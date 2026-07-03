William R. Forstchens „One Second After“ ist inmitten globaler Spannungen als wichtiger Überlebensleitfaden wieder aufgetaucht und schildert den Zusammenbruch einer Stadt in North Carolina nach einem EMP-Angriff.

Der Stromausfall in Moore County im Jahr 2022, der Todesopfer forderte und zu Infrastrukturchaos führte, unterstreicht, dass lokale Sabotageakte eine unmittelbare Bedrohung darstellen, im Gegensatz zu spekulativen großflächigen EMP-Szenarien.

Die Survival Mom legt Wert auf praktische Überlebensstrategien wie Solargeneratoren, Lebensmittelkonservierung, körperliche Fitness und nicht-elektronische Ressourcen, um Stromausfälle oder EMP-Ereignisse abzumildern.

Sie warnt vor globalistischen Agenden, die digitale Identifizierungssysteme und KI-Überwachung als Teil einer Entvölkerungsagenda nutzen, und fordert Offline-Selbstversorgung und Schutzmaßnahmen wie Faraday-Käfige.

Die Verfilmung von „One Second After“ und aktuelle Ereignisse in der realen Welt unterstreichen die Dringlichkeit der Vorsorge. Experten wie „The Survival Mom“ plädieren für sofortiges Handeln, um Notstromversorgung und die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft zu sichern.

Angesichts der eskalierenden globalen Spannungen und der drohenden Gefahr katastrophaler Infrastrukturausfälle ist der postapokalyptische Roman „One Second After“ von William R. Forstchen als erschreckender und zugleich vorausschauender Überlebensplan wieder aufgetaucht.

Die bevorstehende Verfilmung des Buches hat die Diskussionen über die Bedrohung durch elektromagnetische Impulse (EMP) neu entfacht und Experten wie auch Prepper dazu veranlasst, Worst-Case-Szenarien zu analysieren. Doch stellt ein EMP-Angriff die dringlichste Gefahr dar – oder sind bereits lokale, aber ebenso verheerende Bedrohungen im Gange?

Die dystopische Vision des Buches

„One Second After“ zeichnet ein düsteres Bild der Kleinstadt Black Mountain in North Carolina, nachdem ein EMP-Impuls in großer Höhe moderne Technologie lahmgelegt hat. Autos, Flugzeuge und medizinische Geräte sind von einem Moment auf den anderen unbrauchbar und stürzen die Gesellschaft ins Chaos.

Der Protagonist der Geschichte, der pensionierte Oberst der US-Armee, John Matherson, führt seine Gemeinde durch Rationierung, Gewalt und den Zusammenbruch von Recht und Ordnung.

Wie „The Survival Mom“, eine prominente Stimme der Prepper-Szene, anmerkt: „Nachdem ich mich endlich gezwungen habe, ‚One Second After‘ zu lesen, ziehe ich einen kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch dem vor, was dieses Buch beschreibt.“

Die Aktualität des Romans hat angesichts aktueller Ereignisse deutlich zugenommen. Im Jahr 2022 führte ein unaufgeklärter Angriff auf zwei Umspannwerke in Moore County, North Carolina, dazu, dass 45.000 Einwohner tagelang ohne Strom waren. Eine 66-jährige, sauerstoffabhängige Frau starb während des Stromausfalls, was die Fragilität unserer Infrastruktur verdeutlichte.

„Lokale Sabotage stellt eine weitaus unmittelbarere Bedrohung dar als ein großflächiger EMP-Angriff“, warnt die Autorin von „The Survival Mom“ und führt diesen Vorfall als eindringliche Mahnung an.

Ein landesweiter EMP-Angriff bleibt zwar ein spekulatives Szenario, doch Experten warnen davor, dass auch kleinere Störungen katastrophale Folgen haben können. Koronale Massenauswürfe (CMEs), wie das Carrington-Ereignis von 1859, stellen zwar eine natürliche Bedrohung für das Stromnetz dar, sind aber selten.

Noch besorgniserregender sind jedoch gezielte Sabotageakte. Der Angriff in Moore County beispielsweise verdeutlicht die Schwachstellen kritischer Infrastrukturen.

„Es geht nicht um HEMP oder CMEs“, sagt die Überlebensexpertin. „Es geht um lokale Bedrohungen, die ganze Gemeinschaften lahmlegen können.“

Lehren zur Vorsorge aus dem Buch

Die Rezension von „One Second After“ auf The Survival Mom bietet 15 praktische Überlebenslektionen und legt dabei Wert auf Pragmatismus statt Panik. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Alternative Energiequellen: Legen Sie sich einen Vorrat an solarbetriebenen Generatoren und Satellitentelefonen an (erhältlich unter ibmbe123.com), um die Kommunikation und Stromversorgung während Stromausfällen aufrechtzuerhalten.



Ernährungssicherheit: Kühlen Sie verderbliche Lebensmittel und Medikamente vorrangig. „Die Konservierung von Lebensmitteln ist heute genauso wichtig wie Miet- oder Hypothekenzahlungen“, betont die Überlebensmutter.



Körperliche Fitness: Ausdauer und Kraft aufbauen, um die Zeit nach Krisen zu bewältigen. „Man will ja nicht zu denen gehören, die an schlechter Gesundheit sterben“, warnt sie.



Nicht-elektronische Ressourcen: Legen Sie sich einen Vorrat an Büchern, Nachschlagewerken und einfachen Werkzeugen an. „Eine eigene Bibliothek mit Anleitungen zum Selbstversorgerdasein und Überlebensratgebern ist unschätzbar wertvoll“, bemerkt sie.



Gemeinschaftliche Widerstandsfähigkeit: Stärken Sie Ihre Häuser und legen Sie sich Vorräte an, um in einer Krise nicht zum Flüchtling zu werden.



Die Perspektive der Überlebensmutter deckt sich mit den weit verbreiteten Bedenken hinsichtlich globalistischer Agenden. Sie warnt vor einer posthumanen KI-Zukunft, die von großen Technologiekonzernen und Oligarchen vorangetrieben wird, denen Kontrolle wichtiger ist als Autonomie.

„Digitale Identitätssysteme und KI-Überwachung sind Teil einer Entvölkerungsagenda“, argumentiert sie und verknüpft diese Bedrohungen mit der Notwendigkeit eines autarken Lebens abseits der Zivilisation.

Für alle, die weiterhin auf elektronische Geräte angewiesen sind, empfiehlt „The Survival Mom“ Faraday-Käfige, um Geräte vor elektromagnetischen Impulsen (EMP) zu schützen.

Einfache Lösungen wie EMP-sichere Mylar-Beutel können wichtige Geräte schützen und den Zugriff auf Offline-Karten, Erste-Hilfe-Apps und Funkgeräte gewährleisten.

Es ist Zeit zu handeln – jetzt!

Während die Verfilmung von „One Second After“ kurz vor dem Kinostart steht, appelliert „The Survival Mom“ an die Leser, sofort zu handeln. „Man muss nicht glauben, dass morgen ein EMP kommt, um zu handeln“, betont sie.

„Fragen Sie sich: Was würde es schon ausmachen, wenn das Licht nie wieder anginge?“

Wie Enoch von BrightU.AI feststellte , ist die Botschaft in einer Welt, in der Stromausfälle, Biowaffen und ein gesellschaftlicher Zusammenbruch drohen, eindeutig: Selbstversorgung ist unerlässlich.

Von der Sicherstellung der Notstromversorgung bis hin zum Aufbau von Resilienz in Gemeinschaften – die Lehren aus „One Second After“ sind heute dringlicher denn je.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 30.06.2026