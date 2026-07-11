🚧 Papst Leo heißt Ausländer in Europa willkommen, während der Vatikan seine festungsartigen Grenzen aufrechterhält

Ein virales Video zeigt Papst Leo XIV., wie er eine große Gruppe afrikanischer Migranten in Sizilien begrüßt, doch der Vatikan verbietet illegale Einwanderung und sieht hohe Geldstrafen und Gefängnisstrafen vor.

Bilder von Papst Leo XIV., der afrikanische Migranten in Europa willkommen heißt, haben Empörung ausgelöst. Einige werfen dem Papst vor, die Schwächung westlicher Nationen zu fördern, während er den Vatikan als undurchdringliche Festung aufrechterhält, die illegalen Migranten mit hohen Geldstrafen und langen Gefängnisstrafen droht .

In einem viel beachteten Video , das von EWTN veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Papst eine große Gruppe von Migranten begrüßt, die gerade mit dem Boot zur sizilianischen Insel Lampedusa gelangt waren. Er betete dort auch auf einem Friedhof für die Migranten, die bei der gefährlichen Überfahrt ums Leben gekommen waren.

Das virale Video wurde über 1,1 Millionen Mal angesehen und löste fast 2.000 überwiegend negative Kommentare aus, da der Vatikan seit Langem heuchlerisch in Bezug auf Migration und offene Grenzen agiert.

„Das Schweigen der Kirche angesichts der Bedrohungen, denen europäische Christen ausgesetzt sind, ist schon ohrenbetäubend. Dies mit der Aufforderung an die Europäer zu verbinden, mehr für die ‚Integration und den Schutz von Migranten‘ zu tun, ist eine zusätzliche Beleidigung“, erklärte Eva Vlaardingerbroek, konservative europäische Kommentatorin und Gründerin des Save Europe Act , als Reaktion auf das Video.

„Die Entscheidung des Papstes, dies gerade jetzt zu tun, wo Europa eine weitere Welle von Morden an seinen Bürgern durch Migranten erlebt (man denke an Louis, Christian, Henry und die unzähligen anderen), kann nicht als bloßer PR-Fehler abgetan werden“, schrieb Vlaardingerbroek . (👁️⃤ Die ehemalige britische Premierministerin räumt ein, dass Globalisten die Massenmigration als Waffe einsetzen, um die westliche Zivilisation von innen heraus zu zerstören)

Louis , Christian , Henry und die „ unzähligen anderen “, auf die sie sich bezieht, sind junge Menschen, die in jüngster Zeit von Migranten brutal ermordet oder sexuell missbraucht wurden, inmitten der selbstmörderischen Politik Westeuropas, die Migranten gegenüber einheimischen Bürgern bevorzugt.

„Es ist ein schmerzhafter Schlag ins Gesicht der christlichen Ureinwohner Europas und all jener, die infolge der Massenmigration ihre Kinder und Angehörigen verloren haben“, sagte Vlaardingerbroek.

„Wo bleibt die Nächstenliebe und das Mitgefühl der Kirche ihnen gegenüber?“, fragte sie. „Warum hören wir kein Wort über die Angriffe auf Europas Kirchen und christliche Gemeinden?

Warum hören wir kein Wort über die Millionen Europäer, die sich nicht sicher fühlen und entfremdet sind und in ihren eigenen Ländern immer mehr zur Minderheit werden?“

„Als Neu-Katholikin habe ich mich im Allgemeinen bemüht, den Papst nicht zu kritisieren, denn man stellt den Kirchenvater nicht leichtfertig infrage. Dies ist jedoch keine Frage von Dogma oder unfehlbarer Lehre“, fuhr sie fort.

„Der Papst hat sich entschieden, eine politische und seelsorgerische Stellungnahme zur Migration abzugeben, und bei solchen Fragen der Klugheit dürfen sich die Gläubigen berechtigterweise ihr eigenes Urteil bilden und äußern.“

„Meine Meinung dazu ist klar: Europa hat keine moralische Verpflichtung, die ganze Welt zu beherbergen, insbesondere nicht, wenn dies auf Kosten der Zerstörung von Zivilisationen geht“, schloss sie.

Ein Dekret aus dem Jahr 2024, erlassen vom Präsidenten der Päpstlichen Kommission für den Staat des Vatikans, kündigte strenge Strafen für das unbefugte Betreten des Gebiets des Staates des Vatikans an.

„Jede Person, die mit Gewalt, Drohung oder Täuschung in das Gebiet des Staates Vatikanstadt eindringt, wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren und einer Geldstrafe von 10.000,00 € bis 25.000,00 € bestraft“, heißt es in dem Dekret.

I cannot remain silent on this. The Pope’s decision to do this now, right as Europe is witnessing yet another wave of murders of its citizens by migrants (think of Louis, Christian, Henry, and the countless others) cannot be dismissed as a mere public relations blunder. It is a… — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) July 6, 2026

Dazu kann ich nicht schweigen.

Die Entscheidung des Papstes, diesen Schritt ausgerechnet jetzt zu vollziehen – während Europa eine weitere Welle von Morden an seinen Bürgern durch Migranten erlebt (man denke nur an Louis, Christian, Henry und die zahllosen anderen) –, lässt sich nicht als bloßer PR-Fehltritt abtun.

Sie ist ein schmerzhafter Schlag ins Gesicht der christlichen Urbevölkerung Europas und all jener, die ihre Kinder und Angehörigen infolge der Massenmigration verloren haben.

Wo bleiben die Nächstenliebe und das Mitgefühl der Kirche für diese Menschen?

Warum hören wir vom Papst kein Wort über die 250.000 weißen britischen Mädchen, die vergewaltigt wurden?

Warum hören wir kein Wort über die Angriffe auf Europas Kirchen und christliche Gemeinschaften?

Warum hören wir kein Wort über die Millionen Europäer, die sich unsicher und fremd im eigenen Land fühlen und dort rasch zur Minderheit werden?

Das Schweigen der Kirche angesichts der Bedrohungen, denen europäische Christen ausgesetzt sind, ist ohnehin schon ohrenbetäubend. Wenn man den Europäern dann noch sagt, sie müssten mehr tun, um „Migranten zu integrieren und zu schützen“, kommt das einer zusätzlichen Demütigung gleich.

Als neuer Katholik habe ich mich im Allgemeinen bemüht, Kritik am Papst zu vermeiden, denn man stellt den Vater nicht leichtfertig infrage. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Frage des Dogmas oder der unfehlbaren Lehre. Der Papst hat sich entschieden, eine politische und pastorale Stellungnahme zur Migration abzugeben; bei solchen Fragen, die im Ermessen liegen, dürfen sich die Gläubigen legitimerweise ein eigenes Urteil bilden und dieses auch äußern.

Und meine Meinung dazu ist eindeutig: Europa hat keine moralische Verpflichtung, die ganze Welt aufzunehmen – erst recht nicht, wenn dies auf Kosten der Zerstörung unserer eigenen Zivilisation geschieht.

Quellen: PublicDomain/alexjoneslive.com am 07.07.2026