, dass nur eine Handvoll Menschen jemals ihre tiefsten Kammern gesehen haben. (Wissenschaftler haben in Südamerika riesige unterirdische Tunnel entdeckt, und sie wurden nicht von Menschenhand geschaffen!)

Tausende Fuß Dunkelheit

Die Veryovkina-Höhle reicht erstaunliche 2.209 Meter (7.247 Fuß) unter die Erdoberfläche.Es befindet sich im Arabika-Massiv von Abchasien, einer umstrittenen Region, die international als Teil Georgiens anerkannt wird.

Um das in Relation zu setzen: Wenn man den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, in die Höhle hinablassen würde, würden sich immer noch Tausende von Metern Dunkelheit darüber erstrecken.

Das ist nicht einfach nur ein Loch im Boden.

Es ist eine Unterwelt.

Den Grund zu erreichen, dauert nicht Stunden, sondern Tage. Die Forscher müssen sich in gewaltige, senkrechte Schächte abseilen, unterirdische Flüsse durchqueren, sich durch enge Passagen zwängen und tief unter den Bergen Lager errichten. Jedes Seil, jeder Helm, jeder Proviant und jede Notfallausrüstung muss von Hand getragen werden.

Wenn Höhlenforscher die tiefsten Kammern erreichen, befinden sie sich mehr als eine Meile unter der Erde und sind völlig von der Welt darüber isoliert.

Ein verborgenes Königreich unter den Bergen

Für einen so außergewöhnlichen Ort ist der Eingang zur Veryovkina-Höhle erstaunlich unscheinbar.

Auf einer Höhe von etwa 7.500 Fuß im Kaukasusgebirge gelegen, unterscheidet sie sich kaum von den unzähligen anderen Öffnungen, die über die Kalksteinlandschaft verstreut sind.

Jahrzehntelang hatten die Forscher keine Ahnung, was sich unter der Oberfläche befand.

Die Höhle wurde 1968 von sowjetischen Höhlenforschern entdeckt, die zunächst nur die oberen Abschnitte kartierten, bevor sie weiterzogen. Erst Anfang der 2000er-Jahre begann eine neue Generation von Forschern, tiefer in das Höhlensystem vorzudringen.

Was sie vorfanden, schien fast unmöglich.

Jede Expedition enthüllte neue Schächte, Tunnel, Wasserfälle und Kammern. Je tiefer sie vordrangen, desto endloser schien die Höhle zu sein.

Bis 2018 hatten Forscher Tiefen von über 7.200 Fuß erreicht, womit Veryovkina offiziell zur tiefsten bekannten Höhle der Erde wurde.

Doch auch heute noch glauben Wissenschaftler und Höhlenforscher, dass das Höhlensystem noch immer Geheimnisse birgt, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Abstieg in die ewige Dunkelheit

Im Gegensatz zu einer Wanderung oder einer Bergbesteigung ist die Erkundung von Veryovkina eine mehrtägige Tortur.

Höhlenforscher steigen furchtlos durch ein Labyrinth aus seilverbundenen Schächten hinab. Manche stürzen hunderte Meter in die Tiefe. Unterirdische Lager müssen in verschiedenen Tiefen errichtet werden, damit sich die Teams ausruhen können, bevor sie weiter in den Abgrund vordringen.

Die Umgebung ist unerbittlich feindselig.

Die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt. Unaufhörlich tropft Wasser von den Höhlenwänden. Die Luftfeuchtigkeit erreicht nahezu 100 Prozent. In manchen Abschnitten donnern unterirdische Wasserfälle durch die Dunkelheit, ihr Echo hallt durch Gänge, die nur wenige Menschen je gesehen haben.

Und dann ist da noch die Dunkelheit selbst.

Schaltet man tief in Veryovkina die Stirnlampe aus, wird die Schwärze absolut. Kein Lichtschein am Horizont, kein Mondlicht, keine fernen Stadtlichter. Die Finsternis ist so vollkommen, dass die Augen nutzlos werden.

Für viele Höhlenforscher ist dies eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die man sich vorstellen kann. Die Menschen entwickelten sich unter freiem Himmel, geleitet vom Rhythmus von Tag und Nacht.

Tief im Inneren von Veryovkina verschwinden diese Rhythmen vollständig.

