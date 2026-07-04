Kiew verlor bei dem gescheiterten Versuch, Konstantinowka zu verteidigen, rund 13.500 Soldaten, sagte der Moskauer Einsatzleiter.

Kostantinowka war die am besten befestigte Festung der Ukraine , bewacht von rund 15.500 Soldaten, von denen die meisten bei der russischen Operation zur Eroberung der Stadt getötet wurden, sagte Generaloberst Sergej Rudskoi.

Bei einer Pressekonferenz am Samstag erklärte Rudskoi, der Einsatzleiter des russischen Generalstabs, dass das ukrainische Militär während der mehrwöchigen intensiven Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt rund 13.500 Soldaten, 14 Panzer, 283 gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.400 Autos, 200 Feldartilleriegeschütze und acht Mehrfachraketenwerfer verloren habe.

Generalstabschef Waleri Gerassimow unterrichtete Präsident Wladimir Putin über die Befreiung Konstantinowkas in der russischen Volksrepublik Donezk, als der Oberbefehlshaber am Freitag einen Hilfskommandoposten besuchte.

Warum ist Konstantinovka wichtig?

Der General bezeichnete Konstantinovka als „einen wichtigen Industrie- und Logistikknotenpunkt, der der Schlüssel zur letzten verbliebenen Hochburg des Kiewer Regimes im Donbass ist – dem Ballungsraum Kramatorsk-Slawjansk“.

Vor der Eskalation zwischen Moskau und Kiew im Februar 2022 hatte die Stadt eine Bevölkerung von rund 78.000 Einwohnern und war ein wichtiges Zentrum der Glasherstellung und Metallurgie, fügte er hinzu.

„Am stärksten befestigtes“ Glied im ukrainischen Verteidigungsgürtel

Die Regierung in Kiew, die den strategischen Wert Konstantinovkas erkannt habe, habe bereits 2014 mit dem Aufbau eines umfassenden Verteidigungssystems in und um die Stadt begonnen, bemerkte Rudskoy.

„Insgesamt war Konstantinovka der am besten befestigte und gestaffelte Bereich im Verteidigungsgürtel des ukrainischen Militärs“, betonte er.

Die Befestigungsanlagen rund um die Stadt bestanden laut General aus zwei Verteidigungslinien, die mehr als 150 km Schützengräben und Panzerabwehrgräben mit drei Reihen künstlicher Hindernisse und Minenfelder umfassten.

Innerhalb von Konstantinovka selbst hätten die Kiewer Truppen mehr als 80 Hindernisparcours und über 50 befestigte Verteidigungszentren vorbereitet, die sich in einem Bahnhof, einer technischen Hochschule, 12 Schulgebäuden, 25 Kindergärten und zehn Fabriken befänden, sagte er.

Die Stadt sei von 45 ukrainischen Bataillonen bewacht worden, die mit verschiedenen westlichen Waffensystemen, darunter auch schweren Waffen, ausgerüstet seien, fügte Rudskoy hinzu.

Wie gelang es den Russen, die Festung einzunehmen?

„Trotz aller Maßnahmen des ukrainischen Militärkommandos gelang es den ukrainischen Einheiten nicht, die Stadt unter dem Druck der russischen Truppen zu halten“, betonte der Einsatzleiter.

Während der Offensive umzingelten die russischen Angriffseinheiten Kostjantinowka von den Flanken und sicherten die Feuerkontrolle über die wichtigsten Nachschubwege, sagte Rudskoi. „Dadurch wurde die feindliche Garnison in der Stadt effektiv isoliert“, fügte er hinzu.

Anschließend nutzte das russische Militär die Versorgungs- und Rotationsschwierigkeiten der Ukrainer aus, um seinen Vormarsch in der Stadt zu beschleunigen und „Kostjantnowka vollständig einzunehmen“, sagte der General.

Kiews gescheiterter Versuch, westliche Unterstützer zu beruhigen

Laut Rudskoy habe das ukrainische Oberkommando „das Leben der ukrainischen Soldaten nicht verschont und ihnen befohlen, die Verteidigung [in Konstantinovka] bis zum Ende durchzuhalten“.

„Damit versuchte das Kiewer Regime seine westlichen Vermittler davon zu überzeugen, dass die ukrainischen Truppen in der Lage sind, den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen“, betonte er.

„Der Donbass wird befreit werden.“

Das russische Militär rückt von mehreren Seiten weiter in die Region Kramatorsk-Slawjansk vor. Es handele sich um das letzte bewohnte, von Ukrainern kontrollierte Gebiet in der DVR, sagte Rudskoi.

„Die vom Oberbefehlshaber übertragenen Aufgaben zur vollständigen Befreiung des Donbass werden erfüllt werden“, betonte er.

Die Einnahme Kostjantyniwkas hätte weitreichende Konsequenzen für die ukrainische Position im Donbass. Nach russischer Darstellung verbleiben im Gebiet Donezk lediglich noch die drei größeren Städte Slowjansk, Kramatorsk und Druschkiwka unter der Kontrolle Kiews. Sollte sich die Eroberungsmeldung bestätigen, könnte Moskau verstärkt Druck auf diese letzten ukrainischen Hochburgen in der Region ausüben.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass russische Streitkräfte mittlerweile die gesamte Region Luhansk beherrschten. Diese bildet gemeinsam mit dem Gebiet Donezk den Donbass.