Minuten und Stunden verschwimmen. Die Außenwelt erscheint unendlich fern. Die Höhle existiert in einer Welt für sich.

Seltsames Leben im Abgrund

Eine der überraschendsten Entdeckungen in Veryovkina war das Leben selbst.

Mehrere Wissenschaftler haben Arten identifiziert, die sich auf einzigartige Weise an scheinbar völlig lebensfeindliche Bedingungen angepasst haben.

Dazu gehören zahlreiche winzige Insekten, Krebstiere und andere Organismen, die in völliger Dunkelheit überleben und über unzählige Generationen hinweg von der Oberfläche isoliert sind.

Viele haben ihre Pigmentierung vollständig verloren, was ihnen ein geisterhaft weißes Aussehen verleiht. Andere haben eine verminderte Sehkraft oder gar keine funktionsfähigen Augen mehr, da sie ihr Dasein in einer Welt verbracht haben, in der das Sehen kaum Vorteile bietet.

Die Existenz dieser ungewöhnlichen Lebewesen bietet einen bemerkenswerten Einblick in die Anpassungsfähigkeit des Lebens bei fehlendem Sonnenlicht oder anderen Umweltfaktoren. Dieses Phänomen fasziniert Biologen und Astrobiologen gleichermaßen.

Wenn Organismen in der erdrückenden Dunkelheit der tiefsten Höhlen der Erde gedeihen können, dann könnte Leben vielleicht auch an anderen, unerwarteten Orten existieren.

Zu diesen Orten könnten die verborgenen Ozeane unter Jupiters Mond Europa oder Saturns Mond Enceladus gehören.

In diesem Sinne geht es bei der Erforschung von Veryovkina nicht nur um das Verständnis der Erde. Sie könnte uns auch helfen zu verstehen, wo anderswo im Universum Leben existieren könnte.

Schönheit und Gefahr

Trotz ihres wissenschaftlichen Wertes und ihrer atemberaubenden Dimensionen bleibt Veryovkina eine der gefährlichsten Höhlen, die jemals erforscht wurden.

Starke Regenfälle in den darüberliegenden Bergen können tief im Höhlensystem plötzliche Überschwemmungen auslösen. Der Wasserstand kann rasch ansteigen und begehbare Gänge in tödliche Fallen verwandeln.

Eine Route, die Stunden zuvor noch passierbar war, kann plötzlich unpassierbar werden und die Forscher von der Oberfläche abschneiden.

Rettungsaktionen sind außerordentlich schwierig. Selbst das Erreichen eines verletzten Höhlenforschers kann tagelanges Vorankommen durch enge Gänge, überflutete Kammern und senkrechte Schächte erfordern.

Die Gefahren wurden 2018 auf tragische Weise deutlich, als ein Höhlenforscher bei der Erkundung des Höhlensystems ums Leben kam.

Die Bergung der Leiche erforderte eine der komplexesten Höhlenbergungsaktionen, die jemals unternommen wurden; Dutzende von Rettern waren beteiligt, und die Planung dauerte Monate.

Die Tragödie diente als ernüchternde Erinnerung daran, dass Veryovkina nicht nur ein Reiseziel für Abenteuerlustige ist.

Es ist ein Ort, an dem die Natur noch immer eine überwältigende Macht besitzt.

Die letzte Grenze der Erde

In einer Zeit, in der Satelliten fast jeden Winkel der Erde kartieren und Smartphones fast jeden Ort sofort preisgeben können, liegt die Annahme nahe, dass die Erforschung des Weltraums weitgehend abgeschlossen ist.

Die Veryovkina-Höhle beweist das Gegenteil.

Tief unter den Bergen liegt eine Welt, die nur teilweise erforscht ist. Wissenschaftler untersuchen weiterhin ihre Geologie und ihre ungewöhnlichen Ökosysteme. Forscher dringen immer weiter in ihre tiefsten Regionen vor.

Die tiefste Höhle der Erde erinnert uns daran, dass einige der größten Geheimnisse unseres Planeten nicht zwischen den Sternen oder auf dem Meeresgrund zu finden sind.

Sie sind direkt unter unseren Füßen verborgen.

Und irgendwo in der endlosen Dunkelheit der Veryovkina-Höhle mag es noch immer Gänge geben, die noch nie ein Mensch gesehen hat.

Video:

Quellen: PublicDomain/medium.com am 20.07.2026