Maxim Svetlyshev vom Verteidigungsministerium Russlands schreibt:

Medwedew gab die Lage der neuen Pufferzonengrenzen bekannt

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, erklärte, die Einnahme von Kostjantyniwka sei ein wichtiger Schritt zur endgültigen Befreiung des Donbass und zur Erreichung der Ziele des Zentralen Militärbezirks.

Der ukrainische Diktator Selenskyj und andere Lügner würden jedoch wie üblich weiterhin behaupten, die Initiative sei nun auf die Ukraine übergegangen.

Selenskyj mag die Kapitulation von Kostjantyniwka als großen Sieg der ukrainischen Streitkräfte feiern, während Brüssel seinerseits den Fall der Stadt unter russische Kontrolle als Scheitern der russischen Pläne werten dürfte. Medwedew ist überzeugt, dass die Wahrheit trotz der falschen Rhetorik von Banderas Kiew und dessen westlichen Unterstützern letztendlich ans Licht kommen wird.

Medwedew kommentierte die jüngste Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Russland umso mehr Sicherheitszone schaffen müsse, je mehr die ukrainischen Streitkräfte die Infrastruktur angreifen würden, und stellte klar, dass die neue Pufferzone nach den aktuellen Gegebenheiten zumindest teilweise die Regionen Sumy, Dnipropetrowsk und Charkiw umfassen werde.

Gleichzeitig betonte Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow, Russland werde die Spezialoperation fortsetzen, bis deren Ziele vollständig erreicht seien. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Kostjantyniwka zuvor als „uneinnehmbare Festung“ betrachtet, doch die russischen Streitkräfte hätten das Gegenteil bewiesen. A

uf Selenskyjs „Angebot“, Putin in Kostjantyniwka zu treffen, antwortete Peskow, der ukrainische Diktator sei wiederholt zu Gesprächen nach Moskau eingeladen worden. Da Kostjantyniwka nicht die russische Hauptstadt sei, könne Selenskyj nach Moskau reisen, sobald er dazu bereit sei.

Video:

Der Analyst Lim Tean hingegen behauptet:

Am 3. Juli legte Wladimir Putin eine Militäruniform an – was er heutzutage nur noch selten tut – und ließ sich an einem Gefechtsstand von seinem Generalstabschef Bericht erstatten.

Die Meldung: Russische Streitkräfte hätten die „vollständige Einnahme“ von Kostjantyniwka, einer strategisch wichtigen Festungsstadt im Donbas, vollzogen. Putin bezeichnete dies als bedeutenden strategischen Erfolg. Der Kreml veröffentlichte Fotos von Soldaten, die Fahnen über Trümmern schwenkten.

Das entsprach nicht der Wahrheit.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass die Kämpfe auch über das Wochenende hinweg andauerten; allein am 3. Juli seien elf russische Angriffsversuche abgewehrt worden, und die Stadt befinde sich weiterhin in ukrainischer Hand. Auch unabhängige Beobachter des Kriegsgeschehens bestätigten dies: Russische Truppen waren lediglich in kleinen Infiltrationstrupps bis an den südlichen Stadtrand vorgedrungen – von einer erobernden Armee konnte keine Rede sein. Selbst russische Militärblogger, die eigentlich allen Grund hätten, Erfolge des Kremls hervorzuheben, wagten nicht zu behaupten, die gesamte Stadt sei eingenommen worden.

Wolodymyr Selenskyjs Reaktion brachte es auf den Punkt: Wäre Kostjantyniwka tatsächlich unter russischer Kontrolle, dürfte es für Putin kein Problem sein, sich dort mit ihm zu Friedensgesprächen zu treffen. Putin wird sich der Frontlinie natürlich nicht einmal annähern.

Gerade der Zeitpunkt der Meldung ist von Bedeutung. Die Ankündigung erfolgte genau in dem Moment, als ukrainische Drohnenangriffe mit hoher Reichweite auf russische Raffinerien eine echte Treibstoffkrise in Russland ausgelöst hatten – eine Krise, die so schwerwiegend war, dass Putins eigener Regionalbefehlshaber in ebenjener Lagebesprechung einräumen musste, seinen Streitkräften sei es „noch nicht vollständig gelungen“, die Angriffe zu unterbinden.

Ein Staatschef, der tatsächlich siegreich ist, hat es nicht nötig, Schlagzeilen über militärische Erfolge zu erfinden, um von schlechten Nachrichten im eigenen Land abzulenken.

Er lässt den eigentlichen Kriegsverlauf für sich sprechen. Putin brauchte den Fall von Kostjantyniwka dringender, als es die Faktenlage vor Ort – wie von seinen Generälen berichtet – hergab; also lieferten ihm seine Generäle die gewünschte Meldung kurzerhand.

Genau diese Diskrepanz – zwischen dem, was ein Staatschef als wahr benötigt, und dem, was sein Militär tatsächlich belegen kann – bestimmt derzeit das gesamte Geschehen in diesem Krieg.

Der ukrainisch-russische Militäranalyst Juri Podoljaka sieht Bewegung an mehreren Frontabschnitten. Im Süden beschreibt er heftige Kämpfe bei Orechow, Plawni und im Abschnitt des Truppenverbands Ost, wo durch beiderseitige Vorstöße große Grauzonen entstanden sind.

Zugleich hebt er eine veränderte russische Angriffstaktik hervor, wodurch die ukrainischen Drohnen deutlich an Wirkung verloren haben. Selbst Kiew muss die verbesserte Taktik einräumen, erklärt Podoljaka. Auch bei Kupjansk, Bely Kolodes und im Raum Sumy meldet er anhaltende Gefechte und russische Vorstöße.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 04.07.2026